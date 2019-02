HOLLYBLOOD - # 23 – Lords of Chaos

27/02/2019 (399 letture) UNA PREMESSA

Dopo un tempo considerevole di gestazione, finalmente l’attesissima e contestata pellicola a firma di Jonas Åkerlund dallo scorso 22 febbraio è a disposizione del marcato on demand: coloro i quali si volessero finalmente togliere il dubbio sulla validità o meno di questo prodotto potranno quindi placare la loro curiosità. E soprattutto potranno costruirsi un’opinione informata, dato che questo film (com’era lecito aspettarsi) ha fatto molto discutere ancor prima che uscisse, spaccando in due il popolo metal tra chi si è detto curioso e interessato e chi non ha avuto dubbi nel ridicolizzarlo e nell’affermare di volerlo a tutti i costi boicottare, in nome di una certa “integrità morale”. Si sa, il circuito metal non è molto sostenitore di dispositivi commerciali di questo tipo e c’è da ammettere che il rischio concreto c’era che una storia che coinvolge alcuni dei principali protagonisti del true Norwegian black metal venisse distorta eccessivamente per renderla più compatibile ai palati del pubblico mainstream; un pubblico potenzialmente più sensibile nei confronti di certe vicende che, invece, per chi mastica il genere sono oramai parte della cultura di questo sottobosco musicale.



Il dibattito attorno a Lords of Chaos si era quindi già aperto da tempo, grazie ad alcuni episodi che lo hanno preceduto. La prima grande notizia che ha fatto scalpore è stata sicuramente la contrarietà apertamente dichiarata proprio dagli stessi protagonisti di questa storia, i Mayhem, che hanno negato i diritti al regista per l’utilizzo di brani originali all’interno della colonna sonora. A ciò si è accostata la serie di video dell’altro protagonista, Burzum, che si è schierato duramente soprattutto contro -a detta sua- l'eccessiva banalizzazione del suo personaggio. Secondo quanto afferma il musicista, doveva inoltre essere originariamente lui il protagonista, salvo poi una deviazione che ha portato il biopic a concentrarsi piuttosto sulla personalità del suo amico/nemico diretto, Euronymous. Di fatto c’è da concordare nel riconoscere lo sbeffeggiamento che (inconsciamente?) il regista ha voluto fare nei confronti di Burzum: investire Emory Cohen, attore di origini ebree, nel ruolo del Conte Grishnackh, ben noto per i suoi schieramenti politici, dev’essere decisamente suonata come una provocazione.

Ma, polemiche e schieramenti a parte, il regista Jonas Åkerlund non è proprio un outsider di questo mondo, tutt’altro: ha fatto parte di uno dei gruppi che ha ispirato proprio la second wave di black metal norvegese, i Bathory, partecipando alle registrazioni del disco di debutto omonimo. Nonostante sia noto che la caratura compositiva di quei pezzi sia totalmente dovuta alla genialità creativa di Quorthon, vantare di essere stato il batterista di un disco così seminale non è proprio roba da poco. La predisposizione e passione di Jonas nei confronti dell’ambiente del cinema del resto già emerse durante quegli anni, portando il regista a debuttare come autore di videoclip nel 1988, con la pubblicazione di un’altra pietra miliare per il metal “tradizionale”, ossia il celebre video di Bewitched dei padri della scena doom metal svedese, i Candlemass. Queste sono giusto un paio di coordinate per capire bene di chi stiamo parlando: Åkerlund è un regista che comunque ha fatto parte di questa scena e vi ha contribuito e partecipato, anche se poi ha scelto di distaccarsene e portare ad un livello più commerciale le sue doti dietro la videocamera, immergendosi di fatto nell’industria pop. Oltre a collaborare con artisti del rock e del metal più blasonato, come Smashing Pumpkins, Metallica, U2 o Rolling Stones, è stato infatti autore di clip di autentiche icone del pop e dell’elettronica, come Madonna, Prodigy, Britney Spears, Christina Aguilera e Lady Gaga (così adesso potrete anche rispondervi alla domanda sul perché nel video di Telephone con Beyoncé la star italoamericana sfoggiasse con disinvoltura un giubbotto di pelle crust punk borchiatissimo, con tanto di toppa dei Doom e back patch dei Gism). Tuttavia, non mi sono approcciata alla visione del film con pregiudizio, anzi: il fatto che fosse proprio un insider ad occuparsene mi ha fatto stare tranquilla per lo meno sul fatto che su certe cose non si sarebbe sfociati in distorsioni da dilettanti, con tutte le semplificazioni che un’operazione del genere avrebbe ovviamente comportato.



