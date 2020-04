CONCERTI 23/04/20

TERRORIZER + GUESTS

1914 + guests

EXTREMA + STRANA OFFICINA + GUESTS

YES

Lista Concerti Il VIRUS DEI CONCERTI - Previsioni di non ritorno alla normalità

22/04/2020 (901 letture) Quello che stiamo vivendo è certamente un periodo difficile, straniante, destabilizzante. Mesi, quelli passati e quelli che verranno, di cui i nostri figli e i nostri nipoti leggeranno sui libri di storia sia per le loro conseguenze sul piano prettamente sanitario, che economico e sociale. Tutto questo, purtroppo, cambierà profondamente il nostro modo di vivere la musica. Discutiamone insieme.



SCIPPATI AD EINDHOVEN

Di quanto attiene al piano sanitario della vicenda, alla sua scia di morti e al possibile/probabile corollario giudiziario relativo all’accertamento di eventuali responsabilità nel mancato contenimento dell’epidemia di Coronavirus in certe strutture, sarà ovviamente la magistratura ad occuparsi. Le conseguenze sociali, economiche e psicologiche della faccenda, sono però già in corso e probabilmente causeranno una recessione globale attualmente ancora poco valutabile nella sua interezza. Una condizione con cui dovremo fare i conti per molti anni. Tra le difficoltà create dal maledetto Covid-19, una in particolare può essere trattata istituzionalmente su queste pagine: la cancellazione dei concerti programmati e dei tour a essi collegati, con le ricadute che tutto questo comporta sull’esteriorizzazione della nostra passione e sullo "scippo virale" del migliore e più completo modo di catalizzare l’enorme energia che immagazziniamo quotidianamente quali appassionati di musica oltre ogni dire. Ed anche in questo caso, è possibile che la nostra percezione di quanto il virus ci terrà in scacco da questo punto di vista non sia ancora completa. Chiaramente, data la situazione sanitaria con cui ci stiamo misurando, è semplicemente folle pensare di poter organizzare manifestazioni pubbliche come i concerti nel breve periodo. Specialmente in ambito metal, dato che il contatto fisico durante i live non solo è inevitabile e normale, ma viene portato spesso al parossismo tramite la ricerca esplicita di una comunanza di corpi espressa in modo eclatante tramite balli che ne fanno una specie di battaglia virtuale regolata da precise norme, in nome di una fratellanza che deve essere ribadita e sancita ogni qualvolta ci si ritrova sotto un palco più o meno estremo. Almeno da una parte degli astanti. Oltretutto, gli ultimi studi di matrice olandese (Università di Eindhoven) portano a due metri la distanza di sicurezza consigliata, rendendo le cose ancora più difficili. Questo senza nemmeno considerare le difficoltà organizzative in mancanza di prevendite e certezze sulle condizioni sanitarie e le ordinanze vigenti sui vari territori nei mesi a venire. Tutto questo va analizzato sia in termini economici, che artistici.



ANNULLATI E SCONTENTI

L’annullamento delle manifestazioni già organizzate, sia come festival che come tour o date singole (Metaldays e Frantic Fest gli ultimi al momento in cui questo articolo viene scritto dopo Wacken e Summer Breeze, ma chi in Italia non lo ha ancora ufficializzato aspetta comprensibilmente solo il momento giusto, sperando di ottenere un indennizzo di Stato), porta conseguenze che segneranno per anni l’ambiente della musica. Ciò in quanto le perdite economiche di chi è presente sulla scena a tutti i livelli che io stesso nel mio piccolo sto vivendo come molti di voi – diretti e nell’indotto, se consideriamo il giro di soldi agganciato alle vendite di cibo, bevande, alloggio, merch e molto altro, nel caso degli eventi live – saranno ingentissime e lunghe da assorbire. Questo arriva a incidere in maniera diretta non solo sul circo che si muove attorno a ogni singolo concerto, per quanto piccolo, ma anche sull’attività di ogni band. Infatti, non si contano già quelle che a causa di tutto questo sconquasso sono state costrette a posticipare l’uscita di un disco e i concerti di presentazione, perdendo introiti messi in preventivo sia dal merch che dai cachet, o più semplicemente in termini di ritorno di immagine. Tutto questo impatta e impatterà su tutti gli strati della nostra "società metallica", in quanto anche la gran parte dei gruppi più di nome e tolti dal mazzo (ma solo fino a un certo punto) quelli davvero di primissima fascia che ancora possono contare su entrate derivanti solo dalla vendita dei Cd, nella grandissima maggioranza dei casi non fanno più concerti per vendere dischi, ma dischi per vendere concerti. E anche loro subiranno la botta. Per inciso, è del 20 aprile, cioè due giorni prima della pubblicazione di questo scritto, la notizia che dato lo stop dell’attività dal vivo, la notissima Anneke Van Giersbergen ha deciso di offrire la propria ugola per cantare come guest in una canzone altrui (una al mese tra quelle che le verranno inviate) per 1250 euro di compenso. Alle sole condizioni che siano una sola per autore/band e che i testi siano scritti in inglese o olandese corretto e dichiarando apertamente che lo fa in quanto priva di entrate da live show. Ognuno tragga le sue conclusioni. Chiaramente, però, saranno i piccoli gruppi e le piccole organizzazioni a soffrirne maggiormente, così come presumibilmente accadrà in ogni comparto. Inoltre (ed è questo l’argomento che più dovrebbe essere considerato sia per quanto riguarda la musica, che il resto), non molti si sono resi ancora conto che la situazione si protrarrà molto a lungo, come dimostra lo stupore dei più alla notizia che salvo provvedimenti a sorpresa inseriti nelle decisioni prese a partire dal prossimo 4 giugno, i concerti potrebbero essere autorizzati solo nel 2021. Questo in quanto i live sono proprio il tipo di manifestazione che inevitabilmente dovrà essere accantonata sine die. Molto più di quanto accadrà per cinema e teatri, dove si può già ipotizzare che a un certo punto probabilmente non molto lontano, si arrivi a una situazione in cui si potrà far entrare un pubblico contingentato che potrà disporre di posti a sedere predeterminati e debitamente distanziati comprati in prevendita da casa. Una situazione che comunque porterà a una diminuzione degli incassi e di conseguenza a un possibile rincaro dei prezzi. Una garanzia, quella del distanziamento, che nessuna arena da festival o locale che voglia ospitare un concerto metal potrà mai offrire per le ragioni già suggerite in precedenza, cozzando forse anche sui prezzi dei Cd e dello streaming a pagamento, visto che i concerti non potranno ripartire a pieno regime di pubblico e quando succederà è possibile che i gruppi siano costretti a cercare di bilanciare le perdite agendo dove possibile. Da non sottovalutare, poi, anche l’aspetto psicologico legato alla presenza del Covid-19, visto che il virus potrà essere controllato, ma non eliminato del tutto.



