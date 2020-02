Live Report

DREAM THEATER - Mediolanum Forum, Assago (MI) 12/02/2020

18/02/2020 (45 letture) Dream Theater: c'è chi li trova tecnici ma prolissi, chi ritiene che il cantante James LaBrie non sia più all'altezza degli anni d'oro e chi invece li reputa semplicemente un insieme di musicisti stellari che suonano ottime canzoni. Qualunque sia la vostra idea è innegabile che la band di Boston sappia fare il suo mestiere e le due date di quest'anno sul suolo italico ne sono una testimonianza; non pago del gustoso antipasto di Grugliasco a luglio 2019 e complice la chicca della riproposizione di Metropolis, Part 2: Scenes From a Memory nella sua interezza ho comprato il biglietto appena è partita la prevendita, ed eccomi quindi nuovamente al Forum di Assago per un'altra serata all'insegna della buona musica. Dopo



DREAM THEATER

Ed ecco abbassarsi le luci, finalmente lo spettacolo può incominciare: tra gli applausi della paltea i musicisti fanno man mano il loro ingresso per attaccare subito con l'opener dell'ultimo album, l'energica Untethered Angel: LaBrie è l'ultimo ad apparire sulle assi del palco e impugna l'asta del microfono raffigurante il teschio della copertina di Distance Over Time, cui stasera sarà dato ampio spazio. Non so nemmeno io dove guardare: di fronte a me John Petrucci sciorina riff su riff sempre più complicati con una naturalezza imbarazzante, al centro dello stage Mangini si allunga per colpire tom, piatti e bongo montati sopra la sua testa come niente fosse, mentre Jordan Rudess si danna sui tasti d'avorio muovendosi di continuo e imbracciando anche la sua keytar e pure John Myung... no, lui no, in effetti il buon John (che mentre suona a capo chino ha un'inquietante rassomiglianza con Sadako, la protagonista del film Fall into the Light e relativo refrain la coppia LaBrie/Petrucci risplende di luce propria accompagnata dal Forum, e ancor più emozionante risulta l'assolo di chitarra introdotto dal piano della successiva Barstool Warrior: mi guardo attorno e vedo più di qualche occhietto lucido tra la platea, a conferma del fatto che non sono l'unico a ritenere questo brano degno di entrare nella cerchia dei capolavori storici della band, un vero e proprio instant classic che rapisce l'ascoltatore con una prestazione di Petrucci da pelle d'oca. Al microfono James se la sta cavando più che egregiamente, eclissandosi nei frequenti momenti strumentali e poi riapparendo sul palco per incitare il pubblico e ricominciare a cantare; in una pausa ci dice che sa che siamo qui anche per festeggiare il ventennale di Scenes From a Memory (boato affermativo del pubblico) ma di pazientare ancora un poco, quindi ci chiede chi fosse presente nel tour del 2000 e chi invece magari ai tempi non fosse neppure nato, e poi via alla conclusione di questa prima tranche di show con Pale Blue Dot, pezzo spaziale nel vero senso della parola, preceduto dalla lunga In the Presence of Enemies, Part I, estratta da Systematic Chaos che insieme a A Nightmare to Remember saranno le uniche "intruse" della serata.

Un motivetto swing farà da intermezzo nella lunga pausa che precede la seconda parte del concerto ed ecco che dal maxischermo parte un'animazione a tema che ci presenta i vari personaggi dell'opera:



"Now as I count back

from ten to one you will feel

more peaceful and calm.

10, 9, 8, 7, 6...

You will enter a safe place

where nothing can harm you.

...5, 4, 3, 2...

If at any time you need to come back

all you must do is open your eyes.

...1"



Il pubblico scandisce questa Regression e siamo catapultati nel 1928 per seguire la triste vicenda di Victoria Page: è tutto bellissimo, sembra di essere a teatro e assistere alla rappresentazione con in sala i Dream Theater a eseguire la colonna sonora! La storia intrecciata di Victoria e Nicholas procede tra una Strange Déjà Vu e una Through My Words, fino allo shock di Fatal Tragedy; la gente segue musica e narrazione, sottolineando i passaggi più emozionanti con applausi convinti ma il clou lo si raggiunge quando su Through Her Eyes -così come per The Spirit Carries On che LaBrie ci invita a cantare tutti assieme- l'intero palazzetto si illumina delle luci degli smartphone creando un'atmosfera magica: non c'è che dire, saranno ipertecnici ma quei cinque fenomeni sul palco sanno come emozionare il pubblico. Finally Free pone fine al concept e i musicisti compiaciuti si ritirano dietro le quinte un'ultima volta per riapparire con il bis finale, affidato alla nuova At Wit's End (peccato per l'esclusione di Pull Me Under): ora è finita per davvero, Petrucci e compagni si inchinano al centro del palco e dopo aver salutato la folla abbandonano lo stage tra il tripudio generale. Un altro live da incorniciare per i Dream Theater; un nome, una garanzia.



