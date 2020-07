FATAL PORTRAIT - # 39 - Limp Bizkit

22/07/2020 (615 letture) Odiati, derisi, sbeffeggiati, invisi alla critica e alla maggior parte del popolo metal e ormai abbandonati anche da (quasi tutti) i fan di vecchia data: in due parole, i Limp Bizkit. Figli bastardi dei Rage Against the Machine e dei Korn, il gruppo nasce nel 1994 a Jacksonville (Florida) su iniziativa del tanto disprezzato Fred Durst, a cui si uniscono Sam Rivers e suo cugino John Otto. Dopo le prime incisioni con Rob Waters, viene reclutato alla chitarra il bizzarro ma talentuoso Wes Borland ed subito la svolta decisiva: un demo viene recapitato da Durst al bassista dei Korn Fieldy che, impressionato dalla miscela esplosiva di rap e metal, segnala il gruppo al Godfather del nu metal Ross Robinson, da subito entusiasta e pronto a produrre lesordio discografico. Il tempo di sistemare gli ultimi tasselli -la firma per la Flip/Interscope e lingresso dellex House of Pain Dj Lethal- e nel luglio del 1997, dopo solo sei giorni di registrazioni, sul mercato Three Dollar Bill, Yall$, primo atto di una carriera controversa fatta di alti e (tanti) bassi che ci apprestiamo ora a ripercorrere attraverso quindici tracce, dai singoli pi famosi a pezzi pi di nicchia che non mancheranno, in pieno stile LB, di suscitare accese polemiche.



1. Pollution

Dopo una breve intro contenente un folle discorso degno di un predicatore invasato (con tanto di omaggio/citazione di Disgustipated dei Tool), si subito nel vivo con Pollution, perfetto esempio dellold style della band: i riff abrasivi di Borland, il basso pompato di Rivers, lenergico e poliedrico drumming di Otto e il surplus elettronico dato da DJ Lethal creano un groove grasso e roboante perfetto per la voce di Durst, il cui flow sgraziato qui funzionale ad esprimere ladrenalina e laggressivit del gruppo. Il vocalist si dimostra incazzato come una iena e d il meglio di s nei ritornelli in cui sputa fuori tutta la sua bile e, a tratti, pare quasi mangiarsi le parole tanta la rabbia in corpo. Il testo un feroce attacco ai (gi allora) detrattori che consideravano la loro proposta musicale solo come noise pollution. Un plauso infine va anche alla produzione di Ross Robinson, abile ad assecondare la foga della band plasmando un sound grezzo e tagliente.



2. Counterfeit

Se da un lato, come appena visto, la band doveva gi confrontarsi con gli haters, dallaltro non erano pochi gli estimatori del connubio tra hip-hop e metal offerto dai cinque. questo il tema di Counterfeit, risposta piccata nei confronti delle frotte di imitatori rei di copiare il loro look e luso di strofe rap su basi metal. Le liriche al vetriolo di Durst sbeffeggiano gli imberbi che tentano inutilmente di rifarsi a questo nuovo sound e a rimarcare ulteriormente il gap ci pensa una delle strumentali pi pesanti dellintero platter, con una sezione ritmica poderosa e i riff acuminati di Borland, qui realizzati senza lutilizzo del plettro.

Primo singolo estratto e prime polemiche: lInterscope Records, cui si appoggiava la piccola Flip, pag 5.000 dollari ad una radio di Portland per mettere in rotazione 50 volte la traccia; liniziativa fu travolta da una marea di critiche e non riusc ad aumentare lesposizione mediatica della band.



