Intervista

ATHROX - Il “tupa-tupa” è sempre bello, ma la musica è anche emozione e sentimento

26/06/2019 (214 letture) Gli Athrox sono una band giovane ma non priva di esperienza che sta calcando i palchi italiani. Il loro heavy metal si accosta più di tutti al power di stampo americano, ma contiene diverse influenze e nell’ultimo Through the Mirror si esprime con grande personalità. Il bassista Andrea “Lobo” Capitani ci racconta qualche curiosità, la dedizione, gli intenti e le ispirazioni della band di Grosseto.



Sha: Ciao Andrea, come va? Benvenuto su Metallized! Vuoi fare una saluto ai nostri lettori?

Lobo: Ciao, un saluto a voi e a tutti i lettori di Metallized. E’ un piacere essere intervistati da voi e un onore leggere la vostra recensione del nostro ultimo lavoro in studio, Through the Mirror: siete riusciti a cogliere la vera essenza di ciò che volevamo proporre al suo interno.



Lobo: La nostra band è nata nel 2014 e ci siamo affacciati con entusiasmo nel mondo discografico nel 2016 con l’uscita del nostro primo album Are You Alive?, che ci ha permesso di proporci sulle scene e toglierci delle belle soddisfazioni. Abbiamo sempre avuto tanta voglia di mettere delle solide radici all’interno del vasto mondo metal e, con l’uscita di due album, ci sentiamo ancora più carichi di portare avanti il nostro cammino.



Lobo: E’ fatto da dei metalhead per dei metalhead, ma non solo. Alterniamo parti più dure ad altre più melodiche e questo a noi piace moltissimo. Il “tupa-tupa” è sempre bello, ma per noi la musica è anche emozione e sentimento e, probabilmente, questo traspare all’interno delle nostre melodie e dei nostri testi. Quindi lo consigliamo a tutti gli amanti della musica “di pancia” in generale.



Lobo: Appunto. Come dicevamo, a noi piace alternare i vari momenti di parti più tirate ad altre più riflessive, cercando però di non far perdere l’attenzione. Non so se sia frutto della nostra esperienza, ma rispetto ad Are You Alive? crediamo che nel secondo disco ci sia bisogno di qualche ascolto in più per capirlo a pieno, mentre sul primo album ci sono canzoni più immediate come, ad esempio, End of Days.



Lobo: Diciamo che ci paragonano a molte band diverse: alcuni ci paragonano agli Artillery, altri agli Iced Earth (con cui abbiamo avuto l’onore di condividere il palco), ma noi non pensiamo a questo quando componiamo. Cerchiamo, anzi, di isolarci da tutte le influenze e creare qualcosa di nostro. E il fatto che ci accomunino a così tante band diverse non può che farci piacere, significa che il nostro intento è raggiunto. Anche perché le nostre influenze personali sono così diverse l’una dall’altra che è impossibile trovare un vero e proprio punto di riferimento per tutti, se non il più classico heavy metal.



Lobo: Qualcuno ci suggerisce che la cover sia troppo aggressiva per il nostro genere. In realtà, secondo noi, rappresenta invece la vera essenza dei testi e del travaglio interiore che tutti noi esseri umani ci portiamo dentro, con i nostri problemi e le nostre ansie. Ma poi, alla fine, quello che alla gente interessa è apparire nel modo più giusto e convenzionale, impacchettato in una confezione bella e impomatata. Non trovate che sia triste tutto questo?



Lobo: Domanda da un milione di dollari. Siamo sempre in crisi nello scegliere le canzoni da portare dal vivo sia del primo che del secondo: non riusciamo mai ad escludere qualche brano con facilità, perché siamo affezionati a tutti. Diciamo che il nostro ultimo videoclip è stato girato su Fallen Apart, quindi per convenzione ti dico quella.



Lobo: L’album suona come volevamo, quindi la risposta è che non cambieremmo nulla. Giuseppe Orlando (tra gli altri, ex batterista dei Novembre, n. d. r.), nei suoi Outersound Studios di Roma, ci ha coccolato e seguito in tutto il processo di registrazione, mixaggio e mastering, accontentando tutti i nostri capricci. Suona forse come un messaggio pubblicitario? Forse, perché noi lo consigliamo essendo, oltre che il batterista con i controcoglioni che tutti conoscete, anche un fonico molto preparato e capace.



Lobo: Con gli Armored Saint è stata una Iced Earth è stata un’emozione. Ganzo anche fare la staffetta nel bagno dei camerini, con Jon Schaffer che ti riserva pacche sulla spalla alla sua uscita. Ma anche i due concerti con Phil Campbell dei Motorhead con i suoi figli bastardi e il mini tour con Ross the Boss dei Manowar ci ha portato grandi soddisfazioni e una discreta visibilità.



Lobo: È parte di noi. Noi stessi siamo un pubblico e, quindi, sul palco cerchiamo di comportarci come vorremmo che una band si comporti quando noi la guardiamo. E cerchiamo parecchio di interagire per farlo sentire parte dello spettacolo.



Lobo: Non ti nego che noi abbiamo obiettivi piuttosto alti. Non ci accontentiamo facilmente e vogliamo crescere sempre di più, consapevoli che per farlo bisogna andare a suonare all’estero più che in Italia, senza però disdegnare il nostro paese di origine che comunque riserva spesso delle sorprese.



Lobo: Nel breve termine giocheremo in casa: il 26 luglio saremo il gruppo headliner della prima serata grossetana del Rock in Park, che vedrà poi nella seconda serata band del calibro dei Furor Gallico e degli Stormlord. Suonare di fronte al nostro pubblico ha sempre un sapore particolare. In seguito prepareremo la stagione autunnale e un videoclip estratto da Through the Mirror, ma se volete saperne di più non vi rimane altro da fare che seguirci anche sui nostri canali social, diventati uno strumento ormai indispensabile per tutte le band per fare promozione.



Lobo: Noi ce la mettiamo tutta e speriamo di non deludervi! Alla prossima e vi aspettiamo ai nostri prossimi live!



Discutine con noi sul FORUM Damiano Fantuz "Sha" 1 Fa piacere vederli intervistati, Through the Mirror è davvero un buonissimo album!