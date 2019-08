Live Report

AGGLUTINATION FEST - Chiaromonte (PZ), 17/08/2019

22/08/2019 (149 letture) Appuntamento fisso delle estati metalliche del Sud Italia, l’ Agglutination Fest taglia quest’anno il traguardo delle venticinque primavere. Un risultato che in pochi avrebbero pronosticato dopo la sua prima edizione, che testimonia la pervicace cocciutaggine con cui l’organizzazione porta avanti una manifestazione che non ha rivali italiani in termini di pedigree e tradizione. Ecco come sono andate le cose stavolta.



LO STANDARD DI CHIAROMONTE

Superata la tutto sommato non eccessiva fila ai traghetti ed archiviato ormai da tempo il ricordo di una SA-RC più simile ad un girone dantesco che ad un’autostrada, giungiamo regolarmente a Chiaromonte nel primo pomeriggio. Come sempre ancora poca gente a stazionare davanti all’ingresso e atmosfera standard, ossia estremamente rilassata. Una volta dentro e dopo aver salutato i vari colleghi appartenenti alle diverse testate accreditate (anche in questo caso al Fest vige un clima di grande collaborazione ed affiatamento) notiamo immediatamente come il palco si presenti ancora meglio rispetto agli altri anni sopra tutto in termini di copertura, adesso completa e capace di riparare artisti ed attrezzature anche in caso di pioggia. Il tempo passa e una volta aperti i cancelli la gente comincia ad affluire. Quando è il momento di cominciare, le presenze sono un po’ più di quanto di norma riservato alla band di apertura.



SCREAM BABY SCREAM

Sono passati ben sette anni da quando avevo avuto modo di vedere questo gruppo al Scream Baby Scream hanno offerto una buona prova, presentando un Horror Metal di un certo impatto. I momenti musicalmente migliori del concerto, discretamente apprezzato dal pubblico, ma reso frammentario da alcuni problemi tecnici, sono da individuare in Garden of the Stones e Scream Baby Scream ‘Till Death. Purtroppo, non sarà l’unico gruppo a soffrirne, dato che qualche "impiccio tecnico" colpirà quasi tutti.



SETLIST SCREAM BABY SCREAM

1. Garden of the Stones

2. Make Your Choice

3. Curtain of Blood

4. Mouth of Madness

5. Scream Baby Scream Till Death



THE BLACK

Posizionati forse troppo in basso in scaletta rispetto al valore storico del gruppo, sono i The Black di Mario Di Donato a salire sul palco per secondi. Formazione a tre, pochi fronzoli e tanta carne al fuoco per una realtà musicale che affonda le sue radici in una tradizione antica e piena di fascino. L’uso del latino porta valore aggiunto a composizioni visuali - Di Donato, per chi non lo sapesse, si occupa anche di pittura - e di grande atmosfera che, probabilmente, avrebbero reso di più se eseguite la sera e sopra tutto senza interruzioni tecniche. Nonostante questo, i The Black sono stati in grado di coinvolgere la gente in particolare con Lupi Fortes, Castrum Pesculum (una composizione dai forti accenti storici) e con la conclusiva Cerbero. Buona la risposta della gente, con i musicisti che lasciano il palco apparentemente soddisfatti.



SETLIST THE BLACK

1. Museum

2. Lupi Fortes

3. Mala Tempora

4. Necrofobia

5. Castrum Pesculum

6. Immota Manet

7. Cerbero



CARTHAGODS

Molta curiosità per la band africana che già avrebbe dovuto calcare le assi del palco dell’Agglutination qualche anno fa, ma fu poi fermata da problemi di visto e dovette rinunciare. Forti di una formazione live che prevede la presenza pesante di Timo Somers dei Delain, i Carthagods hanno sorpreso molti degli astanti. I cinque hanno presentato un set basato su un Heavy abbastanza melodico, ma caratterizzato da forti accenti Epic e da passaggi molto più ruvidi, che hanno indotto molti ad avvicinarsi al palco per seguirli meglio. Pezzi come Whispers From the Wicked e The Monster in Me non sono affatto male e la presenza on stage del gruppo è sicura e professionale. Per gli appassionati del genere una band da appuntare sul proprio taccuino. Terminato il loro spazio, arriviamo ai calibri pesanti del festival.



