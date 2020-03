CRYPTIC WRITINGS - #81 - Yes Sir, I Will - Crass (Seconda Parte)

14/03/2020 (243 letture) 3. THERE IS NO AUTHORITY BUT YOURSELF.

Svuotato di un peso e di una rabbia che fino ad allora non avevano trovato un vero e proprio sfogo e convinto di aver scritto un importante pamphlet rivoluzionario con un obiettivo preciso, Penny Rimbaud riunì il resto del gruppo e propose di lavorare ad un nuovo disco usando il suo scritto come base per imbastire la musica. L’idea venne accolta subito con entusiasmo e così i Crass si misero a lavorare ai Southern Studios di Londra per concretizzare il loro nuovo proclama rivoluzionario. La prima condizione che Rimbaud pose agli altri fu quella di non comporre con i clichés del punk rock che già erano stati sfruttati ampiamente sugli album precedenti, bensì con un approccio derivante dal free jazz, basato sull’improvvisazione totale scevra da preconcetti e studi. Se per comporre e registrare Christ – The Album servirono parecchi mesi, per Yes Sir, I Will servirono quarantacinque minuti. Una take unica, buona la prima, il succo di anni di rabbia, odio e musica concentrati in un unico, lunghissimo brano che andava totalmente in controtendenza non solo con il movimento punk, ma anche con la formula compositiva introdotta e concretizzata dagli stessi Crass fino a quel momento.



Era il marzo del 1983 quando Yes Sir, I Will venne dato alle stampe e nel frattempo la corsa alle elezioni in Inghilterra era nel pieno del proprio svolgimento; l’album venne rilasciato proprio nel momento in cui il Partito Laburista, da sempre compagno nelle battaglie dell’opposizione, fece un clamoroso passo indietro sulla propria posizione antinucleare e così facendo mandò in frantumi in un sol colpo l’intero Movimento Pacifista. I Crass erano rimasti definitivamente soli? L’album rispondeva anche a questo quesito poiché il messaggio più forte del disco era quello contenuto alla fine: non esiste alcuna autorità all’infuori di noi stessi. Una presa di posizione individualista radicale, che in un colpo solo affermava la potenza del singolo come unico giudice e testimone delle proprie azioni e contemporaneamente spronava chiunque ad alzarsi e ad agire per il proprio bene e per la propria libertà individuale.

Yes Sir, I Will è il disco più difficile dei Crass, eppure è quello di sicuro più “crassiano” della loro discografia, stando anche alle parole dello stesso Rimbaud. Il titolo deriva da un fatto di cronaca che venne riportato sui maggiori quotidiani inglesi alla fine della guerra delle Falkland: un soldato inglese orribilmente mutilato da gravi ustioni, al ritorno dalla guerra, venne fermato da Carlo, Principe del Galles, che gli disse: “Guarisci presto”; il soldato – molto probabilmente l’ora veterano Simon Weston – rispose: “Sì signore, lo farò”. Quello stralcio di conversazione, riportato sui quotidiani e sulla televisione nazionale, scatenò la creatività di Rimbaud, che prese la figura di Weston come un modello per cui bisognava provare compassione. Il famoso poster che venne inserito all’interno dell’album raffigura proprio il momento dell’incontro tra il Principe Carlo e Simon Weston, in tutta la propria mostruosità, non solo fisica. Venne inserito anche uno stralcio di un articolo scritto da Rimbaud nel ‘77, intitolato The Pig's Head Controversy e pubblicato sull’International Anthem, un giornale autogestito dagli stessi Crass. Il contenuto potenzialmente pericoloso era tantissimo.



