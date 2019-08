Live Report

SCORPIONS - LUCCA SUMMER FESTIVAL - Piazza Napoleone, Lucca (LU), 27/07/2019

01/08/2019 (84 letture) Che il Lucca Summer Festival sia uno degli appuntamenti musicali estivi più importanti d'Italia è ormai cosa nota. Quest'anno gli organizzatori si sono superati ospitando dei fedelissimi della città toscana come Mark Knopfler ed Elton John (quest'ultimo protagonista del Farewell Yellow Brick Road col quale darà l'addio alle scene) ma anche nomi del panorama rock ed hard rock quali gli immensi Toto e, per l'unica data italiana, gli Scorpions. Sono i tedeschi i protagonisti della serata del 27 luglio, un sabato piovoso che non ha in alcun modo fatto desistere i fan accorsi nell'area concerti di Piazza Napoleone.



SCORPIONS

Alle 21:30 è la pioggia battente a farsi sentire pittosto che la musica. Nell'attesa della band a farsi notare è il palco, splendidamente allestito con particolare accortezza per lo spazio riservato alla batteria imponente di Mikkey Dee e al maxischermo sul quale ruoteranno per tutta la serata video ed immagini ad effetto, oltre ai due schermi più piccoli laterali sui quali sarà possibile avere primi piani dei nostri. Quando in sottofondo parte Crazy World si percepisce il primo boato: basta il solo suono della registrazione ad aizzare una folla di settemila persone. Un dato non male quello numerico considerando il nubifragio scatenatosi prima del concerto. Gli Scorpions fanno il loro ingresso quando ancora l'acqua cade dal cielo con Going Out with a Bang, canzone contenuta in Return to Forever, ultimo LP registrato dalla band. La prova vocale di Meine è parecchio sottotono ma si riprenderà pian piano, raggiungendo l'apice durante il momento preferito dal sottoscritto che non voglio spoilerarvi.... Sta di fatto che ad una prima track di certo non eccelsa segue un grande classico come Make it Real, sulla quale fanno il bello ed il cattivo tempo i chitarristi Matthias Jabs e Rudolf Schenker. Is There Anybody There? diverte e fa ballare con le sue tinte raggae, mentre il solito mattatore Rudolf si riprende la scena sui refrain graffianti di The Zoo. Quest'ultima, nonostante gli anni passino, rimane sempre un caposaldo, una track sensuale ed esplosiva. Nel frattempo la pioggia cessa finalmente di cadere e sulla strumentale Coast to Coast gli ombrelli sono ormai chiusi, il che ci fa notare come sia impegnato alla chitarra persino Klaus. È lo stesso frontman a presentare il medley dedicato ai seventies, il quale racchiude canzoni heavy come Top of the Bill/Steamrock Fever/Speedy's Coming/Catch Your Train. Dopo un salto nel passato remoto è giusto ritornare al passato prossimo degli Scorpions così viene eseguita We Built This House, bel singolo di lancio del già citato Return of Forever del 2015. È Jabs stavolta a prendersi le luci della ribalta sulla strumentale Delicate Dance e a chiudere una prima parentesi di concerto maggiormente dedicata alle due asce. La seconda parte si apre con un trittico sognante che lascia il segno sull'intera esibizione. Avrete capito che è proprio questa fase centrale il momento magico per me, a partire dalla versione acustica di Holiday che fa sobbalzare il cuore in petto. Un Klaus in grande spolvero annuncia la prossima canzone come fantastica ed in effetti Send Me an Angel lo è. Uno squarcio di sereno sembra quasi aprirsi nel cielo quando Meine incomincia a cantare ed il pubblico rimane impietrito. Probabilmente siamo di fronte al momento più toccante della serata. Il brano successivo non ha bisogno di presentazioni poiché si tratta di quella che probabilmente è la canzone più famosa dei tedeschi ovverosia Wind of Change, cantata in coro dai presenti. Dopo un trittico con ballate eccelse arriva un medley con tre brani carichissimi di energia e scoppiettanti: Bad Boys Running Wild/I'm Leaving You/Tease Me Please Me. È giunta l'ora di far scaricare Mikkey Dee: in disparte per gran parte della serata, ha finalmente la giusta occasione per far vedere di che pasta è fatto piazzando un assolo veramente lungo tutto tecnica e velocità, legato sicuramente più ai lavori con i Motörhead rispetto alla breve esperienza con gli Scorpions. In ogni caso è un ottimo momento per gli altri per rifiatare anche perché mancano alcuni dei successi principali della band. Blackout scalda gli animi e Big City Nights li cuoce letteralmente facendo passare in sordina il fresco sopraggiunto. Non è tempo di saluti però poiché dopo la breve uscita di rito i tedeschi ricompaiono sul palco sulle note dell'immensa Still Loving You per poi augurarci la buonanotte con la monumentale Rock You Like a Hurricane.



