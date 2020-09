CONCERTI 03/10/20

28/09/2020 (213 letture) Prossimi all’uscita del nuovo disco dei Benediction , programmata per il 16 Ottobre, il chitarrista e fondatore della storica band death-metal nata a Birmingham nel 1989, Peter Rewinsky ce lo descriverà e ripercorrerà la sua carriera in questa intervista



Nic: Ciao e benvenuto su Metallized. Siamo in un periodo particolare, come stai? Peter Rewinsky: Sto bene, grazie per avermelo chiesto. Mi sento un po’ frustrato come la maggior parte delle persone. Voglio solo andare avanti.



: Sto bene, grazie per avermelo chiesto. Mi sento un po’ frustrato come la maggior parte delle persone. Voglio solo andare avanti. Nic: Per ovvi motivi è stata posticipata la data d’uscita del vostro nuovo disco Scriptures. Come hai passato questo periodo? Peter Rewinsky: È stato frustrante stare seduti ad aspettare questo album, ma è fuori dal nostro controllo. Io personalmente mi sono rilassato scrivendo il prossimo album, mentre mi godevo un sole inusuale in Inghilterra.



Nic: Era il 2008 quando usciva il vostro ultimo disco, Dav è tornato dopo la sua uscita del 1998. Dopo questo lungo periodo di tempo come siete arrivati al nuovo album? Ci racconti un po’ con che presupposti avete scritto Scriptures, con quale obiettivo? : Era il 2008 quando usciva il vostro ultimo disco, Killing Music è tornato dopo la sua uscita del 1998. Dopo questo lungo periodo di tempo come siete arrivati al nuovo album? Ci racconti un po’ con che presupposti avete scritto, con quale obiettivo? Peter Rewinsky: Beh, è ​​passato un po' di tempo tra le uscite...ma siamo sempre stati insieme e abbiamo suonato dal vivo. Devi capire che abbiamo tutti una vita regolare, un lavoro e una famiglia e i Benediction sono un lavoro fatto per amore, senza scopo di lucro. Quindi, dopo aver fatto un lungo tour per Killing Music, la vita ha preso il sopravvento per un po', ma abbiamo comunque continuato a suonare alcuni spettacoli e suppongo che gli anni siano passati. Abbiamo parlato di fare un nuovo album molte volte, ma non mi è sembrato giusto in quel momento, con fan e promotori che si aspettavano sempre le vecchie canzoni classiche (alcuni lo fanno ancora). Quando abbiamo iniziato con del nuovo materiale abbiamo avuto dei problemi con la formazione e un po' di interruzioni tra i membri della band, capisci, è una parte normale dell'essere in un gruppo, quindi questo ci ha riportato un po' indietro. Quindi con i nuovi membri a posto, io e Daz abbiamo deciso di scrivere nuovo materiale, ma abbiamo deciso presto di scrivere un tipico album dei Benediction che avrebbe potuto essere scritto vent'anni fa, con un sacco di riff orecchiabili, con il nostro groove caratteristico senza blast beats. Tutto stava andando bene... poi Dave Hunt ha deciso che doveva andarsene perché sentiva che ci stava trattenendo e aveva altre strade da seguire, è stato molto amichevole e siamo rimasti grandi amici, e questo ci ha riportato di nuovo indietro. Abbiamo Dan Bat al basso e lui sta davvero bene con la band e può effettivamente suonare, e finalmente è arrivato anche Gio Durst - quindi ora abbiamo un batterista italiano che è il primo per noi (è brillante - ma non raccontargli che l’ho detto!). Poi abbiamo contattato Dave Ingram per vedere se era interessato ed era pronto... Le cose sembravano iniziare ad andare per il verso giusto come doveva essere. Ora è il momento giusto per il nuovo materiale dei Benediction



