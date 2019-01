SINE QUA ...BOH? - # 17 – 'St. Anger' e 'Super Collider'

27/01/2019 (655 letture) Che Metallica e Megadeth abbiano molto in comune tra loro è fatto scontato. Non solo l’appartenenza allo stesso settore metallico, ma anche un impatto forte sulla scena mondiale e la capacità di attraversare i decenni conservando comunque una visibilità importante vantando la composizione di dischi di grande spessore a CV e mille altre cose, risultano essere fattori associanti. In questo caso, però, ed a dispetto dei circa dieci anni che li separano, i due album analizzati dimostrano l’esistenza di un’altra “qualità” condivisa: l’avere dei passi falsi notevoli all’interno della loro carriera.



METALLICA: St. Anger

Nonostante nella discografia dei Metallica non manchino certo degli album che si possono classificare tranquillamente sotto la sufficienza, forse nessuno di questi può essere considerato un’occasione sprecata come St. Anger. Se ReLoad era stato un errore concettuale che veniva dopo un album come Load che, preso come operazione di recupero e riproposizione di brani importanti della storia del Rock, poteva avere un suo perché (posizione che, in parte, potrebbe essere sostenuta anche per ciò che attiene a Garage Inc.), la storia di St. Anger avrebbe potuto essere ben diversa. Sì, perché approcciato dal gruppo in maniera meno strettamente "terapeutica", meno concepito ed eseguito come gigantesca seduta psicologica atta a vomitare letteralmente fuori tutti i demoni che stavano divorando in particolare Hetfield per poi ripartire da zero, ci saremmo forse potuti trovare davanti ad un buon disco. La assoluta necessità di scavarsi dentro, invece, raspando senza vergogna e senza ritegno in quei meandri putridi dell’anima che i sei anni di silenzio e di ansie, la voglia più o meno genuina di curarsi anche recuperando lo spirito delle prove in garage ed i suoni assolutamente crudi degli inizi, quando forse la band suonava senza nemmeno pensare che un giorno sarebbe stata registrata e poi ascoltata da qualcuno, li portò invece verso un risultato disastroso. Specialmente per la resa del basso e più ancora della batteria e senza che questo abbia saputo trasmettere le intenzioni a monte della scelta. Se non in piccola parte ed in maniera utile solo per loro come esseri umani, probabilmente, ma con poco da salvare al suo interno come musica. Eppure, tornando ad ascoltare oggi brani quali Frantic, St.Anger e Some Kind Of Monster, questi lasciano ancora intuire come, registrati in maniera anche semplicemente normale e sviluppati con atteggiamento tranquillo, avrebbero potuto essere delle ottime canzoni, a loro modo. La necessità di “spurgare” il gruppo, di rendere tutto solo un lungo torrente inquinato di sgraziata rabbia e di allontanare la paura con un lungo urlo che praticamente azzerava quasi anche gli assoli di Hammett per non alterare il flusso continuo di energia negativa che doveva essere eliminata, rese l'album ciò che invece fu: un disco pessimo e basta. E questo anche se fece in modo che i Metallica post St. Anger, fatta salva la parentesi Lulu, tornassero ad essere quantomeno dignitosi.



MEGADETH: Super Collider

E qui il discorso diventa forse ancora più difficoltoso. Improbabilissimo prevedere cosa passò per la testa del buon Megadave, per di più considerando che il disco precedente -TH1RT3EN- era stato valutato quasi unanimemente come al di sotto della sufficienza. Probabilmente si trattò almeno in parte di un calcolo fatto per mere questioni economiche, puntando a vendere il marchio Megadeth al di fuori dello steccato dei suoi fan tradizionali (non la prima volta per nessuna delle due band), sta di fatto che ciò che ne venne fuori fu largamente inferiore anche al suo predecessore; non era impresa facile arrivare a tanto. Super Collider presentava infatti davvero poche canzoni da salvare e nemmeno in toto: Kingmaker giusto in quanto almeno un po’ aggressiva; in parte Built For War per lo stesso motivo e coretti a parte; Dance in the Rain per la comparsata di David Draiman e infine la cover di Cold Sweat dei Thin Lizzy, ma in quanto tale, non perché i Megadeth ne abbiano fatto qualcosa di interessante. Per il resto, a segnalarsi è solo il piattume assoluto dell’album, peraltro esaltato da una produzione spompata e chiaramente rivolta a padiglioni auricolari avvezzi al Rock anche duro, se consideriamo l’attitudine media del pubblico, ma non disposti a prestare orecchio (appunto) a suoni realmente rapportabili con quelli ai quali siamo abituati ad associare il thrash metal. Probabilmente, nonostante siano passati quasi sei anni dalla sua uscita, le parole scritte a suo tempo per chiudere la recensione che lo riguardò nel 2013 sono ancora più valide di allora:



Super Collider sembra composto con gli scarti di un album già insufficiente come TH1RT3EN e proprio perchè fa seguito ad un flop è ancora più criticabile, raggiungendo un risultato finale posizionabile tra il catastrofico ed il miserando, soprattutto considerando la storia e le tradizioni del gruppo.

