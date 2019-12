Live Report

BRYAN ADAMS - Mediolanum Forum, Assago (MI), 15/12/2019

21/12/2019 (317 letture) Quando hai segnato intere generazioni grazie a hit di successo planetario puoi essere visto in due modi: commerciale o talentuoso. Bryan Adams ha dimostrato stasera, se mai ce ne fosse stato bisogno, di appartenere alla seconda categoria e non solo per la risposta ricevuta dal pubblico del Forum di Assago. Quello che si è presentato sul palco del palazzetto era un artista completo e un uomo felice, capace di trasmettere la propria allegria fino alle ultime file e di tenere la platea in pugno per tutta la durata del proprio show, e questa è una cosa che riesce solo ai grandi frontman.



Nessun act in apertura, stasera per quasi tre ore protagonista sarà solo Bryan Adams accompagnato ovviamente dal suo gruppo. Protagonista anche virtualmente: il divertente video sul megaschermo ci informa che per ogni biglietto venduto Bryan e il suo partner commerciale DHL pianteranno un albero e veniamo invitati dapprima ad alzare le mani mimando una foresta e quindi a farci un appaluso: gran bella iniziativa, le premesse sono ottime. Fin dal suo ingresso appare chiaro che il rocker canadese è carico e positivo come sempre, attacca subito con The Last Night on Earth per passare immediatamente a un pezzo da novanta come Can't Stop This Thing We Started e la ancor più storica Run to You. Il singer appare in grandissima forma, snello e per nulla segnato dagli anni, ciò grazie anche a uno spirito da ragazzino: subito infatti scherza con la platea dicendosi appesantito per la gran quantità di pasta che ha -giustamente- divorato in questa tappa italiana, del resto se uno si trova nel nostro Paese deve approfittarne anche a tavola... Si prosegue con la title track del nuovo album Shine a Light e qui il colpo d'occhio del Mediolanum Forum è stupendo grazie alle migliaia di smartphone accesi, cosa che ovviamente si ripete con la romantica Heaven che fa sciogliere la maggior parte degli intervenuti: quindi Bryan Adams presenta una delle sue prime hit degli anni d'oro che ebbe un gran successo anche grazie alla collaborazione della mitica Tina Turner ed ecco quindi fare il suo ingresso sul palco... nessuno! Scherzone, chiaramente non ci aspettavamo davvero l'ingresso di Tina per cui accontentiamoci della comunque ottima It's Only Love eseguita dalla band. A proposito, menzione speciale per Keith Scott alla chitarra (davvero un gran manico!) e Gary Breit al piano che ha brillato soprattutto nelle ballad creando la giusta atmosfera -e il suo contributo nell'esecuzione di (Everything I Do) I Do It for You lo testimonia senza smentita alcuna. Ci si lascia andare spesso con i pezzi più rock e quelli ballabili, tant'è che in un paio di occasioni le telecamere inquadrano il pubblico in diversi settori proiettandoli sul maxischermo per la gioia dei fortunati (in particolare un bambino si è dato molto da fare nella danza e lo stesso Bryan lo ha cercato e indicato divertito). È una vera e propria festa in musica, avevo sentito dire che i concerti del biondo cantautore erano divertenti ma non credevo fino a questo punto: il top lo si è raggiunto quando il Nostro, dialogando a tratti anche in un buon italiano, decide di suonare canzoni a richiesta della platea (I'll Always Be Right There, There Will Never Be Another Tonight) infilando tra le strofe il nome del richiedente; un siparietto assolutamente spassoso. Dopo aver raccontato di come sia diventato musicista nell'adolescenza grazie all'aiuto della madre, il canadese ci informa che questa è la centunesima data del tour ma di stanchezza non c'è nemmeno l'ombra; arrivano quindi Please Forgive Me e il masterpiece Summer of '69 -qui si era tutti con l'entusiasmo alle stelle- a chiudere la prima parte del set, ma c'è anche spazio per un'improvvisazione blues/funky prima che la band sparisca dal palco. Presto i ragazzi tornano on stage e suonano altri brani tra cui una coinvolgente cover di I Fought the Law giusto per ribadire che il rock è sempre presente, poi un'altra breve pausa e siamo pronti al secondo bis che chiuderà la serata: dapprima in acustico con la proposizione della natalizia -e quantomai opportuna- Christmas Time estratta dall'ultimo EP e il gran finale affidato alla fortunata All for Love, cantata ai tempi insieme a Sting e Rod Stewart (e scusate se è poco). La band si congeda salutandoci e Bryan si intrattiene un po' più a lungo dei compagni per saluti e ringraziamenti assortiti, ricambiati di cuore dalla folla entusiasta.

