Intervista

Valeria Di Chiaro: Ciao ragazzi! Come sta andando questo primo tour europeo da headliner?

: Benissimo! Non ce lo aspettavamo, è il nostro primo tour come headliner in giro per l’Europa ed è il tour più grande che abbiamo mai fatto fin’ ora. Il responso è ottimo, è stato incredibile soprattutto in alcune città, dove abbiamo suonato pochi mesi fa, vedere così tanta gente, a volte addirittura il doppio delle persone rispetto alla precedente data. È fantastico!

Valeria Di Chiaro: Avete suonato in Italia alcune volte e questa è la seconda volta in questo locale. Avete qualche ricordo riguardo gli show e il fandom italiani?

: In Italia abbiamo il bel ricordo del nostro secondo show fuori dalla Svezia, proprio a Milano, e già allora c’era molta gente. Ricordiamo anche questo posto ma ciò che più ricordo del pubblico italiano è non solo la partecipazione generale ma soprattutto la reazione a una particolare canzone acustica, intitolata, non ho mai visto nessun pubblico cantarla così! Qualcosa di davvero speciale per noi.

Valeria Di Chiaro: Qual è il significato del monicker Imminence, che suona così elevato e evocativo?

: Sarò onesto, quando abbiamo messo su la band questo nome non lo abbiamo scelto per una ragione particolare... suonava bene! Successivamente è cresciuto con noi, e ora senza dubbio ha l’importanza di rappresentare e incarnare tutto ciò che abbiamo fatto.

Valeria Di Chiaro: Parliamo del nuovo album Turn the Light On: non c’è una title track con questo nome ma possiamo trovare questo specifico verso nella titletrack Erase e anche alla fine della versione video di Infectious. Musicalmente parlando l’album è emozionante, struggente, e così sono i testi, profondamente espressivi e intimi. L’intero lavoro è pervaso da una bellezza malinconica, tristezza, lotta interiore ma anche versi di speranza e incoraggiamento. Qual è il significato e il messaggio che volevate dare con questo album?

: Il concept di quest’album è la luce che dovremmo accendere nell’oscurità che a volte abbiamo e ci portiamo dentro dentro; l’ammissione con se stessi riguardo a certi sentimenti di tristezza, ansia, depressione… Accendere una luce per te stesso, per accettare come ti senti, e riuscire così a passarci attraverso e superarlo.

Valeria Di Chiaro: Quali sono le differenze con i passati lavori della band, sia musicalmente che liricamente?

: Musicalmente direi sicuramente che quest’album è più profondo e heavy. Però dicendo che è più heavy non mi riferisco solo al sound ma anche al significato e l’espressione dei testi, decisamente pesanti soprattutto rispetto al passato, penso sia una buona manifestazione del punto in cui siamo, di ciò che siamo come band; i lavori precedenti lo erano però forse erano più caotici. Il primo album ad esempio era decisamente più orientato verso il pop e aveva anche più elementi elettronici; ovviamente sono comunque canzoni che amiamo, però adesso abbiamo molti più elementi che siamo riusciti a mescolare al meglio con consapevolezza.: Dal punto di vista lirico penso che la nostra musica sia sempre stata centrata più o meno sulle stesse tematiche e argomenti, per lo più interiori, però penso che questo lavoro sia più aperto e più onesto e abbiamo portato questi temi molto più in superficie.

Valeria Di Chiaro: Tu suoni il violino: ti vorrei chiedere, hai studiato musica classica? E se sì ciò come ha influenzato la musica degli Imminence?

: Sì, io suono il violino da quando ho cinque anni, questo grazie alla scuola che ho frequentato che prevedeva una grossa componente di musica. Poi ho preso lezioni private di violino e musica classica per migliorare le mie capacità, e senza dubbio fin dall’inizio, fin dal primo EP abbiamo voluto inserire questo strumento come background, in parti orchestrali che accompagnassero gli altri strumenti, e io ho sempre alternato il canto al violino. Poi abbiamo deciso di conferire un ruolo più importante al violino, vedendolo e ponendolo più come strumento solista che come strumento di sottofondo.

