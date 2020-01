METALLIZED CHARTS 2019 - Hard Rock/AOR/Sleaze

08/01/2020 (140 letture) Eccoci giunti al quinto appuntamento della nostra consueta rassegna di fine anno riguardanti i migliori titoli defli scorsi 365 giorni. Oggi tocca al mondo dell’hard rock, un universo che da anni viene criticato con le costanti affermazioni inerenti alla staticità e alla scomparsa capacità di sapersi innovare. C’è sicuramente del vero in queste dicerie ma in questi primi giorni del “venti-venti” vogliamo essere buoni e parlare esclusivamente di ciò che ci ha colpito in positivo e a giudicare dai nomi che leggerete fra poco c’è una grossa prevalenza di giovani in confronto ai soliti anziani che ancora credono di portare a scuola tutti. Buona lettura e soprattutto buon anno a tutti voi, rockers di Metallized!



A cura di Simone “Nòesis” Radici



WHITESNAKE – FLESH & BLOOD



“Questo è effettivamente quanto di meglio potessimo attenderci da loro e onora in maniera più che discreta un’intera carriera”. Così io stesso scrissi a proposito dell’ultima release degli immortali Whitesnake, un album che, seppur con qualche difetto, non può non venire incluso in questo “best of” poiché risplendente di luce propria ed ennesima testimonianza delle capacità compositive di Coverdale e affini. La classe e la nonchalance con cui vengono sfornate potenziali hit caratteristica dell’ex Deep Purple non vengono meno in questo Flesh & Blood e ci ricordano perché il Serpente Bianco sia tra i nomi più amati dai rockers di tutto il globo terracqueo, una venerazione che abbiamo potuto constatare anche quest’estate durante la loro calata italica in compagnia dei Def Leppard



FIRST SIGNAL – LINE OF FIRE



Il 2019 ha visto, tra le altre cose, il ritorno sulle scene dei First Signal, progetto nato una decade fa per volontà di Harry Hess degli Harem Scarem, maestro dell’AOR di una certa levatura stilistica. Line of Fire, terzo capitolo in discografia, è un disco potenzialmente pieno di hit, suonato alla grande con perizia e stupefacente bellezza. Gli stilemi del genere sono ben presenti, anzi, dominano coscientemente il platter donandogli consapevolezza (come potrebbe essere altrimenti visti i nomi di chi ha collaborato nelle vesti di songwriter?) ma allo stesso tempo non fungono da ostacolo per la fruizione generale di un prodotto professionale e di assoluto spessore.



BLACK STAR RIDERS – ANOTHER STATE OF GRACE



Con una nuova formazione che ha apportato una differente energia/alchimia alla band, i “fu” Thin Lizzy e ora Black Star Riders escono a settembre con Another State Of Grace, un grande album hard rock composto, prodotto e suonato da chi conosce a memoria la storia e la realizzazione del rock, non solo hard, e che sa ciò che amiamo ascoltare. Ricky Warwick e soci continuano nella loro opera di memoria storica vivente e ambulante, omaggiando la creatura di Phil Lynott e al tempo stesso proponendo sempre ottimi prodotti, evitando dunque di risultare una misera tribute band che si atteggia seriamente. Da seguire sempre con grande attenzione.



CRAZY LIXX – FOREVER WILD



Passati tre lustri di onorata carriera, i Crazy Lixx sembrano aver intenzioni serie approfittando di un successo e di attenzioni sempre crescenti da parte di critica e pubblico. Forever Wild si pone in questo senso come un tassello importantissimo della loro carriera, presentando una band nel pieno della propria consapevolezza artistica. La scelta di orientarsi maggiormente verso sonorità class e AOR, presentando un album derivativo alla morte che è un concentrato del meglio dei favolosi anni Ottanta, si conferma vincente: parliamo senza alcun dubbio del loro miglior album e stiano alla larga i vecchi tromboni che hanno sempre da frignare sulle nuove leve che si rifanno ai “dinosauri” del rock; noi li gradiamo.



MICHAEL SWEET - TEN



Ten, dieci, come il numero di lavori solisti di Michael Sweet ma anche come i Dieci Comandamenti; si prosegue dunque il viaggio attraverso l’iconografia e simbologia cristiana da parte del cantante degli Stryper che anche nell’anno 2019 non si risparmia e dà alla luce un più che valido lavoro di puro hard rock. Il risultato è, come (quasi) suo solito, di incontestabile tasso tecnico, la qualità intrinseca è fuori discussione, vi è del pane per chi si ciba di rock Made in USA dalle antiche sonorità, senza troppi orpelli. Onesto ma buono.



PHIL CAMPBELL – OLD LIONS STILL ROAR



Un disco di talento e bravura, ben orchestrato e ben scritto, eterogeneo nelle sonorità di fondo e nei generi toccati (o anche solo sfiorati), fattore, questo, che fa la parte del leone all’interno di un mondo che ormai facilmente si adagia sugli allori di fac-simile emessi a raffica. Parliamo di Old Lions Still Roar, album solista agognato da anni di Phil Campbell, platter che stacca una volta per tutte con le martellate sonore degli ormai consegnati alla leggenda Motorhead per sviscerare un lato nuovo e più criptico dell’ex chitarrista di Lemmy Kilmister. La sua chitarra si dimostra sempre in forma smagliante, fremente di rabbia e gioia allo stesso tempo, nelle ritmiche e nei soli potenti, “frizzanti” come li definirebbe un noto allenatore italiano di Serie A. Uno dei migliori dischi in questo 2019 ormai alle spalle è sicuramente la ripartenza di Phil dopo l’avventura al seguito del bassista più iconico della storia del rock: pollice altissimo per un’icona che continua a ruggire.