A BLAST FORM THE (DARK) PAST

Il film si apre con la voce narrante di Øystein Aarseth, il giovane Euronymous.

Nella sua piena adolescenza cerca di coltivare le sue passioni musicali estreme per sfuggire dalla noiosa compostezza della Capitale norvegese, all’inizio condividendo gli spazi con la sua “typical Norwegian family”, nonostante si dichiari già da subito una personalità deviata rispetto alla media dei teenager e destinata a portare nel mondo “sofferenza, caos e morte”. Le cose cominciano ad evolversi nel momento in cui quella formazione primordiale dei Mayhem, che si allenava al piano di sotto dell’abitazione di Øystein, subisce un cambiamento con l’ingresso alla batteria di Hellhammer e, soprattutto, con l’ingresso alla voce del biondissimo svedese Per Yngve Ohlin, in arte Dead, qui interpretato da Jack Kilmer. Il cambiamento scandisce nel film il passaggio dalla dimensione famigliare a quella del famoso appartamento che Euronymous e Dead condivisero fino al sanguinolento gesto suicida di quest’ultimo. Il registro del film a questo punto progressivamente inizia ad allinearsi alla personalità deviata dei suoi protagonisti, contrapponendo la vita a base di alcool e musica (sregolata, ma fondamentalmente in linea con il cliché metal), con l’approfondimento delle diverse e gravi fragilità psicologiche di ognuno. Non viene risparmiato nulla nell’excursus delle diverse vicende che si sviluppano attorno a quel gruppo di ragazzi: di Dead con pochi salienti fotogrammi viene restituita in maniera piuttosto fedele tutta la disturbata ma ingenua attrazione patologica nei confronti della morte, mostrando la sua tradizione di seppellire i vestiti sotto il terreno prima di esibirsi, per avere l’odore simile a quello di un cadavere, o il suo odio per i gatti, tanto da ucciderne e appenderne i cadaveri in putrefazione nella sua stanza, non risparmiando nemmeno la ricostruzione (cruenta e fedelissima) del suo rituale suicida; di Euronymous invece emerge una personalità in linea con alcune aberrazioni del suo fraterno amico, ma che l’interpretazione di Rory Culkin (non fino in fondo convincente, ma comunque plausibile) restituisce anche sotto la luce di una malcelata insicurezza che, a discapito del ruolo da leader che si era ritagliato, fa emergere la debolezza comprensibile di un ragazzo di soli 17 anni. Un'altra personalità cruciale che a mio parere è descritta in maniera piuttosto buona (anche se con qualche licenza poetica) è quella di Burzum. Dapprima il suo personaggio entra in punta di piedi per fare i complimenti ai Mayhem, al termine di un concerto dove Dead ha rischiato il collasso per tutto il sangue perduto mentre si tagliava sul palco: in questo frangente si presenta con il nome di battesimo Kristian, venendo anche preso in giro per la sua toppa degli Scorpions. Successivamente torna come Varg, imponendosi con un atteggiamento molto più sicuro di sé mentre sceglie di comprare i vinili di The Awakening dei Merciless e di In The Sign Of Evil dei Sodom, recandosi al negozio musicale che nel frattempo Euronymous aveva aperto a Oslo, lo storico Helvete. Devo dire che, superato un paragone sulla verosimiglianza fisica tra l’attore Emory Cohen e Vikernes, anche in questo caso il ritratto che ne esce fuori mi sembra piuttosto affidabile. Varg emerge infatti come un ragazzo inizialmente escluso che, alla luce del talento musicale riconosciuto dallo stesso Øystein, che aveva ascoltato la demo Burzum e aveva deciso di produrla per la sua etichetta Deathlike Silence Productions, riesce a riscattarsi e imporsi con un ruolo catalizzatore all’interno del Black Circle. Riesce così a soddisfare l’obiettivo di avvicinarsi ad una personalità come quella di Euronymous, percepita dall’esterno così carismatica, ma entrandovi tuttavia gradualmente in competizione, per averla scoperta in realtà meno esuberante nel partecipare concretamente ad un atto dimostrativo che portasse ad un “next level” tutta l’operazione fino a quel momento rimasta teorica del Black Circle.