SETLIST CARTHAGODS

1. Whispers From the Wicked

The Devil’s Dolls

Memories Of Never Ending Pains

The Monster in Me



STRANA OFFICINA

E’ stato bello il concerto della Strana? No, di più. Presenti a Chiaromonte senza Dario Cappanera, impegnato col suo lavoro di skipper e sostituito dall’ottimo Denis Chimenti, la Strana Officina ha semplicemente mostrato a tutti cosa significhi attitudine e dedizione al metal. Chimenti, come detto, non ha fatto rimpiangere il titolare alla sei corde; Rolando Cappanera ha pestato come un forsennato per tutto il tempo; Enzo Mascolo ha dominato il palco col suo basso e Bud Ancillotti ha governato lo spettacolo come meglio non avrebbe potuto. Oltretutto mostrando una forma vocale assolutamente invidiabile. Pubblico incitato e chiamato a più riprese a "battere il martello" durante le esecuzioni di pezzi vecchi e nuovi (e la gente ha risposto con il primo, vero sbattimento davanti al palco), con Law of the Jungle, title-track del nuovo album, a mostrare cosa la Strana sia ancora in grado di fare e canzoni più che storiche come Sole, Mare, Cuore; Non sei Normale, Viaggio in Inghilterra e Metal Brigade a scaldare i cuori. Momenti toccanti si sono vissuti con Autostrada dei Sogni e la dedica a chi non c’è più. L’essenza del Rock-Metal piazzato su un palco.



SETLIST UFFICIALE STRANA OFFICINA

1. King Troll

2. Profumo di Puttana

3. Sole, Mare, Cuore

4. Law of the Jungle

5. Non Sei Normale

6. Autostrada dei Sogni

7. Viaggio in Inghilterra

8. Metal Brigade



CARPATHIAN FOREST

Altro gruppo molto atteso quello dei Carpathian Forest, che però ha almeno parzialmente deluso le attese. Presenza scenica non più che media, qualche spunto qua e là, ma show piuttosto piatto in particolare all’inizio e con interventi musicali di armonica decisamente poco efficaci che ne hanno accentuato la discontinuità. Pezzi che scorrono coinvolgendo fino ad un certo punto (All my Friends are Dead!; Ancient Spirits of the Underworld; Morbid Fascination of Death; When 1000 Moons have Circled; It's Darker Than You Think quelli resi meglio), tanto marciume - in questo senso chiara una certa attitudine, che però non basta a salvare il complesso dello show - e una versione di A Forest dei The Cure che non ha aggiunto nulla all’originale, svuotandola anzi delle sue caratteristiche stranianti ed è risultata al più piacevole. Non esattamente la sensazione che un brano del genere dovrebbe trasmettere. Mestiere tanto, ma uno spettacolo che è sembrato più fumo che vero arrosto, con la band che almeno a tratti è apparsa svolgere il suo compito come da contratto e la mancanza di Sadomasochistic ad aumentare la sensazione di incompletezza offerta dallo show dei norvegesi.



SETLIST UFFICIALE CARPATHIAN FOREST

1. INTRO - Through Fever Flames

2. Carpathian Forest

3. Through Self Mutilation

4. The Beast in Man – Origin of Sin

5. Likeim

6. All my Friends are Dead! (Turbo)

7. Ancient Spirits of the Underworld

9. Knokkelmann

9. Morbid Fascination of Death

10. Bloodcleansing

11. A Forest (The Cure cover)

12. Mask of the Slave

13. When 1000 Moons have Circled

14. I Am Possessed

15 He’s Turning Blue

16. Rock’n’Roll Gloryhole

17 It’s Darker Than you Think

18. Suicide Song

19. Outro – Old House on the Hill



DEATH ANGEL

Un massacro! Un fottuto massacro totale senza prigionieri. Ecco a cosa hanno assistito gli spettatori del live set dei Death Angel. Thrash metal allo stato brado e della migliore qualità suonato da gente su piazza da troppi anni per non essere in grado di fornire una resa dal vivo che definire ottima è sicuramente riduttivo. Da Thrown to the Wolves a Kill as One non c’è stato un momento di respiro, solo pura esaltazione di tutti gli stilemi del Thrash metal e pubblico che l’ha celebrata fisicamente come dovuto. Una corsa priva di freni inibitori attraverso la carriera dei ragazzi di San Francisco che ha messo in bella mostra la loro gioia di essere davanti al pubblico di Chiaromonte (sensazione trasmessa peraltro anche nel backstage) e di suonare per la gente che era convenuta all’Agglutination. Momenti di esaltazione con Claws In So Deep; Father of Lies; The Dream Calls For Blood e finale clamoroso con Kill as One. Una canzone che dopo trentadue anni è sembrata la stessa mazzata sui denti che era apparsa nel 1987, una qualità non da poco. Se non li avete ancora visti ed avete "bucato" questo festival, avete perso una grande occasione: quella di vedere all’opera una band vera, che suona maledettamente bene la musica che ama e riesce perfettamente a riversare tutta la sua energia sulla gente.



