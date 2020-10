VESTA - Suonare fuori dal coro

26/10/2020 (341 letture) Il trio post-rock strumentale toscano Vesta è tornato questo mese con Odyssey, sancendo così il secondo traguardo della carriera dopo le buone impressioni collezionate col debutto omonimo. Noi abbiamo intervistato Giacomo (chitarra), Lorenzo (basso) e Sandro (batteria) a ridosso della pubblicazione…



Annie: Ciao ragazzi, benvenuti nei nostri spazi virtuali! Direi di iniziare subito l’intervista chiedendovi di presentare la band a chi vi legge, dato che siete una realtà giovanissima… Vesta: I Vesta si formano a Viareggio nel 2017. Nascono subito con le idee abbastanza chiare, ovvero trio strumentale, post-rock. Nel 2018 esce il primo lavoro, Vesta, per Argonauta Records, e ora il secondo lavoro Odyssey, sempre per la solita etichetta italiana. Nel corso di questi tre anni ci sono stati diversi live ed alcune aperture importanti per noi (stile Radio Moscow, Unsane, Josh Dionne...) e un cambio di bassista.



, come il primo disco, è consigliato in primis a chi ama la musica, quella che ha bisogno di un minimo di concentrazione, a chi veramente dedica il proprio “tempo” ad ascoltare la musica. È consigliabile a chi vuole chiudere gli occhi e farsi un bel viaggio! Annie: Qual è secondo voi l’arma vincente per colmare l’assenza del cantato in un intero disco? Vesta: La composizione del pezzo, la struttura e di ogni singola parte collegata ad essa, la dinamica fra le varie parti, per far sì che l'attenzione resti sempre accesa e che addirittura solo la musica riesca a trasmettere una sorta di messaggio, anche se in senso forse più astratto.



Annie: Ce l’avete fatta saggiare brevemente nel teaser di presentazione del disco per poi servircela per intero: mi riferisco a Odyssey. Vi va di parlarmene? Devo dire che scorre molto fluidamente lasciando il segno… : Ce l’avete fatta saggiare brevemente nel teaser di presentazione del disco per poi servircela per intero: mi riferisco a Elohim , il primo singolo estratto da. Vi va di parlarmene? Devo dire che scorre molto fluidamente lasciando il segno… Vesta: Elohim è un pezzo scritto verso la fine quando eravamo già nella fase di preproduzione dell’album, è abbastanza giovane! È nata di getto, seguendo il flow del momento. Anche lì, dopo vari tentativi, abbiamo trovato la giusta quadra. Poi in fase di mixaggio eravamo subito tutti d'accordo che doveva essere il nostro primo singolo. Sia per l’intensità del suono che per la natura stessa del pezzo, era quello che racchiudeva al meglio lo spirito dell'album.



