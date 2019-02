THE SUBSTITUTE - # 8 - Intruso per sempre?

23/02/2019 (283 letture) Sostituire qualcuno che ha fatto molto, ma molto bene non è mai facile in nessun ambito. Che si tratti di rimpiazzare sul luogo di lavoro un collega promosso proprio in virtù dei suoi risultati, di prendere il posto di un campione che passa ad un’altra squadra o come nel nostro caso, di occupare lo scranno lasciato vacante da un musicista "dimissionato" dopo aver comunque fornito un contributo di alto livello, le cose non sono mai semplici per chi subentra. Certe volte, infatti, la pressione da reggere è davvero troppa. Specialmente se questa si somma a fattori esterni.



IL PESO DEL TIMBRO

Quando Tarja Turunen fu allontanata o lasciò i Nightwish (l’argomento non è in realtà direttamente oggetto di questo articolo), molti furono spiazzati dall’evolversi della faccenda. Ben di più, però, lo furono dalla scelta del suo rimpiazzo. Anette Olzon non era infatti una delle cantanti più in vista del giro -ma questo poteva anche essere un bene per il gruppo, reduce da una situazione in cui il "peso politico" della singer aveva creato più problemi che altro- e sopra tutto possedeva un timbro vocale e delle doti interpretative completamente diversi. Per i più inferiori, ed in maniera abbastanza netta. Eppure, Anette non era certo una professionista improvvisata, presa per caso dalla strada e scaraventata su palchi troppo più grossi di lei per resistere a lungo; almeno sulla carta.



TECNICA E COVER

Figlia di musicisti e musicista a sua volta fin da bambina come suonatrice di oboe, comincia a cantare molto presto e già durante la scuola dell’obbligo (il sistema svedese è strutturato in maniera diversa dal nostro e, neanche a dirlo, è di qualità estremamente superiore) comincia a farsi le ossa all’interno di cover band, a partecipare a vari concorsi ed a studiare canto presso il Conservatorio di Copenaghen. A dispetto dello scarso credito tecnico di cui gode presso certe fasce di pubblico, Anette matura esperienza ottenendo un ingaggio nel Rock musical Gränsland, partecipa a varie iniziative come corista e canta persino ai matrimoni prima di entrare nella Balettakademien di Göteborg, una delle principali scuole di danza attive nei territori Nord-Europei e vera fabbrica di professionisti di alto livello. Dopo aver militato nei Take Cover, ma più che altro negli Alyson Avenue coi quali mette insieme un paio di album nella prima parte degli anni 10, collabora con Michael Bormann (Jaded Heart) finché, nel 2007, viene scelta tra centinaia di candidate per il nuovo corso dei Nightwish post-Tarja. I due album incisi col gruppo - Dark Passion Play e Imaginaerum, oltre ad un po’ di materiale di contorno- col secondo che l’ha vista coinvolta anche nel relativo film che ne è stato tratto, sono però i soli in cui la Olzon fornisce la propria opera, dato che ad Ottobre 2012 viene licenziata e sostituita prima temporaneamente e poi stabilmente da Floor Jansen, dopo esserlo stata anche una tantum da Elize Ryd ed Alissa White-Gluz a causa di un malore accusato in tour.



NEMO PROFETA NEI NIGHTWISH

In seguito Anette, oltre a segnalarsi per alcune altre collaborazioni e per essere apparsa in TV come concorrente nella trasmissione finlandese Tähdet, Tähdet, un talent per selezionare la miglior voce del Paese, ha fatto uscire un album solista di orientamento Pop-Rock intitolato Shine e più recentemente ha dato vita con Jani Liimatainen (ex-Sonata Arctica) ad una band chiamata The Dark Element, con all’attivo un lavoro omonimo. Tuttavia, nell’ottica di questa serie di scritti è di altro che vogliamo parlare, ossia del suo allontanamento dai Nightwish e del successo inferiore alle attese da lei ottenuto in veste di cantante di quel gruppo. A prescindere dai motivi che hanno ufficialmente determinato la separazione, ossia il fatto che fosse incinta di Nemo, suo secondo figlio concepito con Johan Husgafvel dei Pain -ne ha poi avuto un terzo- e che il parto sia avvenuto appena prima dell’uscita di Imaginaerum, cosa non gradita ad Holopainen come dice lei, o che si sia trattato di problemi caratteriali come sostenuto dal gruppo, (ci furono parecchie polemiche all’epoca, che vi riportammo ad esempio



