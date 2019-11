SINE QUA NON - #30 - 'Unquestionable Presence' e 'Focus'

28/11/2019 (404 letture) DI CHIESE, URLA E SANGUE

A cavallo tra anni ottanta e novanta, quello che verrà poi catalogato come death metal era appena esploso: l'evoluzione, inaspettata ma per certi versi coerente con la continua ricerca verso l'estremo, della frangia più brutale e disumana del thrash stava iniziando a muovere i suoi primi passi. Immaginario horror, sangue, follia, oscurità: queste le caratteristiche di album seminali come Seven Churches dei Possessed(1985) e Scream Bloody Gore dei Death(1987). Epicentro di questo terremoto fu la Florida, e a Possessed e Death seguirono gruppi che tentarono subito di trovare una strada più personale. I Nocturnus si diressero verso tematiche fantascientifiche introducendo i synth, mentre Cannibal Corpse e Morbid Angel alzarono il livello tecnico, abbattendo ancora una volta le frontiere di velocità e brutalità. Ma ci fu anche chi tentò di avvicinare il death, nato per necessità e ricerca di pura violenza, al progressive di Rush e affini: si sta parlando degli Atheist di Unquestionable Presence e dei successivi, seppur di poco, Cynic di Focus.



UNO FREDDO E ASETTICO...

Unquestionable Presence (1991) è il secondo disco degli Atheist, rilasciato un anno dopo il full-length di debutto Piece of Time. Quest'ultimo era un disco ancora immerso nell'aura thrash degli anni Ottanta, ma già traspariva una forte voglia di evolvere pura tecnica e velocità verso in qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Ed è appunto con Unquestionable Presence che i quattro sfornano il loro Magnum Opus, un album che rimarrà nella storia e segnerà indelebilmente, assieme a pochi altri, il futuro del death metal. Non a caso è stato definito "the benchmark of technical metal": gli Atheist sfoderano prestazioni che, fino al 1991, ben pochi avevano potuto solo pensare di sfiorare, e che purtroppo in tanti cercheranno di imitare -spesso senza successo- in futuro. Le origini thrash si sentono, il suono è pulito e chirurgico: nessun orpello, solo cascate su cascate di note, ritmi jazzati, assoli funambolici e harsh vocals. Così come la luna che, in copertina, sembra irraggiungibile ma allo stesso tempo ci attrae in maniera inspiegabile, i quattro capitanati da Kelly Scheafer sembrano rinchiusi in un mondo a parte. Le otto canzoni che si succedono l'una con l'altra senza sosta generano mille paesaggi e colori, come tanti fermo-immagine che però rimangono intangibili e sfuggenti come in un sogno a occhi aperti. Questa forte componente evocativa, pur ricordandosi che si sta parlando di un lavoro che ha come scopo -quasi- esclusivamente la pura tecnica, è un altro grande pregio di un album che già si avvicina alla perfezione dal punto di vista compositivo e anche ciò che porterà al fallimento inevitabile molti di coloro che vi si ispireranno. Otto pezzi per trentadue minuti, e già questo è sintomo di una band che ha le idee molto chiare e che non si vuole perdere in inutili lungaggini e convulsioni ipertecniche fini a loro stesse; se poi a questo aggiungiamo passaggi come l'assolo di Enthralled in Essence, la dolce introduzione di An Incarnation's Dream in cui decine di voci si sovrappongono e l'ispiratissimo riff della conclusiva And the Psychic Saw..., la conclusione non può che essere una sola: capolavoro. Il perfetto esempio di un disco ricco di idee che cambia la storia avendo come fondamento la cruda essenza di ciò che la band ha da dire e vuole dimostrare, e nient'altro.