Valeria Di Chiaro: Parliamo dei video di Paralyzed e Infectious, così toccanti, decadenti e pervasi di oscura bellezza. Come ma la scelta dell’immagine del rapimento, in entrambi i video? È come se fossero dei concept video, con una storia che continua?

: È un concept che abbiamo creato, una proiezione delle tematiche dell’album e di quei pezzi, combattere i propri demoni interiori; i “cattivi”, i rapitori (interpretati da loro stessi ndr) sono il riflesso e della parte più oscura di noi, di ciò che portiamo di oscuro dentro di noi e che dobbiamo combattere. È un concetto semplice ma che ben rappresenta il senso del lavoro.

Valeria Di Chiaro: Tutti i vostri video sono conturbanti in un certo senso. Come anche il video di Saturated Soul, e Lighthouse: qual è il significato del primo, e cosa vuole rappresentare la rosa bruciante nel secondo?

: C'è una linea sottile fra tutti i video e se vogliamo si può vedere che questo è l’ultimo, potremmo dire che è l’ultimo episodio di una serie. Tutta la storyline è ermetica e misteriosa, ognuno volendo può dare un’interpretazione personale, ma sicuramente per noi quest’ultimo è legato al concetto di “tornare indietro”, dipende poi come lo interpreti.: Il video vuole rappresentare il momento in cui sei catturato da te stesso e completamente sommerso dall’oscurità e dalla disperazione, e non sai dove stai andando, brancoli nel buio; in quel momento conviene fare il punto della situazione, tornare indietro in luoghi sicuri, fare fossero essi anche qualcosa di simbolico, come la consapevolezza dei propri sentimenti anche se negativi e di se stessi, per liberarsi.: La rosa invuole essere un simbolo floreale, non il primo per questo album che anche a livello d’immagine è legato al tema floreale; i fiori sono visti come qualcosa di positivo, che in questo caso sia brucia, sia fa luce.

Valeria Di Chiaro: Infatti troviamo i fiori anche nell’artwork di Turn The Light on: fiori, colori pastello delicati e ovviamente il vostro simbolo nel mezzo. Come mai questo design?

: Il simbolo lo abbiamo messo appunto apposta con il designer, un simbolo che vuol essere positivo, ma in effetti ai miei occhi è a forma di gabbia: come dire qualcosa da cui scappare per essere realmente liberi; per quanto riguarda la scelta dei fiori, dei colori pastello e della delicatezza, vogliono anch’essi rappresentare luminosità e positività, che sono il messaggio finale dell’album.

Valeria Di Chiaro: Voi venite dalla Svezia, quindi un paese scandinavo; si sa che la Scandinavia è la patria del black metal e la Svezia nello specifico del melodic death metal. Com’è essere una modern metal/metal core band in un paese old school? Com’è il responso nel vostro paese?

: Generalmente ora come ora è difficile su vari fronti, anche perchè i ragazzini svedesi non ascoltano più metal come un tempo, piuttosto scelgono musica elettronica, r ‘n b, trap; comunque tutto sommato non ci lamentiamo dei fan che abbiamo, e ovviamente ammiriamo e ci ispiriamo a band come, che stilisticamente sono un esempio per tutti i musicisti metal/metal core e hanno fatto la storia.: In Svezia ci sono molte band famose che hanno una grande fan base, come appunto quelle che ha già citatoe anche altre. Per il resto però io vedo che se tu ti proponi per esempio a un evento o un festival con generi misti, old school e moderni, anche gli ascoltatori più vecchia scuola ti prestano attenzione e ti apprezzano. A mio devi solo presentarti, suonare e dare il meglio di te per essere capito.

Valeria Di Chiaro: Quali sono i vostri piani per il futuro?

: Girare in tour! (ridono) Adesso inizia una stagione di festival primaverili ed estivi, ovviamente vogliamo suonare il più possibile, ma senza dubbio vogliamo anche comporre nuova musica.: Vogliamo scrivere i pezzi per il nuovo album.: Anche se in realtà non smettiamo mai di scrivere nuova musica, anche mentre siamo in giro, così dovrebbe essere! Però occorre poi dedicarsi con dedizione al futuro lavoro.