3. Faith

Tralasciando a malincuore Sour, non si pu non soffermarsi su Faith, singolo pubblicato nel 1998 e vero game changer per la band. Presenza fissa sin dai primi live al Milk Bar di Jacksonville, era stata proprio questa scanzonata cover di George Michael ad attirare un certo seguito di fan, incuriositi anche dallimpatto scenico di Borland, solito indossare strambi costumi o cimentarsi in arditi body painting. Nonostante liniziale parere contrario di Ross Robinson, la traccia venne registrata e cos loriginale dellex Wham! venne violentata dalle urla sguaiate di Durst, dal down-tuning della chitarra di Borland e, soprattutto, dagli scratch selvaggi di DJ Lethal. Grazie a questa ardita scelta, il gruppo ottenne finalmente la fama e si dischiusero in tal modo le porte del mainstream e dei tour a perdifiato, dove i nostri iniziarono a toccare con mano la celebrit tanto agognata.



4. Nookie

Dopo i bagni di folla allOzzfest e al Family Values, il gruppo decide di rimettersi subito al lavoro per non disperdere lhype che si stava velocemente alimentando. Con Terry Date produttore e Brendan OBrien al mixaggio, nel giugno del 1999 esce Significant Other, album imperniato sulle disastrose relazioni interpersonali di Durst, specialmente quelle con le donne. Il primo singolo estratto, Nookie, fa saltare il banco e le vendite sin dalla prima settimana sono vertiginose (pi di 600.000 e ad oggi circa 16 milioni). La traccia palesa senza tanti fronzoli il nuovo corso stilistico della band, con laccantonamento della parte pi metal-oriented del debutto in favore di una pi marcata componente hip-hop. I beats e i samples di DJ Lethal, la batteria cadenzata di John Otto e il rappato mellifluo di Durst sanciscono il cambiamento di direzione verso lidi pi radio-friendly e il ritornello rimane ancora oggi uno dei maggiori guilty pleasure che il nu metal abbia mai offerto.



5. Break Stuff

Con la rissosa Break Stuff, sostanzialmente un grande Fuck a tutto e tutti, i Bizkit diventano ufficialmente gli idoli dei teenager di fine anni 90, ammaliati dalla strafottenza e dalla cafonaggine della band (sono in migliaia ad indossare liconico baseball-cap rosso di Durst, rigorosamente con la visiera girata). Il brano, scandito dai riff di Borland reiterati a mo di campionamento, deflagra allaltezza del bridge finale dove unonda di energia animalesca travolge ogni cosa davanti a s. proprio durante lesecuzione del pezzo a Woodstock 99 che i pi di 200.000 partecipanti persero completamente il controllo, devastando lEast Stage e perpetrando diverse violenze sessuali. Per contrastare le critiche ritenute ingiuste, la band reag con il video di Re-Arranged, dove i cinque, accusati di aver istigato tali nefandezze, vengono condannati a morte.



6. Take a Look Around

Il 2000 il punto di non ritorno: i Bizkit sono allapice della fama e per mantenere la dittatura nel mainstream occorre pubblicare immediatamente il terzo album (dallorrendo titolo Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water) che vende lastronomica cifra di 400.000 copie in un giorno e di un milione in una settimana, superando il record fino ad allora appartenuto a Vs dei Pearl Jam. Facilita il tutto il primo estratto Take a Look Around, presente nella colonna sonora di Mission Impossible 2, sorretto dal riff portante che riprende il tema composto da Lalo Schifrin per la serie tv Mission: Impossible degli anni 60-70.



7. My Way

Ubriachi per il successo strabiliante delle vendite e per i sold-out nei tour (tra cui uno sponsorizzato dal sito di file-sharing Napster), giunto il momento dellautocelebrazione. Ad assolvere al compito ci pensa My Way, sorta di semi-ballad aperta e chiusa dal sample di My Melody del duo Eric B. & Rakim dove Durst, ormai divenuto unicona pop (chi si ricorda del suo duetto con Christina Aguilera sul palco degli MTV VMA del 2000?), in preda a un delirio di onnipotenza, declama fieramente di fregarsene delle regole e delle ipocrite convenzioni sociali dei ben pensanti, rigettate in blocco per uno stile di vita in cui la sua volont potenza e o si fa come dice lui, o si fa come dice lui, senza possibilit di appello.