PERDENTE IN PARTENZA

Il fatto è che la scelta di Holopainen era destinata a perdere in partenza. La mossa di puntare una cantante dotata, ma dalle possibilità naturali inferiori rispetto a quelle di Tarja, produsse infatti uno spostamento delle sonorità e delle interpretazioni vocali delle canzoni su territori meno solenni nei molti passaggi in cui occorreva esserlo. Ma anche in quelli più leggeri, in cui una impostazione più prettamente lirica consente comunque di gestire più fluidamente la voce e legare meglio i vari passaggi. E lo stacco fu notevole, come risulta più evidente durante le esibizioni dal vivo se si confrontano le prestazioni tra la Olzon e Tarja. Ed anche spostando il focus del confronto verso la Jansen ci si accorge, ad esempio in The Poet and the Pendulum, come il timbro più sottile di Anette tolga pathos alla canzone e come l’estensione inferiore ne evidenzi anche alcuni problemi di respirazione che, ancora una volta, rendono il tutto meno fluido e di impatto. Ed anche il modo di stare sul palco, piuttosto garbato da parte di Anette, più altero da parte di Tarjia e molto più fisico e "presente" da parte di Floor, ha avuto forse il suo peso nel comunicare ai fan un senso di abbassamento complessivo delle pretese del gruppo, percepito in quel periodo un po’ come quelle squadre in cui il nuovo centravanti acquistato si dimostri bravo, partecipi magari di più alla manovra, ma alla fine del torneo abbia segnato dieci goal in meno rispetto al predecessore. Colpa di Anette Olzon? Non credo proprio.



CHI PAGA, SE NON IL SOSTITUTO?

