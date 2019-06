Live Report

DEF LEPPARD + WHITESNAKE - Mediolanum Forum, Assago (MI), 19/06/2019

23/06/2019 (66 letture) Def Leppard, mostri sacri del genere e autori di alcune delle relative più grandi hit, accompagnati per l'occasione nientemeno che dai Whitesnake; ora, è pensabile per un amante del rock di classe perdersi una data del genere? No di certo, e infatti il sottoscritto ha conservato il biglietto sotto chiave fin dal primo giorno della prevendita per essere sicuro di potersi godere lo spettacolo dal parterre a distanza il più ravvicinata possibile. Già durante la fila all'entrata sembra che certi personaggi arrivino direttamente dal 1987 ma la sensazione non è più di tanto straniante, la musica non invecchia, anzi è immortale, per cui godiamoci il momento sperando che le attese dell'evento siano ripagate da questa accoppiata da urlo...



WHITESNAKE

Sulle note di My Generation ci prepariamo all'ingresso on stage dei Whitesnake: alle 20:00 precise si spengono le luci e tra le urla di eccitazione dei presenti vediamo muoversi la band nella penombra, finché appare un David Coverdale in grandissima forma che fin da subito si conferma capace di attirare su di sé l'attenzione della folla grazie all'esperienza e all'innato carisma. Sul megaschermo appare l'artwork di Flesh & Blood, l'ultimo lavoro della band, ma l'apertura è affidata al classicone Bad Boys e Coverdale percorre la passerella per cercare il contatto con i fan, cosa nella quale è maestro. C'è anche un po' di Italia nel gruppo grazie a Michele Luppi, il quale è visibilmente felice di suonare davanti al pubblico di casa: il cantante dei Slide It In e Slow an' Easy (quell'asta del microfono serve per cantare, Dave...) e nonostante non sia più un giovincello l'effetto è comunque assicurato, quindi i chitarristi Joel Hoekstra e Reb Beach dimostrano il loro affiatamento ingaggiando un duello a colpi di assoli mentre il singer si prende una breve pausa dietro le quinte. Si dice che il rock mantiene giovani e l'affascinante David non vuole certo sottrarsi a questa regola, così come l'altro "vecchietto terribile", il sorprendente Tommy Aldridge: il fenomenale batterista si prodiga in un drum-solo di gran classe alla fine del quale butta via le bacchette, per terminarlo con le sole mani su piatti e pelli; davvero spettacolare vederlo all'opera, e ripensando al suo curriculum vengono i brividi a vederlo così da vicino. I nuovi brani in sede live funzionano egregiamente, ma ovviamente il finale di set è affidato alle hit del passato, da Is This Love a Here I Go Again il Forum diventa un coro unico e se la voce di David ha un calo abbastanza evidente la cosa non sembra importare troppo a chi nel parterre si ritrova a cantare e scapocciare incitato dal vecchio leone. Coverdale presenta la band invitando Luppi a sfilare sulla passerella e il suggello al concerto dei Whitesnake non poteva che essere apposto da Still of the Night, sempre coinvolgente col suo finale in crescendo: la band ha suonato davanti a una platea degna del proprio blasone mettendoci il cuore, e sulle note registrate di Wish You Well abbandona lo stage tra gli applausi di tutto il palazzetto.