BACKYARD BABIES – SLIVER AND GOLD



Ecco fare capolino in questo articolo anche il nome dei Backyard Babies insieme all’uscita dell’ultimo Sliver and Gold: suoni più maturi (d’altronde il tempo passa per tutti), passato che in ogni caso riaffiora attraverso i testi rimasti immutati, attitudine anch’essa rimasta quantomeno simile a quella dei primi Duemila. Certo i riff che compongono il disco non saranno tra i più esaltanti in fatto di originalità e la produzione non si avvicina ai ruggenti e sporchi esempi passati ma la sensazione di avere a che fare con autentici professionisti della materia è lì, palpabile e da toccare con mano. Per questo abbiamo deciso di omaggiare i quattro rocker svedesi sperando in un futuro sempre radioso e pieno di ottimi scenari.



THE DEFIANTS - ZOKUSHO



Quando siamo in cerca di qualità esiste un nome ed un cognome che dovrebbe essere chiamato in causa automaticamente: Bruno Ravel. Songwriter dalla eccelse capacità, ampiamente messe in mostra nei suoi Danger Danger, il Nostro è alle prese dal 2016 con questa nuova creatura chiamata The Defiants, la quale ha pubblicato l’ultimo Zokusho proprio nell’anno appena concluso. Inutile dire che siamo di fronte a quanto di meglio il rock contemporaneo può offrire: Zokusho (in giapponese “sequel”) è un fulgido esempio di AOR d’alta scuola e raffinato, impresso attorno a sonorità profonde, sature e ammalianti. Non si tratta dell’hair metal di fine anni Ottanta, manca un visionario come Ted Poley all’appello, in compenso abbiamo del sano melodic rock che non può farci strocere il naso. Lunga vita ai The Defiants!



RIVAL SONS – FERAL ROOTS



“Morale della favola: un album di onestissimo hard rock, come sempre sopra la media, ma con poche grandissime tracks. Feral Roots si fa apprezzare per aspetti come la compattezza sonora e le qualità dei singoli. Sia chiaro: ad averceli di dischi così!”. Ancora una volta tocca autocitarsi poiché non trovo parole migliori per descrivere l’essenza di Feral Roots dei sempre in canna Rival Sons; li ricordo sempre con piacere avendoli visti suonare dal vivo di spalla ai Kiss quando ancora non avevo mai sentito parlare del complesso, ricordo nettamente la loro contagiosa energia sprigionata in quel di Assago e la voglia di riascoltarmeli con calma che mi prese per tutto il viaggio di ritorno. Ebbene, da allora sono passati ben sette anni e nulla è cambiato, i Nostri sono più vivi che mai e ce l’hanno dimostrato nuovamente con un’uscita di cui andare fieri, soprattutto in tempi non esattamente floridi come questi.



ECLIPSE - PARADIGM

Scorgere il nome degli Eclipse in questo articolo non può suscitare stupore in alcun nostro lettore; se ciò avviene bisogna farsi alcune domande, forse c’è ancora qualcuno che non conosce le gesta di Erik Martensson e i suoi? Speriamo di no, in caso contrario il monito è il seguente, armarsi di tanta voglia di rock nordico e recuperare l’intera discografia degli svedesi dato che siamo giunti alla settima uscita. Scoprirete un mondo dove la parola d’ordine è “perfezione”. Forse anche troppa per qualcuno ma tant’è, se vi piace un certo tipo di suoni qui avete la risposta ai vostri quesiti. Difficile dire se questo Paradigm sia il loro punto più alto visto, sta di fatto che all’orizzonte non avvistiamo punti deboli di nessun tipo.



D-A-D – A PRAYER FOR THE LOUD



A Prayer For The Loud è l’ottimo lavoro “comeback” dei D-A-D, storico act danese attivo dai primi Eighties nel campo hard & heavy che non usciva sul mercato da tempo immemore. Ebbene, se per assaporare questi livelli qualitativi occorre aspettare così tanto da parte nostra non c’è alcun problema, anzi. La voce di Jesper non ha perso nulla della cattiveria di un tempo, l’abrasività rimane un suo tratto distintivo fondamentale, le sei corde sono potenti e arroganti come devono essere per esaltare e la sezione ritmica non intende fare prigionieri. La Frontiers si riconferma fucina di grandi nomi e non può che essere motivo di vanto per il nostro Belpaese.



CRASHDIET - RUST



Il ritorno dei Crashdiet, è certamente buono, sicuramente non ai livelli della maggior parte delle uscite citate qua sopra ma abbiamo voluto ugualmente inserire la band di Stoccolma tra i nomi del 2019 poiché in ogni caso meritevoli di menzione se valutati nel complesso della loro carriera, purtroppo mai foriera di colpi di fortuna. Quel capolavoro che risponde al nome di Rest in Sleaze rimarrà probabilmente a vita un unicum nella loro discografia ma c’è da ammettere che quest’ultimo Rust contiene brani che in sede live faranno la loro qual certa figura, tra rimandi sonori agli Skid Row d’antan e corposi riff che celano altre evidenti carenze. Tutto sommato una buona chiusura di decennio.



