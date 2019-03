THE DIRT - Il biopic sui Mötley Crüe

30/03/2019 Gli anni '80, il peggio decennio di tutti i tempi.



Con questa frase, estremamente provocatoria sia apre The Dirt, il film autobiografico basato sull’omonimo libro e diretto da Jeff Tremaine (Jackass the Movie, dio solo sa quanto adoravo quei pazzi). Sembra sia un periodo d’oro per questo genere di film. Bohemian Rhapsody è stata quell’eccezione a cui non credeva nessuno (i vari problemi sul set, vari tagli, il fatto che Bryan Singer sia stato cacciato a metà delle riprese) ma che si è rivelato un successo planetario (con ben quattro premi oscar vinti tra cui migliore attore). Sul fatto che questi premi siano stati meritati o meno, non entreremo nell’argomento perché il fulcro del testo è un altro. Ovvero parlare di The Dirt che è un po’ il figlio dell’eredità del film dei Queen. Questa frase non la diciamo a caso in quanto per molti questo prodotto è quello che Bohemian Rhapsody non è stato. Ma sarà veramente così?



Innanzitutto la prima cosa che ci salta all’orecchio (e all’occhio) è la presenza di un narratore esterno ( Nikki Sixx o anche gli altri membri della band) che più di una volta romperà la quarta parete per comunicare con lo spettatore. Una scelta efficace che aumenta il fattore realismo (la storia raccontata è vera) ma anche l’immersività da parte di chi guarda. Per il resto la struttura è molto classica, ovvero si parte raccontando l’infanzia (pur essendo un film sulla band in generale, il regista prende come figura di riferimento quella di Sixx e in parte quella di Tommy Lee), si procede pian piano fino ad arrivare all’apice del successo, per arrivare poi al lento decadimento ed una presa di consapevolezza su cosa sia davvero importante nella vita.

Grazie anche a delle precise scelte di montaggio si entra subito in contatto coi membri. La scelta più importante (e coraggiosa) è stata quella di elidere dalla storia tutto ciò che sembrava raffazzonato ed inutile ai fini dello sviluppo. In questo modo il film ne guadagna in ritmo (estremamente frenetico dall’inizio alla fine) ma perde dei punti sotto altri aspetti in quanto si ha la sensazione che ciò che avvenga su schermo sia fin troppo facile (e poco meritocratico). A discapito della struttura classica non c’è un percorso di sudore e crescita, specialmente all’inzio (i Motley Crue hanno già quell’alchimia tra di loro appena s’incontrano, durante la loro prima prova assieme). Altra cosa che chiaramente ci viene sbattuta in scena è il costante abuso di sostanze e di alcool da parte di tutti i membri. L’unico che ci viene presentato in maniera un po’ più controllata è il chitarrista Mick Mars, vuoi forse per la malattia debilitativa (Spondilite Anchilosante) che lo ha colpito fin da quando aveva 19 anni. Anche qui la tecnica registica prende a piene mani da Danny Boyle (Trainspotting) per andare ad enfatizzare tutte le sequenze in cui la ricerca dell’eccesso è presente. Una ricerca che diventa ossessione a discapito di tutte le persone che li circondano (sono solamente un contorno).Persino Ozzy Osbourne mette in guardia in Motley Crue da questa forma di autodistruzione cercando di far capire loro che è importante sapere quando smettere (Ma era davvero convinto di ciò che diceva?). Anche questo è un tema importante del film, specialmente nella parte finale dove tutti i membri, chi più e chi meno raccoglieranno ciò che hanno seminato. Ed è qui che emerge nella sua drammaticità la figura di Vince Neil (relegato un po’ a macchietta fino a questo momento).

Abbiamo però il rovescio della medaglia anche qui, dove vale un discorso fatto in precedenza. La parte riabilitativa dalla droga (specialmente per la figura di Sixx) non viene trattata con la giusta dose di drammaticità, così facendo il gesto perde significativamente valore. Non c’è un conflitto, non c’è un percorso che renda anche solo mentalmente questo inferno.



Detto questo il film funziona per la sua ora e cinquanta, presenta situazioni divertenti (ed eccessive) condite con ottima musica (ma stiamo parlando dei Motley Crue, è anche ovvio che Dr.Feelgood, Kickstart my heart, o Girls Girls Girls siano dei pezzi della madonna) e una ricostruzione dei live fedeli il giusto. Dunque gli amanti della band ne usciranno soddisfatti, non è un prodotto perfetto ma a suo modo ti fa entrare nei meccanismi della band pur preferendo il lato spettacolare al lato psicologico e umano.