8. Hold On

Cosa offrono gli altri singoli Hot Dog, Rollin e My Generation al di l del record di fuck in una canzone, di un video girato su una delle Torri Gemelle e delle solite liriche autoreferenziali? Ben poco. Hold On invece, in mezzo a tanta superficialit, si configura come una piccola perla: impreziosita dalla collaborazione del compianto Scott Weiland, la traccia rivela un inaspettato lato intimistico della band che, per una volta, abolisce le smargiassate rap metal a favore di una composizione delicata, con una sezione ritmica minimale e un riffing inquieto. Latmosfera depressa di marca grunge (un po Stone Temple Pilots, un po Alice in Chains) vede protagonisti i vocalist, con una prova da pelle doca di Weiland e uninsperata performance positiva di Durst, specialmente nei ritornelli dove si assiste allintreccio delle due voci. Il testo tratteggia la dolorosa distanza dalla persona amata e le difficolt di starle lontano, questultime acuite dal fatto che lei, figura algida e crudele, non hai mai avuto bisogno dellinnamorato. Non resta altro che farsi forza e andare avanti, ma limpossibilit di realizzare il sentimento brucia cos forte che persino i fragili ed eterei contorni dellanima non possono fare a meno di sanguinare copiosamente.



9. Just Drop Dead

Ottobre 2001: fine della corsa. Wes Borland annuncia luscita ufficiale dal gruppo, stanco della piega troppo commerciale che aveva assunto il sound. Dopo una serie di farlocche audizioni pubbliche e le prime registrazioni per il nuovo album con Durst alla chitarra, viene reclutato lex Snot Mike Smith, il cui feeling con la band non sboccia mai del tutto. Il biennio 2002-2003 dunque un periodo caotico e confusionario per i Bizkit, protagonisti di numerose sessioni frustranti ed inconcludenti che portano allopaco Results May Very. Tra le tracce scartate dalledizione standard si trova Just Drop Dead, dove i riff di pura marca nu metal del nuovo arrivato e la mostruosa prestazione di Rivers al basso formano il perfetto tappeto sonoro per le liriche del cornuto Durst, a quanto pare tradito dalla sua nuova fiamma, la lolita del pop Britney Spears. Il testo piccatissimo, pieno di insulti infantili e assurde metafore tennistiche, fa del brano uno degli episodi pi spassosi dellintera discografia degli LB.



10. Welcome Home (Sanitarium)

Si, sono consapevole del forte rischio di linciaggio. Si, leggere queste righe potrebbe far venire un infarto ai metallari pi oltranzisti. Il 3 maggio 2003 si tiene lMTV Icon dedicato ai Metallica e sono proprio i Limp Bizkit a salvare la serata, caratterizzata da cover poco riuscite e tuttal pi noiose. La versione proposta della quarta traccia di Master of Puppets, invece, rappresenta tutto ci che una cover dovrebbe essere: fedele alloriginale con laggiunta di un tocco personale, cos da marchiarla a fuoco con il proprio stile. Bene, questo quello che fanno magnificamente i nostri: la nu metallizzazione di un caposaldo del thrash si manifesta con una semplificazione delle partiture pi complesse e soprattutto con il turntablism di DJ Lethal che qui agisce quasi fosse una seconda chitarra. Eccellente la prova vocale di Durst, meritevole di ogni critica possibile ma non in questa esibizione di puro cuore da cui trasuda tutta la passione per uno dei suoi gruppi preferiti. Da sballo il bridge finale con i devastanti scratch che fanno alzare dalla sedia persino Lars e Kirk. La migliore cover mai fatta da un gruppo nu metal e uno degli episodi qualitativamente pi alti dellintero movimento.



