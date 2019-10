METALLICA - S&M²

23/10/2019 (384 letture) Metallica 20 anni dopo il S&M², registrato il 6 e replicato l'8 settembre al Chase Centre di San Francisco e la cui regia è nuovamente appannaggio di Wayne Isham.

Data unica scelta per l'Italia il 18 ottobre, orario d'inizio fissato per le 20:00, arrivo qualche minuto prima al multisala e, già preparato, pago € 15 di biglietto, non certo un'inezia (anche se il prezzo dei film in generale è aumentato ulteriormente negli ultimi tempi): il cassiere tenta di consolarmi avvertendomi che comunque la proiezione supererà le 2 ore e mezza per cui a suo dire i soldi sono ben spesi; non mi resta che augurarmi che abbia ragione e accomodarmi sulla poltroncina. Noto che il numero di spettatori non è elevatissimo e in cuor mio non me ne lamento, in quanto preferisco godermi le proiezioni in pace per quanto ciò possa essere possibile in un cinema, ma ovviamnete non ho fatto i conti con i due tizi della fila davanti -casualmente proprio davanti a me- che in un paio di occasioni decideranno di alzarsi per una breve pausa nonostante il film... vabbé soprassediamo.



La pellicola inizia e ci troviamo di fronte alla band che presenta le iniziative benefiche della propria associazione All Within My Hands, la quale ha devoluto donazioni in diversi Paesi per supportare i meno fortunati; ciò fa sicuramente onore ai Metallica che hanno deciso di portare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, cosa in ogni caso apprezzabile.

Dopo diversi minuti si entra nell'atmosfera del concerto vero e proprio, la San Francisco Symphony Orchestra diretta da Edwin Outwater parte con The Ecstasy of Gold di Morricone e già mi sono dimenticato del balzello pagato poc'anzi, e i brividi che corrono lungo la schiena non si fermano -ma anzi aumentano- quando il gruppo fa il suo ingresso in scena intonando il magico arpeggio di The Call of Ktulu. Il volume è adeguato (cioé piuttosto alto come si conviene a un concerto rock) e i pezzi che seguono si alternano tra classici immortali di sicura presa (For Whom the Bell Tolls, Wherever I May Roam, Master of Puppets) ad altre novità interessanti quali The Day That Never Comes (che con l'accompagnamento orchestrale guadagna ancora più punti), Confusion e Moth into Flame, quest'ultima forse meno convincente; discorso a parte per Halo on Fire che, complice il crescendo finale, dimostra ancora una volta di essere uno degli episodi più riusciti dell'No Leaf Clover che la sorprendente The Outlaw Torn, qui ancora più riuscita rispetto a quanto sentito due decadi fa sotto la guida del compianto Michael Kamen, vero promotore dell'esperimento originale nel lontano 1999.

Un tizio seduto al mio fianco applaude i musicisti alla fine di quasi ogni pezzo e la cosa un po' diverte gli altri avventori, ma del resto è giusto che ognuno esterni le proprie emozioni senza troppi problemi. Con Halo on Fire ei saluti di Lars ai fan giunti da tutto il mondo termina il primo set dello show, giunge quindi il canonico intervallo tipico del cinema e quindi dopo qualche minuto di pausa siamo pronti a seguire la seconda parte dello spettacolo.

Sale ora sul palco il secondo direttore della serata, Michael Tilson Thomas, il quale illustra i prossimi brani suonati dall'orchestra, Scyitian Suite, Op.20 di Prokofiev e la più moderna(?) Iron Foundry di Mosolov, quindi entra in scena il solo Hetfield che accompagnato unicamente dalla San Francisco Symphony Orchestra si cimenta in una sentita The Unforgiven III con risultati apprezzabili, seguita da una versione acustica di All Within My Hands; quindi l'orchestrale Scott Pingle si esibisce nell'emozionante assolo di (Anesthesia) Pulling Teeth ricevendo l'ovazione dei presenti, compresi quelli in sala. Da qui in poi i Metallica tornano ai classici in smoking, suonando tra l'altro le immancabili One -belli i video scenografici- e Nothing Else Matters che ovviamente è uno dei pezzi che maggiormente giova del lavoro svolto dalla Sinfonica di Frisco.

Come già nel tour anche qui la chiusura è affidata a Enter Sandman (comprendente la breve outro che riprende The Frayed Ends of Sanity) per un gran finale che lascia soddisfatti anche stavolta.



Ho voluto provare l'esperienza di vedere/sentire S&M² al cinema, ben conscio del fatto che presto verrà comunque pubblicato in DVD, perché l'unicità dell'evento mi aveva incuriosito: al tirar delle somme devo ammettere che ne è valsa la pena, lo schermo enorme e il potente impianto audio hanno il loro fascino e si sono rivelati un valore aggiunto per questo concerto celebrativo che ha saputo proporre anche delle interessanti sorprese.



Set I

1. The Ecstasy of Gold [Ennio Morricone cover] (performed by the San Francisco Symphony)

2. The Call of Ktulu

3. For Whom the Bell Tolls

4. The Day That Never Comes

5. The Memory Remains

6. Confusion

7. Moth Into Flame

8. The Outlaw Torn

9. No Leaf Clover

10. Halo on Fire



Set II

11. Scythian Suite, Op.20 , Second Movement [Sergei Sergeyevich Prokofiev cover] (performed by the San Francisco Symphony)

12. Iron Foundry [Alexander Mosolov cover] (live debut)

13. The Unforgiven III (performed by the San Francisco Symphony)

14. All Within My Hands (acoustic)

15. (Anesthesia) Pulling Teeth (Bass part performed by San Francisco Symphony bassist)

16. Wherever I May Roam

17. One

18. Master of Puppets

19. Nothing Else Matters

20. Enter Sandman (with 'The Frayed Ends of Sanity' outro)

Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 8 ...in attesa della collaborazione con Beppe Maniglia ci può stare questo live, andiamo! 7 più che alla frutta sono un gruppo in panne perchè il loro frontman ha ceduto e si sa che loro sono come gli slayer o i motorhead, funzionano solo con il loro frontman carismatico, quando uno di questi cede tutti a casa. Dal punto di vista artistico c'è stato un buco nero che parzialmente si è schiarito con l'ultimo (ottimo) lavoro, ma dal punto di vista live non sono mai stato un gruppo alla frutta, anzi. Nel buco nero di cui prima ci infilo il primo sm che anche io ho sempre trovato inascoltabile, questo me lo sono perso ma non mi attira perchè non penso che la musica dei metallica abbia bisogno di un contorno sinfonico. Mi sono spesso chiesto il motivo di questa scelta, ho sempre sospettato fosse un capriccio di james che coltivava secondo me il sogno di collaborare con morricone, magari ci ha pure provato ma evidentemente non c'è stato verso. Comunque mi ero scordato la data di programmazione, se l'avessi pianificato prima sarei andato, al cinema penso sia stata una bella serata 6 Già sono un gruppo alla frutta, il S&M primo era insopportabile il secondo ancor di più, ma vendono...... 5 Sono "esperimenti" meravigliosi questi, a me piacciono un sacco e dopo il primo S&M, anche il secondo è riuscitissimo. Sull'impianto audio cinematografico concordo, è troppo meglio. 4 E anche stavolta niente Orion in veste sinfonica mah.... 3 ...ormai non mi esaltano piu' da tanto tempo.....preferisco ricordarmeli quando erano immensi.....negli anni 80.... 2 Copia e incolla errato 1 Wayne Isham che poi era Michael Kamen...