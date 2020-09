CONCERTI 10/09/20

07/09/2020 (21 letture) Quando si è palesata la possibilità di scambiare due chiacchiere con Ihsahn , storico leader degli Emperor che da anni porta avanti una magnifica carriera solista, non ce lo siamo fatti ripetere due volte; personalmente ero un po' nervoso all'idea di parlare con un monumento del metal estremo, ma il nostro si è rivelato un tipo brillante, disponibile, molto ambizioso, incredibilmente metodico e profondamente innamorato del suo lavoro. Buona lettura!



Emperor Barry: Ciao Ihsahn, benvenuto su Metallized! Come va? Ihsahn: Bene, grazie mille. E tu?



: Bene, grazie mille. E tu? Barry: Anche io bene e voglio innanzitutto ringraziarti per questa intervista, perché sono un grande fan della tua musica! Ihsahn: Grazie mille, è molto gentile da parte tua!



: Grazie mille, è molto gentile da parte tua! Barry: Dunque, per entrare nel vivo dell'intervista, cinque mesi fa hai rilasciato un EP, Telemark; ora ne pubblichi un altro, Pharos; viene spontaneo domandarti come mai hai scelto di pubblicare due EP, piuttosto che un singolo album. Ihsahn: La scelta è stata dettata dalla musica che avevo in mente; prima di approcciarmi al lavoro per l'ottavo album della mia carriera solista, infatti, avevo voglia di fare qualcosa di diverso dal solito: con Telemark volevo tornare alle mie radici geografiche, culturali ed artistiche, ad un tipo di musica maggiormente “ridotta all'osso” rispetto a quella che propongo attualmente, profondamente black metal nella sua essenza. Ho pensato che l'EP fosse il formato più adatto a questo tipo di progetto, poiché un intero album su queste coordinate sarebbe stato eccessivamente ridondante e di vedute ristrette.

Le stesse considerazioni valgono per Pharos, formato al pari di Telemark da tre pezzi originali e due cover, ma che esplora lidi musicali totalmente differenti, più soft e progressive; quindi, laddove Telemark guardava al passato Pharos al contrario è rivolto al futuro, all'esterno, alla sperimentazione. Anche per quanto riguarda i concerti dal vivo, l'idea è quella di svolgere una parte di tour incentrata su Telemark ed una su Pharos; se vogliamo, si tratta di due parti differenti dello stesso dipinto. Purtroppo, stante la situazione che stiamo vivendo, non è stato possibile effettuare alcun tour, ma spero di recuperare il prima possibile.



: Sì, credo sia una cosa positiva. Voglio dire, sono ovviamente grande fan di band come gli, che da anni portano avanti con successo il loro stile, ma personalmente la mia passione per la musica mi spinge ad aggiungere sempre colori alla tavolozza, se capisci cosa intendo. Fare musica, per me, è come imbarcarsi in un viaggio e non mi è mai piaciuto fossilizzarmi su un singolo stile: mi sono sempre messo nella posizione di cercare nuove sfide, perché è questo che mi appassiona e mi spinge a sua volta a comporre; se così non fosse, se non provassi io per primo questa passione, probabilmente il risultato finale non sarebbe valido e non piacerebbe agli ascoltatori: è un po' una strada a doppio senso! Barry: Si può dire, in effetti, che tu non abbia mai composto lo stesso album due volte! Ihsahn: Spero proprio di no!



