KURT COBAIN DOSSIER - Indagine su un Suicidio Sospetto

06/02/2020 (304 letture) Sulla morte di Kurt Cobain , così come sulla sua vita, si sono sprecati fiumi di inchiostro sia reale che virtuale. Molte sono state le cose dette o addirittura inventate in merito e molto spesso per fini esclusivamente commerciali. Kurt Cobain Dossier - Indagine su un Suicidio Sospetto affronta la questione in maniera contemporaneamente disincantata e seria, ma sicuramente con un grande lavoro di preparazione alle spalle.



LE PORZIONI DEL PUZZLE

Trascorsi venticinque anni dalla morte di colui il quale, a prescindere da quanto egli si riconoscesse come tale e come profeta di quella scena, viene considerato l’incarnazione del grunge per il grande pubblico, Epìsch Porzioni ci fornisce un volume che ne descrive la parabola umana e artistica, la morte, ma sopra tutto un compendio di cosa non torni nella ricostruzione dell’epilogo della sua esistenza. Scritto con il consueto stile gonzo di Porzioni, connotato da uno humor a suo modo molto raffinato e capace di colpire "di taglio" più che frontalmente, Kurt Cobain Dossier - Indagine su un Suicidio Sospetto non è però un volume scritto con sufficienza e solo per dare al mercato ciò che questo si aspetta; tutt’altro. Frutto di un lungo lavoro di analisi, il libro ricompone infatti un puzzle le cui tessere non sembrano combaciare così perfettamente come la storiografia ufficiale ha sempre fatto credere alla maggioranza. Niente speculazioni gratuite, però, ma fatti specifici che suggeriscono come non tutto quadri perfettamente. Partendo dall’infanzia di Cobain - non esattamente doratissima – arrivando al successo ed al rapporto con Courtney Love e tutto ciò che ne è conseguito, per giungere a indicare una serie di evidence of the crime che hanno portato alla riapertura del caso, Porzioni riesce a essere avvincente senza mai risultare poco credibile o paludato, restando peraltro perfettamente fedele a sé stesso.



IL TRENO D-EL DUCE

Tra i documenti ufficiali citati nell’opera troviamo gli atti processuali della causa fra Isaiah Silva (l’ex marito della figlia di Cobain) e Courtney Love; le intercettazioni telefoniche che dimostrano il tentativo di uccidere Silva e far passare poi la vicenda per un nuovo suicidio e alcune rivelazioni inedite da parte della Love. Il tutto condito dalla contestazione degli esami tossicologici e della calligrafia del biglietto d’addio di Kurt da parte dell’investigatore Tom Grant. L’uomo sarà autore nel 2015 del documentario Soaked in Bleach, un’opera così pregna di elementi non combacianti con le indagini frettolosamente chiuse a loro tempo, da instillare forti dubbi anche tra gli addetti ai lavori. Senza contare la vicenda di El Duce, cantante dei Mentors, il quale dopo aver dichiarato di sapere chi avesse ucciso l’artista, venne curiosamente travolto da un treno pochi giorni dopo averlo detto. A tenere insieme tutto sono gli anni di indagini dell’autore del libro, trascorsi ad analizzare indizi, testimonianze, fatti tralasciati e sopra tutto la figura di Courtney Love. Anche la cantante, peraltro, si è spesso dichiarata poco convinta dall’esito delle indagini. Un libro da leggere d’un fiato, calandosi nello stile e nel linguaggio dell’autore e traendo da soli le proprie conclusioni dopo l’acquisizione degli elementi forniti. Molti dei quali danno effettivamente da pensare.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

AUTORE: Episch Porzioni

TITOLO: Kurt Cobain Dossier - Indagine su un Suicidio Sospetto

EDITORE: Chinaski

COLLANA: Voices

COPERTINA: Flessibile

FORMATO: 15X21

PAGINE: 300

ISBN: 978-88-99759-64-3

PREZZO: € 18,00





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 10 Riposa in pace e basta,il resto non conta più,e da lassà ti sembrerà solo un teatrino di opportunisti. 9 @Area 😅. No non sapevo questa cosa anche perché in realtà ora che ci penso non ho mai sentito Dave fare dichiarazioni su Kurt, mi ricordo che x anni si chiuse nel silenzio in merito./// Una cosa mi chiedevo sul caso Cobain, ma le indagini sono state riaperte anche in maniera formale? 8 @Silvia, il mio commento qui sotto era rivolto a te, ma sbadatamente ho scordato di citarti XD jaja 7 Su di lui anche altrove su sto sito ho detto diverse cose, personalmente lo stimo e lo rispetto a prescindere dagli eccessi ecc... Non era una personale poi così facilmente inquadrabile comunque. Infatti a me una cosa che mi aveva colpito fu la storia che raccontò Dave Grohl a proposito di Marigold quando venne sorpreso da lui (Kurt) a suonarla o a canticchiarla e gli piacque. Non so se la conosci sta storia, ma Dave qualche anno fa confessò che durante il periodo di In Utero aveva il timore che Kurt pensasse che lui faceva schifo. Poi disse anche che lui il più delle volte era gentile e altre volte era capace di starsene zitto per ore e ore. 6 Se avessi letto questa presentazione da un'altra parte non l'avrei presa sul serio. Invece sembra un libro interessante, anche se boh la faccenda di quel Silva sembrano le solite beghe da divorzio e conseguente spartizione dei beni mentre El Duce era schizzatissimo non mi sembra proprio un testimone lucido. Se mi avessero detto che Kurt era stato ucciso dal tipo che passa lo scopettone nel video di Smells Like Teen Spirit (l'ho sempre trovato sospetto quel tipo...) l'avrei presa allo stesso modo, ma chi sono io per giudicare? 5 Eh sì, era un ragazzo tormentato nonostante fosse in una posizione che tanti avrebbero voluto infatti. Comunque x me la notizia fu scioccante... volevo poi rettificare il mio #2 perchè “è vero che” magari è un’affermazione troppo forte naturalmente, soprattutto alla luce di tutti i dubbi che sono venuti fuori a posteriori 4 Povero ragazzo comunque sia andata. Aveva tutta la vita davanti. Una vita invidiabile dai più, ma che (nel caso di suicidio) non gli avrebbe fatto rimanere la voglia di godersela. 3 Ricordo che qualche anno fa pubblicai un post su Metallized su questo argomento e fui sommerso di insulti perchè KC era ancora molto odiato dai metallari. 2 I sospetti si rincorrono da allora però è anche e tristemente vero che ci fu un tentativo di suicidio da parte di Kurt (mi pare proprio in Italia) prima dell’addio definitivo quindi ho sempre pensato che questo fugasse ogni dubbio e naturalmente non conosco i documenti di cui si parla nel libro. Certo le circostanze legate alla fine di El Duce sono veramente stranissime 1 Insomma, in America, dopo JFK, KC! Aspettiamo che Oliver Stone trovi l'ispirazione.