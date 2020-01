METALLIZED CHARTS 2019 - Black Metal

04/01/2020 (373 letture) La fiamma del black metal ha bruciato con rara intensità nel corso dell'anno appena trascorso, ricco di uscite di spessore. Da molti considerato come "benedetto" per via delle pubblicazioni di mostri sacri come Mayhem, Gaahl, Borknagar e Kampfar, questo 2019 consacra più che mai il black metal tra i generi più sani e ramificati in assoluto. Tra le contorte architetture dei Deathspell Omega, l'abbagliante svolta blackgaze dei Blut Aus Nord o ancora il peculiare stile medievaleggiante degli Obsequiae, il metallo nero esprime tutta la sua emozionante diversità. Ecco la nostra selezione dei migliori lavori di quest'anno, rigorosamente in ordine casuale.



MAYHEM - DAEMON



Questa lista non poteva che partire da loro. Cinque anni dopo l'ultimo Esoteric Warfare, gli indubbi Re della fiamma nera tornano con il loro sesto album in studio. Non più giovani avvelenati da una follia incontenibile, i Mayhem agiscono come professionisti e artisti allo stesso tempo, combinando eredità e maturità in un lavoro imponente, che può essere considerato un ottimo rappresentante di De Mysteriis Dom Sathanas adeguato alle necessità moderne. Daemon è una perla in cui tutta l'essenza del black viene plasmata dai suoi maestri artigiani, ormai con mani e gole consunte dall'esperienza.



WHITE WARD - LOVE EXCHANGE FAILURE



Dalla Norvegia passiamo all'Ucraina, che ci consegna i giovani White Ward. Sul secondo album dei ragazzi di Odessa, il black incontra il malessere urbano, l'opprimente grigiore della foresta di cemento. Un soggetto relativamente inusuale per il genere, che si rispecchia in composizioni lunghe e dettagliate, zeppe di spunti e atmosfere interessanti. Love Exchange Failure è un ottimo album post-black metal, estremamente denso e dall'alto livello compositivo, tecnico e produttivo, da non lasciarsi scappare.



DEATHSPELL OMEGA - THE FURNACES OF PALINGENESIA



Da tempo i Deathspell Omega hanno lasciato dietro di loro il black metal, gli stilemi della forma-canzone e i concetti di riff e struttura, abbandonati come un guscio vuoto alla ricerca di nuovi, radicali orizzonti. Il settimo album del misterioso ensemble di Poitiers non fa eccezione. The Furnaces of Palingenesia è un lavoro nerissimo, spiazzante, quasi alieno nella sua natura. Le canzoni sono più assimilabili ad un magma velenoso e amorfo, mentre sul piano lirico la band fornisce un'analisi complessa e controversa del fenomeno del totalitarismo. Un lavoro che conferma l'unicità del gruppo, mai così ostico ed ermetico.



MGLA - AGE OF EXCUSE



Cinque anni dopo l'acclamatissimo Exercices in Futility, tornano i Mgła con il quarto full lenght Age of Excuse. All'interno del panorama black contemporaneo, pochi vessilli uniscono l'opinione degli estimatori quanto quello del duo polacco, fautore di un black metal di stampo classico ma con una chiara, fortissima, personalità e unicità. Nel dettaglio, siamo di fronte a 42 minuti di nichilismo sonoro da manuale, un'uscita imprescindibile per qualsiasi amante di questo genere musicale.



STORMLORD - FAR



Gli autori dell'autodefinito "extreme epic metal", i capitolini Stormlord, ritornano ben sei anni dopo l'ultimo Hesperia e fanno nuovamente centro, con un album che porta probabilmente al suo apice il loro personalissimo stile. Far è un lavoro coinvolgente ed ambizioso, che alterna un potente riffing di stampo black metal a barocche orchestrazioni, condito da testi imperniati su tematiche come la mitologia, la storia romana e la letteratura. La lunga attesa non è stata vana.



