Live Report

TESTE DURE METAL FEST - Castello Incantato, Sciacca (TP), 07/12/2019

11/12/2019 (441 letture) Come già accaduto innumerevoli volte e come accadrà ancora, Metallized Webzine ha deciso di seguire un evento underground privo di nomi di grandissimo richiamo in senso assoluto, ma che consente di respirare quell’aria indipendente e ribelle che il circus del metal non deve mai smarrire. Il Teste Dure Metal Fest , organizzato in un locale ampio e adatto alla bisogna, ubicato alla periferia di quella splendida Sciacca in passato resa set di film passati alla storia della cinematografia italiana si è svolto, al netto di qualche intoppo tecnico, sostanzialmente come previsto: nel nome della musica e della fratellanza.



BLACKHOT A SCIACCA

Partenza da Messina nel primo pomeriggio e arrivo a Sciacca attorno alle 19,30, a testimoniare tanto la grandezza geografica della Sicilia, quanto l’annosa difficoltà nei collegamenti viari. Facciamo ingresso in un locale ancora poco frequentato dato l’orario, che propone un ampio spiazzo aperto, opere d’arte, un bar molto grande a disposizione dei partecipanti all’evento e collegato ad uno spazio chiuso da un tendone impermeabile destinato ai concerti. Il tempo trascorre come sempre tra qualche birra, molte risate, l’incontro con tante facce note e l’amicizia stabilita con altrettante sconosciute. Purtroppo, però, arrivano anche un paio di blackout elettrici che poi torneranno in occasione dell’esibizione degli Hot Alien Sauce, che ne saranno molto penalizzati. Inoltre, ci costringeranno a saltare l’esibizione degli Ironthorn, chiamati a chiudere la serata dopo l’inversione dell’ordine di esibizione con gli Antidemon.



HOT ALIEN SAUCE

Già incontrati in occasione del Noirocker Fest e ancora impegnati nel Wondering Why Promo Tour, i palermitani hanno purtroppo sofferto molto dell’interruzione dell’energia elettrica che li ha costretti a interrompere più di una volta il loro show. Di conseguenza, la tensione non è mai potuta salire in maniera costante e lo spettacolo è stato necessariamente tagliato per rientrare un po’ nei tempi. Nonostante questo e per merito di una formazione solida e bene in possesso dei fondamentali della musica proposta (la provenienza dagli anni 80 si vede e si sente), pezzi come Wondering Why e Riding the Storm prima dell’inizio dei problemi e Calling me Wild in particolare, sono sembrati performanti, piacevolmente sospesi a cavallo tra suoni acidi e metallici.



SETLIST HOT ALIEN SAUCE

1. Intro

2. And the Crowd Cries Out my Name

3. It Never Goes Away

4. Get Me

5. Wondering Why

6. Riding the Storm

7. Calling me Wild



ATHON

Stessa città di provenienza, ma cambio completo di suoni con gli Athon. Dedita ad un Technical Death Metal connotato proprio dai contenuti tecnici, dall’incrocio tra un approccio violentemente old school e dalla voglia/necessità di veicolarlo mediante esecuzioni sempre attente a proporre passaggi molto articolati e “suonati”, la band ha bene impressionato. Influenzati da Death (inserita una loro cover nel set presentato) e Watain, ed impegnati nella promozione dell’EP Eradication qui suonato per intero, gli Athon hanno svolto il loro lavoro come previsto. Coinvolgendo col loro atteggiamento un pubblico a sua volta reduce dal calo di tensione provocato dagli inconvenienti che avevano interessato il concerto precedente al loro. Interessanti.



