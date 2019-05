HEAVY METAL - La Storia mai Raccontata, Vol. 2 - 1987-1990

Non è passato molto tempo da quando ci siamo occupati del primo volume di una serie dedicata all'Heavy Metal tradizionale, firmata da Dwight Fry, uno pseudonimo che tiene celata la vera identità del suo autore. A prescindere da quanto questi sia schivo, anche la seconda parte dello scritto conferma quanto di buona era contenuto dalla precedente.



UNA GIBSON PER DUE

Alcuni di voi ricorderanno la recensione di Warrel Dane, Mark Shelton, Phil Taylor e Wurzel e poi una breve introduzione che inquadra storicamente il periodo in analisi seguita da un ancor più breve preambolo che fornisce qualche coordinata storico/sociale circa il contesto in cui le uscite citate videro la luce. Segue il corpus principale, basato sulla presentazione di quanto ascoltabile in quegli anni nelle varie parti del mondo (dall’Europa e tutte le sue sotto-zone agli U.S.A.; dal Giappone all’Oceania passando per il Sudamerica), per concludere poi con i soliti “consigli dello chef”.



C’è DEL METAL NELL’ARIA

Ed anche stavolta, accanto ai mostri sacri già affermati - Accept, Armored Saint, Candlemass, King Diamond, Malice, Manowar, Judas Priest, Iron Maiden e calibri pesanti di questo livello - od ai gruppi che lo sarebbero diventati in seguito agli album partoriti proprio durante quegli anni, tanti nomi da Grim Reaper, Ostrogoth, Adramelch, Liege Lord tra gli altri) e svariati altri che tali non hanno mai rischiato di diventare, ma che molti ricordano con amore. Angus, Aria, Damien, Taramis, Hittman, Apollo Ra, Oliver Magnum tra gli altri. Senza contare che tanti di questi potrebbero essere nomi nuovi per molti giovani e per qualche vecchietto, dato che all’epoca dei fatti, com’è evidente, la diffusione delle notizie e della musica era estremamente limitata rispetto ad oggi e le conoscenze forzatamente ristrette anche per il più acceso degli appassionati. Ed anche in questo caso vale la conclusione relativa alla recensione del volume 1:



Nonostante l’impostazione dell’opera possa far pensare ad una semplice "operazione nostalgia" ad uso e consumo della categoria over 45, le cose sono in realtà almeno parzialmente diverse. A potersi, o addirittura a doversi interessare ad un’opera del genere sono infatti più i giovani che costoro. Prendere o riprendere contatto con la storia del genere e con le band che tutto hanno prodotto (a loro volta debitrici di quanto seminato in precedenza), conoscerne di nuove e leggere anche un’idea critica che superi quella del gusto personale, può essere importante soprattutto per loro.



PREZZO: Euro 9,90