GAAHLS WYRD - GASTIR – GHOSTS INVITED



Eccolo qui il primo full-length del nuovo progetto di Gaahl, un artista la cui esperienza, maturità e continua ricerca impregna ogni solco di questa fatica in studio, composta da sonorità decisamente diverse tra loro, ma legate tutte da un unico filo conduttore. Il sound possiede una rinnovata verve black metal, in cui si incasellano bene rimandi a sonorità più tribali ed evocative, che richiamano alla mente un altro progetto di Gaahl, i Wardruna. La strada intrapresa con questo progetto promette bene e Gaahls WYRD probabilmente regalerà altre piacevoli sorprese.



BLUT AUS NORD - HALLUCINOGEN



Chi se lo aspettava questo cambiamento stilistico dei Blut Aus Nord, dopo 12 album e più del doppio degli anni di carriera? C'è da dire che i Francesi si sono sempre distinti per un approccio sperimentale e imprevedibile. Con Hallucinogen, la band si scosta radicalmente dal sound della trilogia Memoria Vetusta e si lancia nell'abbagliante cosmo del post black di scuola Deafheaven, quello che guarda quindi al post-rock e allo shoegaze. Un sound un po' di moda, è vero, che i Francesi reinterpretano magistralmente, regalando una manciata di brani travolgenti e sognanti allo stesso tempo.



DARKTHRONE - OLD STAR



È vero, i Darkthrone non suonano più il classico black metal da un pezzo, ma il loro ultimo lavoro non può che trovarsi su questa lista, non fosse per la loro mitica coerenza e attitudine. Dopo l'ultimo Arctic Thunder, il duo continua, ampliandolo, il proprio discorso, guardando tanto ai Celtic Frost quanto all'heavy metal degli anni '80, senza dimenticare il mood occulto del decennio precedente. Il disco è un viaggio omogeneo e allo stesso tempo variegato, un prodotto solido tipico dei Darkthrone, che qualsiasi cosa facciano, continuano a farla semplicemente bene.



Nati e morti nel 1987, i Mortem riescono solo oggi a pubblicare il loro esordio, 30 anni dopo la loro prima e unica pubblicazione: l'EP Slow Death, prodotto da Euronymous. Un lascito striminzito, che piazza però il duo norvegese direttamente alle origini della leggenda. Un ritorno a dir poco tardivo, il loro, ma che per fortuna non si trasforma in una mera operazione commerciale. Ravsnsvart è necromanzia, una di quelle che necessita dei migliori maestri in circolazione per poter ridare vita a ciò che era "Morte", di nome e di fatto.



KAMPFAR - OPHIDIANS MANIFEST



Quattro anni separano Ophidians Manifest dall'ultimo lavoro della formazione norvegese. Modellato dal fruscio della foresta e dal paesaggio montano di Hemsedal, l'ottavo album dei Kampfar consegna una band in forma strepitosa. Pur non di facilissima assimilazione, Ophidians Manifest si rivela essere il degno successore dell'acclamato Profan. La ricchezza contenutistica e il personalissimo Kampfar-sound lo rendono un album irrinunciabile, senza dubbio alcuno.



OBSEQUIAE - PALMS OF SORROWED KINGS



Rieccoli gli Obsequiae, chiamati a dare un seguito all'ultimo Arial of Vernal Tombs. Chi ha consumato il suddetto non rimarrà deluso: Palms of Sorrowed Kings risuona di melodie squisitamente medievali, ma perfettamente mescolate tra le tinte black. Quel che ne esce è qualcosa di peculiare nel suo genere: non si avverte mai il senso di un'epica pomposa, né di un'oscurità declinata all'esoterismo o alla ritualità. Estremamente caratteristico nello stile, il trio americano centra di nuovo il bersaglio, come una freccia che perfora quella del tiro precedente.



