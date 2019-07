L‘ARCHIVIO DELLA ‘ZINE - # 34 - Beast in Black, Bio-Cancer, Five Finger Death Punch, Antichrist, Revocation, Godwatt e tanta altra bella e rilassante musica estiva

30/06/2019 (215 letture) Tenetevi forte, Metallized ha una notizia per voi. A seguito di attente ricerche e minuziose verifiche delle fonti, pare che l'estate sia arrivata. Con essa, anche il classico caldo e sopratutto gli altrettanto classici status su Facebook che ce ne danno conferma. Peraltro, senza che nessuno l'abbia chiesto. Tuttavia, dopo il giusto tempo necessario per riprendervi dallo stupore per questa inattesa informazione, potete anche distrarvi dall'afa leggendo le recensioni che abbiamo approntato per voi senza farle passare dalla home page.



HEAVY/POWER

Burning Witches - Hexenhammer

Con il travolgente heavy metal vecchia scuola del loro secondo album Hexenhammer, pubblicato dalla Nuclear Blast, tornano a farsi sentire le Burning Witches, gruppo di ragazze provenienti dalla Svizzera fondato nel 2015. Lo stile resta lo stesso dell’omonimo album di debutto Burning Witches, ovverosia, un heavy che prende apertamente ispirazione dai vari Iron Maiden, Judas Priest, Dio o meglio per restare nel mondo femminile a Doro



Beast in Black - Berserkerr

Le danze sono aperte con la traccia omonima, cavallo di battaglia dell’ensamble sulla scia di nomi ben più famosi, in cui le affinità con realtà quali i Powerwolf sono evidentissime e la qualità compositiva sotto gli occhi di tutti. Non serve fare una rassegna di ogni brano poiché le similitudini tra essi non si contano, importante comunque segnalare le abilità della coppia Kabanen-Heikkinen alle sei corde nel disegnare ritmiche solide e assoli interessanti



THRASH/GROOVE

Condor - Condor

La band nasce nel 2009 come terzetto, formato dal bassista e cantante Christoffer Bråthen, dal chitarrista Magnus Garathun e dal batterista Herman Holen, registrando l’anno successivo il demo Facing the First Winter, seguito da un EP, Speedwagon (2011), preludio all’esordio sulla lunga distanza. L’omonimo Condor (2013), inciso con la Demonhood, risulta un tripudio di marciume, a cominciare già dalla straordinaria e minimale copertina, raffigurante un condor in bianco e nero, che sembra disegnato a mano, con tanto di croce rovesciata al centro della testa.



Fabolous Desaster - Off With Their Heads

Le band più underground invece riescono ancora in qualche maniera a rendere il thrash per quello che è. Ovvero un genere abrasivo, violento, sporco ed energico. E’ questo il caso dei Fabolous Desaster, band che ormai ha nove anni sulle spalle dall’uscita del loro primo EP (When the Silence So Loud). Band tedesca ma con forte ispirazione alla Bay Area (in particolar modo agli Exodus, ma questo lo si poteva già dedurre dal nome della band), la quale propone un thrash al fulmicotone duro e puro.



Bio-Cancer - Tormenting the Innocent

Tormenting the Innocent esce il 23 febbraio 2015 per la Candlelight Records, proponendo nove tracce per un totale di quasi quaranta minuti di musica e brani tutti sopra ai quattro minuti, con la sola importante eccezione della rasoiata Haters Gonna … Suffer!, consumata in appena novanta secondi. A rimanere impresso, in particolar modo, è l’indiavolato screaming di Lefteris, a declamare testi a tinte horror, come testimoniano già titoli quali Obligated to Incest e Chemical Castration.



Murder Inc. - Umlcen Naveky

Umlcen Naveky, traducibile pressappoco come “eterno silenzio”, viene pubblicato il 9 febbraio 2018 e quindi distribuito un mese dopo in CD e vinile in edizione limitata dalla Support Underground. Dieci tracce per trenta minuti e spiccioli ben orchestrati e ben suonati, in cui troviamo dentro di tutto, dai riff marci alla Kreator prima maniera di Rozsudek Padl ai virtuosismi di Na Kusy Roztrhán e Smrtihlav, sempre conditi da linee vocali aggressive.



Revocation - The Outer Ones

Stilisticamente si continua senza indugi nel solco del technical thrash/death che ha caratterizzato il sound anche dei precedenti lavori in studio della band. La qualità tecnica è ineccepibile, merito in primo luogo di Davidson, cui sono affidati anche la maggior parte degli assolo. I testi, firmati dallo stesso Davidson, ci conducono, di pari passo con la musica, attraverso un viaggio cosmico alle origini del Male.



