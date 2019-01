LE STELLE DELLA MUSICA: MARIO SCHIFANO - Quando l’Italia inventò la psichedelia europea e non se ne accorse

16/01/2019 (19 letture) Se siete dei lettori della serie Pittori Dell’Incubo, conoscerete già l’impostazione di quegli articoli. Partendo da alcune note biografiche, in quegli scritti vengono poi citati quanti più artisti metal e dintorni che abbiano usato i dipinti di un certo artista ormai considerato classico per i loro dischi, per poi trarre delle brevi conclusioni finali sulla questione. Esistono però dei casi in cui degli artisti particolarmente importanti, abbiamo lasciato un segno in un settore che consideriamo naturalmente vicino al nostro e che abbiamo ripetutamente trattato, ma che per appartenenza ad un determinato periodo storico ancora troppo vicino al nostro per poter essere considerati nella serie di cui sopra e che, oltretutto, non sono stati considerati come adatti a produrre artwork per degli album musicali in numero sufficiente, è comunque un peccato escludere dalle nostre pagine. Uno dei pittori da citare sia per i motivi prima riportati, che per il suo rapporto con personaggi già citati in passato su questa Webzine, che ancora per la sua influenza basilare sulla scena Psych nazionale, è Mario Schifano . Quello in oggetto, infatti, è proprio uno dei casi che non possono essere ignorati e meritano pertanto di essere trattati, anche se a parte.



L’ALTRA TRIADE

Così come nel Thrash Metal europeo esiste la sacra triade tedesca, anche nella Pop Art italiana ne viene spessissimo citata una analoga, costituita da Festa, Schifano ed Angeli (anche qui escludendo nomi forse altrettanto o più importanti, nello stesso modo in cui il così detto “Big Four” non comprende nomi basilari), ed è proprio del secondo che ci occuperemo in questo articolo. Come sempre, cercando di fondere aspetti pittorici e musicali che, del resto, mai come in questo caso sono inscindibili. Nato in Libia, rientra a Roma con la famiglia e lascia la scuola a causa del suo carattere da subito estremamente irrequieto, per andare a lavorare col padre al museo etrusco di Villa Giulia. Lì si forma come restauratore ed archeologo, per poi diventare egli stesso artista seguendo la corrente Informale. Tiene la sua prima personale a fine anni 50 e poi, frequentando il Caffè Rosati dove incontra Moravia, Pasolini ed altri registi di primo piano e la Galleria La Tartaruga, avvia la famosa Scuola di Piazza del Popolo insieme a Giosetta Fioroni ed ai due prima citati. In breve si aggregano Pascali, Mambor, Lo Savio, Kounellis e vari altri, diventando ufficialmente gruppo a partire dal 1960. Il Caffè Rosati ed il suo ambiente risultano fondamentali anche per questo scritto, dato che vi conosce la sua musa/amante Anita Pallemberg, la quale poi diventerà compagna di Brian Jones e per lungo tempo moglie di Keith Richards, dandoci il primo “gancio” musicale. La Pallemberg, infatti, si interessava di temi legati all’occultismo ed ebbe un ruolo nella genesi di



LSD; TU MI TURBI

La Pallemberg lo porta nel 1962 a New York e lo introduce alla Factory di Andy Warhol. Lì, non solo partecipa ad eventi espositivi accanto a gente del calibro dello stesso Warhol e Roy Lichtenstein, ma si accosta anche al “settore cinema” della Factory. E’ qui che viene in contatto con l’LSD ed il mondo Psichedelico. Rientrato in Italia si colloca tra gli artisti d’avanguardia più importanti e capaci di interpretare ed anticipare i cambiamenti in atto nella nostra società e di farlo con un respiro internazionale. Comincia ad interessarsi attivamente di cinema sperimentale, con una produzione in questo campo concentrata in parte maggiore, vedi caso, nel 1967. Di questo periodo le frequentazioni con Ungaretti e Marco Ferreri, ma per quanto ci riguarda, la più interessante è quella con Ettore Rosboch, filmaker, attore ed in seguito produttore di pellicole quali Tu Mi Turbi di Benigni e Non ci Resta che Piangere con Troisi e lo stesso Benigni. Principalmente, però, in quel momento Rosboch è un grande appassionato di musica Rock, come lo stesso Schifano. I due amano andare a Londra insieme per tenersi aggiornati sulle tendenze artistiche e frequentano i Rosboch e Schifano decidono di reclutare un gruppo vero e proprio stringendo una collaborazione con una band di nome Le Stelle, appena stabilitasi a Roma e probabilmente la più cazzuta del momento nel settore Beat, con l’idea generale di farne ciò che i Velvet Underground erano stati per Andy Warhol. Nascono Le Stelle di Mario Schifano, il cui nome deriva da quelle tipiche della pittura di Schifano. Quello che ne verrà fuori inciderà sulla storia della musica psichedelica italiana e, in una certa misura, della pittura.