: È stato frustrante stare seduti ad aspettare questo album, ma è fuori dal nostro controllo. Io personalmente mi sono rilassato scrivendo il prossimo album, mentre mi godevo un sole inusuale in Inghilterra.: Beh, è ​​passato un po' di tempo tra le uscite...ma siamo sempre stati insieme e abbiamo suonato dal vivo. Devi capire che abbiamo tutti una vita regolare, un lavoro e una famiglia e isono un lavoro fatto per amore, senza scopo di lucro. Quindi, dopo aver fatto un lungo tour per, la vita ha preso il sopravvento per un po', ma abbiamo comunque continuato a suonare alcuni spettacoli e suppongo che gli anni siano passati. Abbiamo parlato di fare un nuovo album molte volte, ma non mi è sembrato giusto in quel momento, con fan e promotori che si aspettavano sempre le vecchie canzoni classiche (alcuni lo fanno ancora). Quando abbiamo iniziato con del nuovo materiale abbiamo avuto dei problemi con la formazione e un po' di interruzioni tra i membri della band, capisci, è una parte normale dell'essere in un gruppo, quindi questo ci ha riportato un po' indietro. Quindi con i nuovi membri a posto, io eabbiamo deciso di scrivere nuovo materiale, ma abbiamo deciso presto di scrivere un tipico album deiche avrebbe potuto essere scritto vent'anni fa, con un sacco di riff orecchiabili, con il nostro groove caratteristico senza blast beats. Tutto stava andando bene... poiha deciso che doveva andarsene perché sentiva che ci stava trattenendo e aveva altre strade da seguire, è stato molto amichevole e siamo rimasti grandi amici, e questo ci ha riportato di nuovo indietro. Abbiamoal basso e lui sta davvero bene con la band e può effettivamente suonare, e finalmente è arrivato anche- quindi ora abbiamo un batterista italiano che è il primo per noi (è brillante - ma non raccontargli che l’ho detto!). Poi abbiamo contattatoper vedere se era interessato ed era pronto... Le cose sembravano iniziare ad andare per il verso giusto come doveva essere. Ora è il momento giusto per il nuovo materiale dei Nic: Ascoltando Scriptures si può sentire una band in ottima forma. Come avete lavorato al disco? Peter Rewinsky: Per prima cosa abbiamo deciso subito che non avremmo fatto nient'altro che un tipico album dei Benediction, un classico. Io e Daz appena ci siamo incontrati abbiamo iniziato a esaminare del vecchio materiale e avevo alcune nuove idee, abbiamo praticamente scartato la maggior parte di queste e all'epoca ero piuttosto incazzato, ma col senno di poi è stata la cosa migliore da fare, ci ha dato un vero focus su ciò che volevamo ottenere, quindi abbiamo deciso di scrivere alcune canzoni per i Benediction insieme. Prima di tutto questo era per accontentare noi stessi, poi abbiamo davvero iniziato a divertirci, sembrava proprio come ai vecchi tempi e il metal ha iniziato a fluire. Quando avevamo le canzoni in uno stato ragionevole, le inviavamo a Dave per provare i suoi testi. Ricordo che, sentendo il primo set che ha rimandato indietro, di aver pensato che di certo non aveva perso il suo tocco, e allora ho capito che stavamo per vincere.