...L'ALTRO CALDO E AVVOLGENTE

Focus (1993) dei Cynic esce due anni dopo Unquestionable Presence. La storia dei due gruppi è simile, entrambi partono ispirandosi al thrash, ma pochi anni dopo prenderanno strade -relativamente- diverse e, mentre Unquestionable Presence cerca di trasformare il presente, Focus si proietta già nel futuro. Voci filtrate dal vocoder, synth onnipresenti e spesso iper-prodotti e basso fretless sono gli elementi che caratterizzano una proposta nuova e decisamente azzardata, che però si rivela un'esperienza unica nel suo genere. Un mondo fantascientifico dai confini indistinti, abitato da esseri futuristici come il protagonista della copertina, che però si dimostra accogliente e aperto a chiunque abbia il coraggio di addentrarvisi. Trentasei minuti suddivisi in otto tracce, tecniche e contorte. Le similitudini col disco degli Atheist però finiscono qua, dal momento che spingere la tecnica oltre i limiti non è più lo scopo principale dell'opera. Anzi, l'elevata complessità musicale viene nascosta e attutita dal clima arioso e appagante che si viene a creare. Si deve fare uno sforzo per parlare ancora di death metal in senso stretto, dal momento che le influenze jazz e fusion sono molto più presenti e sono le fondamenta di un'architettura cangiante e innovativa. La classica forma canzone spesso non viene rispettata, sono poche le parti che vengono ripetute, a favore di un mutamento continuo che rende Focus simile ad un flusso travolgente ed inarrestabile. I membri dei Cynic sono appassionati di molti generi extra metal tra cui jazz, fusion, classica e synth-pop, e tutto ciò contribuisce a creare un album destinato ad essere ricordato sia per passaggi geniali e memorabili (uno su tutti, l'assolo della conclusiva How Could I), ma soprattutto per un nuovo modo di intendere il metal estremo e i suoi legami con la musica tutta.



ERA TROPPO PRESTO?

Per quanto riguarda gli Atheist, ad Unquestionable Presence fecero seguire Elements nel 1993, per poi separarsi per dar modo ai membri di seguire altri progetti più redditizi; i Cynic, invece, intrapresero un tour, dopo la pubblicazione di Focus, che si rivelò disastroso, con conseguente scioglimento. Era un'epoca in cui il death metal aveva appena iniziato a delinare i propri stilemi, e forse questi due gruppi di musicisti avevano voluto osare troppo. Soprattutto Focus fu massacrato dalla critica specializzata e in generale entrambi i lavori vennero rivalutati solo molti anni dopo. Fortunatamente, ai giorni nostri il prog/technical death è un genere più in vita che mai e che regala ogni anno molte sorprese, e per questo dobbiamo solo ringraziare Atheist e Cynic.