: Spero proprio di no! Barry: Un'altra caratteristica tipica dei tuoi lavori, che hai peraltro confermato parlando dei due EP, è quella di avere sempre un concept alla base; immagino quindi che tu abbia in mente il concept da prima di iniziare a scrivere le canzoni. Ihsahn: Assolutamente! E' così fin da The Adversary, concepisco sempre l'idea di fondo di ogni lavoro ben prima di iniziare a scrivere i pezzi: ho un album da disegno sul quale, man mano che mi vengono delle idee, prendo appunti e traccio schizzi; che siano idee per testi, musiche, orchestrazioni, armonizzazioni di strumenti o anche grafiche, metto assieme quelle che hanno un minimo comune denominatore e ne faccio l'embrione per il tipo di lavoro che intendo sviluppare; ovviamente c'è sempre il rischio di un'eccessiva somiglianza di idee -dopotutto vengono sempre da me- ed è proprio per questo che, in sede di scrittura dei pezzi, cerco sempre di spingere l'asticella un po' oltre: idee simili possono essere trasposte in maniera anche diametralmente opposta! Questo tipo di approccio, se vogliamo, è una conseguenza naturale del lavorare da solista: quando fai parte di una band, hai a che fare necessariamente con frammenti di idee che dipendono dalle individualità, dalle dinamiche interne, dai gusti personali dei musicisti coinvolti e da molti altri fattori; quando lavori da solista, al contrario, sei totalmente libero di fare ciò che vuoi! Ovviamente il rovescio della medaglia sta nel fatto che ogni responsabilità ricade su di me, ma fa parte del gioco e, sinceramente, non ne avverto la pressione; per tornare al discorso del concept, personalmente ho sempre cercato di produrre lavori dove ogni canzone fosse complementare all'altra, non riesco a pensare ad un album come una semplice raccolta di canzoni a caso. Anche a livello di gusti personali, amo molto artisti come Iron Maiden, Judas Priest e King Diamond, che hanno sempre mirato a produrre dischi che suonassero organici, che non fossero appunto delle semplici selezioni di canzoni composte in un dato periodo. Per me, come detto, si tratta di creare una scena nella quale far convivere idee e, ovviamente, limitazioni che vengono da questo tipo di approccio... anzi, a ben pensarci, le definirei opportunità o obiettivi, più che limitazioni. Ecco, diciamo che il mio obiettivo è comporre un puzzle in cui ogni pezzo si incastri perfettamente con l'altro.



: Mi fa molto piacere sentirtelo dire: ho un vero debole per le colonne sonore di 007, le orchestrazioni, quel tipo di atmosfere retrò, quindi può darsi che questa mia passione sia emersa componendo quella canzone. Ti dico poi che, se mai ce ne fosse la possibilità -remota- sarebbe meraviglioso poter comporre un tema proprio per un film di James Bond. Barry: E, per curiosità, hai mai pensato di comporre musica per il cinema? Ihsahn: E' qualcosa che mi affascina molto, essendo grande fan delle colonne sonore, che ascolto spesso per conto mio. Personalmente non ho avuto il privilegio di lavorare ad un progetto del genere, ma mia moglie ne ha composta una e l'ho aiutata nell'aspetto prevalentemente tecnico; ho potuto constatare come si tratti di un processo compositivo profondamente differente da quello di un album musicale, probabilmente anche più difficile: in certi momenti la colonna sonora è dominante, in altri rimane nell'ombra, può essere sottile e potente al tempo stesso, ma deve comunque guidare lo spettatore, assieme alle immagini, in una certa direzione emozionale. Non so se ci sarà mai la possibilità di comporne una, ma sono sicuramente aperto all'idea.



Quanto a Rob e Nergal, la collaborazione è in uno stato decisamente meno avanzato, anche se ne discutiamo da ancor più tempo: considera che a chiamarmi fu Rob, quando ancora non era rientrato nei Judas Priest! Poi, da quando vi ha fatto ritorno, anche lui è stato molto impegnato, come puoi immaginare, ma abbiamo continuato a discutere di una collaborazione; successivamente, Rob ha coinvolto Nergal, altro artista che ammiro ed abbiamo cominciato a parlare in tre di questo nuovo progetto artistico. Anche qui, banalmente, si tratta di trovare il tempo per incastrare gli impegni di tutti, ma sono sicuro che sarà bellissimo lavorare con loro.