: Per prima cosa abbiamo deciso subito che non avremmo fatto nient'altro che un tipico album dei, un classico. Io eappena ci siamo incontrati abbiamo iniziato a esaminare del vecchio materiale e avevo alcune nuove idee, abbiamo praticamente scartato la maggior parte di queste e all'epoca ero piuttosto incazzato, ma col senno di poi è stata la cosa migliore da fare, ci ha dato un vero focus su ciò che volevamo ottenere, quindi abbiamo deciso di scrivere alcune canzoni per iinsieme. Prima di tutto questo era per accontentare noi stessi, poi abbiamo davvero iniziato a divertirci, sembrava proprio come ai vecchi tempi e il metal ha iniziato a fluire. Quando avevamo le canzoni in uno stato ragionevole, le inviavamo aper provare i suoi testi. Ricordo che, sentendo il primo set che ha rimandato indietro, di aver pensato che di certo non aveva perso il suo tocco, e allora ho capito che stavamo per vincere. Nic: Il suono del nuovo album è death-metal vecchia scuola, suonato con grande consapevolezza, ma si sente un'energia completamente nuova. Cosa significa per te suonare in una band così importante? Peter Rewinsky: Beh, ho iniziato con questa band negli anni '80 e si è evoluta da un'altra. Io sono sempre stato in questa band, quindi per me è solo LA band. Mi sento onorato che tu ti riferisca a noi come a una band importante perché sento che siamo solo un gruppo di amici che la pensano allo stesso modo, che si riuniscono per suonare della musica metal e godersela. Penso che faccia parte del nostro fascino dato che siamo proprio come qualsiasi altro fan del metal là fuori - solo abbastanza fortunati da poter suonare in tutto il mondo e condividere alcune birre con altre persone che la pensano allo stesso modo. Per me questo è tutto. Sono davvero contento che le persone vogliono ascoltarci soprattutto dopo tutti questi anni. Grazie a voi.



: Beh, ho iniziato con questa band negli anni '80 e si è evoluta da un'altra. Io sono sempre stato in questa band, quindi per me è solo LA band. Mi sento onorato che tu ti riferisca a noi come a una band importante perché sento che siamo solo un gruppo di amici che la pensano allo stesso modo, che si riuniscono per suonare della musica metal e godersela. Penso che faccia parte del nostro fascino dato che siamo proprio come qualsiasi altro fan del metal là fuori - solo abbastanza fortunati da poter suonare in tutto il mondo e condividere alcune birre con altre persone che la pensano allo stesso modo. Per me questo è tutto. Sono davvero contento che le persone vogliono ascoltarci soprattutto dopo tutti questi anni. Grazie a voi. Nic: Come vedi il metal estremo oggigiorno rispetto a quando hai iniziato? Quali difficoltà hai attraversato o stai vivendo nella tua carriera? Peter Rewinsky: Ovviamente nei primi tempi era nuovo, "fresco", e le band stavano lavorando sul loro stile e sound, le band grindcore suonavano blast beat, le band hardcore facevano cose politiche ecc. E poi sono arrivate le band crossover, ma al giorno d’oggi sento che le band stanno cercando di essere più veloci e aggressive nello stile vocale e nei testi, e non è per me. Capisco che sia difficile essere originali e che tutte le band hanno il loro posto, e sono tutte benvenute, spero solo che possiamo riportare un po’ di classe e stile. Ad essere onesti, a volte è stato difficile negli anni vedere la scena morire un po' per poi ritornare, e così via, ma siamo sempre stati lì tra alti e bassi ed è una cosa che ti fa apprezzare i bei momenti. Ad ora sembra che abbiamo guadagnato un po’ più di meritato rispetto da parte di tutti coloro che ci hanno accolti in tutti questi anni. La difficoltà più grande è ciò che sta accadendo ora poiché i Benediction sono e saranno sempre una band dal vivo. Questo è il tempo più lungo che abbiamo trascorso senza suonare dal vivo e ci manca a tutti.