COUNTDOWN TO PSYCH

La formazione de Le Stelle comprende Giandomenico Crescentini ex bassista dei New Dada di Maurizio Arcieri (lo abbiamo incontrato Rolling Stones in Italia e proprio nel 1967; Urbano Orlandi, il tramite fra il gruppo e la coppia Rosboch/Schifano; Nello Marini dalla Beat band Wretched (nulla a che vedere con quella HC punk, ovviamente) e successivamente nel collettivo Venetian Power; ed il modaiolo Sergio Cerra. Le Stelle di Mario Schifano cominciano ad esibirsi con un primo concerto nel teatro sito in Via Belsiana gestito da Alberto Moravia e Dacia Maraini e da subito diventano ciò che oggi chiameremmo un “cult”. Lasciando indietro il Beat già nel 1967 e addentrandosi nel territorio della Psichedelia, Le Stelle di Mario Schifano montano uno show multimediale (ripeto: Italia, 1967) dove si esibiscono lasciando ampio spazio all’improvvisazione mentre viene proiettato su di loro il film Anna Carini in Agosto Vista dalle Farfalle firmato da Schifano, immagini del Vietnam e molte altre. Anna Carini, per la cronaca una bellissima ragazza dai lunghi capelli neri, era una nota speaker radiofonica e curava assieme a Giorgio Guardabassi, famoso speaker, paroliere, cantante, conduttore di una edizione del Festival di Sanremo nel 1975 e molto altro, una trasmissione RAI intitolata Countdown, all’epoca molto nota per proporre musica alternativa estera, oltre ad essere la donna di Schifano del momento. L’esperienza deriva certamente da quanto visto da Schifano alla Factory di Warhol ed insieme a Rosboch in quel di Londra, ma per l’Italia si tratta di assoluta avanguardia che arriva a ruota rispetto a quanto fatto negli U.S.A. Il concerto successivo con Schifano si sarebbe tenuto al Piper di Roma, ma intanto la band suona a Torino al Piperla, altro tempio della scena alternativa dell’epoca e lì, negli studi BDS di Felice "Happy" Ruggiero, incidono Dedicato a. Quell’album resterà il loro unico parto se si esclude un 45 giri di secondo piano, ma cambierà tutto e diventerà una delle idee fisse dei collezionisti di vinili, raggiungendo quotazioni a tre zeri per una copia originale in condizioni adeguate.



500 STELLE ROSSE

Stampato in circa 500 copie (il numero esatto però non si è mai saputo), parte delle quali in vinile rosso, l’album presentava una grafica importantissima, firmata ovviamente da Schifano, con le sue stelle e varie foto ritoccate. Tornata a Roma la band partecipa a Grande Angolo, Sogni e Stelle, manifestazione psichedelica di grandissima importanza cui presenzia anche l’assistente di Warhol: Gerard Malanga. Il gruppo, però, subì quasi subito la tensione generata dal cambio repentino di stile e dall’essere risucchiata in un vortice artistico logorante e schizofrenico, ma sopra tutto il fatto che Schifano, fedele al suo personaggio incostante ed incapace di dedicarsi organicamente ad un progetto che richiedesse tempi lunghi per maturare (almeno in quella fase), proprio dopo quell’evento passò rapidamente ad altro. Compresa una relazione con Marianne Faithfull. Quest’ultima, oltre ad una carriera da cantante, attrice e compagna di Mick Jagger, sarà ricordata almeno dagli ammiratori dei Metallica per la sua presenza molti anni dopo sul singolo The Memory Remains. I più attempati come il sottoscritto, invece, ne avranno probabilmente il primo ricordo per merito di un paludatissimo Daniele Piombi, presentatore RAI dagli anni 50 in poi e recentemente scomparso, alle prese con l’incapacità di pronunciare correttamente il titolo di un album che la Faithfull stava promuovendo –il buon Dangerous Acquaintances- durante il Festival di Sanremo del 1982, cui parteciparono anche Kiss e Van Halen; altri tempi. Così come si erano formati Le Stelle di Mario Schifano si sciolsero lasciando un’eredità numericamente risibile, anche se non quanto quella dei fondamentali Chetro & Co., ma importantissima. Ma cosa proponeva esattamente Dedicato a?



