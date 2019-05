HEAVY METAL - La storia mai raccontata, Vol.1 - 1984-1986

29/04/2019 (608 letture) Una cosa è assolutamente certa: senza quel tipo di heavy metal oggi considerato tradizionale, in realtà rivoluzionario al momento del suo irrompere sulla scena, niente di ciò che ascoltiamo sarebbe come è. Eppure molto spesso chi si ostina a valutarlo come presenza viva sulla scena, viene additato come rappresentante di un tempo che fu e che non ha più diritto di essere. Niente di più sbagliato, come un autore che si presenta sotto lo pseudonimo Dwight Fry (riferimento ad uno psicopatico protagonista di una canzone di Alice Cooper) vuol dimostrare mediante una serie di volumetti molto interessanti. Partiamo allora dal primo.



FIGLI DI UN DIO REALE

Cominciamo col dire che nonostante si tratti di un’opera senza una casa editrice alle spalle HEAVY METAL, La storia mai raccontata, Vol. 1 si presenta in forma assai semplice, ma curata. Un formato quasi tascabile, una copertina fondo nero con nome dell’autore, titolo, una Gibson Flying V stilizzata ed il periodo preso in esame in basso. Il tutto ad introdurre un volumetto di circa 150 pagine scritto fittamente, impaginato in modo professionale e redatto con stile diretto, asciutto e preciso. Insomma: gradevole da leggere e concepito da una persona che sembra sapere il fatto suo in tema di editoria. Una volta incominciato a sfogliare il libro e dopo aver preso atto della dedica a Dio, Lemmy e Mark Reale - altre ad hoc saranno presenti nei volumi successivi - un capitolo introduttivo spiega le coordinate filosofiche dell’operazione. In esso, il nostro Dwight Fry sottolinea dapprima come il metal classico sia stato sottoposto quasi ad una "damnatio memoriae", in primo luogo dal fronte interno, per poi stabilire esattamente di cosa si parlerà nella sua “storia mai raccontata” e più ancora, di cosa non si parlerà. Ciò in modo da fornire una guida preliminare al lettore ed evitare accuse di non enciclopedicità dello scritto. Inoltre, cosa davvero importante, si forniscono coordinate circa il metro di giudizio usato per valutare dischi e band. Un criterio che, senza voler svelare nulla di particolare, si sovrappone perfettamente a certe dichiarazioni espresse più volte dallo scrivente su queste pagine, dividendo nettamente i giudizi dettati dai gusti personali, spesso da tifo da stadio pro o contro i vari gruppi, rispetto alla critica vera e propria.



IL ROTTWEILER DEL SAMURAI

Tantissime le band citate in questo primo libro della serie, esaustive le spiegazioni e buona la divisione dei brevi capitoli. Compresi quelli riguardanti le singole scene esaminate, ossia quelle di tutta Europa, Dell’Oriente e del Continente americano. Da leggere, si badi bene, tenendo sempre presente l’arco temporale cui l’autore si riferisce. Accanto ai grandi nomi ed ai "classici mancati", quindi, troviamo moltissimi gruppi che faranno battere i cuori degli appassionati (Griffin; Exxplorer e via discorrendo) e molti altri conosciuti solo da specialisti: Alta Tensao, Barren Cross, Black Rose, Obùs, Pogolkèp, Rottweiler, Samurai, Seikima II, Tyga Myra, Vavel, Zarpa e tanti altri. Un’opera "light", ma interessante e facile da leggere, che però dice molto in relativamente poco spazio, evitando sicuramente di rivolgersi solo ad un pugno di vecchi passatisti.



CRITICA DELLA RAGION PURAMENTE METAL

Circa 250 gli album citati, di area N.W.O.B.H.M., speed, power, U.S. power ed epic principalmente, con l’obiettivo di trasmettere l’idea che il metal classico non sia affatto morto con l’esplosione del thrash ed il successivo arrivo sulla scena dei generi più moderni; tutt’altro. Eppure, nonostante l’impostazione dell’opera possa far pensare ad una semplice "operazione nostalgia" ad uso e consumo della categoria over 45, le cose sono in realtà almeno parzialmente diverse. A potersi, o addirittura a doversi interessare ad un’opera del genere sono infatti più i giovani che costoro. Prendere o riprendere contatto con la storia del genere e con le band che tutto hanno prodotto (a loro volta debitrici di quanto seminato in precedenza), conoscerne di nuove e leggere anche un’idea critica che superi quella del gusto personale, può essere importante soprattutto per loro.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

AUTORE: Dwight Fry

TITOLO: HEAVY METAL - La Storia mai Raccontata, Vol. 1, 1984 - 1986

EDITORE: Autoprodotto

COPERTINA: Flessibile

N° PAGINE: 152

PREZZO: Euro 9,90









