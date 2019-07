Live Report

KISS - MILANO SUMMER FESTIVAL 2019 - Ippodromo SNAI San Siro, Milano, 02/07/2019

06/07/2019 (373 letture) È una delle date più attese di questa calda estate di concerti quella che mi appresto a vivere stasera: i KISS tornano nel nostro Paese per l'ultima (?) volta e non potevo certamente perdere questo appuntamento con la Storia del Rock nella sua forma più divertente, tutta trucco e paillettes. Purtroppo però le cose non partono esattamente col piede giusto: una volta giunto all'entrata la coda che si è già formata appare piuttosto caotica e gli steward un po' confusi nelle risposte non aiutano; insomma qual è la fila per il pit e quale per l'ingresso "normale"? Alla fine vengo a capo della questione, ma quando vedo un tizio della crew in bilico su una transenna che grida alla gente dove incanalarsi senza un megafono né tantomeno l'ausilio di un semplice cartello che indichi le diverse entrate mi cadono le braccia e non posso fare a meno di ascoltare le molte lamentele per un'organizzazione che lascia piuttosto a desiderare. Alla fine dopo lunga transumanza riesco a varcare l'ingresso e munito di braccialetto giungo all'entrata del famigerato pit e qui -sorpresa! - vengo fermato perché l'addetta possa farmi un segno col pennarello sul biglietto (!!!): a che pro dato che ho il braccialetto al polso? Mistero anche per lei, mera esecutrice di ordini superiori che non si pone domande come da miglior tradizione militare... vabbé, l'importante è che ora sono dentro in buonissima posizione, inoltre nonostante il gran caldo non faranno la loro comparsa le zanzare e questa è un'altra buona notizia. Vedo gente di ogni tipo ed età, dal rocker old style al giovane metallaro, dalla signora passatella invasata al bimbo col cerone in faccia e la stella sull'occhio; insomma al solito il pubblico è variegato come in poche altre occasioni. Mentre mi chiedo come sia possibile riuscire a pescare in mezzo alla folla un gruppo di rappresentanti delle forze dell'ordine in licenza che fanno più casino dei tifosi della Curva Nord -e fraternizzarci pure- sale sul palco del Milano Summer Festival non il canonico gruppo spalla come da prassi bensì un artista, tale David Garibaldi, il quale dipinge ritratti di rockstar su una tela nera muovendosi e aizzando la platea sulle note degli stessi musicisti che va a raffigurare. Ecco quindi apparire un somigliantissimo Steven Tyler, il mitico Ozzy (dipinto capovolto!) e infine le quattro inconfondibili maschere per cui oggi ci ritroviamo tutti qui, all'Ippodromo di San Siro. È la prima volta che vedo i roadie sul palco togliere teli e pennelli anziché smontare strumenti, tutto sommato è stata una performance divertente, ma adesso salutiamo il performer e concentriamoci sull'unica data italiana di questo End of the Road Tour...



KISS

Il telo scuro con l'inconfondibile logo nasconde gli ultimi preparativi dietro le quinte, dalle casse i Led Zeppelin cantano il manifesto di più generazioni nonché la passione che ci accomuna tutti, Rock and Roll, finché lo speaker annuncia l'inizio dello show: "You wanted the best, You got the best! The hottest band in the world: KISS! cade il telone e... Detroit Rock City! Guardiamo in alto ed eccoli atterrare tra esplosioni e fiammate dalle piattaforme rialzate: Starchild, Demon, Spaceman & the Cat, quattro costumi, quattro face painting, altrettante icone pronte ad accendere gli animi già esagitati della platea. Paul Stanley, fisico asciutto e carisma da vendere incanta tutti, la partenza è ottima e tra botti e fuochi assortiti stiamo già cantando con tutto il fiato che abbiamo in gola il ritornello di Shout It Out Loud, la gioia che ci circonda è palpabile e con la successiva Deuce il trittico iniziale da paura è servito. Ovunque volga lo sguardo vedo solo sorrisi, che sia il bimbo sulle spalle del papà o la ragazza abbracciata al fidanzato, o lo spostato un po' alticcio che fa avanti e indietro senza sapere esattamente dove andare a sfogare la propria energia. Che siano canzoni datate o "nuove" -tipo Say Yeah- la risposta è sempre eccellente, certo è che un bel classico come I Love It Loud col suo carico di potenza è un invito irresistibile al cantare in coro per tutti i presenti: Gene Simmons è in una forma incredibile nonostante un costume che in questa torrida serata sembra ancora più pesante ma non molla di un centimetro nemmeno quando al termine di War Machine si esibisce come mangiafuoco o quando, dopo copiosa perdita di sangue e relativo assolo di basso, sale in cielo per impersonare il mitico God of Thunder (e non parliamo di quando slinguazza il collo comprensibilmente sudato del povero Tommy Thayer!). A proposito, Lick It Up è un altro di quei momenti da ricordare quando sei circondato da migiaia di invasati come te che già non hanno più voce a nemmeno metà concerto, a maggior ragione se poi ci aggiungi un accenno di Won't Get Fooled Again in pieno stile Townshend tanto per gradire. Il drum solo al "piano rialzato" di Eric Singer permette ai due vecchietti terribili di tirare un attimo il fiato, così come quello di Tommy al termine del brano successivo, e qui lo Spaceman spara con la sua chitarra contro dei dischi volanti disintegrandoli e ricevendo l'ovazione di un pubblico divertito. Quindi arriva in città lo Psycho Circus con una scenografia ad hoc che rende giustizia a questo capolavoro di follia, la gente si scatena fomentata dai riff e dalla batteria che picchia come un martello; l'atmosfera è rovente e le enormi fiammate sul palco non fanno che aumentarla, bruciando per un attimo l'aria nelle prime file... spettacolare! I KISS sanno cosa vuole il pubblico e glielo danno senza risparmiarsi: Paul chiede alle "retrovie" se vogliono essere raggiunte da lui e a risposta affermativa si attacca ad una carrucola per atterrare sull'impalcatura del mixer e da lì si esibisce nell'adrenalinica Love Gun per poi far cantare l'intera zona di San Siro al ritmo di I Was Made for Lovin' You: lo Starchild, nonostante accusi qualche calo vocale, sa dirigere questa enorme orchestra nel migliore dei modi da gran frontman qual è, e, tornato sul main stage, si esibisce insieme ai suoi compagni in una pirotecnica Black Diamond che tra esplosioni e fuochi d'artificio lascia tutti quanti a bocca aperta, per poi salutare e ritirarsi dietro le quinte. Ma ovviamente non è ancora finita: appare sul palco un pianoforte completamente glitterato (sì, avete letto bene) al cui sgabello prende posto Eric che si esibisce in maniera impeccabile nella romanticissima Beth, raggiunto poi dai suoi colleghi; quindi è di nuovo festa come di consueto in queste Crazy Crazy Nights, una pioggia di palloni ci piovono sulla testa rimbalzando per tutto l'ippodromo e prima che ce ne accorgiamo la serata, in un tripudio di ghirlande, coriandoli e stelle filanti volge al termine sulle note di Rock and Roll All Nite, sulla quale tutti i presenti -nessuno escluso- cantano con quello che è rimasto della propria voce, esausti ma felici di aver assistito a uno dei più spettacolari show che questo carrozzone del rock porta in giro per il mondo. Un ultimo giro di palco con lancio di plettri e bacchette e i KISS ci salutano, dalle casse giungono le note di God Gave Rock 'n' Roll to You II ma non vedo tristezza attorno a me, solo sorrisi di gente soddisfatta e che si è davvero divertita.