11. Eat You Alive

Results May Very, mai titolo fu pi azzeccato. Uscito nel settembre 2003, quando il nu metal era ormai agonizzante, il quarto disco in studio viene massacrato allunanimit sia dalla critica che dal pubblico, pur avendo al suo interno alcuni episodi validi (Build a Bridge, Almost Over, Creamer, Lonely World). Eat You Alive, il primo singolo, lultima hit del gruppo: accompagnata da un video con lattrice Thora Birch, la traccia pu essere definita come una ballad damore malsana e perversa, dedicata ancora una volta a Britney o forse ad Angelina Jolie, sogno erotico del cantante. Laggressiva strumentale e le feroci urla di Durst materializzano il desiderio fisico e primitivo dellunione con la donna/preda per poi implodere, con un certo stupore, in un bridge di straniante dolcezza mista ad un romanticismo malato.



12. The Truth

Nellagosto 2004 rientra in formazione Borland e la band si dedica alla realizzazione del suo primo EP, uscito a met 2005 e chiamato The Unquestionable Truth (Part 1). Senza motivazioni apparenti, Durst decide di non promuovere in alcun modo il nuovo lavoro, minato gi in partenza anche dalla defezione di John Otto, presente solo su una traccia e sostituito dal veterano del NY hardcore Sammy Siegler. Il sound globale si fa pi oscuro (a produrre torna Ross Robinson) e i testi toccano argomenti delicati come gli abusi sessuali fatti dai preti, il terrorismo e la corruzione delle fonti di informazione.

The Truth il miglior esempio del nuovo corso con le sue ammalianti linee di basso e i possenti riff del chitarrista figliol prodigo, mentre le strofe rap cadenzate di Durst sfiorano il plagio dello stile di Zach de la Rocha.



13. Home Sweet Home/Bittersweet Symphony

A seguito dellinsoddisfacente EP le tensioni tra i vari membri diventano insostenibili e in particolare le frizioni tra Durst e Borland portano allo scioglimento del gruppo. C per ancora il tempo, nel novembre 2005, di licenziare Greatest Hitz, antologia che raccoglie i brani pi noti dei quattro album pi tre inediti, due outtake da Results May Very e una traccia nuova di zecca. Si tratta di Home Sweet Home/Bittersweet Symphony, un cover medley che fonde la storica ballad dei Mtley Cre e lhit dei The Verve. Ascoltandola, si percepisce un forte senso di malinconia a cui si aggiunge un velo di nostalgia, come se si stesse avvicinando il momento del commiato. la fine di unepoca, la fine ufficiale del nu metal.



14. Walking Away

Dopo alcuni anni di pausa si concretizza la (prevedibile) reunion e, nel 2011, viene dato alle stampe Gold Cobra, quinto album in studio che si rif al sound del biennio doro 1999-2000. Il risultato per tuttaltro che memorabile, visto che i pezzi sono una sbiadita riproposizione dei soliti clich rap metal e le poche innovazioni sono decisamente discutibili (limbarazzante autotune in Autotunage). Per fortuna c Walking Away, triste e delicata ballad riallacciantesi allirrequieta atmosfera di Hold On, con un Fred Durst sugli scudi bravo ad alternare melodie affrante nelle strofe e urla angosciate nelloutro, mentre la chitarra di Borland si concede addirittura il lusso di un breve assolo.



15. Ready to Go

Nel 2012 si verificano due eventi epocali come la separazione dalla Flip/Interscope e labbandono di DJ Lethal, (ovviamente) a causa di litigi con Durst. Con la firma per la nota label di marca hip-hop Cash Money, si inizia a parlare di un nuovo album e intanto nel 2013 esce Ready to Go e si subito proiettati indietro nel tempo. Corredato da un video trash e ignorantissimo, il brano ripesca la cafonaggine dei singoli di Chocolate Starfish regalando un godurioso rap metal infarcito di liriche autocelebrative e sessiste pi gli immancabili fuck e bitch buttati a caso in quasi ogni verso. Una ventata daria fresca che ci voleva dopo il deludente Gold Cobra e la riproposizione al 100% del vero Limp Bizkit style. Purtroppo, si trattato solo di un fuoco di paglia poich la band, a parte altri tre singoli (spettacolare la cover di Thieves dei Ministry), non ha ancora pubblicato latteso Stampede of the Disco Elephants e da ormai sette anni si trascina stancamente sui palchi di mezzo mondo suonando i soliti vecchi singoli e inutili cover live, con Borland trasformatosi da chitarrista a clownesco jukebox. Non resta che sperare e continuare ad attendere luscita del disco, cos da avere finalmente a disposizione nuovi brani che possano aggiornare la saga di questo stravagante carrozzone anche nel terzo decennio del 2000.



