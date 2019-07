Live Report

DREAM THEATER - Teatro Antico, Taormina (ME), 10/07/2019

16/07/2019 (10 letture) Per quanto riguarda il settore "Metal & Affini", gli appassionati del Sud e quelli siciliani in particolare hanno da tempo messo in conto di dover fare parecchia strada per vedere le band principali del giro, con il solo Agglutination Fest a proporre stabilmente nomi importanti. Il poter vedere i Dream Theater a 30/40 minuti di strada da casa per quanto riguarda lo scrivente, rappresentava un’occasione da non perdere a dispetto di una scaletta annunciata all’improvviso come priva di quasi tutti i brani che i fan storici della band avrebbero desiderato ascoltare. Ma entriamo in cronaca differita.



LA FIUMANA POLIGLOTTA

Raggiunta Taormina attorno alle 19,00 e lasciato il mezzo in uno dei parcheggi disponibili, sbuchiamo a Taormina all’altezza di Porta Catania, ossia quella più lontana rispetto all’ubicazione del Teatro Antico. Poco male, dieci minuti di passeggiata sul corso consentono sia di raggiungere l’entrata della location, che di ammirare ancora una volta in relax la città muovendosi tra una fiumana di gente che parla lingue diverse ed in mezzo alla quale spiccano varie magliette metal, perlopiù dedicate al gruppo di Boston. Tante facce conosciute intorno e quando i cancelli si aprono consentendo di prendere posto, non resta che aspettare l’inizio del concerto ammirando ancora una volta lo spettacolo incomparabile del Teatro e del panorama che si staglia alle sue spalle, con la costa disegnata in basso e l’Etna che si staglia alto sulla destra a coronare il profilo delle montagne.



JASON RICHARDSON

Apertura affidata al virtuoso Jason Richardson (All Shall Perish, Born of Osiris, Chelsea Grin) accompagnato da Dave Holland alla batteria e tanto da vedere dal punto di vista tecnico. L’essenza dell’esibizione è appunto da ricercare proprio nella sua tecnica, assolutamente di primo piano, che ha consentito agli appassionati di lustrarsi gli occhi sia con lo stesso Richardson, che con lo stile pieno di filler di Holland. La formazione a due ha tuttavia reso necessario suonare sfruttando molto basi pre-registrate e se consideriamo l’orario, la location dispersiva e l’interesse ovviamente concentrato sul gruppo principale, ha reso l’esibizione un po’ sterile dal punto di vista del coinvolgimento. Il pubblico ha comunque apprezzato ed alla fine è stato tributato loro un applauso convinto.



DREAM THEATER

Luci che si abbassano all’improvviso e le note di Atlas che si diffondono nella semi oscurità. I primi effetti di luce che si mischiano con l’architettura del Teatro, con quelle dello sfondo della costa ed il bagliore diffuso di una mezza luna che staziona defilata a sinistra del pubblico rendono tutto già speciale. Manca solo qualche sciara di lava che cola dal vulcano per arrivare alla perfeziona scenografica, ma non si può avere tutto. Quando parte Unthetered Angel, primo singolo del nuovo album Distance over Time, in tanti sono già in visibilio per il semplice fatto di avere i musicisti davanti, ben visibili da ogni ordine di posti date le caratteristiche della location. E fin dalle prime battute è chiaro il ruolo di ognuno, con John Myung sempre un po’ defilato ed assorto; Mangini abbastanza teatrale dietro alla sua imponente batteria; Rudess a lavorare in maniera sempre pazzesca alle tastiere - verrà indicato da LaBrie come proveniente da un altro pianeta nel quadro di una presentazione della band che spiccherà per un Petrucci dato per siciliano purosangue - LaBrie a tenere il palco con sicurezza nel suo rapporto col pubblico e Petrucci a fare il Petrucci; e ciò è sufficiente. L’esibizione si è quindi snodata tra la presentazione dei pezzi principali tratti da Distance Over Time e qualche raro classico qua e là tra i quali ha brillato As I Am (in realtà circa la presenza di brani realmente classici all’interno di questo concerto ci sarebbe da disquisire), con il picco dell’esibizione raggiunto con In the Presence of Enemies. Inoltre, ha proposto momenti abbastanza divertenti, altri sufficientemente coinvolgenti (Lie; As I Am) dipanandosi piacevolmente, ma senza mai graffiare fino in fondo. Band che lascia la scena dopo l’unico bis concesso tra gli applausi della gente e dopo aver richiamato sul palco anche i due musicisti che avevano aperto. Grande soddisfazione per un ragazzo che riesce a farsi autografare la chitarra da Petrucci dopo la gag di LaBrie che finge di scappare con lo strumento dopo averlo preso per darlo a John e ritorno a casa dopo aver ancora attraversato Taormina by night, sempre uno spettacolo più che piacevole. Con in mente l’idea di aver assistito ad un concerto godibile, ma inferiore alle attese almeno come coinvolgimento complessivo.