SETLIST UFFICIALE DEATH ANGEL

1. Thrown to the Wolves

2. Claws In So Deep

3. Voracious Souls

4. Father of Lies

5. The Moth

6. Seemingly Endless Time

7. The Dream Calls For Blood

8. TUV/The Pack

9. Humanicide

10. Kill as One



NAPALM DEATH

E siamo al clou della serata. Passano gli anni, ma i Napalm Death restano sempre fedeli a loro stessi, come è giusto che sia in casi come questo. L’unica volta che avevo avuto la possibilità di vedere il gruppo… non lo avevo visto, dato che la loro presenza al famoso Mark "Barney" Greenway, il quale per essere ridotto almeno un secondo all’immobilità dovrebbe solo essere abbattuto. Ed anche così non ci sarebbe da giurarci. Forsennato anche Shane Embury e micidiali gli altri due. Un set nevrastenico il loro, basato sul tipico Grindcore venato di influenze HC/Punk ibridate col metal vero e proprio, col contorno di prammatica. Il nostro grazioso (ex?) ministro dell’interno è stato infatti gratificato di un’indicazione precisa su dove dovesse andare. Setlist lunga favorita dalla durata contenuta di molti pezzi, anche questa assolutamente tipica dello stile e migliori momenti vissuti a cavallo delle esecuzioni di Practice What you Preach; Continuing War on Stupidity; Suffer the Children; Standardization; Scum; Persona Non Grata, ma sopra tutto durante la cover di Nazi Punks Fuck Off dei Dead Kennedys, debitamente presentata. Qualche bestemmia assolutamente gratuita da parte di qualcuno del pubblico e qualcun’altra più comprensibile proveniente direttamente dal palco a causa ancora di qualche piccolo intoppo tecnico, hanno fatto da corona al concerto. Gente che sfila via soddisfatta dopo la chiusura in bellezza con Smear Campaign e venticinquesima edizione dell’Agglutination Fest che passa agli archivi con buona pace dei detrattori.



SETLIST UFFICIALE NAPALM DEATH

1. Multinational Corporation

2. It’s a M.A.N.S. World

3. Smash a Single Digit

4. (On the) Bring of Extinction

5. Practice What You Preach

6. Continuing War on Stupidity

7. Greed Killing

8. Suffer the Children - The Code is red... Long Live the Code

9. Unchallenged Hate

10. Cesspits - Inside The Torn Apart

11. Standardisation

12. Scum

13. Life?

14. Deceiver

15. The Kill

16. You Suffer

17. Dead

18. Nazi Punks Fuck Off (Dead Kennedys cover)

19. Persona non Grata

20. Smear Campaign



NIENTE SERPENTI IN BASILICATA

Venticinque anni sono tanti in generale, figuriamoci per un festival Metal, per di più ubicato al Sud Italia e non certo in un grosso centro. Eppure, l’Agglutination non sembra affatto risentire dello scorrere degli anni e continua a contare su uno zoccolo duro di irriducibili ed appassionati partecipanti. Questi non garantiranno numeri elevatissimi in senso assoluto o paragonabili ai grossi eventi esteri, tuttavia non solo consentono alla manifestazione di andare avanti, ma una volta aggregati (pardon: agglutinati) formano una specie di famiglia che ogni anno si ritrova a Chiaromonte, così come quelle normali si ritrovano per le feste comandate a casa del patriarca. Ammesso che sia giusto fare classifiche - definizione da prendere decisamente tra virgolette, visto che poco hanno a che vedere con lo spirito del metal - l’edizione 2019 dell’Agglutination passa alla storia con due vincitori netti ed una piacevole scoperta. I Carthagods per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, Strana Officina e Death Angel per quanto attiene al primo. Tutte le altre band e con la sola riserva espressa sui Carpathian Forest, hanno comunque mantenuto le attese. Purtroppo, alcune esibizioni sono risultate frammentarie a causa di problemi tecnici che hanno penalizzato in particolare i due gruppi di apertura, ma le cose sono andate alla fine come previsto, cogliendo il risultato che il Festival in questione si pone da sempre: agglutinare la gente e farla sentire parte di qualcosa di bello, aggregante e pacifico. Ed ancora una volta, appena terminata questa kermesse e dato appuntamento a tutti per l’edizione successiva, si cominciano a contare i giorni che separano dal prossimo appuntamento coi familiari di cui sopra. Niente parenti/serpenti in Basilicata, solo la gioia di rivedersi per bere qualcosa, chiacchierare, ridere e vivere la musica insieme.

United we stand, ancora una volta.



Foto a cura di Carmelo Currò.