L’unico brano che compone il disco è idealmente diviso in sette movimenti a loro volta titolati, con i primi sei che hanno una durata tutto sommato contenuta e l’ultimo, Taking Sides, che invece supera i venti minuti. L’esperienza di ascolto di Yes Sir, I Will è a tratti estenuante, qualcuno la definirebbe addirittura frustrante, per non dire peggio; il flusso di pensieri di Rimbaud viene letteralmente vomitato senza sosta dalle voci di Steve Ignorant, Joy De Vivre, Eve Libertine e dello stesso Penny Rimbaud e la musica, se la si può ancora definire tale, segue inesorabile il vortice tempestoso imbastito dalle liriche. Si può parlare benissimo di noise, si potrebbe avanzare la pretesa di chiamarla avanguardia, ma quella i Crass avevano già dimostrata di conoscerla sul loro album di debutto (They’ve Got A Bomb citava apertamente 4:33 di John Cage) e in questo caso la definizione è parecchio rischiosa. Quello che si ascolta su questo disco è istinto puro, incontrollato ed incontrollabile e perciò impossibile da replicare; l’anarchia non era mai stata messa in musica più chiaramente di così. Sarebbe stata l’ultima volta in cui la band avrebbe registrato insieme, ma questa era destinata a lasciare il segno.

Ma ci sono momenti del brano che vale la pena analizzare meglio: l’introduzione parlata che apre il primo movimento, scritta e recitata da Gee Vaucher, la mente dietro la componente visuale di tutti i lavori dei Crass, accoglie l’ascoltatore con l’inquietudine di chi è consapevole che di lì a breve si scatenerà una tempesta; e questo puntualmente avviene. L’assalto strumentale è brutale, con gli strumenti che sono quasi totalmente privati del loro suono originario e solamente la batteria marziale di Rimbaud ci ricorda che stiamo ascoltando un brano musicale. Le chitarre sono abrasive e producono rumori difficilmente classificabili come note, mentre le voci sono strozzate e vengono portate all’estremo delle proprie capacità per urlare al mondo intero le parole del testo, che inizia a narrare le riflessioni di un ormai maturo Rimbaud, disilluso e arrabbiato col mondo. I primi cinque minuti sconvolgono l’ascoltatore, che poi si ritrova improvvisamente catapultato nella quiete apparentemente rassicurante di Anarchy’s Just Another Word, il secondo movimento dell’opera. Questo piccolo segmento di poco più di due minuti rappresenta un unicum nella musica dei Crass fino a quel punto: appare un pianoforte, suonato dal fido collaboratore Paul Ellis (che nel 1981 aveva interamente composto e suonato l’album Merry Crassmas, sorta di parodia strumentale su alcuni cavalli di battaglia della band, risuonati con arrangiamenti tipicamente “natalizi”), che dipinge una melodia allegra e celestiale, quasi come fosse una filastrocca infantile, che si ripete ciclicamente arricchendosi addirittura di un coro! La voce sommessa e cupa qui è quella di Rimbaud e i toni si fanno più riflessivi, il testo si concentra sul significato del termine e del concetto di anarchia, ormai distorto anche dai compagni degli stessi Crass. Un brano questo, che se tolto dal contesto, potrebbe funzionare benissimo da solo, avendo un potenziale pop non indifferente.



Smiling and socialising.

Endless philosophising. What did you know? What did you care?

What did you know? What did you care?

Surface agreements, statements of fact, trying to prove we can do it,

But sometimes when I'm alone like this I wonder just who can see through it.



Sorridere e socializzare.

Filosofeggiare senza sosta. Che cosa sapevi? Che ti importava?

Che cosa sapevi? Che ti importava?

Accordi superficiali, dichiarazioni di fatto, cercando di dimostrare che possiamo farlo,

Ma a volte quando sono così solo mi chiedo chi può vederlo.



Ma la pace lascia ben presto nuovamente spazio al rumore, canalizzato in un’accezione memore dei fasti punk del gruppo nel quarto movimento The Five Knuckle Shuffle, guidato da uno Steve Ignorant in grande spolvero che firma anche il testo. L’unico spiraglio che collega i Crass al proprio passato si ha in questi rapidissimi due minuti che compongono forse il brano più classicamente punk mai scritto dai nostri, un’invettiva a suon di domande indirette che non risparmiano nessuno, dal medico al barista, dall’esercito al governo. Ignorant si chiede quali sarebbero i risultati di un modello anarchico applicato realmente alla società inglese.