Troppo duro? Bè, però bisogna considerare che:



Se riuscirete a considerare Super Collider come un semplice album rock-metal, evitando accuratamente di collegarlo ai Megadeth, potreste assegnarli qualche punto in più, perché in questo senso non è così calamitoso. Se poi ascoltate musica più pesante di quella della Pausini da meno di 10 minuti, potreste arrivare quasi ad assegnarli la sufficienza.

E ciò è quanto.



CASI DA ANALISI

Due grandissimi gruppi autori di dischi davvero importanti, alcuni dei quali capaci di cambiare la storia o dal punto di vista prettamente musicale, o da quello del responso del mercato, come ad esempio con il Black Album. Eppure, in parte per ragioni relative ad una mancanza di lucidità derivante da scelte personali che hanno temporaneamente minato la capacità e la voglia di scrivere in un certo modo, o per precise scelte commerciali, due band che si sono distinte anche per dei tracolli più che clamorosi come nei due casi in analisi. Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 41 Ricordo che al concerto dei Metallica appena dopo la pubblicazione di St. Anger avevo visto le magliette ufficiali dei nostri in "stile Korn"....spero di rendere l'idea....ritraevano i 4 horse men stile fumetto/cartone animato con testone grande e pantaloni larghi da rappers.... Un mio amico le definì "agghiaccianti " e come dargli torto! 40 Mic la. Mia è sola curiosità di capire cosa ci si trova di bello in questi dischi... 39 A me St.Anger non dispiace poi tanto, sempre meglio di Load e Re-Load 38 Ribadisco: contestualizzare entrambi i cd aiuterebbe a capirne meglio la natura. E a stabilire perché sono malfatti (sempre che lo siano, visto che i gusti non sono argomentabili). Questo sarebbe più congruo ad una riflessione tecnica. 37 A quello più sotto che vuol fare i conti in tasca alla gente e vuol sapere il perché uno compri il tal o tal'altro disco, visto che lui non li gradisce, mi verrebbe semplicemente da rispondere di farsi i cazzi suoi. 36 Il micione rosso sforna album a ripetizione ed è più naturale fare passi falsi sulla quantità. Nonostante ciò tra i due, la lavatrice la ascolto più volentieri del tegame di urlich. I metallica non sono per niente prolifici e sfornano solo album di cazzeggio, da load compreso. Questo st anger lo rivendetti, come load e reload,. Mustaine invece anche nei lavori meno convincenti ha sempre un suo che, lo trovo nel complesso più professionale. Due album evitabili, ma st anger è più irritante, considerando anche il fatto che i metallica si prendono il tempo e le licenze poetiche che vogliono sfornando album da studio davvero deprimenti. 35 Due album due porcherie. La differenza è che i Metallica da Reload, ma anche Load, in poi fino ad oggi hanno fatto un disco peggio dell'altro, i Deth da Youthanasia in poi hanno alternato cessi a buoni dischi. 34 I due dischi in questione non li ho mai sentiti, quindi dovrei tacere. Aggiungo solo però che i dischi dei Megadeth che ho (compreso Risk) mi piacciono tutti. Non altrettanto posso dire dei Metallica. Di loro ho due dischi e uno mi piace tantissimo (Kill em All), l'altro proprio no (And Justice for All: ed é stato il primo CD metal della mia vita...una enorme delusione!). De gustibus! 33 Raven pubblicate un articolo dove si discute dei 2 dischi più schifosi della storia del metal e vi aspettate che qualche insulto non scappi? Dai su lo fate apposta e vela ridete dalla redazione😂 32 Non passiamo agli insulti o saremo costretti ad intervenire, grazie. 31 Lisa con te bisogna sempre spiegare le cose 3 o 4 volte gesu oddio...per te valla massima: "odio dover dire mi sono spiegato male quando in realtà penso: ma com'é che non capisci mai un cazzo???"...detto questo io sto con chi pensa che St.Anger contestualizzato nel periodo di uscita e di come stava la band é un disco che ha senso, poi come tutto puo piacere o meno. Supermerdizer invece é l'ennesimo tentativo di sfondare fuori dal metal di Dave, e almeno quarto o quinto disco di merda di Megadave 30 I Metallica hanno "concentrato" il loro peggio in due dischi, cioè Reload e St Anger, mentre i Megadeth lo hanno "spalmato" su più album, cioè quelli detti da Galilee: alla fine, se si fa la "somma dello schifo totale", si vedrà che il risultato è simile per entrambi i gruppi. 