QUANDO SI DICE “IL CARO DISCHI”

Abbiamo già indicato come il vinile sia diventato un pezzo raro da collezionisti di alto livello, ma perché? A parte il contenuto musicale che analizzeremo fra poco, è ovviamente l’apporto grafico e concettuale fornito da Mario Schifano ad essere importante. Le versioni prodotte furono infatti due. Una dedicata al normale mercato dei dischi venduta a 2.500 lire (circa 25 euro di adesso, a dimostrazione di come la musica sia sempre costata cara), l’altra, con le "stelle" e le fotografie di Bellati modificate da Schifano, una tecnica che l’artista userà nel tempo, da vendere nelle gallerie d’arte intorno a 40.000 lire dell’epoca. E nel 1967 erano bei soldi da investire in queste faccende, totalmente al di fuori delle possibilità dei ragazzi normali, corrispondendo a poco meno di 400 euro attuali secondo le tabelle de Il Sole 24 ore. Ed è proprio questo il punto. Più che davanti ad un disco, peraltro distribuito molto malamente come tale, quello con cui il mercato ebbe a che fare fu a tutti gli effetti un multiplo d’autore da trattare come una litografia di un pittore d’avanguardia. Questo, comunque, lo rese da subito un oggetto diverso da tutti gli altri. La band, poi, fece il resto. Le ristampe recenti ne tradiranno in larga parte l’impostazione grafica ed anche il suono, ma restano comunque utili per far conoscere l’opera a chi non fosse in grado di procurarsi l’originale. Ossia quasi tutti.



BRANDIMANTE A COLORI

L’intera facciata "A" era occupata dalla suite Le ultime parole di Brandimante, dall'Orlando Furioso, ospite Peter Hartman e fine (da ascoltarsi con tv accesa, senza volume). Una lunga dimostrazione di dadaismo in musica, con la registrazione iniziata mentre ancora i musicisti non sapevano bene cosa fare durante la jam che si apprestavano a condurre, poi citata in termini lusinghieri anche da Julian Cope. Il pezzo contiene di conseguenza larghe parti sperimentali e vede la partecipazione anche di Francesca Camerana. Un personaggio che i Freak torinesi appassionati di dischi degli anni 60 conoscevano bene ed attuale socia dell’Associazione LingottoMusica. Gli altri ospiti, per inciso erano il già citato Rosboch al piano; Paul Thek e Antonio Mario Semolini, oggi insegnante del Conservatorio di Torino, tra le altre cose. Per capire quanto dadaista e sperimentale fosse la composizione, l’esortazione tra parentesi era da intendersi alla lettera per la corretta fruizione di una suite che contiene in nuce molto di ciò che singoli gruppi e movimenti proporranno organicamente di lì a poco. La facciata "B", invece, proponeva la psichedelica con echi Kosmische Musik ante litteram Molto Alto; la Velvetiana Susan Song che in qualche suo rimando anticipa qualcosa de Le Orme; la variegata E Dopo, tra accenti classici e ritmica beat; la sperimentalmente Blues/Kraut Intervallo e la lisergica Molto lontano (a Colori), il cui spirito alterato è esaltato dall’uso del flauto. La sua importanza artistica, come detto, è quindi duplice: l’opera può infatti essere intesa come particolare opera grafica di Schifano e, musicalmente, come il punto zero della psichedelia italiana. Tutto questo senza contare cosa era il panorama musicale italiano nel 1967.