DOMANDARE E’ LECITO, RISPONDERE E’… UN TERNO AL LOTTO

Immaginate di essere arrivati a Luglio 2021 (secondo me non sarà possibile pensarci prima, anche se spero di essere smentito dai fatti) e di avere finalmente la possibilità di andare a un Fest o ad un singolo concerto. E’ presumibile che per quell’epoca non sia ancora a disposizione un vaccino oppure che lo sia - speriamo - ma che non ci sia la garanzia che tutti lo abbiano fatto. A questo proposito segnalo che già ora, semplicemente girando a caso sui social, non è difficile imbattersi in post di gente che dichiara apertamente che non lo farà in nome di una pseudo libertà personale e di teorie del complotto avallate scientificamente da meme prodotti dallo zio del cugino del cognato di uno che una volta ha fatto le pulizie in un laboratorio di analisi. Cosa si fa ai cancelli? Si chiede a tutti il certificato di avvenuta vaccinazione creando file enormi, impegnando più addetti alla sicurezza, forze dell’ordine e personale sanitario dotato di termoscanner (che in ogni caso certificherebbero solo uno stato febbrile in atto, ma non un pericolo da virus in fase di sviluppo o asintomatico) che a sua volta deve offrire e ricevere garanzie sotto tutti i profili? Si va di autocertificazione? Forse possibile per un cinema o un teatro, ma non per un grande concerto o una partita di calcio. Senza contare che si dovrebbero fare i conti con la gente che arriverebbe comunque nella zona della manifestazione provenendo da varie zone del Paese, ognuna con la sua storia rispetto all’epidemia e che il grosso di questi eventi si svolge proprio nelle regioni più colpite. Alcuni addetti ai lavori, come detto, paventano già arrivi scaglionati per orario e ordine alfabetico nei teatri. Sarebbe possibile/opportuno fare lo stesso con i concerti rock? E se qualcuno che si crede molto furbo – tra complottisti, terrapiattisti, antivaccinisti, poveri cristi e altri non è certo difficile trovarne – riuscisse a eludere i controlli? Quanti di noi all’atto di uscire di casa non sarebbero assaliti dal dubbio di entrare in contatto con uno di loro? E uscire come, poi? Con le classiche "macchinate" per raggiungere le location interessate in modo da divertirsi di più e contenere i costi come abbiamo sempre fatto o viaggiando da soli per diminuire i rischi, ma aumentando il budget necessario? In treno o in aereo? Con quali spese, visto che anche lì si dovrà fare i conti con la necessità di non riempire i mezzi di trasporto ed i biglietti potrebbero rincarare? E ancora: nei panni di un organizzatore, ve la sentireste di rischiare? Cosa succederebbe se qualcuno venisse contagiato durante la manifestazione? Ci sarebbero cause legali? Il festival o il locale ne subirebbero in ogni caso conseguenze di immagine che ne decreterebbero la fine? Di più: quante band sarebbero disposte a viaggiare poniamo dalla Germania o dalla Svezia verso l’Italia, andando a suonare per platee dai numeri certamente molto più ridotti, accettando di tagliarsi i compensi per venire incontro alle nuove esigenze? Oppure rinuncerebbero a prescindere, dato che gli organizzatori potrebbero non essere più in grado di coprire i costi per gruppi stranieri? E quanti sarebbero ancora in grado di predisporre la nuova logistica necessaria? Ribaltando la visione: quali promoter si fiderebbero a ingaggiare gruppi provenienti da paesi esteri che magari hanno dato garanzie minori di saper affrontare il virus, Inghilterra in testa, con tecnici e addetti vari al seguito? In generale: quante tra le manifestazioni già annullate – inutile fare elenchi, quelle che non lo hanno già deciso saranno costrette a farlo – che magari versavano già in condizioni economiche difficili, saranno in grado di ripartire con previsioni di afflusso minori? Alcuni, infatti, hanno già detto che non lo faranno. In qual modo tutto questo si riverbererà sui prezzi? Assisteremo al loro abbassamento per non perdere il pubblico superstite o ad un aumento marcato per parare le perdite derivanti dal minor numero di biglietti venduti? I provvedimenti che certamente il governo metterà in campo per aiutare enti lirici, teatri e realtà simili, saranno estesi anche alla filiera che arriva a comprendere il Rock (etichette comprese) e le piccole organizzazioni? Con quali tempi?