Che Holopainen abbia tentato inizialmente di adattare un po’ lo stile del gruppo alla nuova arrivata è indubbio, ma il fatto è che l’essenza dei Nightwish è sempre stata identificata in brani come Ghost Love Score ed altri del genere. Composizioni in cui il peso di arrangiamenti volti ad esaltare l’impostazione operistica delle cantanti ed a rendere i passaggi maggiormente "amichevoli" molto più forti mediante interpretazioni impostate per sottolineare le singole parole e la chiarezza del canto, non poteva che creare nei fan un senso di diminutio delle possibilità espressive della band. Anche in quelli meno interessati agli aspetti tecnici e più propensi a farsi trascinare emotivamente dalla musica. E la stessa sostituta deve averlo ravvisato. Anette Olzon avrà presumibilmente dovuto fare i conti con la sensazione di doversi scontrare troppo spesso con frasi come: "E’ brava, per carità. 11 anette olzon non è stata un sostituto, è stata semplicemente un errore 10 Mi sento solo di dire che Tuomas è un gran musicista ma non un signore ( con la olzon poi lasciamo perdere ) . I nightwish hanno comunque avuto solo cantanti di livello peccato che la olzon non mi sembrava proprio a suo agio con il sinphonic metal ( forse più un gothic rock) 9 Hero al commento 2 ha scritto esattamente ciò che penso anche io. I Nightwish con Tarja semplicemente non li sopportavo proprio a causa della sua voce. Ho cominciato ad apprezzarli con Anette, e poi è arrivata Floor a chiudere il cerchio, per me la migliore. 8 Come ha scritto Rob, anche molto differente. Quasi fazioso paragonarle. 7 Tarja insostituibile. Personalità da vendere e grande presenza scenica. Una donna super power. Annette brava però...piu anonima in tutto. 6 Bell'articolo. A me è sempre piaciuta di più Tarja, forse anche per il fatto che i NW li ho conosciuti con lei (la prima canzone loro che ho sentito è stata End of all Hope e ne sono rimasta folgorata) e il loro modo di commistionare il metal con la musica sinfonica (e non solo) e di usare sul metal un soprano lirico mi ha affascinata fin da subito. Quando ho ascoltato i brani di DPP non sono rimasta per niente soddisfatta perché ho avuto l'impressione che la band avesse perso la propria particolarità sonora di cui ho appena parlato; secondo me hanno sbagliato prorio il tiro, perché, nel tentativo (lodevole) di cambiare col passato e fare qualcosa di diverso, hanno messo al microfono una cantante con doti canore decisamente diverse rispetto a quelle di Tarja col doppio risultato di suonare agli ascoltatori come una band che avesse perso tono (come ha sottolineato Raven) e di far fare delle pessime figure ad Anette quando messa a cantare live brani tipo Ghost love score (che purtroppo lei non riesce a cantare bene, si sgola e basta). In tutto ciò, lei è molto brava e la prova vocale ed interpretativa di Imaginaerum è superba (Tarja secondo me quell'album non l'avrebbe cantato altrettanto bene, perché ha caratteristiche vocali diverse) e devo ammettere che, quando ho visto la band nel 2012, ha cantato molto bene anche pezzi vecchi tipo Dead to the World e Come Cover Me (cosa che mi ha sorpresa parecchio), ma prendere una cantante di questo tipo dopo una cantante come Tarja (non più o meno brava, semplicemente con un'impostazione diversa) l'ha messa indubbiamente in una posizione di svantaggio. 5 Ma chi se ne frega di Anette e Tarjia, Floor tutta la vita!!!! Se poi devo scegliere tra le due ovviamente Anette, Tarjia proprio non mi piace. 4 ***sua voce 3 X me Anette non ha nessuna colpa, il gruppo con lei ha intrapreso un'altra direzione con pezzi magnifici cuciti sulla sia voce emozionante e straordinariamente versatile. Ovviamente non si trova a suo agio nel tono lirico, lo stile è proprio diverso rispetto a Tarja. Preferisco Anette nettamente, finché c'era Tarja non sono mai riuscita a sentire i Nightwish, il suo timbro e l'impostazione vocale non fanno x me (gusto). X me Anette nei pezzi propri è insuperabile, Floor è impeccabile nelle esecuzioni dei brani ma a mio parere non ha il calore e non mette i brividi come Anette. Non discuto la caratura di Tarja come cantante e frontwoman, oltre al fatto di sapersi valorizzare a livello di immagine come pochi sanno fare ma il mio gusto come voce è tutto x la Olzon. Una pecca grande che le riconosco è il fatto muoversi sul palco in maniera un po' strana, questo aspetto non mi è piaciuto (ho visto i Nightwish dal vivo con lei, Anette intendo). 2 Anche a me, a livello proprio di gusti, Anette è sempre piaciuta molto più di Tarja (il suo cantato lirico non l'ho mai apprezzato), tant'è che ho conosciuto la band proprio nel periodo Olzon. In Dark Passion Play secondo me non fa cose stupefacenti ma se la cava, anche i brani non erano al livello di molti altri della loro discografia e questa non è una colpa di Anette ovviamente. In Imaginaerum invece c'è stato un ribaltamento di suono e di composizioni più ricercate, che sono finite in un disco stupendo, cantato poi alla grandissima da questa ragazza che ha dato prova di saperci davvero fare con canzoni alla sua portata. Adesso abbiamo Floor che, per me, è il top del top e può fare sia quello che faceva Anette (molto meglio però) sia quello che faceva Tarja, in modo un pò diverso che a me piace parecchio. La Olzon non la vedo esente da colpe per quanto riguarda il citato carattere "particolare", ma certo è che Tuomas non deve essere un capo facile da avere 1 Per quanto mi riguarda Dark Passion Play è l'album che preferisco del gruppo e Anette mi piace proprio perché non è così impostata come chi l'ha preceduta. Sono d'accordo con la frase "cantante dotata, ma dalle possibilità naturali inferiori rispetto a quelle di Tarja", ma ciò non toglie che in Dark Passion Play e Imaginaerum offra delle interpretazioni strepitose come in Slow, Love, Slow in cui la sua voce è ricchissima di sfumature che Tarja non ha. Insomma, Anette ha un calore che Tarja non ha.