Anche in questo caso, l’evoluzione del rapporto tra i due è trasposta in maniera molto chiara, nonostante sia stata condita da un’improbabile storia d’amore di Euronymous con una certa Ann-Marit, che Burzum in video pubblicati di recente conferma essere un personaggio del tutto inventato perché “nessuna ragazza frequentava il Circle” ma che, al di là di illazioni sulle tendenze omosessuali attribuite sempre dallo stesso Burzum a Euronymous, sembra sia stato un personaggio che Åkerlund ha sviluppato ispirandosi ad una ragazza bionda che sembrava in quel periodo davvero frequentare l’ambiente. Di fatto, se si fa una rapida ricerca sul web, si trovano alcune fotografie che ritraggono una ragazza, Jannicke Langard, all’Helvete in compagnia anche di Euronymous, testimonianze che però non chiariscono quale fosse il rapporto tra i due e che tanto meno giustificano l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su un risvolto romantico. L’operazione è infatti sembrata un addolcimento forzato, teso ad umanizzare il personaggio e rendere il protagonista in fondo un “buono”, una vittima più vicina al pubblico spettatore rispetto a tutti gli altri protagonisti, piuttosto che uno stratagemma per dare un reale valore aggiunto a tutta la storia.

La chiamata all’azione stimolata da Varg porta a questo punto ai primi incendi delle stavkirke e scuote le coscienze degli altri membri del Black Circle, che vogliono iniziare a parteciparvi in prima persona, fino a perdere completamente il contatto con le conseguenze di ciò che stavano mettendo in atto, come capita nel caso dell’omicidio commesso da Bård Faust ai danni dell’omosessuale che aveva tentato di abbordarlo ad un pub. Anche questo episodio viene citato nella ricostruzione cinematografica.



Il ritmo della narrazione sembra, tuttavia, piuttosto lento ed acquisisce un incedere più incalzante solo nel momento in cui si arriva ad un sempre più marcato ribaltamento nella lotta di potere tra Varg e Euronymous. Nelle parti finali del film, quest’ultimo infatti perde il carisma degli inizi, quasi intimorito da quella situazione che sta uscendo fuori dal controllo, mentre il suo diretto rivale guadagna ascendente, nonostante ci sia un velato filo di ironia da parte del regista nel riprodurre ad esempio l’incontro di Varg con il giornalista che si occupò successivamente di pubblicare un editoriale sul quotidiano norvegese, in merito agli incendi appiccati ai danni delle chiese. L’accuratezza nell’allestimento della stanza dove l’intervista viene effettuata (piena di cimeli nazisti, armi di vario tipo e il teschio di un caprone appeso sul divano), seppur perfettamente aderente con le tendenze del personaggio, produce una sensazione caricaturale, caratteristica che in realtà è evidente in tutto il corso del film in particolar modo proprio nella maniera con cui è stato scelto di raccontare il personaggio di Varg.

Un’altra scena clou, come lecito intuire, è il momento in cui tra i due rivali avviene il confronto diretto e fatale, che sugella un epilogo cruento nella morbosità con cui il regista non indugia in primi piani mentre vengono inferte le coltellate, senza però raggiungere un vero e proprio picco di pathos, facendo poi scivolare velocemente a conclusione il film con un semplicistico finale in cui “i cattivi” vengono arrestati e “il buono” (Euronymous) viene tributato e compianto.