SCENES FROM A CONCERT

Alla fine della fiera la valutazione di questo concerto non può prescindere dalle aspettative e probabilmente in parte anche dall’età del singolo. Per chi non aveva mai visto i Dream Theater si è trattato di un’occasione troppo ghiotta per poter essere sprecata ed oltretutto, la location scelta e gli effetti di luce hanno contribuito a costruire uno spettacolo che, se preso di per sé stesso, può anche essere considerato più che piacevole. Anche perché dal punto di vista strettamente tecnico, è stato all’altezza delle aspettative. Contestualizzando tutto, però, le cose cambiano un po’. LaBrie è sembrato a suo agio sul palco e la sua prestazione vocale migliore di come si poteva supporre, ma lontana da quelle degli anni migliori; Myung è stato come di consueto sempre piuttosto assorto sul suo strumento, Mangini è risultato spettacolare, Rudess davvero alieno e Petrucci largamente soddisfacente, laddove il termine "soddisfacente" è da riferire ad uno standard qualitativo ovviamente elevatissimo. Molte, però, le cose che non sono andate. Intanto il suono è sembrato leggermente sottodimensionato rispetto alle necessità e grande perplessità ha destato il settaggio del basso (molto vi sarebbe da dire anche su quello complessivo del duo d’apertura, ma per motivi diversi), ma soprattutto sono state alcune scelte adottate dal gruppo a destare perplessità. Intanto la durata dell’esibizione, appena oltre i 90 minuti, è stata inferiore alle attese dei più, ma sopra tutto la scelta di escludere totalmente alcuni brani storici e di farlo poche settimane prima di un concerto che era stato annunciato come quello che avrebbe riportato sulla scena i pezzi di Scenes from a Memory ha fatto storcere il naso a molti. Tanto che si vocifera di qualcuno intenzionato a rivolgersi ad un’associazione di consumatori e da provocare la presenza sul mercato di molti biglietti che i più delusi hanno cercato di rivendere. L’inclusione anche solo di uno dei pezzi più richiesti in qualità di secondo bis avrebbe lasciato un’impressione finale molto più entusiasta, avrebbe eliminato quel senso di coinvolgimento relativo e portato la durata del concerto ad un limite non criticabile con poco sforzo aggiuntivo. Insomma: una maggiore accortezza in questo senso, specialmente considerando che si trattava dalla prima uscita in un territorio vergine, avrebbe certamente giovato a tutti, band in testa. Tirando le somme, quindi, un’esperienza tutto sommato positiva e la soddisfazione di aver visto all’opera una gruppo composto da musicisti enormi, ma anche il rimpianto per non averli potuti ascoltare dal vivo quando sarebbe stato più opportuno.





SETLIST UFFICIALE

Intro: Atlas (Instrumental Alt)

1. Untethered Angel

2. A Nightmare to Remember

3. Fall Into the Light

4. Peruvian Skies

5. Barstool Warrior

6. In the Presence of Enemies, Part I

7. The Dance of Eternity

8. Lie

9. Pale Blue Dot

Encore:

10. As I Am



Foto ravvicinate: Patrick Fisichella

Foto dall’alto: Francesco Gallina