CONCLUSIONI

Cos'altro aggiungere di positivo a quanto detto sinora? Partiamo da Lucca che si conferma città regina degli eventi musicali in Toscana, in quanto presenta un festival eterogeneo con unico filo conduttore la qualità delle proposte. Inoltre la location di Piazza Napoleone sembra fatta apposta per ospitare concerti ed il palco per gli Scorpions era veramente impeccabile, degno dei grandi show della band degli anni 80. In seconda analisi gli Scorpions appunto, ancora inossidabili nonostante gli oltre cinquanta anni di attività. L'innesto di Mikkey Dee peraltro ha giovato tantissimo alla band, apportando nuova linfa e velocità ai brani heavy ed ulteriore potenza a quelli hard rock. Lo show ha ripercorso la carriera di un gruppo che possiede tracks meravigliose ed in questo caso il momento dedicato alle splendide ballate composte dal gruppo tedesco ha surclassato persino le canzoni da arena. L'unico mio personale rimpianto è stato non poter ascoltare dal vivo No One Like You, più che altro perché vi sono legato in modo particolare ma non ha inficiato affatto sulla performance.



SETLIST SCORPIONS

1. Going Out with a Bang

2. Make It Real

3. Is There Anybody There?

4. The Zoo

5. Coast to Coast

6. Top of the Bill/Steamrock Fever/Speedy's Coming/Catch Your Train

7. We Built This House

8. Delicate Dance

9. Holiday

10. Send Me an Angel

11. Wind of Change

12. Bad Boys Running Wild/I'm Leaving You/Tease Me Please Me

13. Drum Solo

14. Blackout

15. Big City Nights

Encore:

16. Still Loving You

17. Rock You Like a Hurricane







Discutine con noi sul FORUM Federico Tognoli "Togno89" 3 Evento imperdibile, ottima scaletta, con loro basta pescare nel mazzo.... E concordo, Dee ci sta alla grande per anagrafica e per i loro pezzi che si prestano ad essere pestati. Già visti altre volte in diverse ere, sempre si confermano musicisti navigati di qualità. 2 Concordo in pieno con @progster78, anch'io l'anno scorso ero all'Arena di Verona e confermo che hanno fatto un concerto fenomenale: Schenker sembrava un ragazzino, non si è mai fermato, mentre Meine alla lunga era più provato però anche lui ha fatto una bella prova così come il resto della band. Mikkey Dee è davvero una macchina da guerra. L'anno scorso tutti insieme hanno fatto un pezzo di Overkill con l'immagine di Lemmy sullo sfondo, ecco lì mi sono commosso anch'io ! 1 Fortunato chi ha potuto assistere al concerto,io li ho visti l'anno scorso all'arena di Verona....alla fine avevo le lacrime agli occhi e non mi vergogno a dirlo. Cmq sono d'accordo con il recensore su Mikkey Dee,grande batterista. Hanno i loro anni ma porca vacca spaccano piu' di tanti giovincelli di oggi.