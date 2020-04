ADEPTI DELLA CHIESA DEL METALLO - Riflessioni su ciò che siamo stati per capire ciò che siamo diventati

06/04/2020 (345 letture) INTRODUZIONE

Quando, con molto piacere, ho accettato l'incarico di recensire il nuovo libro dell'amico e collega di redazione Francesco Gallina, non ero certo di cosa aspettarmi: conoscendo bene lo stile e gli interessi del suddetto, avendo anche avuto occasione di leggere la sua precedente opera, pensavo che Adepti della Chiesa del Metallo – Riflessioni su ciò che siamo stati per capire ciò che siamo diventati raccontasse una storia interessante, ma “canonica”.

Ebbene, dopo aver ultimato la lettura, posso dire che mi ero sbagliato di grosso.



UNA CHIESA PIU' VIVA CHE MAI

Il libro, introdotto da una prefazione del noto giornalista e produttore discografico Gianni Della Cioppa, racconta infatti non una, ma più storie che si intersecano fra loro, a tratti quasi disorientando il lettore per la mole di informazioni e la quantità di tematiche affrontate: il nostro, infatti, discerne senza troppi problemi non solo di musica, ma anche di sociologia, tecnologia, politica, storia, psicologia e molto altro. Naturalmente il protagonista indiscusso, al centro di ogni riflessione, resta l'heavy metal, per cui batte il cuore pulsante tanto dell'Autore, quanto di tutti noi, ma molti discorsi svolti nell'opera potrebbero essere applicati a tanti generi musicali: una parte importante del libro, ad esempio, tratta dell'evoluzione tecnologica del supporto musicale, tracciando una storia molto dettagliata (a tratti, forse, anche troppo) del vinile e della sua recente riscoperta, della musicassetta, del CD e, oggi, dei moderni programmi di streaming, legali e non. Naturalmente, come detto e come è normale, l'analisi risulta incentrata sulla nostra amata musica del Diavolo: tuttavia, la condivisibile tesi dell'Autore, riguardante la perdita di buona parte dell'attitudine all'ascolto da parte del moderno fruitore di musica, grazie al sovraccarico di informazioni che ciascuno può ottenere dalla rete, può ovviamente essere applicata a qualunque genere musicale: non a caso, il proliferare di singoli di ogni genere, di canzoni di facile uso e consumo, riguarda tipicamente la musica leggera, anche se ormai il singolo è stato abbondantemente sdoganato anche in ambito metal. Si parla, naturalmente, anche dello streaming illegale, che è per forza di cose visto in maniera negativa, benché un artista come Flegias dei Necrodeath offra al riguardo un interessante spunto di riflessione: se è vero che lo streaming illegale penalizza ogni band, il cantante sostiene che esso consenta anche al nome della band di circolare in modo massiccio, rendendo più facile suonare dal vivo, mentre un tempo, pur non esistendo lo streaming illegale, fare concerti era molto più difficile: quel che lo streaming illegale toglie in guadagno dalle vendite, in sostanza, ritornerebbe in biglietti venduti ai concerti: Ai posteri l'ardua sentenza.

Ampio spazio viene poi dedicato al fenomeno dei talent show, ma, anche in questo caso, il libro può risultare spiazzante: se, da un lato, la condanna di buona parte degli stilemi alla X-Factor (l'eccessiva attenzione al personaggio più che al musicista, la tipizzazione dei giudici, la costruzione di brani a tavolino, ecc.) è feroce e ben motivata, il talent in sé per sé non viene necessariamente demonizzato: approfittando dell'apporto di musicisti come Giacomo Voli e Tony D'Alessio, l'Autore del libro elenca anche quelli che sono indubbiamente aspetti positivi della partecipazione ad uno di questi show: la possibilità, bene o male, di farsi conoscere da un pubblico più ampio o la chance di collaborare con professionisti del settore mediatico di indubbio valore; naturalmente, i due artisti in questione facevano musica prima di partecipare ad un talent ed hanno continuato a farla (Voli è divenuto cantante dei Rhapsody of Fire, D'Alessio fa parte del Banco del Mutuo Soccorso), quindi concordano sul fatto che il talent, in quanto a musica in senso stretto, non insegni poi molto, ma vedono più lati positivi che negativi nel tanto discusso format. Anche in questo caso, ai posteri l'ardua sentenza.

I momenti migliori dell'opera, tuttavia, sono probabilmente quelli in cui Raven ci offre spaccati della propria vita passata, raccontandoci di cosa significasse essere un metallaro tanti anni fa, in particolare nella sua Sicilia: siamo al suo fianco mentre, assieme ad amici devoti al culto del metallo come lui, attende con trepidazione l'arrivo di un vinile ordinato da chissà dove; condividiamo il suo entusiasmo mentre scarta finalmente l'agognato pacco, gustandosi ogni millimetro della copertina ed ogni istante della musica che prorompe dal giradischi; ci sembra di pogare con lui mentre, dopo un viaggio infernale in treno, ha finalmente occasione di vedere dal vivo gli AC/DC o gli Iron Maiden, di cui all'epoca si sentiva parlare solo tramite il passaparola. Naturalmente, anche in questo caso il racconto della propria esperienza personale, sovrapponibile a quella di molti ascoltatori con qualche anno sulle spalle, è l'occasione per affrontare le tematiche più disparate: abbiamo così occasione di apprendere la storia delle fanzine italiane, totalmente improvvisate ed artigianali, ma proprio per questo meravigliosamente uniche; abbiamo altresì occasione di affrontare il pregiudizio, quando non l'ostilità, che i metallari subivano e subiscono ancora oggi, giungendo anche a casi estremi di Paesi come l'Iran, dove provare certe passioni musicali può costare la vita. Chi ci segue da tempo sa che l'argomento è particolarmente caro all'Autore, che lo ha affrontato diffusamente nella serie The Others; a tal proposito, anche il modo in cui Raven si approccia a recensire un album si presta ad analisi approfondite all'interno del libro.



CONCLUSIONI

Ci sarebbe molto altro da dire, data la mole di argomenti affrontati, ma riteniamo sia meglio fermarci qui, sia per non tediare chi ci legge, sia perché, dopotutto, la cosa migliore da fare è attingere dalla fonte principale: Adepti della Chiesa del Metallo – Riflessioni su ciò che siamo stati per capire ciò che siamo diventati, come detto, è un libro incredibilmente denso di tematiche ed argomenti, che abbiamo solo sfiorato nella nostra disamina. La ricchezza di contenuti è tale che, anche se qualche capitolo non dovesse catturare l'attenzione del lettore, quest'ultimo avrà comunque a sua disposizione moltissimi altri passaggi per “rifarsi” e per trarre svariati spunti di riflessione niente affatto scontati. A livello puramente grafico, il libro è ben impaginato e, a parte qualche minimo refuso, anche ben editato; volendo proprio trovare il pelo nell'uovo, qualche fotografia per dare una nota di colore sarebbe stata gradita, ma l'opera funziona benissimo anche senza.

Sorge spontanea, dopo aver ultimato la lettura dell'opera, una domanda: cosa diavolo potrà inventarsi il buon Raven per un terzo libro, che sicuramente bollirà già in pentola? Non ne abbiamo idea, ma siamo già curiosi di metterci mano.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

AUTORE: Francesco Gallina

TITOLO: Adepti della Chiesa del Metallo – Riflessioni su ciò che siamo stati per capire ciò che siamo diventati

EDITORE: Arcana Edizioni

N° PAGINE: 320

PREZZO: 18,50 €