: Ovviamente nei primi tempi era nuovo, "fresco", e le band stavano lavorando sul loro stile e sound, le band grindcore suonavano blast beat, le band hardcore facevano cose politiche ecc. E poi sono arrivate le band crossover, ma al giorno d’oggi sento che le band stanno cercando di essere più veloci e aggressive nello stile vocale e nei testi, e non è per me. Capisco che sia difficile essere originali e che tutte le band hanno il loro posto, e sono tutte benvenute, spero solo che possiamo riportare un po’ di classe e stile. Ad essere onesti, a volte è stato difficile negli anni vedere la scena morire un po' per poi ritornare, e così via, ma siamo sempre stati lì tra alti e bassi ed è una cosa che ti fa apprezzare i bei momenti. Ad ora sembra che abbiamo guadagnato un po’ più di meritato rispetto da parte di tutti coloro che ci hanno accolti in tutti questi anni. La difficoltà più grande è ciò che sta accadendo ora poiché isono e saranno sempre una band dal vivo. Questo è il tempo più lungo che abbiamo trascorso senza suonare dal vivo e ci manca a tutti. Nic: Puoi consigliare qualche disco o gruppo che ti ha colpito di recente, anche dall'underground? Peter Rewinsky: Di solito ci imbattiamo nei gruppi quando suoniamo con loro e non abbiamo suonato per un po', ma ci siamo esibiti con una band gallese, i Sodomized Cadaver, che erano piuttosto interessanti.



: Di solito ci imbattiamo nei gruppi quando suoniamo con loro e non abbiamo suonato per un po', ma ci siamo esibiti con una band gallese, i, che erano piuttosto interessanti. Nic: Parlando di Scriptures cosa ci puoi dire? È un disco grezzo e carico di energia (che lo renderebbero perfetto in live, anche se adesso tutto è fermo), al di là di questo ha qualche significato particolare? Peter Rewinsky: La vera canzone dall'album Scriptures in Scarlett è scritta sul franchise di Evil Dead (vera vecchia scuola) ma ci piaceva l'idea che Scriptures si adattasse alla copertina dell'album che avevamo aiutato a progettare e, naturalmente, al nostro nome e a quello che stavamo mirando a fare in questo album tornando alle nostre radici. Sembrava davvero appropriato. Sì, quando scriviamo immaginiamo sempre che tutto ciò venga suonato dal vivo, e penso che in questo album ci siano delle belle canzoni che saranno davvero micidiali in sede live.



: La vera canzone dall'albumè scritta sul franchise di(vera vecchia scuola) ma ci piaceva l'idea chesi adattasse alla copertina dell'album che avevamo aiutato a progettare e, naturalmente, al nostro nome e a quello che stavamo mirando a fare in questo album tornando alle nostre radici. Sembrava davvero appropriato. Sì, quando scriviamo immaginiamo sempre che tutto ciò venga suonato dal vivo, e penso che in questo album ci siano delle belle canzoni che saranno davvero micidiali in sede live. Nic: Il sound è Stile Benediction al 100%, lo stile è anni ’90 (vale anche per l’artwork). Suonate quello che vi piace, si sente nel suono, ma anche dai feedback degli ascoltatori, che vi considerano una band “onesta” e vera, di cui ci si può fidare. Essere sé stessi è un po’ il segreto del vostro successo? Peter Rewinsky: Sì, ho accennato prima, penso solo che siamo una band davvero con i piedi per terra e ci vediamo proprio come i nostri fan, non diversi. Lavoriamo sodo su quello che facciamo ed è bello essere apprezzati per quello che siamo, soprattutto dopo più di trent'anni. Quando non sei fedele a te stesso, alla fine tendi a farti scoprire. Penso che con il ritorno di Dave e con quello che stavamo mirando a fare, abbiamo riconquistato la vera essenza dei Benediction.