Discutine con noi sul FORUM Luca Chiariello "Skydancer" 21 Dei due conosco solo Focus dei Cynic...disco coraggioso e spettacolare,Masvidal e' un gran musicista e lo ringrazio per aver suonato su Human dei Death,puro spettacolo! 20 @Silvia, ribadisco che per me i dischi degli Atheist e soprattutto quelli dei Pestilence (tranne forse spheres) sono invecchiati meno bene. Per quanto riguarda Focus... ma sai... le influenze musicali qui sono proprio evidentissime e soprattutto distanti dal death. Se non fosse per qualche chitarra qua e là sarebbe quasi easy listening. 19 @Area 17, sai invece x me i dischi degli Atheist sono evergreen. Probabilmente ognuno di noi in questi lavori cosi' sfaccettati coglie aspetti differenti 18 Si insomma In Focus é come se il Death si fosse prima convertito all'Induismo e poi morendo sia rinato in una creatura differente (Nell'Induismo se nasci uomo potresti rinascere animale e viceversa). 17 I dischi degli Atheist sono invecchiati meno bene rispetto ai Cynic... Focus oltretutto é stato un capitolo isolato per oltre 10 anni visto che poi non fecero più nulla... Notate poi la copertina, quella creatura che sembra quasi una falena aliena... dalla crisalide é nata una musica che ha completamente trasceso il death metal. Ribadisco che qui non c'é solo della Jazz Fusion ma anche delle atmosfere melodiche Etniche (soprattutto grazie all'uso di chitarre acustiche) e soprattutto l'utilizzo del vocoder molto utilizzato nei generi di derivazione Funky. 16 Capirai, è come chiedere se ami di più la mamma o il papà: due album imprescindibili, ma se proprio devo scegliere scelgo Unquestionable... Poi, non c’entra niente, qualcuno prima ha citato i Pestilence, Spheres è un album totale, ma quello che mi ha davvero folgorato all’epoca fu Testimony... 15 Due album irrinunciabili, due pietre miliari che aprirono all’epoca una nuova finestra, un nuovo modo di fare death metal. Soluzioni più geniali, più “fuori di melone” per i Cynic (durante l’incisione stremarono persino il mitico Scott Burns, che aveva peraltro già prodotto gli album degli Atheist), incredibilmente tecnici e “matematici” gli Atheist, che però riuscirono pure nel compito (non affatto facile quando si ha un approccio così progressivo) di non perdere il feeling e la “presa” (i primi due brani dell’album sono emblematici in tal senso). Oggi come oggi ascolto di più Unquestionable Presence... ma non so dire nemmeno io il perché. Sono entrambi due album che non si possono non avere nella propria discoteca metallica. 14 Che album pazzeschi😱, megacapolavori da paura! Gran bell' articolo👍 13 No scusate, ero di fretta e mi sono spiegato male @Galilee @Rob. Intendevo dire che su articoli/libri recenti mi è capitato di leggere come venne stroncato all'epoca, con tutti i problemi che ne conseguirono. Poi se mi dite così mi fido di voi, dal momento che il periodo l'avete vissuto in pieno ( e un po' vi invidio...) 12 Cavolo @Skydancer, allora io e @Galilee siamo rimasti proprio indietro. Ricordo recensioni entusiastiche ovunque. Proprio grazie a quella di Metal Shock andai a comprare il vinile di Focus. Non sapevo che oggi fosse stato ridimensionato. 11 ...gran bel duello....sono due capolavori del Death metal piu' tecnico.....sono entrambi all'apice.... 10 2 capolavori da 100 tondo tondo, tra i 2 preferisco di un pelo quello degli Atheist 9 Focus era qualcosa di OLTRE... un esperimento forse unico nel suo genere. Mi piaceva tantissimo Textures. E' talmente tanto una cosa a parte che riesco ancora ad apprezzarlo nonostiante sia fondamentalmente un album di death misto alla fusion, ma qui più che la componente Jazzistica (comunque molto presente) é quella della musica "Etnica" a prevalere (tanta chitarra acustica e synth dai suoni rilassanti) 8 Boh....non saprei scegliere... 7 X Skydancer. Le cose si sono invertite allora. Comunque in generale ai tempi questi dischi furono osannati dalla critica e bocciati dal pubblico. I Cynic c'erano anche su una compilation.. Death.. is just the beginning? Forse... Anyway...Ora le cose dovrebbero aver raggiunto un equilibrio. I Cynic tornarono in attività proprio grazie alle vendite collezionate negli anni a seguire e alle richieste di sempre nuovi fans... 6 Bellissimo articolo! Eh sì concordo sul fatto che i tempi non fossero maturi x recepire questi lavori su grande scala, però i gruppi godevano di grande rispetto già allora mi pare. A memoria (magari sbaglio eh) ricordo che gli Atheist avevano più riconoscimento di pubblico e infatti la morte del povero Patterson suscitò grande cordoglio a inizi ‘90. Comunque due grandi dischi, personalmente adoro Unquestionable Presence che inserisco nei miei album preferiti di sempre quindi il mio giudizio è di parte... non l’ho mai trovato comunque un disco freddo sai? Di sicuro era un disco di confine con più generi, principalmente il thrash, e quando lo riprendo (spesso) scopro sempre nuovi elementi e nuove sensazioni. Focus invece lo riascolto poco 5 ), quindi mi sono basato su ciò che ho letto ai giorni nostri su libri e articoli vari, e cioè -almeno per quanto riguarda i Cynic- di stroncature un po' ovunque e dei litigi col produttore/casa discografica a causa della direzione intrapresa. @Galilee capito. Io l'epoca delle riviste purtroppo l'ho persa (ora che mi ci fai pensare, sono nato proprio un mese prima dell'uscita di Focus), quindi mi sono basato su ciò che ho letto ai giorni nostri su libri e articoli vari, e cioè -almeno per quanto riguarda i Cynic- di stroncature un po' ovunque e dei litigi col produttore/casa discografica a causa della direzione intrapresa. 4 Entrambi dischi stupendi dal punto di vista strumentale che vengono azzoppati dalla voce 3 Rob cita i pestilence di Spheres, altro Discone. Che preferisco a questi tra l'altro. 2 Tutto molto bello, ma i sopracitati dischi ai tempi furono massacrati dagli ascoltatori non dalla critica. Io li comprai grazie alle recensioni. Prendevo varie riviste e nessuno di questi lavori prese meno di 90/100 su qualsiasi rivista da me letta. Tra cui Flash e metal shock, Comunque due capolavori. Meglio Elements se di parla di Atheist. Focus invece è imbattibile. 1 Tra i due posso parlare solo di Focus e lo trovo tutt'oggi ancora "magnetico". Mi aveva intrigato Spheres dei Pestilence, ma Focus fu proprio una folgorazione.