Discutine con noi sul FORUM Jacopo Bizzotto "Indigo" 15 quando ci sono stato io da quelle parti, in california, nel 1996 per radio trasmettevano 3 pezzi in loop, until it sleeps dei metallica, test for echo dei rush e burden in my hand dei soundgarden. 14 Li ho scoperti durante il mio viaggio negli USA nel 1999, freschi di pubblicazione di Significant Other, qui in Italia mai sentiti, a Los Angeles in ogni negozio di dischi c'erano in bella vista i loro cartonati, flyers, poster, magliette, felpe, una promozione mai vista... Ho ascoltato qualche pezzo per curiosit in uno di questi negozi, ma all'inizio non mi hanno fatto impazzire, anzi in tutta sincerit ho preso il loro cd perch era in offerta lancio a 10 dollari. Riascoltando l'album bene e pi volte il disco mi prese tantissimo, l'ho riascoltato per mesi, nonostante il loro genere musicale non fosse molto il mio, per avevano un suono moderno, nuovo che mi piaceva molto. Lo stesso fu per "Chocolate Starfish..." che usc l'anno successivo, la naturale continuazione di Significant Other e sempre in quell'anno, il 2000 appunto, li vidi dal vivo al Forum di Assago, e anche dal vivo spaccarono mica male (support band erano gli allora semi-sconosciuti Godsmack). Dopo questi li ho gradatamente lasciati, la mancanza di Borland nel successivo Results May Vary era piuttosto evidente, e penso che Durst e soci a lungo andare fossero un p a corto di idee. Per stata una band che per un certo numero di anni ho amato parecchio, e a loro modo sono stati degli innovatori. 13 In un vecchio volume sul nu metal venivano descritti "pi hip.hop dei korn (esattamente come hai detto tu), pi metal dei primus, pi elettronici dei Rage Against the Machine con il sacro spirito dei Faith No More (descrizione spettacolare e perfetta). A livello personale quello che preferisco significant other perch compatto e tutte le tracce sono pi o meno sullo stesso livello senza cali o filler (ribadisco, questo solo il mio gusto personale). Su Results May Very fatico invece a dare un giudizio, met tracce mi piacciono molto mentre le altre sono noiose e assolutamente insufficienti (tipo Down another day, Drown, Underneath the Gun) Consiglio in ogni caso di vedere il dvd sul making of di quest'album: si trova completo su youtube e mostra molto bene quanto stata complicata la sua realizzazione; io, guardandolo, ho effettivamente rivalutato in parte il disco. 12 gruppo di punta del nu metal (ma con una forte componente crossover), anche per loro non che ci sarebbero da strapparsi tutti i capelli che si hanno in testa... come gi detto nelle varie recensioni, il primo album rimane il mio preferito, colmo di rabbia fino al midollo, una versione pi hip hop dei Korn, al secondo posto ci metto il pluri-celebrato (e criticato) "chocolate starfish...", e al terzo "significant other", dei primi 3 il meno entusiasmante e pi vicino all'hip hop che non al metal... sul resto meglio lasciar perdere, si salva ben poco... concordo con chi afferma che il primo album non lasciava presagire in alcun modo i pagliacci che sarebbero diventati in seguito, col secondo e il terzo album in fin dei conti degli "adorabili" pagliacci, dal quarto in poi degli "orribili" pagliacci. 