: Sì, ho accennato prima, penso solo che siamo una band davvero con i piedi per terra e ci vediamo proprio come i nostri fan, non diversi. Lavoriamo sodo su quello che facciamo ed è bello essere apprezzati per quello che siamo, soprattutto dopo più di trent'anni. Quando non sei fedele a te stesso, alla fine tendi a farti scoprire. Penso che con il ritorno die con quello che stavamo mirando a fare, abbiamo riconquistato la vera essenza dei Nic: Cosa ne pensi di questo Scriptures? Sei orgoglioso del disco? Con la pubblicazione del singolo Rabid Carnality ho visto che sono stati apprezzati molto i riff, la produzione ma anche il ritorno e la performance di Dave Ingram. Cosa devono aspettarsi i fans dal resto del disco? Peter Rewinsky: Penso che sia fantastico, è come album dei Benediction perso che sarebbe dovuto uscire anni fa... Avremmo potuto farlo perché appare come un lavoro quasi "senza tempo". Adoro la produzione, è senza dubbio la nostra versione migliore, e Scott Aitkins ha fatto un lavoro straordinario. È stato piuttosto difficile scegliere un singolo perché l'album è così forte ma anche abbastanza vario in certe parti e senza dubbio al 100% Benediction, e Dave è tornato più forte che mai. È passato un po' di tempo, quindi abbiamo qualcosa da dimostrare



: Penso che sia fantastico, è come album deiperso che sarebbe dovuto uscire anni fa... Avremmo potuto farlo perché appare come un lavoro quasi "senza tempo". Adoro la produzione, è senza dubbio la nostra versione migliore, eha fatto un lavoro straordinario. È stato piuttosto difficile scegliere un singolo perché l'album è così forte ma anche abbastanza vario in certe parti e senza dubbio al 100%, eè tornato più forte che mai. È passato un po' di tempo, quindi abbiamo qualcosa da dimostrare Nic: Tra l’altro siete sotto la Nuclear Blast dagli inizi. Che sensazione è per una band di nicchia come la vostra essere sotto una casa discografica così? In mezzo ai tanti gruppi nuovi dai suoni super moderni vedere i Benediction con il loro death vecchia scuola è una bella cosa. Peter Rewinsky: Sono piuttosto simpatici e rispettosi nei nostri confronti, ci trattano come qualsiasi altra band e sembrano essere interessati a quello che stiamo facendo. Ricordo i primi giorni in cui avevano appena iniziato, come cambiano le cose.



: Sono piuttosto simpatici e rispettosi nei nostri confronti, ci trattano come qualsiasi altra band e sembrano essere interessati a quello che stiamo facendo. Ricordo i primi giorni in cui avevano appena iniziato, come cambiano le cose. Nic: Avete un sound e uno stile molto definiti. Per questo nuovo disco da cosa vi siete ispirati, avete preso qualcosa o qualche band come riferimento? Peter Rewinsky: Yeah, vecchi Benediction, ma suonati oggi. Quando sei influenzato da altre band avrai sempre un po’ del suono come gli altri gruppi a cui si ispirano tutti, ci sono un'infinità di note che puoi suonare in questo modo, ma ci sono alcune grandi band che non sono più con noi che consideriamo grandi amici ed è sempre bello rendergli omaggio in qualche modo. Vedi se riesci a individuarne alcuni nell'album...



: Yeah, vecchi, ma suonati oggi. Quando sei influenzato da altre band avrai sempre un po’ del suono come gli altri gruppi a cui si ispirano tutti, ci sono un'infinità di note che puoi suonare in questo modo, ma ci sono alcune grandi band che non sono più con noi che consideriamo grandi amici ed è sempre bello rendergli omaggio in qualche modo. Vedi se riesci a individuarne alcuni nell'album... Nic: Per i chitarristi che ci stanno leggendo, puoi raccontarci qualcosa sul tuo suono e su come hai lavorato sulle parti di chitarra? Peter Rewinsky: Ammettiamolo, quella dei Benediction non è la musica metal più complessa, ma è tutta una questione di sensazioni e riff orecchiabili. Abbiamo i nostri momenti ma li preferiamo diretti e d'impatto. Daz e io sembriamo ottenere il meglio l'uno dall'altro, un consiglio per chiunque è imparare ad accettare le critiche e lavorare sodo sulla propria tecnica. Personalmente suono la chitarra da quasi quarant'anni, ma cerco ancora di imparare qualcosa di nuovo ogni volta che ne prendo in mano una e, anche se non ho mai preso una lezione, ho imparato molto da altre persone che mi hanno dato suggerimenti e trucchi e spero di poter ispirare alcuni metallari in erba là fuori per continuare questa specie di lotta.