LA LUNGA NOTTATA DI EDUARDO

Queste non sono che le prime domande che possono venire in mente pensando quasi distrattamente alla vicenda, ma che indicano come il 2021 sia un orizzonte a mio parere abbastanza ottimista per la normale ripresa e che anche dopo, forse, niente sarà più come prima. A meno della rapida scoperta, sperimentazione e diffusione di un vaccino realmente efficace (ma ci sono tempi tecnici che non possono essere compressi più di tanto) e che questo venga somministrato massicciamente a livello mondiale. E nemmeno questo porterà al rischio zero, visto che al massimo arriveremo a convivere in modo più o meno tranquillo col virus. Di contro, stiamo già assistendo a una forma di reazione che può indicare alcune delle strategie possibili da attuare in attesa che passi ’a nuttata, come avrebbe detto il grande Eduardo De Filippo, ma anche come dovremo rapidamente abituarci a forme di aggregazione mediate dalla tecnologia. Un’eventualità che cozza orribilmente contro lo spirito di condivisione del metal, ma che con la situazione aggiornata al 22 Aprile 2020 porta non solo a dover considerare, ma a sostenere. Mi riferisco a iniziative come La Musica Non si Ferma e varie altre simili, portate avanti dal basso, come si usa dire adesso, da musicisti e addetti ai lavori i quali invece di abbattersi, cercano di far qualcosa di concreto per reagire. Aggregare musicisti e addetti ai lavori in videoconferenza per dibattere della situazione e suonare insieme pur stando in posti diversi, può in seguito portare a veri concerti su Facebook, Youtube, altre piattaforme o tramite i siti ufficiali delle band, offerti come "indennizzo" nelle more che si ritorni a uno stato di pseudo-normalità. E, aggiungo io da ignorante dal punto di vista tecnico, persino a tour virtuali con gruppi che ne programmano un numero idoneo e pari, se non superiore, a quelli che svolgerebbero dal vivo, ma visibili solo in determinate aree dietro corrispettivo del pagamento via Internet di un biglietto – di basso importo, certamente – direttamente ai gruppi stessi. Un escamotage che affiancato all’acquisto dei Cd originali e del merch, potrebbe sostentare principalmente le band underground e non solo in questo periodo di magra, azzerare le loro spese (ma anche eliminando delle figure professionali come roadies, fonici e tecnici vari, purtroppo) e dare al pubblico un simulacro di concerto mentre se ne discute in diretta con gli altri utenti. Magari facendo anche richieste al gruppo in tempo reale, per esempio sulla base di un menù di canzoni a parte offerto dai musicisti di turno. Portando a scalette composte da una parte fissa e una a richiesta, quindi uniche e irripetibili ogni volta. Una soluzione che nel futuro prenderà secondo me sempre più piede a prescindere dai problemi contingenti del presente.



LA CULTURA DELLA RESPONSABILITA’

Ecco, questo brevissimo excursus scritto di getto, ovviamente suscettibile di errori e previsioni non corrette in base a come la situazione evolverà, spero possa essere non solo qualcosa di depressivo, ma stimolare quello spirito di reazione che, peraltro, è o dovrebbe essere peculiare di noi italiani posti davanti a difficoltà estreme e al di là degli stereotipi. Una cosa è certa: da qui in poi sarà necessario ripensarci in termini di cittadini e tarare diversamente i rapporti umani, ma dovremo almeno in parte resettarci pure come musicisti, critici, operatori vari e semplici appassionati. Abbatterci, però, non solo non servirà a nulla, ma lascerà spazio ad altri soggetti musicali e non, di spessore culturale non difficilmente meno importante, facendo calare ulteriormente la qualità della nostra vita. Abbiamo quindi delle precise responsabilità che volenti o nolenti, dobbiamo assumerci.





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 54 @RobFleming: credo che ci si debba far valere, non escludo di consultare altroconsumo. Non per i 100€, per principio: la band non vede una lira, io non vedo lo settacolo.. e la loro piattaforma non ci perde nulla? Piattaforma de che? Trivellazione? Oltretutto entro un anno, chissà "se" e "cosa" potrei andare a vedere... io volevo vedere i Myrath, che nel frattempo potrebbero essere andati in bancarotta: la piattaforma ha tot o i coglioni, adesso. This means war 53 ma vostra di chi? dei francesi? 52 Monsieur Marquis: io mi riferivo alle class action americane. Buona fortuna invece con la vostra azione legale. 51 @duke: ovvio che li i ricchi sopravvivono e i poveri no ma potrò esprimere un giudizio (unanime nel mondo dei medici) che la sanità è stata distrutta? Io ho ben chiara la situazione in Lombardia e in Campania dove adesso c'è un eroe che è quello che ha chiuso/tentato di chiudere molti ospedali campani o semplicemente reparti. 50 N48, infatti in ogni caso si parla di responsabilità oggettiva. Inoltre sono odiose tutte le pantomime degli aiuti e delle lezioncine a fronte di ciò che hanno combinato, anche per insabbiare la cosa. 49 #38 ma dipende su quanti malati. Per adesso sembra (visto che ancora non è finita) che le persone che muoiono per covid o complicazioni dovute a questo è intorno al 3 per cento. L'influenza normale sta intorno allo 0,1. Se non fossero stare prese delle misure di contenimento (poi si può discutere come, chi ha fatto meglio etc etc) visto che questo virus è molto contagioso e non c'è il vaccino, quanti sarebbero quei (per adesso) 178000? Possibile che ancora bisogna spiegare queste cose? Anch'io ho perso Pearl Jam e Frantic. Pazienza. Spero nel prossimo anno. Si può fare inoltre qualche acquisto, scelto, per dare un piccolo contributo a qualche artista (su bandcamp ad esempio puoi scegliere tu il prezzo, puoi quindi pagare di più del normale). Sicuramente non ci sarà un mondo di concerti virtuali, tutti collegati con dei caschi ognuno a casa sua pogando con il muro mentre allo schermo ti sembra di essere in un mosh. Inutile annullare i rischi in questo modo. Come rinunciare ai baci o al sesso per paura di prendere malattie. Riprenderemo a fare concerti. Non come prima forse. E allora vorrà dire che i giovani troveranno il loro modo per divertirsi e stare insieme. Fino a quando fra diversi anni questo sarà un ricordo vago. I più giovani dimenticheranno. E arriverà il prossimo disastro. Come con i terremoti. Sai che in Italia arrivano, sai dove è più probabile, sai che sicuramente accadranno ancora, eppure siamo tutti stupiti se crollano case. Si può fare di più? Sicuramente. Io ho fiducia nella specie umana. Un saluto! 48 Volevo solo dire a Monsieur Underground (post 18) che non ho parlato di class action ma di azioni legali a livello di affair internazionale di tipo privato/corporate. Le abbiamo già fatte con successo su alcuni casi di dumping industriale. I team di legali, agiscono sia a livello di trattati internazionali (la Cina ne fa parte di parecchi) sia a livello di legislazione locale. Non è solo il governo Cinese ad essere indiziato ma anche la città di Wuhan, la prefettura di Hubei e altri soggetti giuridici che possono avere a che fare con il sorgere delle diffusione del virus. Sia che il virus sia uscito da un laboratorio o da un wet market (a questo credo poco, i wet market esistono da secoli...) la Cina, o una sua parte, devono rispondere in termini di danno economico procurato. Au revoir. 47 Bravo Rob faccio lo stesso per i Maiden...100 sacchi di biglietto che spero si possa riutilizzare altrimenti cornice 46 Mi ha fatto molto riflettere il post di @Skull al # 15. Anch'io ho il mio bel bigliettino per il concerto di Eric Clapton di giugno 2020, pardon maggio 2021. Mi è costato da solo i 4 biglietti dei Myrath di @Skull. Posso dire che non chiederò il rimborso perché: 1) sono fiducioso di riuscire ad andarlo a vedere; 2) ci sono già passato con l'assicurazione che ti "rimborsa" un mese di polizza auto (a parte il fatto che i mesi sono due) e poi scopri che il rimborso consiste in un voucher da far valere al momento del rinnovo; 3) se mai succedesse che non andrò a vederlo lo incornicerò e lo esporrò a monito. Diventerà un reperto storico. Morale: trovo inaccettabile pensare di essere obbligato entro 12 mesi - perché loro sanno che tutto entro 365 giorni sarà a posto?!? - ad andare a vedere un concerto qualsiasi per poter far valere il voucher: ma porcogiuda potrò essere autorizzato io a decidere se andare a vedere un concerto e cosa? 45 ....il povero che non se la puo' permettere....sorry... 44 ...beh....ti lamenti della sanita' italiana?....negli usa se non hai l'assicurazione...lo sai che succede?...il ricco vive e ...il povero che non puo' se la puo' permettere ...muore......altro che quelle stronzata di "e r medici in prima linea"...... 43 La fase 3 più che la 2 perchè ad oggi la 2 è ancora fumosa. Onestamente capisco la giusta fretta di far ripartire l'economia ma andrebbero comunque messe in atto delle politiche di sicurezza e prevenzione che non ci sono soprattutto la seconda. Spero solo che questa situazione porti i governi a rinforzare la sanità, cosa che in questi anni in Italia è stata martoriata e distrutta. 42 "Tirare le somme" riferito ai concerti 41 Infatti la disgrazia e' che ha un impatto terrificante sulla sanita' mandando in tilt gli ospedali, come e' avvenuto in vari Paesi, quindi non e' solo un nostro problema e x questo e' un po' diversa dalle altre malattie. x quanto riguarda i concerti all'aperto magari si potranno fare limitando gli accessi gia' a fine estate. x tirare le somme secondo me si deve attendere la "fase 2" e vedere che succede in seguito 40 Io sono fiducioso, più che altro spero potenzino la sanità di base che è quella che DEVE dare la prima diagnosi e supporto. Qui bisogna svegliare la gente. Resta il fatto che i concerti all'aperto con ingressi limitati si potrebbero anche fare, ovviamente basandosi sull'intelligenza del singolo oppure concerti nei teatri....brutto ma meglio che niente. Per quanto riguarda gli artisti e chi lavora intorno a loro la vedo girigia ma come per altre attività quali bar/ristoranti piccoli che non potranno mantenere le distanze. 39 Pensare adesso all'effetto psicologico su ognuno di noi mi sembra prematuro. Anche dopo il Bataclan un sacco di persone hanno rinunciato per mesi ai concerti, qui ovviamente la situazione è differente ma al 2021 ci sarà il vaccino e le cure 8che già adesso ci sono per la fase uno e due della malattia) basta diagnosticarla in quelle fasi e, come detto da molti virologi (non tutti e questa indecisione tra di loro preoccupa) potrà essere curata a casa come un'influenza. Però se si ragionasse in termini di terrore allora basta concerti, chi ci dice che no nci sarà un covid-22? Basta solo convivere con certe malattie che ci sono e ci sono sempre state ovviamente dopo aver fatto tutti i vaccini. 38 Non c'è nessun virologo che la veda allo stesso modo su questo virus, ma io so che i numeri invece sono chiari: morti per coronavirus per ora in 5 mesi di sua esistenza 178000 in tutto il mondo, morti dell'influenza stagionale 2019 650000 (dati OMS). Qualcuno si è mai lamentato di tutti questi morti? 37 Scusate se vado out of topic, neanche troppo ma... non romperò le scatole una seconda volta, promesso: vedo che la redazione continua a fornire articoli e recensioni in gran numero, vedo che molti utenti (aficionados e non) alimentano le discussioni nei commenti... so per certo -perchè uno ero io- che molti non hanno mai messo piede nel forum. Vi chiedo di farlo per una volta, se vi va, leggendo il topic "Skulls beneath the screen". Grazie! 36 Sul National Geographic c'è un bell'articolo sulle ultime novità sul vaccino. La cosa sarà lunga. 35 Trovato la notizia, correggo parzialmente quello che ho scritto ma il risultato non cambia, leggere l'ultima frase. coronavirus subisce mutazioni genetiche molto frequentemente e grazie a queste riesce a diffondersi con facilità. Lo indica l'analisi di 442 sequenze genetiche del virus contenute nella banca internazionale Gisaid e pubblicata sul sito ArXiv dal matematico Changchuan Yin, dell'Università dell'Illinois a Chicago. Si tratta, scrive il ricercatore, di "poche mutazioni molto frequenti nel genoma del SarsCoV2", che "potrebbero essere associate a cambiamenti nella trasmissibilità e nella virulenza" e che "potrebbero essere correlate con la severità dell'infezione in Europa". Le mutazioni principali riguardano quattro proteine fondamentali del coronavirus, fra le quali la proteina S, l'artiglio biochimico che permette al SarsCoV2 di aggredire le cellule del sistema respiratorio umano. Le altre proteine coinvolte sono la polimerasi, la primasi e la nucleoproteina, tutte e tre fondamentali per la replicazione del virus. Conoscere queste mutazioni è molto importante in quanto si tratta di quattro bersagli di possibili e farmaci e dei vaccini anti Covid-19. 34 Io ho detto che se una persona non si vaccina può rischiare il contagio e la vita, non ho augurato né auguro la morte a nessuno. Questo virus ha subito solo una mutazione in Europa diventando più aggressivo e contagioso e basta. Se poi uno vuole credere a tutto quello che legge o sente va bene, ma se tutti gli specialisti dicono che serve il vaccino, sono tutti scemi?? Semplicemente si farà un vaccino che previene la malattia e sarà reso disponibile quando sarà garantita la sicurezza. Tutte le epidemie del passato hanno un vaccino che funziona dalla Sars all'aviaria. 33 @underground...ripeto...tutti i virologi hanno detto che questo virus è in continua mutazione e cambia da nazione a nazione...quindi quante tipologie di vaccini ci vorrebbero? Inoltre io non auguro ad altri la morte...come hai fatto tu. 32 Benissimo chi non si vaccina, massimo rischia di morire, fatti suoi. 31 Niente concerti? Per gli spettatori dei live degli ultimi anni niente di grave...tanto loro vedevano i concerti attraverso lo smarthphone filmando. Quanto mi mancano le bolge degli anni 90...Per il resto...MAI mi vaccinerò...dicono che il virus muta in continuazione ed è diverso da nazione a nazione...non mi vaccinavo per l'influenza...figurati se lo farò con il nuovo. 30 Gli avvertimenti la comunità scientifica li ha già dati da gennaio, ovviamente inascoltati e tutti i paesi hanno reagito allo stesso modo: prima sottovalutando la situazione e poi ritrovarsi centinaia di morti ogni giorno. La stupidità umana. 29 In Brasile, continuano anche adesso (le autorità) 28 Beh allora avrebbero dovuto essere piu' cauti prima di imbarcarsi in proclami. Inoltre la minaccia e' stata sottovalutata in molti Stati, in alcuni fino a qualche settimana fa 27 Come può la comunità scientifica dare un'informazione univoca su una cosa che non conosce?? E nei vari paesi del mondo ognuno reagiva nel proprio modo?? 26 I social media infatti fanno danni nel momento in cui le persone non si informano alla fonte e buona parte del caos che si e' creato su questo virus e' anche perche' non e' stata data informazione univoca neppure dalla comunita' scientifica e inoltre si e' assistito ad una corsa sfrenata allo scoop del momento. 25 Sul vaccino andate a leggervi le notizie e capirete un po' di più. I social media fanno più danni del virus. 24 La chiamo "peste del benessere" e come la peste si esaurirà spontaneamente solo dopo aver ammazzato tutti quelli che poteva ammazzare,ovvio,con le relative proporzioni storiche e sociali,tuttora però imprevedibili,il bello (o triste e stupido) è che malgrado venticinquemila morti nessuno rinunci a nulla,chi più chi meno siamo tutti attaccati e accartocciati ad un sistema che si basa sul consumo e profitto.Si può vederla in diversi modi,io vedo le persone accatastate come polli in attesa di entrare a fare la spesa 1 2 3 volte al giorno,chi viene tutti i maledettissimi giorni,sono tutti ancora attaccati li,alla maionese con lo zero% di grassi.Certe persone questa peste se la cercano e se la meritano,e chi vuole lucrare su tutta questa miseria umana. 23 Un vaccino fatto in fretta e furia non mi convince per niente, dovrebbero legarmi per iniettarmelo, ci sono stati casi dove il vaccino è peggiore del male, meglio un farmaco preso al momento.Che c'entra l'AIDS li bastava mettersi una mascherina al baccello. 22 @Underground, il mio discorso era riferito alla fretta di tirar fuori il vaccino 21 @Raven, certo purtroppo le malattie non si possono eradicare completamente in poco tempo. Ci vogliono parecchi studi x conoscerle e (si spera) vincerle. Ma prendi l'AIDS, all'inizio era un feroce nemico perche' non esistevano farmaci, mentre col tempo sono stati scoperti e almeno un modo x combatterlo si e' trovato.Idem x la malaria, oggi dove e' endemica e' sufficiente un antidoto acquistato in farmacia. Purtroppo di questo Covid sappiamo ancora ben poco e non abbiamo gli strumenti x contrastarlo 20 ....se questa situazione continuera' per molto....andra' in crisi il settore....le case discografiche saranno costrette a fare piu' selezione dei prodotti da promuovere....poche bands "sicure"...che portano incassi notevoli...e poca attenzione per quelle piu' difficili ...che fanno musica di nicchia e con incassi minori.... 19 @underground: ...c'è anche chi ha portato a passeggio la tartaruga 18 I vaccini obbligatori fino a una quarantina di anni fa hanno salvato migliaia di vite dalla tubercolosi, malattia non di certo scomparsa nel nulla, ma che ovviamente possono sempre avere effetti contrari verso talune persone visto che sono vaccini generali non mirati alla singola persona, e' sempre stato così. Tutte le polemiche degli ultimi anni sui vaccini, grazie anche ai social media, sono assolutamente senza senso. Se ci sono bisogna usarli; vi sono malattie contagiose che neanche hanno un vaccino, come la peste, tra un anno ne avremmo uno per il Covid (il tempo normale è di 18 mesi, quindi non mi sembra che qualche mese in meno porti problemi) e non dovremmo farlo? Idiozie. Tanto più che eventuali effetti collaterali non possono essere testati su tutte le fasce di età, bisognerà monitorare la situazione. La distanza sociale serve adesso, in attesa di un vaccino, non quando saremmo vaccinati. Il discorso è lungo e non dico neanche tutto. Le class action sono ridicole: che fai, citi in tribunale una nazione? Per di più la Cina? RIDICOLO!! Ritorno al mio primo concetto: se tutte le persone invece di essere egoiste avessero seguito fin dal primo giorno le regole di lockdown, invece di fare quello che vogliono, oggi magari avremmo già meno contagi e meno morti. Abbiamo scoperto che dopo una settimana i bambini (fino ad un mese fa incollati a TV, smartphone e console) dovevano avere bisogno dell'ora d'aria, abbiamo scoperto che la gente deve andare tre volte a settimana al supermercato ecc., ecco tutto questo è egoismo personale, senza del quale vivremmo meglio. 