Sì, è vero, in fondo sapevamo già cosa aspettarci ma ogni volta è come fosse la prima, anzi per i molti bambini presenti lo è stata davvero e assistere a uno show del genere con gli effetti creati dalla tecnologia moderna, tra laser, esplosioni, fiamme e fuochi pirotecnici sarà un ricordo stupendo da portare nel cuore: grazie di tutto KISS, the hottest band in the world!



SETLIST KISS

1. Detroit Rock City

2. Shout It Out Loud

3. Deuce

4. Say Yeah

5. I Love It Loud

6. Heaven's on Fire

7. War Machine

8. Lick It Up

9. Calling Dr.Love

10. 100,000 Years

11. Cold Gin

12. God of Thunder

13. Psycho Circus

14. Let Me Go, Rock 'n' Roll

15. Love Gun

16. I Was Made for Lovin' You

17. Black Diamond

---Encore---

18. Beth

19. Crazy Crazy Nights

20. Rock and Roll All Nite

(Outro) God Gave Rock 'n' Roll to You II







Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 6 La mia esperienza live coi Kiss è strana. Li andai a vedere nel quartetto originale e rimasi fulminato. Qualcosa da raccontare ai figli per spiegare cos' è il rock and roll. Carico come una mina, tornai a vederli per il tour di Psycho Circus: praticamente stesso identico concerto. E ovviamente l'impatto non fu lo stesso. Però da vedere una volta nella vita questo sì 5 Partecipare ad un concerto dei Kiss è sempre cosa buona e giusta. Incarnano perfettamente quello spirito goliardico e goderci del rock and roll. Che non siano musicisti eccelsi è vero. Ma alzi la mano chi non conosce almeno una decina di loro canzoni. Per quanto riguarda il concerto, non mi è sembrato proprio che abbiano suonato in playback. Mi pare che ci siano state parecchie stecche durante lo show. Comunque grandi 4 Ricordo di aver letto su alcune vecchissime riviste di pseudo musica dei seventies tutto il disprezzo e l odio per questa band da parte della critica colta e di gran parte dell opinione pubblica che non tollerava l hard rock. Beh, a quanto pare i kiss, dopo alcuni album non troppo riusciti, si sono rifatti alla grande e a quanto sembra ogni loro concerto è sold out. Resteranno tra i più grandi performer e divulgatori di rock n' roll. Non è così facile realizzare in tre minuti decine e decine di hit. È vero, stiamo parlando di molte decadi, ma questa è tanta roba. Ci mancherete kiss. Kiss forever 🤘 3 Avrei voluto dire "io c'ero!" ma non mi è stato possibile... ma sono felice di leggere che hanno fatto un grandissimo show, al di là delle polemiche sul possibile playback di Paul, e che il pubblico è uscito più che soddisfatto... a proposito, si sa quanti spettatori erano presenti? Semplice curiosità...! Sono e resteranno sempre la mia band preferita! GRAZIE KISS!!!! 2 liturgia kissiana a parte la domanda è paul stanley ha ancora voce, e se sì è in playback? chiedo perchè le ultime volte si sono sprecate polemiche a non finire, io li ho visti le ultime volte a bologna e all'arena diveron e mi sono piaciut da matti ma paul era già in apnea al secondo pezzo. 1 ...grandiosi....ma li avevo visti per la presunta ultima volta all'arena di verona......ci saranno ulteriori ultime volte?non che mi dispiace vederli ma.....