Un concerto stupendo sia per la musica che per l'atmosfera, guidato da un frontman che fa della simpatia e della positività le sue armi migliori: se ne avete la possibilità fatevi un favore, andate a vedere un live di Bryan Adams, tornerete a casa felici e soddisfatti al 100%!



SETLIST BRYAN ADAMS

1. The Last Night on Earth

2. Can't Stop This Thing We Started

3. Run to You

4. Shine a Light

5. Heaven

6. Go Down Rockin'

7. It's Only Love

8. Cloud #9

9. You Belong to Me

10. Have You Ever Really Loved a Woman?

11. Here I Am

12. When You're Gone

13. (Everything I Do) I Do It for You

14. Back to You

15. The Only Thing That Looks Good on Me Is You

16. Cuts Like a Knife

17. 18 til I Die

18. There Will Never Be Another Tonight

19. Flying

20. I'll Always Be Right There

21. Please Forgive Me

22. Summer of '69

23. blues jam

---Encore---

24. Somebody

25. Doing It to Death [The J.B.’s cover]

26. Hey Baby

27. I Fought the Law [The Crickets cover]

---Encore 2---

28. Straight from the Heart

29. Christmas Time

30. All for Love





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc" 9 Uno dei miei rocker preferiti x i suoi lavori anni 80/inizi 90 e anche x la sua semplicita' come persona Molto bella la chiusura del report!Uno dei miei rocker preferiti x i suoi lavori anni 80/inizi 90 e anche x la sua semplicita' come persona 8 Ero il giorno prima a Bologna all'unipol arena. Grandissimo concerto, grande band, grandi pezzi. Lui è un animale da palco, grande voce ed è in gran forma fisica. Più di 2 ore ragazzi, c'è solo da togliersi il cappello. Si vede che è in uomo umile e che è anche un grande professionista. Averne! 7 Non mi stupisce leggere che abbia fatto un grande show: io l'ho visto nel tour di So Far So Good e di 18 til I Die, e ho ricordi di due concerti favolosi, avrei voluto rivederlo in questi anni ma non sono più riuscito ad organizzare la cosa. E poi come valore aggiunto c'è che è un gran tifoso interista... hehe!! 6 Avesse chiesto a me cosa suonare avrei risposto Do I Have to Say the Words? sicuramente... 5 Concertone si sicuro... La scaletta è un greatest hits clamoroso... Beato chi c'era... 4 Torino: 1992, Palaqualcosa, tour di Waking up..., uno dei migliori concerti che abbia mai visto. Semplice, attitudine rock and roll, trascinante come pochi. Un gran chitarrista solista (non so se è lo stesso che ha oggi), poco prima dei bis passano dietro al pubblico e vanno a suonare su un palchetto su cui Bryan fa salire una decina di persone a scatenarsi a suon di r'n'r (ero a qualche metro...porca miseria), assolutamente fantastico!!!! 3 @fasanez: l'ha scritta lui. Io ho avuto la fortuna di vederlo un milione di anni fa (92): uno dei concerti più belli della mia vita. Trascinatore, simpatico, improvvisatore. Era il compleanno di uno della band, si limitò a dirlo. Partì dal pubblico un banale "happy birthday" che lui e il gruppo trasformarono in un siparietto di un paio di minuti. 2 Quotone per @Rob e invidia per chi c'era, non mi è mai riuscito vederlo live. Gran bella scaletta tra l'altro. P.S: Ma Straight From the Heart è la stessa cantata anche da Bonnie Tyler? 1 Una delle persone più "belle" del music business. Lui è uno che ci sa fare; ti dà ancora l'impressione di essere "umano" e a portata di pubblico. Ammirazione incondizionata