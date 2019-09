CRYPTIC WRITINGS - # 78 – Crazy Train – Ozzy Osbourne

12/09/2019 (481 letture) Quando si pensa ad Ozzy Osbourne , a venire in mente sono davvero parecchie cose, ma raramente è la bellezza dei testi ad occupare il primo posto. Il personaggio con i suoi eccessi, la sua storia musicale e non, i grandi concerti ed i musicisti di chiarissima fama che hanno accompagnato la sua epopea e ci hanno regalato melodie ed assoli tra i più memorabili della storia del metal e dintorni, hanno sempre relegato in secondo piano questo aspetto. Specialmente per ciò che riguarda la sua carriera solista. In particolare, forse, proprio per un brano come Crazy Train. Il suo sviluppo facile da memorizzare, il suo impianto capace di parlare ad un pubblico assolutamente trasversale (specialmente sul mercato statunitense) ed una prestazione da brividi di Rhandy Roads, hanno relegato in sottofondo il significato del cantato. Questo, invece, pur nella sua semplicità di base offriva uno spaccato di un momento che l’intero pianeta ha vissuto con preoccupazione ed ansia. Un periodo pieno di paura che chi c’era, ricorda certo molto bene.



U.S.A. Vs. U.R.S.S. Tra Gorkij e Baghdad

Il momento storico è topico. E’ il 1980 ed il mondo vive il problema angosciante della guerra fredda tra i due blocchi egemoni: U.R.S.S. da un lato e U.S.A. dall’altro, coi confini dei due schieramenti che di fatto si toccano proprio all’altezza del nostre Paese, al di là di quanto gli Atlanti raccontano. Ogni momento potrebbe essere quello finale. Basterebbe che un pulsante venisse schiacciato da un lato, per provocare la reazione immediata dall’altro ed innescare in pochi minuti l’Apocalisse finale senza che nessuno possa far nulla o sperare di sopravvivere. Ammesso che sopravvivere sia un bene. La tensione si respira ogni giorno ed in pochi sembrano rendersi conto dell’assurdità della situazione. Gli Stati Uniti boicottano le Olimpiadi di Mosca, quindi devono fronteggiare l’occupazione della loro ambasciata in Iran ed alla fine eleggono Reagan come nuovo Presidente, confidando nel suo pugno di ferro. In U.R.S.S. Andrei Sacharov viene esiliato a Gorkij mentre Leonid Il'ic Brežnev guida il blocco comunista nel nome dell’ortodossia. Dire la propria forse non cambierà lo scenario, ma se sei un artista di fama internazionale è forse un dovere farlo o, quantomeno, manifestare la propria inquietudine è umano.



All aboard! ha ha ha ha ha ha ha!

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

Crazy, but that's how it goes

Millions of people living as foes

Maybe it's not too late

To learn how to love

And forget how to hate



Mental wounds not healing

Life's a bitter shame

I'm going off the rails on a crazy train

I'm going off the rails on a crazy train



Tutti a bordo! ha ha ha ha ha ha ha!

Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay



Folle, ma è così che funziona

Milioni di persone che vivono come nemici

Forse non è troppo tardi

Per imparare ad amare

e dimenticare ad odiare



Le ferite della mente non guariscono

La vita è un'amara vergogna

Sto deragliando su un treno impazzito

Sto deragliando su un treno impazzito



Non c’è tempo di fare preamboli. A bordo di questo treno della follia siamo tutti stipati in carrozze attaccate le une con le altre, ma con le porte ermeticamente chiuse; impossibile comunicare. Le cose sono andate così oltre che potrebbe essere troppo tardi, il deragliamento sembra ormai imminente e alcuni sostengono come non ci sia già più nulla da fare. L’imprintig ricevuto dai dispensatori di malevolenza è troppo forte per farci fermare in tempo. O forse no, dimenticare l’odio può ancora essere possibile.



Let's go!

I've listened to preachers

I've listened to fools

I've watched all the dropouts

Who make their own rules

One person conditioned to rule and control

The media sells it and you live the role



Mental wounds still screaming

Driving me insane

I'm going off the rails on a crazy train

I'm going off the rails on a crazy train



Andiamo!

Ho ascoltato predicatori

Ho ascoltato gli sciocchi

Ho visto i perdenti

Farsi le loro regole

Una persona condizionata dalle regole e dal controllo

I media la vendono e tu ti cali nella parte



Le ferite della mente gridano ancora

Mi fanno impazzire

Sto deragliando su un treno impazzito

Sto deragliando su un treno impazzito



Siamo tutti condizionati dal potere dei media e dal controllo che esercitano sulla nostra capacità di pensare autonomamente, mettendoci volutamente alla mercé di telepredicatori, politici e personaggi che fanno e disfano a loro piacimento contando sul nostro lassismo e sull’ignoranza diffusa. Per inciso: un tema sempre disgraziatamente attualissimo ed anzi, amplificato all'inverosimile dall’irrompere delle nuove tecnologie. Il senso di smarrimento e di paranoia aumenta sempre più ed il treno su cui viaggiamo sta per uscire definitivamente dai binari.



I know that things are going wrong for me

You gotta listen to my words

Yeah



Heirs of a cold war

That's what we've become

Inheriting troubles I'm mentally numb

Crazy, I just cannot bear

I'm living with something' that just isn't fair



Mental wounds not healing

Who and what's to blame

I'm going off the rails on a crazy train

I'm going off the rails on a crazy train



So che le cose non mi stanno andando bene

Devi ascoltare le mie parole

Sì



Eredi di una guerra fredda

Ecco ciò che siamo diventati

Ho ereditato questi problemi e sono mentalmente intorpidito

Folle, non riesco a sopportare

Di vivere con qualcosa che semplicemente non è giusto



Le ferite della mente non guariscono

Di chi o di che cosa è la colpa?

Sto deragliando su un treno impazzito

Sto deragliando su un treno impazzito



Abbiamo ereditato come società e come singoli una situazione follemente distorta che nessuno di noi ha creato, gli strascichi avvelenati di un conflitto globale che non è mai davvero finito. Siamo ormai desensibilizzati, tanto l’esposizione alla tensione è stata costante negli anni, ma la mente riesce solo a nascondere sotto il tappeto delle emozioni la paura e l’angoscia. Inevitabilmente ed a prescindere da chi sia il colpevole, continuare a seguire i binari porterà alla catastrofe.



IL MESSAGGIO SUL TRENO

Canzone passata alla storia per meriti musicali, con l’assolo “doppio” di Randy che si ritaglia di diritto un posto nell’Olimpo dei più belli della decade ed a causa di una melodia perfetta per il Madman, Crazy Train aveva anche qualcosa da dire. Magari senza meriti letterari da Nobel, senza l’uso di un lessico particolarmente ricercato od il ricorso a figure retoriche raffinate, ma comunicando in forma Rock, quindi molto immediata, il senso di smarrimento e di assoluta paura per il domani che quel 1980 aveva portato al mondo intero. Peraltro ereditando tutto questo dagli anni precedenti. Piccola fotografia un po’ sfocata di un conflitto di potere che avrebbe potuto cancellarci dalla faccia del pianeta e che oggi si è solo frammentato in mille e forse più pericolosi frames, Crazy Train va ascoltata ancora perché resta innanzi tutto una grande canzone, ma accompagnare questo piacere alla comprensione del suo messaggio è ancora importante; purtroppo. Perché quel treno ha cambiato percorso, ma la sua destinazione è ancora troppo incerta ed suo arrivo in stazione tutt’altro che scontato.