Five Finger Death Punch - American Capitalist

Capitalista americano. Non poteva esserci titolo migliore per il terzo album dei Five Finger Death Punch. I Cinque cow-boy sono l’incarnazione stessa dell’hybris consumista americana, come esplicitato dalla copertina dell’album, che ci sbatte in faccia Lamborghini e tette al silicone. È proprio con il qui presente terzo album che il quintetto di Las Vegas (la città più esagerata degli USA, e non è un caso) forgia l’immagine da Real American Heroes che oggi lo contraddistingue.



Five Finger Death Punch - War is the Answer

Quello che però troviamo all'interno dei solchi di War is the Answer è un insieme di brani che centrano l'obbiettivo, molto più del suo predecessore e soprattutto di quanto arriverà in futuro. Ivan Moody dimostra di trovarsi a proprio agio sia nei pezzi dal maggior tiro nei quali si cimenta nel growling, che nel cantato pulito usato per i mid tempo e le ballad. La potenza sonora è assicurata da una sezione ritmica debitamente efficace



Reek - Necrogenesis

Da un punto di vista stilistico, la band prosegue nel solco tracciato dal precedente Ep, ovvero quello di un technical thrash di ottima fattura, grazie alla perizia degli interpreti in questione, López in testa, insaporito da sfuriate più classiche e ancorate alla tradizione. Quarantasei minuti di musica, suddivisa in nove tracce, di cui ben tre interamente strumentali e una lunghezza media dei brani oltre i quattro minuti, con la corposa eccezione della chiusura, la suite Scions of the Void, che sfiora i dodici.



Antichrist - Forbidden World

L’album, prodotto dalla High Roller Records e distribuito a partire dal settembre del 2011, si compone di dieci tracce per un totale di poco più di quaranta minuti di musica, durante i quali riff marci, atmosfere cupe e screaming indiavolato la fanno da padroni senza ammissione di repliche, con gli assolo lampo di Forslund a impreziosire il tutto. Quello che differenzia però gli Antichrist dai propri riferimenti è la capacità di condire il prodotto con una propensione melodica che manca ad altri gruppi della scena



SLUDGE/STONER

Godwatt - L’Ultimo Sole

La nuova veste data alle composizioni, con il passaggio ad una dimensione ufficiale, le rende infatti assolutamente degne dell’attenzione di tutti gli appassionati di questa proposta a cavallo tra lo Sludge/Stoner e il Doom. Saccheggiando a piene mani dagli anni 70 e dalla lezione di gruppi che vanno dai Monster Magnet ai Kyuss, passando per Spiritual Beggars e Candlemass ed impreziosendo tutto con testi in italiano, i Godwatt mettono insieme un disco che magari non sconvolge ma si fa ascoltare certamente con piacere.



ROVENTE COME L'ESTATE

Letto? Bene. Con questa tornata si chiude convenzionalmente anche la nostra Primavera metallica anche se, come è del tutto evidente e come abbiamo già accennato, l'estate è già iniziata da un pezzo. Potete quindi approfittare per leggere le nostre recensioni fino in fondo ed ascoltare i dischi segnalati. Magari nel fresco della vostra stanza col condizionatore a palla ed un bel succo di mirtillo e mango, oppure mentre vi spostate inmacchina insieme alla zia ed alla nonna per raggiungere il mare. L'importante è che l'estate che vi apprestate a vivere sia rovente anche musicalmente. Alla prossima. Letto? Bene. Con questa tornata si chiude convenzionalmente anche la nostra Primavera metallica anche se, come è del tutto evidente e come abbiamo già accennato, l'estate è già iniziata da un pezzo. Potete quindi approfittare per leggere le nostre recensioni fino in fondo ed ascoltare i dischi segnalati. Magari nel fresco della vostra stanza col condizionatore a palla ed un bel succo di mirtillo e mango, oppure mentre vi spostate inmacchina insieme alla zia ed alla nonna per raggiungere il mare. L'importante è che l'estate che vi apprestate a vivere sia rovente anche musicalmente. Alla prossima.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 1 Complice la stupenda "Back on blue" con i vari ospiti (Kenny W.S. rules!) ho scoperto i 5FDP. Così ho preso la raccolta Decade of Destruction. Per me sono veramente validi: melodici, aggressivi, ruffiani e commerciali. Molte cover e tante strizzatine d'occhi alle classifiche. Però sono un bell'ascoltare