29 Thrasher, se t'interessa proprio (dato che continui a menarla..chissà per quale motivo, poi!), io li ho comprati entrambi. Così come Virtual XI.. Altrimenti uno come fa a sapere come suonano?! 28 dai, ragazzi. Lasciamo perdere le discussioni su chi ha detto cosa e restiamo sulla musica, grazie. 27 Comunque chi ha comprato questi dischi sarei curioso di conoscerlo 26 Lisa leggi il commento di Galilee al n 23... Non ho detto che hanno fatto tutti dischi da schifo ma una marea si è Galilee li ha elencati... Rust è palese che sia un capolavoro... Però prima di offendere domanda spiegazioni... 25 Chiedo scusa non è da me offendere..thrasher allora doveva elencare i dischi dei Megadeth che ritiene schifosi, la sua frase dava adito a tante interpretazioni, io l'ho presa in un'altra senso. E comunque di dischi schifosi i Metallica non son da meno 24 Come scritto da Rob, 75 minuti di St.Anger senza un assolo è roba da masochisti. Eppure per me un paio di canzoni buone ci sono. SuperCollider é così moscio che quando alla fine ti svegli ti chiedi se siano entrati i ladri in casa spruzzando prima gas soporifero. Thirteen aveva scarti di altri dischi ed è stato fatto per contratto, SC no. Zero scuse. E lo dice chi non disprezza al 100% Risk... 23 Che ha detto di male Thrasher? Suvvia. Da fan dei Megadeth dico che è vero che hanno sfornato un casino di album pessimi....qualche nome? Almeno per me Criptics writings, world need a Hero, risk, supercollider, etc... 22 Ragazzi vi chiedo di moderare i termini, per favore. Le offese non hanno senso e non vorrei dover intervenire. 21 Una marea di dischi da schifo? Ahahaha te sei rincoglionito di brutto, o lo fai apposta per provocare? Rust in peace per te è schifo? Dai, non prendiamoci per il culo..parliamo seriamente 20 Io comunque se dovessi scegliere metallica per sempre... I megadeth hanno fatto una marea di dischi da schifo. S Anger è veramente brutto ma credo che dopo un periodo di ogni tipo di droga e vita disagiata hanno provato a rimettersi in pista non riuscendoci... Loro li capisco ma chi compra questi dischi non capisco... Chi spenderebbe 18 euro per s anger? E altrettanto per superminchiata? Vorrei conoscere chi li ha acquistati e perché 19 Tecnicamente Super Collider più congruo e forse riuscito, ma di una piattezza veramente inaspettata; S. Anger un disastro su più livelli: brutto, osceno, orrendo... ma concordo con chi dice che è un album che perlomeno ispira un qualcosa; non arriverei a dire che è quel "brutto che piace" ma almeno interessante da ascoltare nel contesto di quel periodo della band. Insomma se Collider è piatto e noioso, Anger è scontroso ed indigesto... per fortuna entrambe le band si sono raddrizzate con gli album a venire. 18 Sono d'accordo col commento numero 5 di Vomit. Comunque ci hanno provato. 17 @lisablack: affascinante non vuol dire per forza bello, ma piuttosto in grado di catturare l'attenzione. Io personalmente concordo con chi dice che è un album che ha un significato se messo nel giusto contesto, cioè quello di Some Kind of Monster, anche se ciò non toglie che musicalmente lo ritenga mediocre, con un paio di buone idee diluite in un mare di filler e ripetitività. 16 Si hai ragione, ad uno può piacere qualsiasi cosa, ma il fascino di St. Anger io non lo vedo. Guarda Lo ad non mi piace per nulla, ma è meglio di sicuro. Cioè, il paragone con la restante discografia viene spontaneo..è inevitabile. Qui c'è una band secondo me "fuori fase" allo sbando, per come suona e la qualità dei brani. Poi se uno è fan appassionato e dai Metallica accetta pure un disco di rutti..allora, il discorso cambia. 15 Che a uno piaccia o non piaccia qualcosa è relativo. Contestualizzare è più interessante. 