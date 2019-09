HOLLYBLOOD - # 24 – Bomb City

24/09/2019 (338 letture) Bomb City è uno di quei film che lasciano un segno, che prendono lo spettatore dritto alla gola. È una pellicola emotivamente molto dura, e la ragione è semplice. Tutto è successo davvero. Dicitura spesso ridicola, quel “tratto da una storia vera” assume qui tutto un altro significato, come vedremo più tardi. L’esordio di Jameson Brooks, uscito nel 2017, si basa su un fatto di cronaca avvenuto negli Stati Uniti verso la fine del secolo scorso. Una storia come ne succedono tante, troppe, ma che all’epoca fece molto parlare, e che il regista, originario di quei luoghi, restituisce in maniera vivida, dopo averla a suo tempo vissuta.



Bomb City è Amarillo, una cittadina del Texas che deve il suo soprannome a un vicino impianto di smaltimento di armi nucleari. Ma Amarillo, almeno nel 1997, è anche e soprattutto una polveriera sociale, teatro di un dramma annunciato in verità nelle primissime immagini del film. La storia racconta le vicende di Brian Deneke e dei suoi amici, giovani punk che stanno cercando di mettere in piedi una sala da concerti. Malgrado l’aspetto appariscente, i ragazzi sono tutto sommato tranquilli, e passano il tempo ubriacandosi e ascoltando musica tra di loro. Creste e borchie non sono però ben visti in questo squallido centro della provincia americana più retrograda e conservatrice. I protagonisti si scontrano spesso con una ghenga di liceali, membri della locale squadra di football, i classici figli di papà atletici e popolari della middle class americana bianca. L’inimicizia tra i due gruppi è palese, sistemica, e mostrata sin dall’inizio della pellicola. Da insulti e provocazioni si passa in fretta a spintoni e intimidazioni, in un crescendo di tensione che sfocia nell’inevitabile tragedia.



Il regista si affida a un linguaggio piuttosto classico, mettendo in scena la lotta tra due blocchi contrapposti e in qualche modo speculari. Ma non si tratta solo del conflitto tra due bande rivali, perché l’avversione dei liceali è condivisa da tutta la comunità circostante, per la quale il “diverso”, incarnato dai borchiati protagonisti, rima con “pericoloso” e “sbagliato”. Lo scontro sorpassa quindi la spaccatura fra due sottoculture (punk e jock), e si pone a un livello più ampio, venendo a descrivere l’opposizione tra normalità e alterità. I giovani punk vengono schiacciati dalla società contro la quale hanno deciso di ribellarsi, proprio perché ribelli e diversi. Una vessazione cieca e idiota, basata sull’aspetto esteriore, perché, nei fatti, i due gruppi hanno passatempi simili. Pogare sotto un palco non è forse simile (o meno stupido) all’ammucchiarsi come bestie su un campo da football? L’alcool che scorre nelle serate di questi ragazzi non è poi troppo dissimile. L’unica cosa che conta non è quindi la sostanza, ma il vestito e, di conseguenza, la conformità delle persone in questione. Poco importa se i veri esponenti della gioventù bruciata sono proprio quei bravi ragazzi presi a modello dalla comunità. Ciò è esemplificato dal rapporto fra le due bande e la polizia, che (mal)tratta i punk come fossero pericolosi criminali, ma tollera con il sorriso le derive nichiliste dei figli di papà, che hanno l’unico merito di indossare la giacca di una squadra di football al posto di un chiodo borchiato.



Tecnicamente, il film si distingue per il sapiente uso dei flashback e del montaggio alternato. Strumento molto efficace, quest’ultimo mette in evidenza più di una volta la contraddizione tra “buoni” e “cattivi”, mostrando chiaramente la bieca ipocrisia del sogno americano. Un’ipocrisia che corre come un fil rouge per tutto il film, raccontata dalle parole eloquenti di un “ospite” che i lettori di questa rivista non faticheranno a riconoscere. Come detto poi, la tragedia annunciata da subito non fa altro che fomentare una tensione latente che cresce di minuto in minuto. Spezzano il ritmo alcuni momenti delicati, isole fugaci in una storia drammatica. Dal punto di vista formale, Bomb City convince completamente, grazie a una prova attoriale solida e a una durata breve, poco più di un’ora e mezza, che sembra sempre più rara al giorno d’oggi. Chiudono il cerchio le belle e curate inquadrature, che aggiungono una marcia in più al prodotto finito. Di bello c’è però solo la forma, perché lo snodarsi degli eventi colpisce lo spettatore come un maglio. Non c’è alcuna epica nella lotta, i torti non vengono ripagati, i malvagi non vengono puniti, come ci ha abituato la narrativa dell’industria dello spettacolo. Non c’è nessun equilibrio finale, ma una vicenda amara, profondamente sbagliata, che lascia dietro di sé uno schiacciante sentimento di ingiustizia. Un’ingiustizia lancinante proprio perché reale. Ecco perché la storia di Brian Deneke lascia un vuoto nel cuore. È qui che il “tratto da una storia vera” di cui si parlava all’inizio assume il suo pieno e insostenibile significato. Qualcuno potrà obbiettare che il regista sia di parte, che la divisione fra buoni e cattivi, quelli veri, sia fin troppo evidente. Al di là di come sono andate veramente le cose, noi diciamo che è giusto così. Che chi ha permesso questo, che chi ha chiuso gli occhi, non si merita altro.





Discutine con noi sul FORUM Alberto Silini "Griso" 8 @Black Me Out, a vedere la locandina e la foto qui presente mi é venuto alla mente quel film. Certamente questo é un film molto più drammatico anche a livello di premessa. Non seguo moltissimo il cinema anche se ho visto diversi dei film a tema musicale (e non solo, tipo quello di Van Gogh) usciti in questi ultimi anni o al cinema o a casa di amici.... quindi non so che atmosfere hanno i film usciti dal Sundance. 7 Nulla di più distante da SLC Punk @Area (film che peraltro ho amato da ragazzino); pensa più alla corrente presa ultimamente dai film usciti dal Sundance Festival e ti avvicinerai maggiormente alle atmosfere di questo film. 6 Mai sentito, ma cercherò di informarmi. A prima impatto mi sembra un SLC Punk part 2 meno comedy, però a quanto pare sembra essere molto diverso. A margine ci tengo a dire che ho conosciuto alcuni Punk come i ragazzi della storia narrata nel film, ho ascoltato per parecchio tempo Street Punk e spesso e volentieri sono persone tranquille anche se appariscenti. Molto spesso sono anti razzisti. 5 Mai visto, me lo segno, sembra davvero interessante. 4 chi è l'ospite ? 3 lo vedrò , vi consiglio di vedervi il nuovo pazzesco film di Pupi Avati Il Signor Diavolo . 2 Complimenti per questa rubrica non l'avevo vista! Fantastica. 1 Uno dei miei film preferiti, diventato tale alla prima visione. Bellissimo articolo e film magistrale, da vedere obbligatoriamente.