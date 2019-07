DONNE ROCCIOSE - La Recensione

04/07/2019 (297 letture) Inutile negarselo: per decenni tanto il metallo pensante quanto qualsivoglia contesto musicale alternativo è stato antropologicamente dominato da una sorta di diffidenza per figura femminile. Ancora oggi, nonostante la presenza sempre più pervasiva di donne nell’universo heavy -persino nelle sue declinazioni più estreme- si tende purtroppo a relegare le stesse, quantomeno concettualmente, ad un ruolo ancillare. In qualche maniera la stessa definizione di "female fonted band", applicata universalmente a qualsiasi combo abbia una frontwoman, sembra voler tratteggiare una differenza di fondo rispetto al maschile. Ancora una volta l’adagio di morettiana memoria non ci tradisce: le parole sono importanti, sono l’essenziale, anche solo per il loro intrinseco valore di filtro mediante il quale approcciamo concettualmente il mondo.



In tale contesto Donne Rocciose, del nostro Francesco Gallina, prende posizione già nell’introduzione:



“Migliaia di anni di appartenenza a una cultura che ci ha insegnato in modo pervicacemente ossessivo, generazione dopo generazione, che la donna è un piacevole possedimento maschile, che in ogni caso non è opportuno che si cimenti in certi campi stabilmente dominati dal cosiddetto sesso forte e che comunque non è capace di fare certe cose come un uomo, ci hanno condizionato così in profondità che abbiamo finito per crederci e per crogiolarci nella nostra stolta pseudosuperiorità. Peggio: per considerarci superiori per decisione divina e in qualche modo chiamati per dovere a far continuare questo andazzo. Anche a dispetto dei concreti miglioramenti ottenuti a partire dall’Illuminismo e da Madame Geoffrin prima e dalla “Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina” del 1791 poi, e in parte persi in misura maggiore proprio in questi ultimi decenni di vacuo velinismo d’accatto. Una condizione di assuefazione al controllo e alla conseguente obbedienza che spiega solo in parte perché abbiamo così tante difficoltà ad accettare la figura femminile come nostra pari in ogni campo. Musica compresa. Come detto, non è però sociologia a buon mercato che con queste righe si vuol fare. Pipponi e predicozzi si esauriscono quindi qui, o quasi, visto che ne avrete altri piccoli esempi ancora qua e là e in una piccola coda a fine opera”.



E lo fa dedicando un’opera ai ritratti di molte delle donne che hanno contribuito a scrivere la storia della musica, unendo dati biografici riportati con perizia a considerazioni ad ampio spettro concernenti tanto l’amalgama socioeconomico nel quale si staglia l’esercizio di espressione delle Nostre, quanto puntuali riferimenti alla scena culturale e prettamente artistica. Un’opera quasi enciclopedica quindi, che può essere compulsata sia tutta d’un fiato che consultata a seconda dell’afflato del momento. Assolutamente azzeccata risulta inoltre la scelta di associare ad ogni figura un album di riferimento, che viene brevemente descritto nel testo, in maniera tale da fornire al neofita tutti gli strumenti per muoversi agevolmente nelle discografie al fine di soddisfare qualsiasi desiderio di approfondimento. Donne rocciose non è dunque una pura e semplice stanca riproposizione dei contenuti che trovate su queste pagine -nella rubrica da cui il testo prende il nome e che ne è una fonte importante- bensì una ricerca integrata, filologicamente corretta ed arricchita anche dai contributi di alcune tra le nostre penne migliori. Il tutto è incorniciato da una grafica piacevole e scorrevole, nonché da una copertina dallo spirito punk, tanto essenziale quanto gradevole, ad opera di Peppe Simmons dei Bunker 66. Non fatevi dunque spaventare dall’apparente mole del volume (circa 400 pagine): lo stile di Francesco è, come sempre, agile e scorrevole, ficcante e diretto al punto, senza peli sulla lingua o inutili artifici retorici. La lettura è dunque consigliata tanto a chiunque lo ha sempre seguito nelle sue rubriche virtuali, quanto a chiunque sia genuinamente appassionato alla meravigliosa materia trattata nello scritto. Avete ancora dubbi?



::: RIFERIMENTI :::

Titolo: DONNE ROCCIOSE. 50 ritratti di femmine rock, dalla contestazione alle ragazze del 2000

Anno di pubblicazione: 2019

Autore:Francesco Gallina

Editore: Arcana

Prezzo di vendita: 23,50€









Discutine con noi sul FORUM Costanza "Nattleite" Marsella 2 Grazie 1 gallina il nuovo pg brunelli...vedo di ordinarlo come lettura estiva, tra l'altro sono un appassionato di voci femminili e mentre scrivo mi sto sparando l'ugola della tatiana nello stereo con l'ultimo ep mini...complimenti comunque per la passione e l'energia