SETLIST ATHON

1. From the Flesh

2. Seeds of Violence and Torment

3. Eradication of the False Knowledge

4. Soul Eremacausis

5. The Flesh and the Power it Holds (Death cover)

6. Rise of the Last Will

7. Eudemonic Injection

8. Ars Almadel



DEH DELIRIUM TREMENS

Altro cambio completo di atmosfera con i Deh Delirium Tremens. I “pirati glam’ n roll”, anche loro reduci dal Noirocker Fest, hanno scosso il tendone del Castello Incantato con il loro glam rock a cavallo tra Blues, Hard Rock, Punk e Metal con testi rigorosamente in italiano, spesso a sfondo sociale. L’abbandono delle periferie in Blackout; la manipolazione dei mass media nei nostri confronti (Cervelli di Scimmie) e la corruzione che avvelena la politica in Cash Trash, senza far mancare argomenti più tipicamente rock nelle altre canzoni. Capitanati da Giuseppe “Zingaro Glamster” Tarantino”, Deh Delirium Tremens hanno presentato uno show fisico come lo stile prescrive, colorando musicalmente il fondo bianco della scena in modo efficace, fino a chiudere con Hellraiser Ball, brano con cui vinsero Sanremo Rock 2014.



SETLIST DEH DELIRIUM TREMENS

1. Blackout

2. Cervelli di Scimmia

3. Cash Trash

4. Lilith

5. Jessy Cherry

6. Hellraiser Ball



ANTIDEMON

Fatti esibire prima del previsto a causa di situazioni legate ai loro spostamenti ed all’orario, i brasiliani di Sao Paulo Antidemon hanno letteralmente "spaccato", come si suol dire. Arrivati al locale senza nessuna aria da divi, del resto assolutamente fuori luogo sia per il tipo di serata che per lo stile proposto, che ancora per la loro estrazione (si tratta di una band estrema, ma christian metal), i tre hanno mitragliato davanti ad un pubblico che per inciso era numericamente più che dignitoso considerando il luogo difficilmente raggiungibile e tutto il contorno, dieci pezzi pesantissimi. Efficace il chitarrista Marcelo Alves, assolutamente animalesco il bassista/cantante Batista (unico membro originale del gruppo), ma imprevedibilmente micidiale la batterista Juliana, davvero, ma davvero pesante. Non voglio disquisire sui loro testi, sui quali ognuno si farà una sua opinione in piena libertà come è giusto che sia, ma ciò che è certo è che il loro Death/Grindcore non sarà particolarmente originale, non rivoluzionerà certo la storia della scena, ma colpisce dritto in faccia come un maglio. Da Virus a Massacre è stato un autentico… massacro, ma molto religioso, se così si può dire. Nel lotto, comunque molto compatto come resa, da segnalare Nao Tardarà, Insanos Condenados Apodrecida e Holocausto, prima della chiusura tra sudore, pogo sfrenato ed i saluti di rito.



SETLIST ANTIDEMON

1. Virus

2. Suicidio

3. Nao Tardarà

4. Insanos Condenado

5. Maldito Lucifer

6. Apodrecida

7. Welcome to Death

8. Holocausto

9. Demonocidio

10. Massacre



LEGGENDE DI ANTICHE TESTE DURE

Purtroppo, per chi come noi deve affrontare quattro ore di strada per tornare a casa è necessario ripartire prima dell’esibizione degli Ironthorn. Restiamo comunque per ascoltare almeno il loro primo pezzo: Legends, singolo estratto dal loro nuovo album intitolato Legends of the Ancient Rock. Chiaramente, oltre a segnalare l’impressione di un sound più maturo rispetto al disco precedente, non è possibile formulare un giudizio su di loro. Non resta che salutare, mettersi in macchina e affrontare il lungo ritorno a casa. Il bilancio della serata parla alla fine di una manifestazione che ha dovuto affrontare dei problemi tecnici, opportunamente organizzata in un posto isolato, ma a un tiro di schioppo dal centro di Sciacca e tutto sommato riuscita. Discreto l’afflusso, piacevoli le band, ma sopra tutto apprezzabile la possibilità di respirare la vera aria dell’underground e di divertirsi senza alcuna distinzione tra musicisti e pubblico. Uno spirito che dovrebbe essere sempre più recuperato e tenuto vivo per merito di iniziative come questa, da sostenere come possibile partecipando e vivendole come meritano. Anche perché – lo voglio dire ancora – senza alcuno scopo di lucro e ad ingresso libero. Come fanno le vere Teste Dure che lavorano solo per passione.