Se nella vostra soffitta od in quella dei vostri genitori vi siete imbattuti in passato in un curioso disco pieno di stelle, con la copertina argentata ed interno da sfogliare ed ammirare, occhio: potreste avere un piccolo capitale a disposizione. Così come nel Thrash Metal europeo esiste la sacra triade tedesca, anche nella Pop Art italiana ne viene spessissimo citata una analoga, costituita daed(anche qui escludendo nomi forse altrettanto o più importanti, nello stesso modo in cui il così detto “Big Four” non comprende nomi basilari), ed è proprio del secondo che ci occuperemo in questo articolo. Come sempre, cercando di fondere aspetti pittorici e musicali che, del resto, mai come in questo caso sono inscindibili. Nato in Libia, rientra a Roma con la famiglia e lascia la scuola a causa del suo carattere da subito estremamente irrequieto, per andare a lavorare col padre al museo etrusco di Villa Giulia. Lì si forma come restauratore ed archeologo, per poi diventare egli stesso artista seguendo la corrente Informale. Tiene la sua prima personale a fine anni 50 e poi, frequentando il Caffè Rosati dove incontraed altri registi di primo piano e la Galleria La Tartaruga, avvia la famosa Scuola di Piazza del Popolo insieme aed ai due prima citati. In breve si aggreganoe vari altri, diventando ufficialmente gruppo a partire dal 1960. Il Caffè Rosati ed il suo ambiente risultano fondamentali anche per questo scritto, dato che vi conosce la sua musa/amante, la quale poi diventerà compagna die per lungo tempo moglie di, dandoci il primo “gancio” musicale. La, infatti, si interessava di temi legati all’occultismo ed ebbe un ruolo nella genesi di Their Satanic Majesties Request , il disco uscito l’anno del tour che citeremo in seguito.Lalo porta nel 1962 a New York e lo introduce alla Factory di. Lì, non solo partecipa ad eventi espositivi accanto a gente del calibro dello stesso, ma si accosta anche al “settore cinema” della Factory. E’ qui che viene in contatto con l’LSD ed il mondo Psichedelico. Rientrato in Italia si colloca tra gli artisti d’avanguardia più importanti e capaci di interpretare ed anticipare i cambiamenti in atto nella nostra società e di farlo con un respiro internazionale. Comincia ad interessarsi attivamente di cinema sperimentale, con una produzione in questo campo concentrata in parte maggiore, vedi caso, nel 1967. Di questo periodo le frequentazioni con, ma per quanto ci riguarda, la più interessante è quella con, filmaker, attore ed in seguito produttore di pellicole qualidicone lo stesso. Principalmente, però, in quel momentoè un grande appassionato di musica Rock, come lo stesso. I due amano andare a Londra insieme per tenersi aggiornati sulle tendenze artistiche e frequentano i Rolling Stones (abbiamo già accennato a cosa succederà dal punto di vista sentimentale) finché, tra il 66 ed il 67,decidono di reclutare un gruppo vero e proprio stringendo una collaborazione con una band di nome, appena stabilitasi a Roma e probabilmente la più cazzuta del momento nel settore Beat, con l’idea generale di farne ciò che ierano stati per. Nascono, il cui nome deriva da quelle tipiche della pittura di. Quello che ne verrà fuori inciderà sulla storia della musica psichedelica italiana e, in una certa misura, della pittura.La formazione decomprendeex bassista deidi(lo abbiamo incontrato Qui ) i quali faranno da spalla proprio aiin Italia e proprio nel 1967;, il tramite fra il gruppo e la coppia; Nello Marini dalla Beat band(nulla a che vedere con quella HC punk, ovviamente) e successivamente nel collettivo; ed il modaiolocominciano ad esibirsi con un primo concerto nel teatro sito in Via Belsiana gestito dae da subito diventano ciò che oggi chiameremmo un “cult”. Lasciando indietro il Beat già nel 1967 e addentrandosi nel territorio della Psichedelia,montano uno show multimediale (ripeto: Italia, 1967) dove si esibiscono lasciando ampio spazio all’improvvisazione mentre viene proiettato su di loro il filmfirmato da, immagini del Vietnam e molte altre., per la cronaca una bellissima ragazza dai lunghi capelli neri, era una nota speaker radiofonica e curava assieme a, famoso speaker, paroliere, cantante, conduttore di una edizione del Festival di Sanremo nel 1975 e molto altro, una trasmissione RAI intitolata, all’epoca molto nota per proporre musica alternativa estera, oltre ad essere la donna didel momento. L’esperienza deriva certamente da quanto visto daalla Factory died insieme ain quel di Londra, ma per l’Italia si tratta di assoluta avanguardia che arriva a ruota rispetto a quanto fatto negli U.S.A. Il concerto successivo consi sarebbe tenuto aldi Roma, ma intanto la band suona a Torino al, altro tempio della scena alternativa dell’epoca e lì, negli studidi, incidono. Quell’album resterà il loro unico parto se si esclude un 45 giri