BORKNAGAR - TRUE NORTH



Ascoltando quest'album, potreste inizialmente soffrire un certo scombussolamento: l'undicesimo lavoro dei Borknagar è profondamente diverso dalla discografia passata. True North è la condensazione di 25 anni di esperienza, incanalata con precisione per essere espressa pienamente. L'album emana continue ondate di vigorosa energia, anche se praticamente tutti i brani risultano estremamente orecchiabili, quasi fin troppo al primo ascolto. Questo potrebbe esser visto come un capo d'accusa per una band che si fatica a riconoscere, ma l'album ha il pregio di acquisire sempre più valore riascoltandolo, e probabilmente con il tempo potrà convincere anche i più reticenti.



ABBATH - OUTSTRIDER



Chiudiamo la nostra selezione con un altro nome altisonante, quello di Abbath, che dà un seguito al discreto debutto solista di tre anni fa. Rispetto al disco omonimo, il buon Olve Eikemo fa meglio, e consegna un dischetto dalle aperture interessanti, riscontrabili nelle sonorità care alla scuola dei Bathory o a quella dei grandi classici, con più di qualche influenza thrash. Meno claustrofobico rispetto al passato degli Immortal, Outstrider è un lavoro convincente, pieno e maturo.



Discutine con noi sul FORUM Alberto Silini "Griso" 10 Essere più famosi non vuol dire anche aver fatto un grande disco. I Mayhem è una ciofeca, gli Mgla non male, ma è pure il peggiore degli ultimi anni, Mortem appena sufficiente e Gaahls Wyrd si è un capolavoro. A me son paciuti anche gli ultimi lavori di Mispyrming, Downcross, Ketzer, Darkened Nocturn Slaughtercult, Negator, l'ep dei Sargeist, Schammasch. 9 Dimenticavo i Mephorash. 8 Dunque, gli altri otto sono, in ordine casuale: Véhémence - "Par le sang versé", Atavicus - "Di eorica stirpe" (più folk, ma visto che il sottogenere rispetto a dieci anni fa non è più sulla cresta dell'onda, lo inserisco qui), la doppietta islandese Sinmara - "Hvísl stjarnanna" e Misþyrming - "Algleymi" (non in lista ma comunque da voi menzionato a fine pezzo), Ohtar - "Emptiness", Sühnopfer - "Hic Regnant Borbonii Manes" ed infine Árstíðir lífsins - "Saga á tveim tungum I: Vápn ok viðr". @Lizard volevo risparmiarvi un listone peraltro non definitivo, ma se insistiDunque, gli altri otto sono, in ordine casuale: Véhémence - "Par le sang versé", Atavicus - "Di eorica stirpe" (più folk, ma visto che il sottogenere rispetto a dieci anni fa non è più sulla cresta dell'onda, lo inserisco qui), la doppietta islandese Sinmara - "Hvísl stjarnanna" e Misþyrming - "Algleymi" (non in lista ma comunque da voi menzionato a fine pezzo), Ohtar - "Emptiness", Sühnopfer - "Hic Regnant Borbonii Manes" ed infine Árstíðir lífsins - "Saga á tveim tungum I: Vápn ok viðr". 7 @Federico S. se ti va di condividere gli altri otto con tutti, ci fa piacere... 6 Non posso proferire un giudizio definitivo, dato che devo finire di ascoltare gli ultimi dischi del 2019: magari questo straordinario anno ci ha riservato qualche colpo di coda. In ogni caso, degli album presenti nella mia personale Top Ten qui dentro ne vedo solo due, ossia le opere di Mgla (lavoro dell'anno) e Kampfar. 5 Schammash non li ho sentiti ..Forgotten Paths ottimo disco👍 4 Io ho trovato bellissimo anche Forgotten Paths di Saor 3 e gli Schammasch ? 2 Bell' articolo ..ottimo anno per il black, i dischi qui elencati , tutti eccellenti, sono una parte, di quanto e' uscito nel 2019..comunque, ripeto ottima annata, mi hanno colpito molto i Ghaals Wird, forse il miglior debutto..sui Mayhem e Deathspell Omega poco da dire..album strepitosi. I Darkthrone una garanzia da sempre..gran bel disco quello degli Stormlord, tutti gli altri, grandi grandi lavori veramente..avanti cosi 1 Far degli Stormlord è uno dei dischi dell'anno per quanto mi riguarda!