Live Report

La continua ricerca di musica e situazioni capaci di rendere in pieno l’anima più pura del metal ci ha portato stavolta a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. Un viaggio molto lungo che, però, ci ha regalato parecchie soddisfazioni.



THE ROAD TO S. NINFA

Partenza ad ora di pranzo con un caldo mostruoso e tanta voglia di musica e divertimento, ed un arrivo attorno alle 17 a S. Ninfa (la strada era lunga ed un paio di errori di percorso hanno fatto il resto), non ci tolgono affatto l’entusiasmo. Parcheggiato il nostro mezzo e divorati un paio di panini tattici accompagnati da birra d’ordinanza, entriamo nella location dell’evento del Noirocker Camp, peraltro gratuito, che ospita una tappa del tour di Pino Scotto e tanti altri gruppi. Un grande spiazzo a conca circondato da alberi, un bel palco attrezzato come si deve in fondo, salsicce che sfrigolano e qualche stand per dischi, libri ed affini ci accolgono e ci predispongono al meglio. Non molta gente, ma già tanti sorrisi. Purtroppo, gli Ironthorn ed i Cospiria hanno già suonato. Pertanto, non siamo in grado di dirvi nulla sulle loro esibizioni. La nostra cronaca prende dunque l’abbrivio dagli



HOT ALIEN SAUCE

Partiti molti anni fa come S.H.A.D.E e già al fianco di Scotto per un concerto a Bagheria nel lontano 1990 cui parteciparono anche i Nuclear Simphony, gli Hot Alien Sauce hanno mostrato quei fondamentali che solo chi viene da lontano può possedere. Uno Stoner/Hard Rock di matrice anni 80, il loro, che sicuramente non può essere classificato come innovativo, ma che funziona ed è scritto e suonato come si deve, mentre sul palco fa ancora caldissimo. Love, Hate, Alcohol e Wondering Why i loro momenti migliori prima di cedere il palco al gruppo seguente.



SETLIST HOT ALIEN SAUCE

1. Mr. Make Believe

2. Hard to Believe

3. Love, Hate, Alcohol

4. Wicked Lullaby

5. Wondering Why

6. Calling the Wild



THE WOND3RLAND

Base ritmica solida, chitarra ben presente ed un rock forse non particolarmente legato al metal in quanto tale, ma ugualmente godibile ed un occhio sempre rivolto ai testi. Queste le qualità fondamentali del trio siciliano. Qualche piccola incertezza vocale che non ha inficiato il valore dell’esibizione ed una scaletta che ha presentato sei brani godibili sono stati il loro biglietto da visita per il pubblico siciliano. A spiccare nel lotto Synthetic Boy,Every Day - la seconda scelta come singolo - e In The Good & The Bad Luck



SETLIST THE WOND3RLAND

1. Synthetic Boy

2. Talk To Myself

3. Every Day

4. Decapitated Head

5. Tomorrow

6. In The Good & The Bad Luck



RICCARDO AUTORE

E siamo alla proposta più sorprendente ed eclettica della manifestazione. Personaggio sui generis autore (appunto) di una massiccia produzione audio/video/letteraria decisamente in grado di interessare chiunque voglia andare oltre la linearità classica della forma-canzone, Riccardo ha presentato cinque pezzi con dentro un po’ tutto, tenute insieme da una buona perizia di scrittura ed una elevata dose di follia. Dal metal al funky allo psych passando per numerosissimi generi ed epoche, con grandissimo groove, un tasso importante di sana stravaganza e testi da seguire con attenzione. Buona anche la capacità di tenere il palco, sempre importantissima e spesso trascurata.



SETLISTRICCARDO AUTORE

1. LAFORISMA

2. POLLON

3. AILATI

4. SCHIUMAQUANTICA

5. GLIOCCHIDICHINONTIAMA



SATURN DATE

E se parliamo di groove, pur un po’ contenuto nel suo impatto da qualche problema tecnico incontrato durante la loro esibizione, anche i Saturn Date hanno fatto il loro. La solita carica per il power-trio che basa la propria proposta su una miscela di Stoner, Hard e Garage Rock con le radici indietro nel tempo ed a volte con un retrogusto oscuro ha marchiato il loro set, anche questo risultato quantomeno piacevole. Peccato per gli inconvenienti occorsi alla chitarra che hanno tolto ritmo alla loro esibizione, comunque positiva.