14 E pensare che a me che piacciono le cose marce, la produzione è l'unica cosa che mi piace di St Anger. Per il resto salvo due brani, i primi 2. Cioè se Master avesse avuto la produzione di St Anger sarebbe stato fico comunque. Inutile trovare argomentazioni inutili, l'album fa schifo perché le Song sono pessime. 13 ...st anger e' una schifezza colossale....il piu' brutto disco dei metallica....senza né capo né coda...difficile ascoltarlo per intero....se si riesce e' un impresa memorabile... 12 Ma dai..se St. Anger è affascinante, gli altri che sono? Da vecchia fan dei Metallica riconosco che è un disco brutto. Frantic tic toc tic, ma via..anche se siete fan lo dovete riconoscere che è un disco brutto, io non sono un'amante del black album ma 100 volte meglio di questa cagata. Poi ognuno la pensa come vuole..ma di fascino in questo disco io non lo vedo. 11 Concordo con chi dice che in St. Anger c'è "qualcosa" che sotto alcuni aspetti lo rende affascinante....incazzato, brutale, fuori da ogni logica commerciale...alcune canzoni sono buone, poi la registrazione devasta quel che avrebbe potuto essere almeno ascoltabile senza fastidi. Supercollider invece fa cagare durissimo, anche concettualmente, ennesimo tentativo di Mustaine di aver successo fuori dal'ambito metal, per poi tornare di nuovo a fare thrash con la coda tra le gambe. Però lui è un grande, e i Metallica venduti. Misteri della fede.... 10 super collider brutto, ma meglio di st. anger 9 I Megadeth (i miei adorati Megadeth) li ho abbandonati dopo Risk, mentre gli altri ho continuato ad ascoltarli. Bene, St. Anger è, per me, il loro Virtual XI: l'unico album della loro discografia che mi sono rifiutato di comprare/registrare. Claustrofobico nella peggior accezione del termine. 75 min senza un assolo?!? Con una media per canzone di 6 min e mezzo?!? Ma stiamo scherzando?!? 8 St. Anger è il disco più brutto che ho sentito in vita mia, un accozzaglia casuale di riff senza nessuna armonia. Super collider è orrendo ma ha il pregio di conciliare il sonno 7 skullo è un typo (poco raccomandabile) 6 Super Collider non l'ho mai ascoltato, non ho nulla da dire, mentre di St.Anger personalomente penso che abbia qualcosa di interessante ed unico nella loro discografia, con i suoi difetti che non sono nemmeno pochi ma nella sua natura quasi da patchwork un senso lo ha e non mi sento di dire sia brutto. Intendo dire che, gusti personali a parte, in St.Anger c'è un barlume, un'intenzione di creatività che dopo secondo me si è persa col ritorno a sonorita si dure, ma decisamente canoniche e consolidate. St.Anger è l'ultima volta che i Metallica mi hanno (almeno un po') sorpreso. 5 St. Anger acquista un suo senso se ascoltato dopo aver visto Some Kind of Monster. L'ho detto altrove e lo ribadisco anche qui. Ha tanti difetti ma almeno ci ha provato ad essere incazzato. E a mio giudizio in parte ci è pure riuscito. Poi, oh, se a quasi tutti fa schifo c'è poco da discutere. 4 Un'album sbagliato può capitare nella carriera di una band..la cosa strana è quando ne capita più di uno, questo secondo me significa una sola cosa..aver perso entusiasmo, ispirazione, passione a ciò che fai, della serie "si suona perché dobbiamo timbrare il cartellino"con questa mentalità escono fuori le ciofeche. 3 Davvero brutti questi 2 album..meno male non li ho comprati, li ascoltai tempo fa' , poco da aggiungere, forse il punto più basso di entrambe le band. 2 Impossibile entrare nei meandri della mente umana dei componenti principali di entrambe le band. Dire che per un periodo molto lungo (eufemismo) non sapevano più cosa fare in ambito musicale e dire ancora poco. Sta di fatto che, entrambe le band, hanno pubblicato una serie di album che hanno messo in seria crisi la loro fan base. Screditando loro stessi e quanto di buono avevano fatto negli eighties. I megadeth in qualche modo si sono ripresi, per quanto concerne i metallica ormai li ho cancellati per sempre. Le ultime prove sono più false di un falso. (imho) 1 La cosa più triste è che c'è chi li ha comprati questi dischi