IL VERDETTO

Alla fine della visione, mi sento di giudicare il film in maniera tutto sommato positiva, ma possiamo stilare una serie di pro e di contro per accompagnare il giudizio di questa pellicola.



Un elemento che può considerarsi “contro” potrebbe essere il fatto che non si arriva ad un vero e proprio smontaggio di quell’aura mitizzata che soprattutto si riscontra in Dead e Euronymous, perché il fatto che il primo, dopo la teatralità del drammatico gesto suicida, continui ad infestare la mente del secondo come un fantasma, seppur fraterno, continua a volerlo collocare in una posizione quasi “trascendentale” rispetto a tutti gli altri. Francamente mi sarei auspicata un taglio meno edulcorato e molto più secco. Un altro elemento che non mi è piaciuto è stata l’introduzione di soggetti femminili all’interno del plot, non per ragioni puramente di genere, ma perché proprio ai fini della trama è stato del tutto superfluo infarcire alcuni episodi con frammenti di vita sessuale alquanto improbabile, visti i soggetti coinvolti.



Degli aspetti sicuramente positivi sono invece quelli legati all’estrema accuratezza con la quale Åkerlund ha ricostruito al dettaglio alcune ambientazioni, dimostrando una meticolosa ricerca nel repertorio fotografico. Non solo sono, infatti, stati riprodotti ad hoc certi scatti più celebri dei Mayhem nel backstage, di Burzum nei sotterranei dell’Helvete o della session di Euronymous con la spada, ma anche certi fotogrammi del film acquistano più senso se letti nell’ottica di questa indagine. La scena di apertura in cui Euronymous appare con il pappagallo bianco sul braccio è, infatti, fedelmente ripresa da una fotografia identica, così come la maglia nera che il musicista indossa in una scena casalinga dove viene chiamato da Burzum, che gli comunica del suo intento di coinvolgere i giornalisti. La maglia in questione, con la scritta “What do you want for nothing?” è infatti la stessa che si può trovare in una foto casalinga di Euronymous, dove per altro lui indossa gli occhiali da vista, esattamente come nella scena del film.

Tutte sottigliezze certo, alcune molto piccole, che a primo acchito sembrano passare inosservate all’interno della trama generale, ma che sono invece la dimostrazione della ricerca che c’è stata dietro a tutta la composizione del film, con l’obiettivo di dipingere un’immagine complessiva il più possibile aderente, sia in termini narrativi che visivi.



Ci sono anche un paio di curiosità, delle piccole chicche per gli appassionati feticisti:

- la prima stavkirke che viene immortalata, che dovrebbe rievocare la stavkirke di Fantoft incendiata da Varg a Bergen ed il cui scheletro incenerito finirà diretto sulla copertina dell’EP Aske, è in realtà la stavkirke di Gol, ospitata nel suggestivo Norsk Folkemuseum di Oslo (un museo all’aperto con esemplari architettonici di vario tipo del folklore norvegese, veramente emozionante e suggestivo da visitare)

- la scena che vede i Mayhem recarsi ai Grieghallen per le registrazioni di De Mysteriis Dom Sathanas vede la comparsa anche di Attila Csihar, che nella pellicola è interpretato proprio dal figlio del musicista, Arion, che rende tributo al padre simulando le vocals di Freezing Moon e indossando la maglia dei Tormentor. Un cameo che per altro mette in dubbio il fatto che la mancata concessione sull’utilizzo dei pezzi dei Mayhem per il film sia stata una decisione unanime.



Detto questo, e alla luce di tutta questa ricercatezza nei particolari, Lords of Chaos può ritenersi un documentario, come molti hanno affermato? Decisamente no: nonostante l’intento pregevole di voler essere ai limiti del feticismo nel curare alcuni aspetti, ci troviamo davanti ad una trasposizione cinematografica di alcuni fatti accaduti realmente, che come ogni trasposizione si prende alcune licenze poetiche, ma che francamente possono anche essere tollerate in un’ottica più complessiva.