Man mano che il brano procede gli attacchi frontali diventano sempre più diretti, con la religione ad occupare un posto di spicco. Quella di Penny Rimbaud più che rabbia è una delusione cocente verso un Cristo che viene stilizzato come un simbolo di emulazione, ma in realtà rappresenta solo la passività del popolo inglese, incapace di reagire contro i soprusi del governo thatcheriano, che continua a mietere vittime calpestando ogni genere di diritto civile. La blasfemia, costante nei testi dei Crass (basti pensare alla celebre Reality Asylum, che causò al gruppo innumerevoli problemi a causa del testo scabroso e fortemente anticristiano, nel 1978), risulta quindi una provocazione necessaria per far svegliare tutti quei benpensanti che rimangono impassibili di fronte al crocefisso, visto come liberazione da ogni difficoltà. Per Rimbaud la realtà non è questa ed egli ci tiene a ribadirlo con parole esplicite ed inequivocabili: sotto l’occhio vigile della divinità si consumano le più indicibili tragedie umane e non sarà la Fede a risolvere le ingiustizie del mondo. In Taking Sides, l’ultimo movimento dell’album, questa dichiarazione diventa estremamente chiara.



Every minute of the day millions upon million of pounds

Are spent on the machinery of war.

If only a half of that was spent on the machinery of peace

There would be no more starvation on this planet.

Yet governments pay no heed to the cries of suffering

They perhaps make token gestures to appease their consciences

But no real improvements are made

Because to ensure control the superpowers need to maintain the imbalance.



Ogni minuto della giornata milioni e milioni di sterline

Sono spesi per le macchine da guerra.

Se solo metà di ciò fosse speso per le macchine della pace

Non ci sarebbe più fame su questo pianeta.

Eppure i governi non prestano attenzione alle grida di sofferenza

Forse fanno gesti simbolici per placare le loro coscienze

Ma non sono stati apportati miglioramenti reali

Perché per garantire il controllo i superpoteri devono mantenere lo squilibrio.



Taking Sides è il momento più intenso dell’opera, liricamente ed anche musicalmente; il basso pulsante di Pete Wright guida le danze, laddove anche la batteria si prende completa libertà per svisare senza termini nel mare di distorsioni costruito dalle chitarre di Phil Free e N.A. Palmer. L’ascolto si fa davvero complesso e nulla diventa semplice arrivati a questo punto. I Crass sganciano la bomba e donano al mondo il proprio caustico proclama politico. Margaret Thatcher viene tacciata di assassinio e cospirazione, poiché non garante della pace sociale, ma solamente causa di guerre e sofferenze, protratte ai danni della classe media inglese e del mondo intero. Ma l’ironia tipica del gruppo non viene dimenticata, anzi essa diventa ancora più amara nel momento in cui viene utilizzata per fare paragoni scomodi, come quello tra la Thatcher e la regina di Francia Maria Antonietta d’Asburgo-Lorena (1755-1793), divenuta celebre negli anni per la sua ingordigia e lo spregio perpetrato ai danni degli animali.



“Let them eat cake" said Marie Antoinette

As she wiped the calf's blood from her lips.

"Proud to be British" said Margaret Thatcher

As she wiped the Falkland's blood from her hands.



"Lasciateli mangiare la torta" disse Maria Antonietta

Mentre si asciugava il sangue di vitello dalle labbra.

"Orgogliosa di essere Britannica" disse Margaret Thatcher

Mentre si asciugava il sangue delle Falkland dalle sue mani.



Il brano e l’album si chiudono con lo slogan più forte e concreto mai creato dai Crass, destinato a diventare iconico nella rappresentazione degli ideali stessi della band. La musica si fa sempre più rarefatta e rimangono solo degli estenuanti feedback a scolpire un paesaggio scosso dalla battaglia che si è appena svolta. La voce di Eve Libertine chiude in modo stentoreo la narrazione artistica dei nostri, con delle parole che si stampano indelebilmente nella testa e nel cuore di chi ascolta.



