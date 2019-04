Live Report

La location non è particolarmente grande, e l’attrezzatura a disposizione non può certo essere definita di primo livello, ma il Bandidos Place di Messina, locale in capo all’omonima associazione motociclistica, continua con passione a proporre serate underground che conservano il sapore di una volta. Ciò e non è poco, soprattutto in tempi in cui gli spazi per farlo sono sempre meno ed è stavolta realizzato ospitando sul suo piccolo palco i siracusani Infernalia prima ed i pugliesi Stige dopo. Ecco com’è andata.



NUMERI CLASSICI

Arrivo al locale circa tre quarti d’ora prima dell’inizio della serata e, mentre vengo investito dalle note di una serie di classici Heavy anni 80 proposti dal DJ Set, noto subito che il pubblico non abbonda di certo. Tante facce conosciute tra i presenti -anche perse di vista da molti anni, a testimoniare come la passione per il metal non si estingua mai quando è veramente tale- ma anche l’idea che la cosa deva risolversi ancora una volta tra pochi intimi. Eppure, nonostante a fine serata non si siano certo contati numeri molto elevati, tutto si è rivelato davvero molto divertente. Gli intervenuti, infatti, hanno fatto la loro parte per rendere l’atmosfera molto rilassata ed appagante. Molto Metal, direi.



INFERNALIA

Saliti sul palco prima che arrivasse la maggior parte degli astanti (solita storia: se non si fa l’ora in cui i bravi bimbi sono a letto da un pezzo, la gente non si presenta), gli Infernalia, da Siracusa, attaccano subito decisi. Intro ad effetto e poi un set senza inciampi, in cui il loro Thrash/Death ha svolto il suo sporco lavoro. Il trio aretuseo, dopo l’introduzione -tratta da Faust e presa dal film Morte a 33 Giri- ha riproposto sul piccolo palco del Bandidos il buon mini CD del 2010, My Will, ma con alcune modifiche in termini di arrangiamento dei pezzi che li hanno resi più moderni. Inoltre, hanno avuto spazio alcune nuove composizioni come Destination Hell e Slow Pain, anche queste nel segno di un Thrash/Death di matrice ottantiana, semplice ed efficace. L’operazione "storia del gruppo" ha poi trovato il suo coronamento con il recupero di brani degli anni 90, anch’essi debitamente rivisitati (...in the Glory of e Thunderblood) con l'aggiunta di The Call, presente addirittura nel demo su nastro del 1996. Tutto molto godibile, peccato solo per la scarsa presenza e partecipazione di un pubblico risicato ed ancora restio a scaldarsi a prescindere dalla prova offerta dalla band. Tranne un bimbo di circa otto anni che ha molto gradito il concerto, non restando fermo un momento: nuove leve metalliche crescono.



SETLIST INFERNALIA

1. Intro

2. Morbid Love

3. To Kill or not to Kill

4. The Call

5. Faust - Just Add God

6. Destination Hell

7. From the Abyss to the Glory

8. My Will

9. Slow Pain

10. We Are Slaves

11. ...in the Glory of

12. Thunderblood



STIGE

È la volta degli Stige, che si esibiscono davanti ad un pubblico più numeroso. I pugliesi, forti dell’attuale formazione a quattro, hanno proposto per intero il loro ultimo album intitolato Spekuldeathstroy, la cui scaletta è stata intervallata solo da due pezzi appartenenti al passato: Skarnification e The Naives Eyes of Death. Concerto che parte in sordina, con la gente che resta a fondo sala ed uno spazio vuoto davanti ai musicisti finché, rispondendo ad un preciso appello del cantante Antonio De Rosa, una buona parte si è decisa ad avvicinarsi. La richiesta ha avuto l’effetto di "stappare" la serata, inducendo molti a fare un po’ di moshing in allegria, a darci un po’ più dentro con la birra ed il tutto si è risolto in un festaiolo happening condito da tante facce sorridenti. Complice anche l’assenza di qualsiasi barriera tra pubblico e band (posta praticamente poco più che ad altezza uomo, come da foto allegate), il divertimento è stato palese, con tre ragazzi del pubblico che hanno sollevato di peso il bassista Valerio mentre era impegnato nell’esecuzione di The Naïve Eyes of Death e scambi di sigarette e birra con gli astanti. Concerto massiccio e, sopra tutto, la giusta atmosfera in sala.



POGANDO CON ORNELLA

L’esibizione dei due gruppi passa dunque in archivio alla voce "belle serate come quelle di una volta", con il neo della poca partecipazione iniziale che ha penalizzato gli incolpevoli Infernalia, ma che poi è stata riscattata da quella durante il set degli Stige. Ed anche se non si è trattato certo di un grande evento, è stato bello respirare quell’atmosfera old school permeante la maniera in cui tanto il pubblico quanto la band si sono scambiati energia e, contemporaneamente, rilassandosi. Si tratta di un clima che sempre meno spesso si ha l’occasione di vivere. Oltretutto, mi dicono, le cose sono andate avanti così ancora per un pezzo quando la musica è finita (e qui, chissà perché, mi viene in mente Ornella Vanoni), anche se il sottoscritto è dovuto rientrare anzitempo a casa.

L’underground regge ancora; per fortuna. Almeno a volte.



SETLIST STIGE

1. Oblivion

2. Suicide of Mind

3. K

4. Food for Worms

5. Skarnification + The Naïve Eyes of Death

6. Corpses Before Death

7. Large Carcass Theory

8. Miserable man

9. Cavies

10. There is Blood on Their Hands



Foto a cura di F. Gallina e Luciana Morgano