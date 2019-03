CRYPTIC WRITINGS - #75 – Nemoralia – Ulver

08/03/2019 (295 letture) Molte sono state le parole spese in occasione della release dell’undicesimo lavoro in studio dei norvegesi Ulver , The Assassination of Julius Caesar. Rygg e soci, oramai proiettati verso un poliedrico e radicale sperimentalismo, decisero di approfondire in questa release solchi in una certa misura più tradizionali (synthpop, electropop, new wave) ma elevati da liriche trasudanti un simbolismo vibrante e vivido. Particolarmente meritevole di un approfondimento in tal senso è la opener, nonché primo singolo ad esser stato rilasciato, Nemoralia. A comparire immediatamente quale fermo immagine scelto per lasciar fluire le note della composizione è l’iconica immagine della compianta Lady Diana, nel giorno del suo matrimonio. E quale kairos migliore della Giornata Internazionale della Donna per dispiegare l’affascinante intreccio femminile racchiuso nei versi della traccia?



Il beat iniziale dal sapore novantiano ci trascina in medias res nell’antichità classica -cui peraltro fa segno il plastico dettaglio del Ratto di Proserpina del Bernini dell’artwork.



A festival of torches

Joins the light of the moon

Shining in the lake

Sleeping with the stars



Un festival delle torce

Si unisce alla luce della luna

Scintillando nel lago

Coricandosi con le stelle



Ciò a cui si fa riferimento in tale contesto è l’odierna festa dell’Assunzione della Vergine la quale adombra in realtà un culto pagano ben più antico, tributato a Diana Nemorense, signora delle selve, custode delle fonti e dei torrenti nonché del mistero del sangue femminile- consumantesi nel parto e nel puerperio. Cornice della celebrazione religiosa era probabilmente lo splendido Lago di Nemi, così come riportato nei Fasti ovidiani:



[..]Nella Valle di Ariccia, c'è un lago circondato da scure foreste ritenuto sacro da un culto sin dalla notte dei tempi. Lungo un muro sono appesi molti pezzi di filo intrecciati e molte tavolette sono poste come dono alla Dea. Spesso donne a cui Diana ha risposto alle preghiere, con una corona di fiori sulla testa camminano verso Roma portando una torcia accesa [..].



Tra le offerte votive vi erano, secondo la maggior parte delle testimonianze messaggi dipinti su fiocchi legati ad altari o alberi, simulacri di terracotta rappresentanti eventuali parti del corpo necessitanti di cure, raffigurazioni di madri con figli nonché canti e danze.



As good Christians

Illuminate the garden

Human candles

Burning under Roman skies



Così come i buoni cristiani

Illuminano il giardino

Torce umane

Ardenti sotto i cieli romani



Nero lights up the night

18th to 19th of July, AD 64



Nerone fa risplendere la notte

Dal 18 al 19 luglio, 64 d.C



L’atmosfera misterica e festosa precedentemente introdotta viene quasi profanata da un parallelo sanguinoso: le persecuzioni dei cristiani, essi stessi torce umane, rischiaranti il cielo romano. Quest’ultimo risplende dello stesso terribile e mortifero chiarore del Grande incendio di Roma del 64, richiamato nell’etereo melodismo del refrain e così descritto da Tacito:

Iniziò in quella parte del Circo che confina lungo il Palatino e il Celio, dove il fuoco, scoppiato nelle botteghe che contenevano prodotti altamente infiammabili, divampò subito violento, alimentato dal vento, e avvolse il circo in tutta la sua lunghezza, visto che non esistevano palazzi con recinti o templi cinti con mura o qualcosa che potesse fermare le fiamme.

(Tacito, Annali, XV, 38.2.)



Paul dies, Peter dies

Lions among men

Damnation ad bestias

Almost too hard to believe



Paolo muore, Pietro muore

Leoni tra gli uomini

Dannazione e bestie

Quasi troppo difficile credervi



Il fil rouge della composizione ci riporta agli apostoli più noti, simbolo di una fede vissuta ardentemente sino al martirio: è qui sottile l’anfibologia tra i cristiani lasciati in pasto alle fiere (leoni tra gli uomini) e la forza bestiale e quasi sovrumana dell’ardore dei santi.



The princess of Wales

Her sexual drive

Stop dead under the river

In the capitol of romance



La principessa del Galles

La sua pulsione sessuale

arrestata dalla morte nel fiume

nella capitale dell’amore



The most hunted

Body of the modern age

Flowers crown her head

Ancient goddess of the moon



Il più ricercato

Corpo dell’età moderna

I fiori cingono il suo capo

Antica dea della Luna



La strofa finale offre il destro per l'abbandono della classicità romana, per riallacciarsi a spirale al tema che aveva inaugurato il brano: Lady Diana, principessa del Galles, il cui corpo violato dai lividi scatti dei paparazzi assurge a simulacro, quasi quello della dea Nemorense, perisce, vittima della sua passione. Il riferimento è indubbiamente qui alla tragica fine della Spencer, vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l'Alma a Parigi (capitale dell'amore), assieme al suo più recente amore, Dodi Al-Fayel. Potremmo qui ipotizzare una ulteriore sottile e voluta ambiguità nell'utilizzo del termine inglese drive, associabile tanto alla trascinante passione di Diana quanto alla natura dell'incidente. Un beat analogo a quello che aveva introdotto il brano ne arresta la progressione, lasciandoci a un tempo incantati e meravigliati dalla potenza allegorica della traccia, adombrata da una struttura canzone apparentemente semplice ed immediata: il simbolico nell'apparentemente easy listening, il profondo nel superficiale: questa la potenza dell'ultima fatica dei norvegesi, sancita anche dalla splendida Nemoralia.





Discutine con noi sul FORUM Costanza "Nattleite" Marsella 7 Obscure, fake-nome in che senso? Volevi dire nickname? O forse è riferito al fatto che non sono registrato al forum? In ogni caso, perché desiderare che gli Ulver tornino a fare black, dopo vent'anni che non lo fanno più? Sembra quasi che la parte non black della loro discografia sia inutile, dal tuo commento. 6 Continuo ad adorarli. Magari non fanno più metal ma hanno sempre quel atmosfera "maledetta" che certi gruppi puramente black si sognano. Il testo di questa ad esempio è estremamente cupo, bel articolo 5 Hagen, fake-nome. Ma ti dovrei pure rispondere? Sicuramente sono in continua evoluzione e continuano a farlo...(con lo stesso nome)...ho visto il titolo del nuovo album "drone activity"...ahahah 4 L'ultimo album black degli Ulver è del 1997, più di 20 anni fa. Hanno una discografia di 11 album e solo due di essi sono black metal: gli Ulver sono innanzitutto un gruppo di musica elettronica, il black metal è stata solo una parentesi iniziale. 3 Cosa potrebbero fare se rifacessero black. Evabeh, peccato 2 Bellissimo commento per una bellissima canzone di un bellissimo disco. Mi permetto di segnalare quello che a mio avviso sono un paio di refusi: "Sleeping with the STARS" non dovrebbe essere tradotto con "Coricandosi con le STESSE". Inoltre il testo recita "The most hunted BODY..." e non "BODIES". Il che è comprensibile dal momento che subito dopo si parla di "her head". 1 Ottima analisi. Ma tutto l'ultimo disco è tanta roba.