You must learn to live with your own conscience,

your own morality,

your own decision,

your own self.

You alone can do it.

There is no authority but yourself.



Devi imparare a vivere con la tua coscienza,

la tua morale,

la tua decisione,

te stesso.

Solo tu puoi farlo.

Non c'è autorità se non te stesso.



I Crass suonarono integralmente Yes Sir, I Will solo una volta, in Islanda, nel 1984. Per Steve Ignorant era pazzia pura, dal momento che eseguire un’opera simile per intero non era di certo facile a livello vocale, ma non la pensava ugualmente Rimbaud. Il caso volle che proprio il batterista stette male prima della partenza per l’Islanda (gli scoppiò un timpano) e così venne reclutato Martin Wilson, allora batterista dei compagni di etichetta – la Crass Records, fondata nel ’79 dagli stessi membri dei Crass – Flux Of Pink Indians. Purtroppo non esistono testimonianze di quel concerto (su qualche fanzine e sito online si nomina talvolta una fantomatica registrazione su cassetta, ma non è assolutamente comprovato che esista). Nel 2002 invece Penny Rimbaud ripensò a modo suo l’intera opera, in occasione della presentazione al festival cinematografico inglese Stuff The Jubilee del film dal titolo omonimo girato da Gee Vaucher, remixandola e aggiungendo una sezione di strumenti jazz a cura di Ingrid Laubrock e Julian Siegel, rispettivamente al sax alto e al sax tenore e al contrabbasso e al clarinetto. Questa versione del brano si può ascoltare nella versione di Yes Sir, I Will contenuta nella raccolta Crassical Collection del 2011.



4. THATCHERGATE

Ma alla fine del 1983 tutti si accorsero che la musica da sola non bastava, il messaggio della band doveva essere concreto e chiaro nella maniera più palese; era ormai certo che la Thatcher sarebbe stata rieletta per il suo secondo mandato e la contraddizione che nasceva tra il trasmettere un concetto e il renderlo reale e tangibile rendeva nervosi ed insicuri i membri del gruppo, che venivano spesso accusati di fare propaganda facile e spicciola. Per questo motivo alcuni componenti della band scrissero e pubblicarono Acts Of Love, una raccolta di cinquanta poesie che cercavano di dimostrare come la rabbia dei Crass non nascesse dall’odio, bensì dall’amore e che l’individualismo millantato dal gruppo non fosse bieco e bigotto egocentrismo sociale, ma frutto di una precisa filosofia di vita. Nell’85 queste poesie vennero anche musicate, registrate e pubblicate. Doveva scoppiare ancora qualcosa, un qualcosa di veramente grosso e pericoloso. E Yes Sir, I Will era solo il prodromo.



La Lady di ferro era riuscita a zittire qualunque movimento di protesta in pochissimo tempo e l’aria puzzava tremendamente di nazismo secondo Penny Rimbaud; di colpo venne l’idea ai membri del gruppo di produrre uno dei loro gesti di opposizione, atto a smuovere l’ennesimo caos intorno alla Thatcher e ai suoi affari. Il progetto era quello di creare una finta registrazione di una conversazione telefonica tra il Primo ministro inglese e Ronald Reagan, dove la Thatcher affermava il suo pieno coinvolgimento nell’affondamento del General Belgrano e altre ammissioni di fatti di guerra sui quali era stato imposto l’assoluto silenzio stampa, tra i quali anche il “sacrificio programmato” dell’incrociatore HMS Sheffield, assaltato dagli aerei argentini due giorni dopo l’affondamento del Belgrano (l’incrociatore inglese veniva sfruttato come picchetto radar, per proteggere le navi britanniche, rimanendo così esposto agli attacchi aerei. Il destino infausto dello Sheffield rimane ancora oscuro, ma è condivisa l’idea che dietro la sua distruzione ci fosse un pensiero ben premeditato dalla Thatcher); in più nella registrazione Reagan affermava di aver preso in considerazione la possibilità di inaugurare una guerra nucleare in Europa se fosse stata messa in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti. Inizialmente sarebbe stata Eve Libertine a imitare la voce del Primo ministro, ma nessuno poi sarebbe stato in grado di imitare Reagan. Perciò Pete Wright propose di creare la registrazione artificialmente, incollando tra loro pezzi di nastro tratti da conversazioni e dichiarazioni dei due personaggi politici registrate in precedenza o recuperate da altri mezzi. Ci vollero due mesi, ma poi Wright creò la registrazione, che venne immediatamente spedita in forma anonima a tutti i maggiori quotidiani d’Europa. Ora si doveva solo aspettare la caduta del governo thatcheriano. Ma non avvenne nulla per molti mesi.