11 X indigo. Se una canzone radio friendly, almeno dal mio punto di vista, non significa che non sia genuina. Comunque nel contesto Limp bizkit ho capito cosa vuoi dire. 10 Quoto Skull. Tante belle idee che per alla fine sono state abbandonate. Ho sempre avuto l'impressione che il crossover dei primi anni 90 non fu sviscerato abbastanza. Ha portato alla nascita di altre correnti quello si. 9 Caro Rob, il tuo tentativo comunque da lodare e sulla tua disamina concordo in pieno tranne che per una cosa: i Limp sono stati "genuini" nel loro debutto, le tracce non sono radio friendly a parte faith e addirittura l'ultima una jam improvvisata di 16 minuti, nessun album "commerciale" ammetterebbe una simile cosa. Poi dal secondo album si, hanno sviluppato sonorit decisamente pi facili e infatti hanno venduto milioni di dischi. Su judgement night vi posso dire che al momento sono impegnato in una recensione ma mia intenzione realizzare un articolo appositamente dedicato a questa pazzesca colonna sonora quindi, come si suol dire, stay tuned 8 Eh si, Judgment Night OST una chicca di importanza storica non indifferente... spero venga recensito, storicamente un punto di svolta, imho 7 X Rob. La colonna sonora di judgment night fu qualcosa di divino ai tempi. Mostruosa. 6 Li conosco poco. Ho solo il secondo disco che non male. Diciamo che rispetto agli altri protagonisti della scena li ho sempre trovati molto scontati. I pezzi migliori sono quelli pi funky. Mi ha sempre dato l'idea di una band che avesse paura di osare, preferendo viaggiare su territori sicuri e pi redditizi. Prima o poi prender anche il debutto e chocolate. Anche se ai tempi I singoli di quest'ultimo mi facevano abbastanza cacare. 5 Seguito il tuo consiglio @Indigo. Ieri sera mi sono ascoltato Chocolate. Se il disprezzo passato, il giudizio sulla proposta non cambia. Non riescono a piacermi. Nell'uso del rap, dei suoni, delle parolacce ed invettive ci ho sentito certe cose di Cypress Hill, Public Enemy, Beastie Boys, Body Count, Korn (ed in genere quel gioiello della colonna sonora di Judgment Night). Ma niente. Li ritengo un gruppo poco genuino (mi sto trattenendo e faccio il signore). E con questo mi rendo conto di stare dicendo cose che quando le leggo rivolte ad altri gruppi (esempio i Greta Van Fleet) mi girano le scatole. Ma un p di sana contraddizione ogni tanto ci vuole. Mi spiego. Il disagio di Jonathan Davies nella sua voce lo senti sulla tua pelle (e i Korn non mi piacciono molto, ma lui un fuoriclasse). Le invettive politiche e sociali dei Public Enemy pensi che siano autentiche. L'ironia dei Beastie Boys straordinaria. Quando ascolto i Limp Bizkit mi sembra di essere di fronte ad una band che copia: "Cosa va oggi? Lo faccio anch'io". Ora: il successo che ebbero stato clamoroso e quindi hanno avuto ragione loro, ma nella loro poppaggine ho sempre preferito gli altrettanto odiati - dagli altri, ma non da me - Linkin Park dei primi due album. O i Disturbed (tralascio le altre figure minori del Nu come Orgy, Deadsy...). Niente da fare, torno ad ascoltare Leslie West e i Black Star Riders 4 Primi tre dischi imprescindibili, il resto dimenticabile. Tra i brani non possono mancare My generation (vero e proprio inno) e Rollin... 3 Io ascolto nu metal da quando avevo 14 anni (dal lontano 2007...) e quindi non ho vissuto gli anni della "vera scena" ma ricordo benissimo che ancora tra 2007-2008 su MTV giravano discretamente i video di My Way e Take a Look Around e da li stato amore a prima vista. In questo tipo di articoli sempre difficile scegliere solo 15 tracce e allora ho provato a fare un mix tra i classici e qualcosa di meno noto. Si Hot Dog divertentissima con il ritornello che percula Trent Reznor, mentre Behind Blue Eyes vero che famosa ma personalmente non mi ha mai preso. @Rob Fleming, se posso, ti consiglio di andarti a risentirli, magari cambierai un po' idea. Se a qualcuno interessa, circa un mese fa