Per queste stesse ragioni, il paragone con Until the Light Takes Us (un documentario senz’altro bellissimo ed interessante per gli appassionati di questa storia) molto banalmente non ha senso di essere messo in campo, proprio perché quest’ultimo ha un taglio documentaristico e anche solo per l’impostazione trovo che sia ridicolo accostare i due prodotti. Così come francamente non mi sento di accostarlo al genere “commedia”, perché, seppur non manchino momenti sarcastici o di ironia, non si può certo affermare che sia un film divertente.

È chiaro che la scelta di Jonas di aver “abbandonato” il genere in nome di un’affermazione professionale pop sia stata bollata dall’ambiente metal come alto tradimento e che ci sia stato ancora più fastidio nel vedere che fosse proprio quella stessa persona a tornare quasi sui propri passi, per attingere a piene mani da quel mondo. Ma è proprio qui nascosto un piccolo errore di fondo ed allo stesso tempo la chiave di lettura con la quale è necessario leggere tutta l’operazione: innanzitutto, non bisogna incorrere nell’errore di interpretare questo “ritorno” di Åkerlund al mondo metal come un ritorno da figliol prodigo; allo stesso tempo, proprio per questa ragione, l’unico modo per poter vedere il film con l’occhio giusto è sganciarlo sia da questa vena romantica da fan, sia dalla declinazione documentaristica o di commedia, per attribuirgli il valore di genere d’exploitation, che sento possa essere una definizione più in linea con ciò che mi ha di base trasmesso il film.



Del resto, con Lords of Chaos non mi sembrano esserci le pretese di portare avanti una certa ricerca artistica o fotografica, piuttosto si punta a sfruttare tematiche normalmente non trattate nel cinema canonico. L'intento quindi è di portare sul grande mercato episodi forti legati a degli adolescenti che sono inconsapevolmente diventati i padri fondatori di una scena oggettivamente di nicchia, cercando di trattarli in maniera panoramica, ma senza scendere mai veramente nel profondo del “culto” e, come spesso capita in film exploitation, risultando forse un po' di serie B. I protagonisti oggettivamente si mostrano per i loro limiti dovuti all’età e non fanno mistero di una mancata progettualità nelle loro azioni ed in tal senso quindi l’ho trovato un film “onesto”, godibile, che si può guardare in maniera piuttosto piacevole. Anche se avrebbe giovato di una maggior dose di musica, pecca giustificata dai negati permessi di copyright, la questione è stata per fortuna almeno parzialmente raggirata inserendo il minutaggio minimo consentito di registrazioni originali.





Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 7 ....dopo che tanta gente vedra' questa pellicola....una vagonata di letame finira' sul mondo del metal....purtroppo a pagarne le spese ci saranno tante bands che non hanno nessuna colpa....per colpa di quattro schizoidi.... 6 Ovviamente, soprattutto Varg, persona affidabile. 5 Non ho alcuna intenzione di vederlo, già solo il fatto che per la realizzazione non sia nemmeno stato chiamato Vikernes per dare una sua versione dei fatti (anzi, lui sostiene sia un film pieno di cazzate sul suo conto), fa capire dove suddetto film voglia andare a parare... 4 Io l ho visto, beccato su fb.. Ottima pellicola, è fatto bene.. Voto 9 3 mi pare su Prime video di Amazon... 2 Ma dove si riesce a vedere sto film??? Esiste uno streaming? Anche a pagamento... 1 Per me è un film ben riuscito. Restituisce un'immagine ben precisa di chi e cosa fossero i protagonisti di quegli eventi, ovvero una manica di ragazzetti ignoranti, poco svegli, cresciuti nella noia e bambagia a cui le cose sfuggono rapidamente di mano. Era l'impressione che mi davano ai tempi di questi fatti di sangue e che gli anni non hanno mai smentito.