SETLIST SATURN DATE

1. Bloody Mary

2. Burning in the Sun

3. Absinthe Dream,

4. Girl of the Moon

5. Fire and Ice



ERMETICA

Sicuramente il più scenografico della manifestazione il concerto degli Ermetica, paladini locali. Partiti come cover band dei Rammstein, i ragazzi di S. Ninfa presentano ora un Industrial con testi in italiano e qualche eco techno dance fine ventesimo secolo. I tedeschi restano sempre la maggiore fonte di ispirazione dei quattro e sul palco si sono visti anche effetti pirotecnici che, considerando il contesto, sono risultati spettacolari ed hanno ricordato i loro maestri. Con le debite proporzioni, ovviamente. Non troppo originali, con qualche linea vocale da curare maggiormente da vivo conciliandola meglio con lo sforzo fisico richiesto al front man per governare lo spettacolo, ma molto divertenti e profondi quel tanto che basta per qualificarli come interessanti, specialmente con Pornotic e Torcia Umana.



SETLIST ERMETICA

1. Romaniac

2. Qua7

3. Ultimo Contatto

4. Pornotic

5. Eterno

6. Torcia Umana



TRINAKRIUS

Poco da dire sui Trinakrius, band ultra rodata, professionale ed in possesso di un lotto di pezzi da cui pescare a piene mani senza tema di sbagliare. I palermitani si sono impossessati con sicurezza del palco del Noirocker Camp, denotando la solita professionalità. Tinte forti ed oscure con dei classici come L’eretico e Massacro, poi la cover in chiave metal di Wicked Game di Chris Isaak (un successone anni 80) e concerto che si snoda sicuro come era lecito attendersi fino alla chiusura con Killerotomia. Sempre affidabili e incisivi, come del resto atteso.



SETLIST TRINAKRIUS

1. L’eretico

2. Massacro

3. Wicked Game (Chris Isaak Cover)

4. Ereticausto

5. Mad

6. Killerotomia



DEH DELIRIUM TREMENS

E’ ormai sera da un pezzo quando S. Ninfa diventa il set di uno spettacolo Glam Metal con tutti i crismi del caso. Tanto Rock’n’Roll, voglia di divertirsi e di scatenarsi, cori trascinanti e spettacolo decisamente fisico per la band capitanata da Giuseppe Tarantino. Non è un caso che i ragazzi si qualifichino come “pirati glam’n’roll”, perché la loro musica è effettivamente un tributo agli anni 70/80 (e non solo, vista la presenza in scaletta di una bella versione di Sono un Ragazzo di Strada de I Corvi) ed a tutto ciò che passa tra Blues e Glam-Sleazy. Tanto sudore e presentazione dei brani del loro album di prossima uscita, fino alla chiusura più che trascinante con Hellraiser Ball. Niente di nuovo sotto il sole, ma tanta voglia di suonare e di divertire divertendosi, come veri pirati del Rock.