Passò circa un anno prima che il nastro fece la propria comparsa in un ufficio del dipartimento di stato americano a Washington. Seguirono smentite ufficiali da parte dei due politici coinvolti dalle registrazioni e lo scandalo ebbe inizio. Com’era possibile che un nastro così evidentemente facile da reputare contraffatto veniva preso invece così seriamente? Inghilterra e Stati Uniti puntarono immediatamente il dito verso il Cremlino, credendo che dietro quest’accusa su nastro ci fosse un’azione spionistica del KGB. Per la prima volta la stampa collegava la Thatcher all’affondamento del General Belgrano e questa era una vittoria per i Crass e di conseguenza per il Movimento Pacifista. Ma la situazione per Rimbaud e i suoi sodali si faceva sempre più tesa: era stato fatto di tutto per evitare che si arrivasse alla fonte primaria del nastro, ovvero la Dial House, ma appena una settimana dopo le dichiarazioni della stampa, arrivò una chiamata nel quartier generale della band da parte dell’Observer, che voleva avere informazioni riguardanti “certi nastri”. Dapprima diffidenti, i Crass decisero di ammettere la propria paternità del nastro e finirono in prima pagina sull’Observer. I pensieri di Rimbaud erano rivolti al rischio concreto che grazie a questa esposizione mediatica tutte le altre azioni sovversive che il gruppo aveva compiuto negli anni venissero a galla. Da quel momento il telefono della Dial House divenne bollente: le interviste fioccavano, le comparsate nelle televisioni nazionali pure; non solo l’Inghilterra, ma anche gli Stati Uniti, la Russia e persino il Giappone si interessarono ai Crass e li invitarono nelle proprie trasmissioni radiofoniche e televisive. La band veniva costantemente interrogata rispetto alle proprie visioni politiche e sociali e riuscì a mantenersi sempre coerente con le proprie visioni anarchiche. I Crass erano diventati, a loro discapito, popolari.

Su quel periodo, Penny Rimbaud si espresse in questo modo nel 1986:



Avevamo raggiunto una specie di potere politico, una nostra voce, eravamo trattati con una certa considerazione e con rispetto. Ma era davvero questo ciò che volevamo? Era davvero questo ciò per cui ci eravamo messi insieme tanto tempo prima? Dopo sette anni di attività eravamo diventati proprio quello che all'inizio volevamo combattere. Avevamo trovato sì una solida base per le nostre idee, ma qualcosa di quelle stesse idee si era come perso per la strada. Dove una volta eravamo generosi ed aperti, ora eravamo cinici e chiusi. Le nostre attività erano sempre state caratterizzate da un certo ottimismo, dall'allegria: ci eravamo progressivamente spinti verso la tristezza, verso una specie di cattiva militanza. Eravamo divenuti amari proprio dove una volta eravamo gioiosi, pessimisti quando era l'ottimismo la nostra causa. In quei sette anni siamo stati costantemente oggetto delle attenzioni più o meno continue dello Stato. Ora eravamo di nuovo nel centro del mirino.