di secondo piano, ma cambierà tutto e diventerà una delle idee fisse dei collezionisti di vinili, raggiungendo quotazioni a tre zeri per una copia originale in condizioni adeguate.Stampato in circa 500 copie (il numero esatto però non si è mai saputo), parte delle quali in vinile rosso, l’album presentava una grafica importantissima, firmata ovviamente da, con le sue stelle e varie foto ritoccate. Tornata a Roma la band partecipa a, manifestazione psichedelica di grandissima importanza cui presenzia anche l’assistente di. Il gruppo, però, subì quasi subito la tensione generata dal cambio repentino di stile e dall’essere risucchiata in un vortice artistico logorante e schizofrenico, ma sopra tutto il fatto che, fedele al suo personaggio incostante ed incapace di dedicarsi organicamente ad un progetto che richiedesse tempi lunghi per maturare (almeno in quella fase), proprio dopo quell’evento passò rapidamente ad altro. Compresa una relazione con. Quest’ultima, oltre ad una carriera da cantante, attrice e compagna di, sarà ricordata almeno dagli ammiratori deiper la sua presenza molti anni dopo sul singolo. I più attempati come il sottoscritto, invece, ne avranno probabilmente il primo ricordo per merito di un paludatissimo Daniele Piombi, presentatore RAI dagli anni 50 in poi e recentemente scomparso, alle prese con l’incapacità di pronunciare correttamente il titolo di un album che lastava promuovendo –il buon- durante il Festival di Sanremo del 1982, cui parteciparono anche; altri tempi. Così come si erano formatisi sciolsero lasciando un’eredità numericamente risibile, anche se non quanto quella dei fondamentali, ma importantissima. Ma cosa proponeva esattamenteAbbiamo già indicato come il vinile sia diventato un pezzo raro da collezionisti di alto livello, ma perché? A parte il contenuto musicale che analizzeremo fra poco, è ovviamente l’apporto grafico e concettuale fornito daad essere importante. Le versioni prodotte furono infatti due. Una dedicata al normale mercato dei dischi venduta a 2.500 lire (circa 25 euro di adesso, a dimostrazione di come la musica sia sempre costata cara), l’altra, con le "stelle" e le fotografie dimodificate da, una tecnica che l’artista userà nel tempo, da vendere nelle gallerie d’arte intorno a 40.000 lire dell’epoca. E nel 1967 erano bei soldi da investire in queste faccende, totalmente al di fuori delle possibilità dei ragazzi normali, corrispondendo a poco meno di 400 euro attuali secondo le tabelle de. Ed è proprio questo il punto. Più che davanti ad un disco, peraltro distribuito molto malamente come tale, quello con cui il mercato ebbe a che fare fu a tutti gli effetti un multiplo d’autore da trattare come una litografia di un pittore d’avanguardia. Questo, comunque, lo rese da subito un oggetto diverso da tutti gli altri. La band, poi, fece il resto. Le ristampe recenti ne tradiranno in larga parte l’impostazione grafica ed anche il suono, ma restano comunque utili per far conoscere l’opera a chi non fosse in grado di procurarsi l’originale. Ossia quasi tutti.L’intera facciata "A" era occupata dalla suite. Una lunga dimostrazione di dadaismo in musica, con la registrazione iniziata mentre ancora i musicisti non sapevano bene cosa fare durante la jam che si apprestavano a condurre, poi citata in termini lusinghieri anche da. Il pezzo contiene di conseguenza larghe parti sperimentali e vede la partecipazione anche di. Un personaggio che i Freak torinesi appassionati di dischi degli anni 60 conoscevano bene ed attuale socia dell’Associazione LingottoMusica. Gli altri ospiti, per inciso erano il già citatoal piano;, oggi insegnante del Conservatorio di Torino, tra le altre cose. Per capire quanto dadaista e sperimentale fosse la composizione, l’esortazione tra parentesi era da intendersi alla lettera per la corretta fruizione di una suite che contiene in nuce molto di ciò che singoli gruppi e movimenti proporranno organicamente di lì a poco. La facciata "B", invece, proponeva la psichedelica con echi Kosmische Musik ante litteram; la Velvetianache in qualche suo rimando anticipa qualcosa de; la variegata, tra accenti classici e ritmica beat; la sperimentalmente Blues/Kraute la lisergica, il cui spirito alterato è esaltato dall’uso del flauto. La sua importanza artistica, come detto, è quindi duplice: l’opera può infatti essere intesa come particolare opera grafica die, musicalmente, come il punto zero della psichedelia italiana. Tutto questo senza contare cosa era il panorama musicale italiano nel 1967.Se nella vostra soffitta od in quella dei vostri genitori vi siete imbattuti in passato in un curioso disco pieno di stelle, con la copertina argentata ed interno da sfogliare ed ammirare, occhio: potreste avere un piccolo capitale a disposizione.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven"