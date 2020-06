Intervista

GREEN CARNATION - Dalla separazione al nuovo album

23/06/2020 (214 letture) I Green Carnation, band progressive metal norvegese, sono tornati attivi sulla scena dopo ben quattordici anni di silenzio relativo agli album in studio. Qualche mese fa, infatti, hanno rilasciato Leaves of Yesteryear, disco contenente alcuni inediti, un vecchio brano rivisitato e una cover. Abbiamo pertanto colto l'occasione di poter parlare col cantante Kjetil Nordhus in merito alle scelte concernenti l'ultimo lavoro del gruppo e ad alcune curiosità relative alla band e al suo futuro.



Lateralus: Ciao Kjetil, benvenuto su Metallized e grazie di essere qui! Iniziamo con le domande: dopo tanti anni di silenzio, cosa vi ha portati di nuovo in studio? Kjetil: Ci siamo separati nel 2006, e se in quel momento ci avessi chiesto (o anche nel 2008 o addirittura, forse, nel 2011) se ci saremmo riformati avremmo probabilmente risposto di no, ma non perché ci odiassimo a vicenda o simili. Nel 2014 abbiamo poi ricevuto un'offerta da un festival perché nel 2007 registrammo il DVD A Night Under the Dam nel quale suonavamo sulla cima di un monte norvegese, sotto una diga, ed eravamo stati il primo gruppo a farlo. Ad un certo punto decisero di abbattere la diga, quindi volevano che fossimo anche l'ultimo gruppo a suonare lì, ed è stata una ragione abbastanza valida per discutere in merito al fatto di tornare. Volevamo vedere come sarebbe stato fare il concerto, come sarebbe stato essere di nuovo insieme- ed è stato molto bello! Penso che ci fossero persone provenienti da quattordici paesi diversi, da tutto il mondo, e questo ci ha ricordato la posizione che i Green Carnation hanno nei confronti dei fan nel mondo. Non ce n'erano milioni, ma erano estremamente fedeli e hanno colto l'occasione di venire in Norvegia a vederci. Quindi abbiamo deciso: nel 2016 ci sarebbe stato il quindicesimo anniversario di



: Onestamente ci sono molte ragioni. Sono passati vent'anni da quando è uscita; dal primo album a Light of Day, Day of Darkness è cambiata totalmente la formazione della band e quella di oggi e degli anni a venire è fondamentalmente basata su di esso e. Abbiamo voluto perciò confrontarci con tutte le uscite della storia del gruppo, perché non eravamo presenti nel primo album, dunque non ce ne eravamo davvero interessati. Tornando insieme volevamo riportare alla luce la storia pregressadel gruppo in modo più attivo, e direi che quello è il pezzo più importante della storia dei, perché l'intero Light of Day, Day of Darkness è basato su quel pezzo. È possibile proprio sentire che vengono dette le parole "Light of Day, Day of Darkness" durante quel brano, ed è per quello che l'album è chiamato così. Quindi si può dire che quello è stato l'inizio di ciò che sono icome sono oggi, e per questo aveva senso rifare la canzone, non nel modo in cui il gruppo l'avrebbe fatta nel 2000, ma come sarebbe stata scritta oggi. Per me è una canzone molto importante in questo album perché è un pezzo lungo, heavy, che contiene tutti i tipici momenti deiin un unico brano. Lateralus: E come mai avete deciso di realizzare la cover di Solitude dei Black Sabbath? Kjetil: Mentre discutevamo su che cosa volessimo per questo album, quello che avrebbe dovuto esserci dentro è diventato abbastanza chiaro prima di andare in studio e lavorare sulle demo. Volevamo che fosse l'album a decidere che canzoni ci fossero all'interno. Avevamo bisogno di un pezzo come Solitude per concludere l'album, per rendere questo viaggio dal primo all'ultimo secondo esattamente come lo volevamo. Solitude aveva già l'attenzione del gruppo da due anni perché ci avevamo lavorato sopra per un altro progetto e poi abbiamo capito che avevamo bisogno di qualcosa che chiudesse la storia, e sia a livello di testo sia a livello musicale quel pezzo è perfetto. Avremmo potuto inserire alla fine uno o due pezzi nuovi dei Green Carnation ma sarebbe stato un album totalmente diverso, avrebbe distrutto l'intero percorso del lavoro e non volevamo avere dei filler, volevamo che ci fossero solo i brani necessari. Ecco perché nell'album ci sono cinque pezzi e perché Solitude ne fa parte: doveva esserci equando ne abbiamo parlato è diventato del tutto chiaro.