Con una tempestività profetica era arrivato il 1984, profetizzato alla maniera di George Orwell e ancora più infausto di quello narrato nel suo noto romanzo. In Inghilterra vigeva lo stato di polizia, con la Thatcher che proprio in quell’anno varò una legge che rendeva lo sciopero dei lavoratori illegale. Il caso di quell’anno riguardò infatti il celebre sciopero dei minatori, cui i Crass inevitabilmente furono solidali. Culminato nella Battaglia di Orgreave, lo sciopero dei minatori terminò nel sangue e nella repressione. La Thatcher aveva sconfitto definitivamente pure il potere sindacale. Durante l’estate del 1984 i Crass tennero un concerto a sostegno dei minatori del Galles del sud, durante il quale ribadirono la loro volontà di combattere per la libertà, ma una volta tornati a casa tutti i membri si resero conto di essere arrivati a un punto morto, dove non si poteva più proseguire. I concerti della band erano diventati un puro intrattenimento, i movimenti di protesta erano scissi come non mai ed infine la polizia aveva un controllo costante sulla Dial House e la band era spesso portata in tribunale, finendo per essere sottoposta ad un processo che distrusse quasi tutto ciò che essa aveva creato e fece perdere la quasi totalità dei fondi atti a mantenere in vita le attività del proprio quartier generale. Lo sconforto regnava sovrano. N.A. Palmer lasciò il gruppo e in quel momento fu chiaro a chiunque che i Crass erano finiti. Il sogno era finito, relegato al passato.





Fonti:

A/Rivista Anarchica n. 140, ottobre 1986; contiene la presentazione di Best Before ’84 tradotta

Asociación Amigos del Crucero General Belgrano, articolo del 2015

Il diario di Bobby Sands. Storia di un ragazzo irlandese, S. Calamati, 2010

Margaret Thatcher: The Autobiography, 2013

The Story Of Crass, G. Berger, 2006

Yes Sir, I Will (Crassical Collection) – Crass, 2011; contiene uno scritto di Penny Rimbaud datato febbraio 2009





Discutine con noi sul FORUM Alex Cavani "Black Me Out" 2 @Red Roger Personalmente il paragone coi Discharge lo trovo estremamente fuori luogo, l'hardcore di questi ultimi nasce praticamente sulla scia di quello che avevano creato proprio i Crass, ma a livello di sound e di testi l'influenza è comunque marginale. Poi musicalmente chiunque da la paga ai Crass, nessuno di loro sapeva suonare - basta guardare una foto qualsiasi di N.A. Palmer per capire come teneva la chitarra - e su questo non si discute, il loro sound è chiaramente poco sofisticato e basato quasi solo sulla cacofonia, solo in questo disco dell'articolo secondo me la band ha provato a mettere più a fuoco la propria idea di noise. Anche il fatto degli hippy fuori tempo massimo è una delle critiche più consistenti che vengono rivolte ai Crass e sicuramente Penny Rimbaud in primis è un vecchio hippy, io li ho sempre amati anche per questo. Il resto è puro gusto personale, nessuna polemica, certamente l'atteggiamento "pontificatore" è sempre stato in linea con i messaggi del gruppo, che anche in questo modo è riuscito a farsi una schiera di adepti non indifferente. L'unico dato certo è che i Crass sono stati l'unico gruppo capace di smuovere qualcosa a livello socio-politico, le altre band punk,hardcore, anarcho coeve no. La lettura la consiglio anche io ad ogni modo, è interessante per molti versi il libro di Glasper. 1 Ho sempre preferito i Discharge ,che musicalmente parlando davano la paga a Crass di varie lunghezze , so che il paragone non è calzante ma a livello lirico ,di concetti e messaggi le due band erano vicine. So(per esperienza personale) che in ambiente anarchico i Crass erano e sono venerati come dei ma a me sono sembrati degli hippy fuori tempo massimo...e decisamente insopportabilii per certi loro atteggiamenti pontificatori. Consiglio la lettura del libro della Shake AnarcoPunk di Ian Glasper