: Ammettiamolo, quella deinon è la musica metal più complessa, ma è tutta una questione di sensazioni e riff orecchiabili. Abbiamo i nostri momenti ma li preferiamo diretti e d'impatto.e io sembriamo ottenere il meglio l'uno dall'altro, un consiglio per chiunque è imparare ad accettare le critiche e lavorare sodo sulla propria tecnica. Personalmente suono la chitarra da quasi quarant'anni, ma cerco ancora di imparare qualcosa di nuovo ogni volta che ne prendo in mano una e, anche se non ho mai preso una lezione, ho imparato molto da altre persone che mi hanno dato suggerimenti e trucchi e spero di poter ispirare alcuni metallari in erba là fuori per continuare questa specie di lotta. Nic: Rispetto a quando hai iniziato e a quando sei entrato nei Benediction cosa è cambiato, nel tuo modo di fare musica? Peter Rewinsky: Ai vecchi tempi facevamo le prove quasi tutti i giorni, ora dopo ora, ammassati intorno a un vecchio registratore, inventando canzoni e suonandole all'infinito, ma a quei tempi avevamo poca scelta e nient'altro da fare. Ora è tutto cambiato e stiamo abbracciando la tecnologia e componendo musica insieme senza lasciare le nostre case. Il che è solo un bene con Dave che vive in Danimarca e Gio in Italia!



: Ai vecchi tempi facevamo le prove quasi tutti i giorni, ora dopo ora, ammassati intorno a un vecchio registratore, inventando canzoni e suonandole all'infinito, ma a quei tempi avevamo poca scelta e nient'altro da fare. Ora è tutto cambiato e stiamo abbracciando la tecnologia e componendo musica insieme senza lasciare le nostre case. Il che è solo un bene conche vive in Danimarca ein Italia! Nic: Adesso è tutto bloccato e la vostra dimensione è quella live. Dopo tanta attesa i vostri fans sono carichi. Che progetti avete per supportare il disco? Peter Rewinsky: Abbiamo un paio di video che abbiamo girato di recente (non li ho ancora visti) che dovrebbero uscire in concomitanza con la pubblicazione dell'album. Abbiamo cancellato molti spettacoli ma continuiamo a prenotarne altri - alla fine ci lasceranno suonare, non vedo l'ora di suonare il nuovo materiale dal vivo.



: Abbiamo un paio di video che abbiamo girato di recente (non li ho ancora visti) che dovrebbero uscire in concomitanza con la pubblicazione dell'album. Abbiamo cancellato molti spettacoli ma continuiamo a prenotarne altri - alla fine ci lasceranno suonare, non vedo l'ora di suonare il nuovo materiale dal vivo. Nic: Ti ringrazio per la disponibilità, ti faccio i complimenti per il disco (che ho apprezzato) e ti faccio i migliori auguri per il futuro. Vuoi lasciare un messaggio ai lettori? Peter Rewinsky: Semplicemente grazie per il supporto e speriamo di vedervi presto sul palco e dopo lo spettacolo per qualche birra – Ciao... : Semplicemente grazie per il supporto e speriamo di vedervi presto sul palco e dopo lo spettacolo per qualche birra – Ciao...





Discutine con noi sul FORUM Nicola Bovi "Nic" 4 Grande band, visti dal vivo l'anno scorso, concerto fantastico 3 Ma è stata tradotta con Google translate? È illeggibile. 2 @er colica (più vecchio e acciaccato) Corretto, grazie per la segnalazione! 1 gruppo sano forte e vero, attendo il 16 per pigliare pure questo niente palle fine a questo giro. ps: ragazzi alla terza risposta di peter c'è un errore nel nome benediction, alla fine della risposta. è una piccolezza ma mi sono accorto ora. IMMAGINI