SETLIST DREAM THEATER

ACT 1

1. Untethered Angel

2. A Nightmare to Remember

3. Fall into the Light

4. Barstool Warrior

5. In the Presence of Enemies, Part I

6. Pale Blue Dot

ACT 2 (Metropolis, Part 2: Scenes From a Memory)

7. Act I: Scene One: Regression

8. Act I: Scene Two: I. Overture 1928

9. Act I: Scene Two: II. Strange Déjà Vu

10. Act I: Scene Three: I. Through My Words

11. Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy

12. Act I: Scene Four: Beyond This Life

13. Act I: Scene Five: Through Her Eyes

14. Act II: Scene Six: Home

15. Act II: Scene Seven: I. The Dance of Eternity

16. Act II: Scene Seven: II. One Last Time

17. Act II: Scene Eight: The Spirit Carries On

18. Act II: Scene Nine: Finally Free

---Encore---

19. At Wit's End Pochi gruppi dividono i metalhead come i: c'è chi li trova tecnici ma prolissi, chi ritiene che il cantantenon sia più all'altezza degli anni d'oro e chi invece li reputa semplicemente un insieme di musicisti stellari che suonano ottime canzoni. Qualunque sia la vostra idea è innegabile che la band di Boston sappia fare il suo mestiere e le due date di quest'anno sul suolo italico ne sono una testimonianza; non pago del gustoso antipasto di Grugliasco a luglio 2019 e complice la chicca della riproposizione dinella sua interezza ho comprato il biglietto appena è partita la prevendita, ed eccomi quindi nuovamente al Forum di Assago per un'altra serata all'insegna della buona musica. Dopo l'esperienza della sera precedente temo nuovamente dei ritardi all'entrata invece questa volta l'organizzazione si rivela efficace e puntuale anche nell'aprire i cancelli; bene così, entro nel parterre e aspetto l'inizio dello show in relax.Ed ecco abbassarsi le luci, finalmente lo spettacolo può incominciare: tra gli applausi della paltea i musicisti fanno man mano il loro ingresso per attaccare subito con l'opener dell'ultimo album, l'energicaè l'ultimo ad apparire sulle assi del palco e impugna l'asta del microfono raffigurante il teschio della copertina di, cui stasera sarà dato ampio spazio. Non so nemmeno io dove guardare: di fronte a mesciorina riff su riff sempre più complicati con una naturalezza imbarazzante, al centro dello stagesi allunga per colpire tom, piatti e bongo montati sopra la sua testa come niente fosse, mentresi danna sui tasti d'avorio muovendosi di continuo e imbracciando anche la sua keytar e pure... no, lui no, in effetti il buon(che mentre suona a capo chino ha un'inquietante rassomiglianza con, la protagonista del film Ring ) è noto per essere piuttosto statico, ma è impossibile non notare la sua bravura al basso. Cone relativo refrain la coppiarisplende di luce propria accompagnata dal Forum, e ancor più emozionante risulta l'assolo di chitarra introdotto dal piano della successiva: mi guardo attorno e vedo più di qualche occhietto lucido tra la platea, a conferma del fatto che non sono l'unico a ritenere questo brano degno di entrare nella cerchia dei capolavori storici della band, un vero e proprio instant classic che rapisce l'ascoltatore con una prestazione dida pelle d'oca. Al microfonose la sta cavando più che egregiamente, eclissandosi nei frequenti momenti strumentali e poi riapparendo sul palco per incitare il pubblico e ricominciare a cantare; in una pausa ci dice che sa che siamo qui anche per festeggiare il ventennale di(boato affermativo del pubblico) ma di pazientare ancora un poco, quindi ci chiede chi fosse presente nel tour del 2000 e chi invece magari ai tempi non fosse neppure nato, e poi via alla conclusione di questa prima tranche di show con, pezzo spaziale nel vero senso della parola, preceduto dalla lunga, estratta dache insieme asaranno le uniche "intruse" della serata.Un motivetto swing farà da intermezzo nella lunga pausa che precede la seconda parte del concerto ed ecco che dal maxischermo parte un'animazione a tema che ci presenta i vari personaggi dell'opera:Il pubblico scandisce questae siamo catapultati nel 1928 per seguire la triste vicenda di: è tutto bellissimo, sembra di essere a teatro e assistere alla rappresentazione con in sala ia eseguire la colonna sonora! La storia intrecciata diprocede tra unae una, fino allo shock di; la gente segue musica e narrazione, sottolineando i passaggi più emozionanti con applausi convinti ma il clou lo si raggiunge quando su-così come percheci invita a cantare tutti assieme- l'intero palazzetto si illumina delle luci degli smartphone creando un'atmosfera magica: non c'è che dire, saranno ipertecnici ma quei cinque fenomeni sul palco sanno come emozionare il pubblico.pone fine al concept e i musicisti compiaciuti si ritirano dietro le quinte un'ultima volta per riapparire con il bis finale, affidato alla nuova(peccato per l'esclusione di): ora è finita per davvero,e compagni si inchinano al centro del palco e dopo aver salutato la folla abbandonano lo stage tra il tripudio generale. Un altro live da incorniciare per i; un nome, una garanzia.





Discutine con noi sul FORUM Massimo Patrucco "Matocc"