SETLIST DEH DELIRIUM TREMENS

1. Blackout

2. Cervelli di Scimmia

3. Ca$h Tra$h

4. Ruggine

5. Ragazzo di Strada (Cover de I Corvi)

6. Dinamite

7. Jessy Cherry

8. Lilith

9. Ecce Homo

10. Hellraiser Ball



PINO SCOTTO

E siamo al clou della serata, costituita da una tappa del tour di Pino Scotto. Supportato da una formazione che vede il ritorno di Steve Volta alla chitarra (ottima la sua prova) e con Davor Juric al basso e Luca Mazzucconi alla batteria (altrettanto incisivi), Scotto ha offerto il suo solito spettacolo a cavallo tra presente e passato. A far da corona musicale ai brani più recenti, infatti, sono stati inseriti alcuni classiconi quali Street on Danger, Get Up Shake Up, Morta è la Città tra gli altri e gli immancabili tributi a Falcone e Borsellino con Silent Heroes e quello a Lemmy con la cover di Stone Dead Forever. Ugualmente immancabili, nemmeno a dirlo, le invettive contro Vasco, D’Alessio, Tatangelo & (numerosi) C. Pubblico trascinato a cantare insieme all’ex Vanadium e contento, nonostante l’intoppo di un blackout di corrente, peraltro risolto in pochi minuti. Bis con Third Moon prima dei saluti finali e dello spegnarsi dei riflettori sulla manifestazione siciliana, in attesa della prossima edizione.



SETLIST PINO SCOTTO

1. The Eagle Scream

2. One Against the Other

3. Streets of Danger

4. Get Up Shake Up

5. Silent Heroes

6. Cage of Mind

7. La Resa dei Conti

8. Morta è la Città

9. Angel of Mercy

10. Come Noi

Assoli

12. Rock’n’Roll Core

13. Crasching to Night

14. Eye for an Eye

15. Stone Dead Forever (Motorhead cover)



ENCORE

16. Third Moon



SEMPRE MEGLIO STARE A CASA, PER CARITA’

A riflettori spenti quello che rimane è davvero tanto; molto più di ciò che appare. Un’organizzazione seria che ha messo a disposizione del pubblico una location ottima (come già accennato: un grande spiazzo circondato dagli alberi, un bel palco, un ottimo service, da mangiare e da bere a prezzi umani e qualche stand di vinili ed altro) con ingresso gratuito, ma soprattutto una dose di passione disinteressata che ha portato on stage un lotto di band che ha fatto il proprio, risultando almeno piacevole da ascoltare. Un simile sforzo avrebbe meritato miglior riscontro di pubblico a prescindere dal bill proposto ed i grandi spazi a disposizione hanno dato inoltre l’impressione che ci fosse ancora meno gente di quanto effettivamente fosse. Santa Ninfa, poi – inutile negarlo – è un paesino delizioso, ma non è esattamente al centro del mondo ed anche questo ha avuto il suo peso nel tenere lontano potenziali spettatori, ma siamo sempre alle solite. Perché uscire di casa, affrontare un viaggio più o meno lungo con gli amici divertendosi insieme, per ascoltare musica e scoprire realtà nuove o trovare conferma dalle vecchie, ritrovare amici e conoscerne di altri e poi tornare a casa all’alba stanchi e soddisfatti, quando si può guardare tutto poi al PC nel chiuso della propria cameretta, col condizionatore a palla e senza veri contatti umani, no?



Quasi dieci anni fa ho chiuso un mio articolo con le seguenti parole e purtroppo mi pare che le cose non siano molto cambiate:



è dalla passione e dalla voglia di divertirsi che bisogna ripartire, insegnando a tutti quelli che credono che la musica sia da identificare con internet e con un hard disk pieno di mp3 magari mai ascoltati o, peggio ancora, con la televisione, che non è affatto così; bisogna insegnargli che la musica va vissuta, cercata, cacciata, catturata, conservata, vista, ascoltata, e che se si applicasse questa stessa passione alla vita in generale forse adesso non staremmo affogando in un mare di noia e banalità, di volgarità e brutture, ignavi ed indifferenti a tutto, e tramite la musica saremmo anche un po' più uomini.

Continuerò a lottare per rendere migliore la scena, più comoda, organizzata, umana, ma lo farò partecipando, non restando a casa, e se un giorno l'avranno vinta quelli che vi ho descritto poc'anzi, vorrà dire che mi ritroverò davvero con qualche altro vecchietto a rimpiangere i tempi in cui la musica era vissuta fisicamente. Io almeno avrò qualcosa da ricordare, quegli altri cosa faranno? Si metteranno davanti ad una webcam in chat dicendo ad un amico: "ti ricordi che bel file mp3 che ci scambiammo quella volta?" Ma per piacere...



Foto di Carmelo Currò

Foto Ironthorn, Cospiria, Ermetica: Massimo Torcivia