: Concentrandoci sui tre pezzi nuovi, li abbiamo composti nello stesso modo. Le idee e i temi originali vengono dal bassista,, che me le invia e io provo a lavorare molto sulla struttura delle canzoni. Creiamo circa dieci o quindici versioni dei pezzi, poi le mostriamo agli altri ragazzi che ci danno dei feedback; poi magari effettuiamo delle modifiche e portiamo i brani in sala prove, perché lì suoneranno ancora diversamente. Poi capiamo se la strofa ha groove, se dobbiamo fare qualcosa con la batteria in un punto e cose del genere. È un impegno per la band e si tratta di un grande sforzo. Non penso che abbiamo mai realizzato un album che sia mai stato sottoposto ad un'analisi del genere parlando di strutture e affini, perché sono pezzi lunghi che comunque fanno sentire sempre qualcosa di nuovo. C'è molto lavoro dietro. Lateralus: Questo si avverte sicuramente! Cambiando discorso, quali sono le band o gli artisti che definireste le vostre maggiori influenze? Kjetil: Nei Green Carnation i membri della band sono molto diversi fra loro riguardo la personalità e i gusti musicali. Ad esempio il tastierista è originariamente un organista blues, il bassista si interessa di country, pop, Black Sabbath e cose del genere; poi c'è Tchort, il "black metal guy" del gruppo, ma che è anche il maggior "Pink Floyd guy". Io ascolto molta musica contemporanea, come Chelsea Wolfe o il genere post-rock. Abbiamo poi un batterista che ha suonato molta musica latina. Ci sono quindi tutte queste direzioni ma abbiamo comunque in noi, in tutti noi, dei geni che sono Green Carnation. Quindi credo che tutti questi diversi colori ma un'unica identità rendano i Green Carnation quello che sono: se per esempio dovessimo cambiare tastierista e prendere un appassionato di musica classica probabilmente non sentiresti una differenza enorme, ma si avvertirebbe che alcuni piccoli elementi sono diversi. Anche l'eventuale nuovo tastierista avrebbe bisogno dei geni del gruppo per adattarsi bene.



: Penso che si evolverà perché non vogliamo realizzare lo stesso album di nuovo! Ci saranno sempre nuove cose che entreranno nelle nostre vite, penso anche nella "vita reale", non solo relativamente alla musica. Questo album è stato influenzato dalle nostre vite degli ultimi dieci o quindici anni. È un po' triste, ma le nostre famiglie hanno affrontato malattia e morte; ci sono ancora situazioni gravi di malattia nelle famiglie più vicine al gruppo, credo che si avverta se ad esempio leggi i testi. Penso che come stanno le cose quando non siamo sul palco influenzerà sempre la nostra musica. Lateralus:Riguardo ai testi, pensi ai concetti in modo sfumato e indefinito oppure vuoi comunicare delle idee precise e distinte? Kjetil: È una buona domanda! Direi che non voglio essere troppo specifico; i testi avranno sempre qualcuno che li scrive (che nel nostro caso sarebbe il bassista), io ho bisogno poi di metterci la mia esperienza di vita e allo stesso modo ciò viene fatto da chi li ascolta. Anche se potrebbe sembrare che qualcuno dei pezzi sia diretto in modo abbastanza specifico, penso che le persone che li ascoltano sentano quella persona o quell'idea verso cui è diretto il testo come qualcuno presente nella loro vita, e questo è ciò che mi piace della musica. Dunque non blocco nessuno quando mi viene a dire "per me la canzone riguarda questo, questo e questo", non dirò "no, è completamente sbagliato". Parlando delle tematiche principali dei testi di questo album, penso che ci siano due elementi che attraversano l'album e questi sono la paura della solitudine; "loneliness" è una delle prime parole dell'album, e anche il pezzo dei Black Sabbath la riguarda (ed è uno dei motivi per cui è nell'album). L'altro elemento -ed è strano parlarne ora- è la paura di qualcosa proveniente dall'esterno che giunge a controllare la tua vita (e il mondo è proprio nel mezzo di questa situazione), per esempio la questione di malattie come il cancro e simili, che probabilmente è la ragione per cui quella canzone è stata scritta, ma in un modo tale per cui proprio ora le persone possano riconoscere la paura di avere quel fattore esterno che viene a controllare la loro vita. Penso che siano i due temi principali che attraversano l'album.