un utente su Youtube ha caricato due tracce (Armpit e Shov) di un demo del 1995, forse il primo in assoluto realizzato dal gruppo, rap metal grezzissimo ma il valore storico per i fan inestimabile @HeroOfSand_14 grazie mille per le belle paroleIo ascolto nu metal da quando avevo 14 anni (dal lontano 2007...) e quindi non ho vissuto gli anni della "vera scena" ma ricordo benissimo che ancora tra 2007-2008 su MTV giravano discretamente i video di My Way e Take a Look Around e da li stato amore a prima vista. In questo tipo di articoli sempre difficile scegliere solo 15 tracce e allora ho provato a fare un mix tra i classici e qualcosa di meno noto. Si Hot Dog divertentissima con il ritornello che percula Trent Reznor, mentre Behind Blue Eyes vero che famosa ma personalmente non mi ha mai preso. @Rob Fleming, se posso, ti consiglio di andarti a risentirli, magari cambierai un po' idea. Se a qualcuno interessa, circa un mese fa un utente su Youtube ha caricato due tracce (Armpit e Shov) di un demo del 1995, forse il primo in assoluto realizzato dal gruppo, rap metal grezzissimo ma il valore storico per i fan inestimabile 2 il Nu metal quel genere che associo alla mia infanzia/adolescenza, e lo ascolto sempre con piacere anche in ricordo dei "vecchi" (ma neanche tanto) tempi. i Limp fanno parte di uno di quei gruppi che hanno composto alcune canzoni che amo, ma di cui non ho mai esplorato molto la discografia. Hot Dog rimane il gioiellino, trash ed esagerato ma spettacolare, per quanto mi riguarda, ma ci sono tanti bei brani anche all'interno di questo articolo. Sono andato ad ascoltarmi i singoli pi "recenti" che non conoscevo, e non sono niente male. Le due cover citate sono anche famose, anche se Behind Blue Eyes credo sia pi nota. Che dire quindi, io sono uno legato al timbro di Durst perch appunto mi "ha cresciuto" in parte, per riconosco l'assurdit del personaggio e di molte scelte effettuate dalla band. Le qualit c'erano, non erano dei fenomeni ma sapevano scrivere dei pezzi notevoli. E mi mancano gruppi cosi Intanto ben arrivato, Jacopo, credo che non sia pi cos facile trovare esperti di nu metal oggigiorno, quindi credo che il tuo contributo possa dare una grande mano a Metallizedil Nu metal quel genere che associo alla mia infanzia/adolescenza, e lo ascolto sempre con piacere anche in ricordo dei "vecchi" (ma neanche tanto) tempi. i Limp fanno parte di uno di quei gruppi che hanno composto alcune canzoni che amo, ma di cui non ho mai esplorato molto la discografia. Hot Dog rimane il gioiellino, trash ed esagerato ma spettacolare, per quanto mi riguarda, ma ci sono tanti bei brani anche all'interno di questo articolo. Sono andato ad ascoltarmi i singoli pi "recenti" che non conoscevo, e non sono niente male. Le due cover citate sono anche famose, anche se Behind Blue Eyes credo sia pi nota. Che dire quindi, io sono uno legato al timbro di Durst perch appunto mi "ha cresciuto" in parte, per riconosco l'assurdit del personaggio e di molte scelte effettuate dalla band. Le qualit c'erano, non erano dei fenomeni ma sapevano scrivere dei pezzi notevoli. E mi mancano gruppi cosi 1 In tutta onest avrei voglia di ascoltarmi qualcosa di loro oggi, dopo 20 anni, perch tra il 1999 e il 2003 avevo nei loro riguardi un odio incontrollato. L'unica canzone decente che ricordi stata Behind blues eyes, ma non loro. E l'altra Take a Look Around. Che si fa fatica a dire che loro. Chiss, oggi, magari mi farebbero un altro effetto, ma all'epoca avevo rigetto puro come mai ho provato nella mia vita nei confronti di gruppi/artisti.