17 @replica: vedo che hai colto. Il mio centone si è incagliato nella mani del più grosso e prepotente... una voce afona di quello stesso coro di prepotenti che difende il vecchio sistema. Il profitto ad ogni costo, come dici tu. Imho però è un vicolo cieco, alla lunga. Chi oggi sta in piedi e continua a promuovere il proprio tornaconto mi fa davvero schifo forte... chissà... forse è la volta che si capisce con chiarezza chi sono i parassiti che al sistema tolgono e basta senza aver mai dato nulla 16 Preoccupato,non vedo soluzioni nel breve o lungo termine comunque la si voglia rigirare,vedo come nel caso di @ Skull che c'è ancora chi ha voglia malgrado tutto di lucrarci sopra,e questo è deprimente,gli ambienti del calcio gli ospedali sotto inchiesta le persone che "spariscono" in un Nulla,come giustificare tutto questo non lo so,ora parlano tutti di un vaccino,immagino vorranno fare una vaccinazione di massa alla "speriamo bene",sempre che non facciano ancora più danni dal momento che di questo virus in concreto non ne sa nulla nessuno.Il profitto ha mosso tutto fino ad oggi e immagino lo farà anche dopo e con ancora più fame,personalmente mi auguro di trovare un mondo se non diverso ma almeno dove le cose tornino al loro posto ed abbiano il loro giusto peso,non accadrà anche se cambieranno molte cose ma credo in peggio.Ciao Raven,bell'articolo di pancia ma non credo al tanto decantato "spirito di reazione" di noi italiani,se c'è è quello dei poveri cristi che poi spariranno nel dimenticatoio di un apparato statale che non taglia le gambe a tutto e tutti.ciao 15 Aiutatemi a capire, è tutto vero: ho comprato 4 biglietti per i Myrath a milano inizio marzo... malcontati, 100€... nessuno dei loro show si è tenuto, purtroppo... la settimana scorsa ricevo la newsletter della band, che mette in vendita il merch riservato al tour, per racimolare qualche cosa... (soltanto) ieri ricevo la mail di ticketone che dice concerto annullato, inviare scansione dei biglietti per ottenere il rimborso... eseguo, pensando che forse avrei usato il credito proprio per comprargli un paio di magliette... oggi scopro che non verrà emesso un rimborso cash, solo un voucher di pari valore da spendere su ticketone, la validità è un anno... non so cosa pensare, nel dubbio sono incazzato a morte 14 @rik: stamattina mi pare di aver letto del Missouri, come prima azione legale. Sono molto scettico ma osservo, gli yankee potrebbero anche avere la forza di imporsi... personalmente però da anni ormai guardo gli USA con occhio diverso. I fatti sono che hanno una valanga di morti, la sanità è appannaggio di pochi... e cercano un colpevole su cui scaricare tutto. Non ho i mezzi per giudicare, appunto osservo l'evolversi, ma cercare una cura e cercare un colpevole li vedo filoni distinti. 13 Per inciso, a Febbraio c'erano 4 ricoverati per Sars nella mia città e uno è morto. Saltare protocolli non mi tranquillizzerebbe molto. Il distanziamento sociale necessario è proprio ciò che potrebbe rendere i live impraticabili. 12 Non dobbiamo essere negativi, può darsi che il peggio sia passato come fu con la SARS (sono due virus diversi, lo so, ma mi auguro che le due epidemie abbiano la stessa sorte!). Anch'io ho timore x i vaccini (in generale) e ancora di più x quelli pronti in fretta e furia, non dimentichiamo quello della suina che lasciò bambini narcolettici e altri disastri. Certo in questo momento è dura pensare alla normalità o essere positivi vista anche la pazzesca crisi economica che si prospetta: x il settore musicale poi già le entrate erano poche x il crollo delle vendite dei dischi, figurarsi se mancano anche i concerti! Ed è dura non solo x i musicisti ma anche x l'indotto. Ma ripeto speriamo che tutto si aggiusti e il peggio sia passato! 11 Già la Florida ha fatto una class action nei confronti della Cina per un valore di tre trilioni di euro. Ma ci sono anche privati cittadini di new York che hanno fatto una class action nei confronti dell OMS, ma c'è da considerare che questa organizzazione ha la tutela legale.... Mi sembra che anche il Vermont, se non sbaglio, stia facendo una class action nei confronti di Pechino. Sì, forse con il vaccino si risolverà il problema, ma c'è da considerare anche l app immuni che fine farà dopo questa emergenza? Dovremo usarla ancora? Cioè, i famosi assembramenti da live concert saranno ammessi nella terza fase, cioè quella del liberi tutti? O dovremo essere vaccinati dimostrandolo con l app? L augurio e che i bellissimi live concert sparsi per il mondo non restino 'solo' un ricordo... 10 Questione vaccini. Ci sono molti più laboratori che si sono messi in moto per trovarne uno e determinati protocolli saranno saltati proprio per accelerare il trovarne uno, quindi ci sarà prima di quanto si pensi. Inoltre chi ha una certa età lo sa' benissimo, possono essere resi anche obbligatori con buona pace dei complottisti. Questione festival e concerti. Anche non tutti facessero il vaccino penso che un 90/95% lo faccia: che problemi ci sono? Al massimo rischia chi non lo fa. Ci si faccia la testa in modo eccessivo. Se i problemi fossero estremi come da articolo allora dovremmo restare in casa isolati per mesi in attesa di una vaccinazione di massa casa per casa. In Cina dopo tre mesi e con le dovute precauzioni si è riaperto. La prima cosa da fare è il distanziamento tra le persone, il virus se non contagia più non scompare ma ci saranno meno problemi in attesa del vaccino. Nel 1917/18 la spagnola uccise milioni di persone ma la vita andò avanti, e parliamo di un secolo fa con tutto quello che consegue. NON È LA FINE DEL MONDO. 