Foto a cura di Carmelo Currò tranne quella degli Ironthorn, di Francesco Montalbano.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 12 sei un provocatore o uno che non sa di rivolgersi a una persona con esperienza più che tripla rispetto a quella che dichiari. In ambedue i casi ti consiglio di riflettere bene prima di esporti con post temerari. Gradirei chiudere qui per non deviare l'attenzione dalle band e per risparmiarti brutte figure. Caro madicivero, intanto un giornalista del tuo livello dovrebbe avere l'interesse a firmarsi e non a nascondersi dietro un Nick piuttosto stupido, in secondo luogo i casi sono duesei un provocatore o uno che non sa di rivolgersi a una persona con esperienza più che tripla rispetto a quella che dichiari. In ambedue i casi ti consiglio di riflettere bene prima di esporti con post temerari. Gradirei chiudere qui per non deviare l'attenzione dalle band e per risparmiarti brutte figure. 11 Live report scritto con I piedi. Conoscenza stilistica assente, live report per band troppo breve, privo di passione. Live report piatto, sembra che hai compilato un questionario. Purtroppo la scena metal siciliana non riesce ancorad aprirsi gli occhi e capire quando un buon articolo vala pena leggerlo e scusami metalized... Ma come li prendi i tuoi giornalisti? Le mie non sono parole al vento ma ho esperienza decennale tra recensioni, live report, foto e altro. E a livello internazionale. Quindi ti do un consiglio, leggi testate grosse, prendi spunto e soprattutto scrivi con il cuore, un cuore umano non di un robot 10 Ma l'elenco dei pezzi suonati ve li fate dare dalle band? 9 E' il motivo per cui ci si becca spesso durante manifestazioni di questo tipo, no? 8 @Raven __ Discreto l’afflusso, piacevoli le band, ma sopra tutto apprezzabile la possibilità di respirare la vera aria dell’underground e di divertirsi senza alcuna distinzione tra musicisti e pubblico. Bella questa frase! 7 Elluis, il problema elettrico non è dipeso dall'impianto in sé, largamente in grado di gestire la situazione, ma dalla condensa che si è formata a causa della forte umidità che faceva scattare i dispositivi salvavita. 6 Report interessante decisamente underground, hehe!! Vorrei permettermi di dare un piccolo suggerimento agli organizzatori, la prossima volta per evitare fastidiosi problemi di corrente, prendetevi un gruppo elettrogeno, e piuttosto per ripagare il noleggio fate l'ingresso a 5 o 10€, mi sembra una cifra adeguata alla serata, ma almeno da quel punto di vista siete tranquilli. 5 ! Comunque bellissima anche la cornice geografica, ho visto in altri siti alcune foto in cui si fanno spettacoli estivi all'aperto, meraviglioso! In bocca al lupo x i prossimi eventi! @Nonseinormale65 Grazie x il link, non lo conoscevo! Pensavo fosse un nome riferito alla musica! Comunque bellissima anche la cornice geografica, ho visto in altri siti alcune foto in cui si fanno spettacoli estivi all'aperto, meraviglioso! In bocca al lupo x i prossimi eventi! 4 Grazie Raven per il report e grazie a Carmelo Currò per tutte le foto e grazie a tutti coloro che come bands o come pubblico sono intervenuti al Teste Dure,stiamo già lavorando per replicare l'evento per questa estate...speriamo bene!!! @Silvia,il nome del festival deriva dalla location,il Castello Incantato è un museo a cielo aperto che ospita le sculture in pietra(prevalentemente teste) di un artista locale ormai scomparso da anni,te ne puoi fare un'idea guardando il seguente video: https://youtu.be/Z2Bebw_Z8PQ 3 tutto molto bello ma un gruppo che si chiama Antidemon non si può sentire, only Satan Is Real. 2 Estote Pirati. Grazie a Voi Metallizzati... Grazie a Marco Gulino e Scrùshow! Grazie a El Salas per le interviste e Grazie a Carmelo Curró per le mitragliate Fotografiche. Qundo mi dicono che... Eventi come questi sono ormai Estinti, Finiti, Morti... Rispondo... Per fortuna noi parliamo con gli spiriti e facciamo danzare gli zombie!!! 1 Molto bello il nome del festival, mi ha incuriosito! Fa piacere che raccontiate questi eventi 😊