SETLIST WHITESNAKE

1. Bad Boys

2. Slide It In

3. Love Ain't No Stranger

4. Hey You (You Make Me Rock)

5. Slow an' Easy

6. Guitar Duel

7. Shut Up & Kiss Me

8. Drum Solo

9. Is This Love

10. Give Me All Your Love

11. Here I Go Again

---Encore---

12. Still of the Night



DEF LEPPARD

Saremo tutti dei nostalgici, saremo attaccati al ricordo di un'epoca che non c'è più ma chi se ne frega: stasera ci sono i Def Leppard a Milano e il nostro posto è qui. Quando calano le luci del Forum l'eccitazione esplode in un boato mentre il logo della band inglese campeggia sui maxischermi: quasi in sordina atterra ad Assago Rocket con tutta la sua carica di riff, Collen è lì davanti a me col suo fisico bestiale mentre Rick Savage con il suo guanto di strass corre di qua e di là per tutto lo stage. Ammetto di aver avuto qualche timore sulla prestazione di Joe Elliot, ma per fortuna il biondo cantante si è mantenuto su livelli assolutamente elevati per tutta la durata dello show, la cui scaletta avevo accuratamente evitato di leggere in giro per il web perché non volevo spoilerarmi la serata: appena parte l'attacco di Animal mi ritrovo a saltare come un canguro epilettico! La scenografia aiuta non poco la spettacolarità dello show, non ringrazierò mai abbastanza la tecnologia e in particolare l'utilizzo dei led: lo sfondo prende vita e sembra di trovarsi in una strada di Las Vegas tappezzata di insegne e luci colorate negli anni '80. Si tira un attimo il fiato con When Love and Hate Collide ma poi Joe ci chiede "Do Ya wanna get rocked?" e si salta sulle note dell'inno Let's Get Rocked; quindi è il momento di un altro pezzo da novanta, quella Armageddon It dal chorus irresistibile. Eseguita poi una cover di David Essex ecco che Elliot imbraccia una chitarra e viene raggiunto sulla pedana dai suoi compagni per l'esecuzione in acustico di Two Steps Behind, seguita da Man Enough, ma il meglio arriva adesso: Love Bites è tutto quello che una ballad rock dovrebbe essere, semplicemente un brano da pelle d'oca sotto ogni punto di vista. Non da meno Bringin' on the Heartbreak (uno dei miei pezzi preferiti dei Def Leppard) che lascia senza parole per la sua bellezza, altro momento memorabile di questa magnifica serata. È il momento per Rick Savage di prodigarsi in un assolo che sfocia poi in Switch 625, pezzo d'annata sul quale le due asce Collen e Campbell possono sfoggiare le loro enormi capacità, trovandosi così a suonare uno di fronte all'altro tra gli applausi della platea; altro momento memorabile -quasi commovente- il solo di Rick Allen, che dimostra tutta la propria bravura nonostante la nota menomazione: le telecamere lo inquadrano mentre a piedi nudi suona il suo kit speciale e anche qui la risposta del pubblico è fantastica. Quindi arriva il riff iniziale di Hysteria e la reazione della platea tiene fede al titolo in questione; del resto se ti stanno suonando una delle canzoni simbolo di un'epoca come puoi avere una reazione diversa? Esecuzione a dir poco stupenda e assolo a due mani da sturbo, mentre sul videowall passano immagini vintage degli anni d'oro degli inglesi che omaggiano anche lo scomparso Steve Clark; capolavoro assoluto, non c'è che dire, a cui segue l'energia festaiola di un altro classico, Pour Some Sugar on Me, sulla quale è impossibile stare fermi. I Nostri salutano e si ritirano dietro le quinte, ma presto tornano sul palco acclamati dall'intero Forum per deliziarci con due chicche finali: l'hard rock degli esordi ritorna con la stupenda Rock of Ages con Joe & soci che ci chiedono "What do You want?" ricevendo l'ovvia risposta del palazzetto "I want rock n' roll!" mentre la chiusura è affidata alle note dell'immortale Photograph, in un tripudio di gioia, note e colori. Giunge così davvero la fine di quella che è stata una serata assolutamente perfetta, e speriamo che la promessa fatta da Elliot di rivederci presto si tramuti in realtà: non vorrei aspettare un'altra decade per rivedere dal vivo questi mostri sacri del rock all'opera. Thanks and see You soon Def Leppard!



SETLIST DEF LEPPARD

1. Rocket

2. Animal

3. Let It Go

4. When Love and Hate Collide

5. Let's Get Rocked

6. Armageddon It

7. Rock On [David Essex cover]

8. Two Steps Behind

9. Man Enough

10. Love Bites

11. Bringin' on the Heartbreak

12. Bass Solo/Switch 625

13. Drum Solo

14. Hysteria

15. Pour Some Sugar on Me

---Encore---

16. Rock of Ages

17. Photograph