9 Abbiamo fatto liti virtuali furibonde sul fatto che la gente muovesse il deretano solo per i gruppi di successo, abbiamo gongolato sul nostro poter scegliere di disertare (per pigrizia) utilizzando le scuse più abusate, e ce n’erano di ogni, il prezzo della birra, il prezzo del pit, i tedeschi sono meglio, al martedì vado a figa, i manowar li ho già visti dieci volte, james la brie non ha più voce, sono troppo vecchio per il rock’n’roll…adesso è bastato un bacillo di merda per mandare in vacca tutto il sistema e tutte le nostre scuse e lamentele da occidentali viziati e annoiati sono state spazzate via a tempo indeterminato. È stato bello finchè è durato, adesso abbiamo tutto il tempo per spassarcela…davanti ai dvd, io personalmente non mi lamento, sono fuori dall’ospedale e tanto mi basta, mi spiace solo per i nuovi gruppi che avrebbero le energie per prendere il testimone, ma mi spiace ancora di più per quelle migliaia di lavoratori invisibili che si sono spaccati la schiena dietro le quinte per il grande circo del rock’n’roll. 8 Interessante analisi, come da sempre ci ha abituato il notevole Monsieur Raven. La soluzione, prima o più tardi, è indubbiamente il vaccino. Quello sbloccherà tutto. Poi, per quanto riguarda i "danni" bisogna pensare ad una azione legale nei confronti della Cina, naturalmente a livelli di legal affair internazionale. Stiamo contattando alcuni gruppi legali USA e UK, per sondare le possibilità di operare a livello privato/corporate. Forse con i soldi che si otterranno (di solito queste iniziative si concludono con accordi economico/finanziari) si potrà pagare qualche danno. Non vedo altre strade. Au revoir. 7 Personalmente diffiderei molto di vaccini prodotti comprimendo i tempi consueti, ma spero di essere smentito. In ogni caso questo non garantirebbe la possibilità di organizzare concerti proprio per i motivi indicati nell'articolo. 6 @underground: secondo me sono rimasti in pochi a scaricare musica pirata, ci sono ormai alternative anche gratuite... il fenomeno però esiste, concordo. Concordo anche nel riferirlo ad una forma di egoismo... è proprio così, l'ampiezza di questo egoismo, forse, spero di sbagliarmi, trova radici nel "tutto e subito" che però possiamo applicare ad infiniti ambiti del consumo e del nostro vivere. Alcune realtà verranno inevitabilmente ridimensionate perchè hanno vissuto troppo a lungo al di sopra delle proprie possibilità e, credimi, non è il musicbiz a cui penso mentre scrivo. 5 Interessante articolo al quale farei due appunti. Il primo è che già a fine aprile ad Oxford partirà la sperimentazione per un primo vaccino che si spera essere disponibile a settembre per medici e forze dell'ordine e quindi penso che per fine anno possa già essere disponibile al massimo per i primi mesi del prossimo anno. Quindi, presumendo che tutti lo vogliano fare per la prossima estate non dovemmo più avere problemi, o almeno si spera. Secondo: forse se invece di ascoltare musica pirata si comprassero i dischi dei gruppi, questi avrebbero meno problemi a superare questo momento. Purtroppo invece per l'egoismo di troppi ci sarà uno tsunami. 4 Dovremo reinventarci a tutti i livelli, Raven, questo è certo. Ben vengano i concerti in streaming, se fosse l'unico modo per poterne avere qualcuno... e conta che io già detesto da sempre le batterie di smartphone agli spettacoli. I modelli di business peraltro, come giustamente dici, già erano cambiati ed ancora in cambiamento... apprezzo due punti del tuo scritto: l'energia abnorme che siamo abituati a veicolare e l'arte di arrangiarsi di cui siamo campioni del mondo indiscussi... appigli in bella evidenza nella tua tetra passeggiata riflessiva. Tetra perchè non c'è nulla da ridere. Da riflettere invece si. 3 Per mantenere in piedi tutto l'indotto, tralasciando gli artisti, ci vogliono fondi, tanti e subito. Oltre a questo, alla riapertura dei locali, arene ecc. quelli che saranno sopravvisuti, ci sarà l'aspetto psicologico, delle "ammucchiate". Tutto ciò che riguarda il ludico sarà fortemente ridimensionato e se contiamo che ogni settore in generale avrà un ridimensionamento e il già claudicante mondo del metal, il futuro, quale futuro ancora è impossibile dirlo 1 anno? 5 anni??? rimarranno coloro che hanno cash pronto all'uso: metallica, iron.....ovvero ciò che succedeva l'altro ieri ma al quadrato. 2 In futuro potrebbero essere solo una carta in più, ma ora... 1 Va bene tutto, ma non i concerti in streaming, mi viene la nausea. IMMAGINI

