ITALIAN THRASH METAL MILITIA - La recensione

09/11/2020 (22 letture) Stone Cold Crazy dei Queen, ma alla fine la gara a chi è arrivato prima, in questo senso, conta poco. Come accade quasi sempre, la musica non nasce dal silenzio, ma da altro che viene ripreso ed elaborato: nel caso del thrash metal, parliamo da un lato del movimento esplosivo dell’heavy metal mondiale, la NWOBHM e dall’altro lato del movimento di protesta allora musicalmente più estremo, l’hardcore. Dall’unione di queste due correnti, che peraltro si sono comunque influenzate a vicenda fin da subito, finendo per litigare spesso come fratelli, per poi continuare a crescere l’una accanto all’altra, ritrovandosi amiche o nemiche a seconda del momento, come Loki e Thor nelle leggende scandinave, nasce il thrash metal. Ovverosia, la velocità dell’hardcore, la sua rabbia, la sua corrosiva denuncia politica e sociale e le costruzioni strumentali dell’heavy metal, la sua potenza, la sua superiore vena tecnica e la sua capacità di mutare e adattarsi. Un pacchetto completo, che ha poi a sua volta e a stretto giro, ibridato e dato vita ad altri due generi ancora più estremi, il death e il black metal. Il tutto, in pochissimi anni: ovverosia dalla fine degli anni Settanta ai primissimi anni 80, per quanto riguarda i progenitori delle due correnti, considerando poi l’uscita di demo e album fondamentali e già propriamente thrash tra il 1982 e il 1986 e un continuo sviluppo durato almeno fino ai primi anni 90, per incontrare qui una prima crisi, una mutazione verso nuovi orizzonti e ritornare infine nella forma di revival del genere classico tra la fine del primo decennio del 2000 e i giorni nostri.

Un genere nato negli Stati Uniti e poi velocemente esportato, in particolare in Gran Bretagna e, soprattutto, Germania, ma che ha conosciuto una diffusione veloce in tutta Europa e da lì, piano piano, in tutto il Mondo. E l’Italia?



ITALIA, ITALIA…..

Per l’Italia parliamo quasi sempre di importazione da parte di alcune ristrette frange di musicisti attenti alle correnti straniere, di generi musicali nati altrove. Un ritardo culturale mai davvero colmato, anche se il Belpaese aveva avuto un primato mondiale nella ricchezza e qualità della scena prog rock assieme alla scena britannica e che era però stato velocemente dilapidato nella seconda metà degli anni Settanta, con pochi grandi Maestri che proseguiranno la loro attività e sempre e comunque a costo di un "addomesticamento" che ne snaturò grandezza e alterità, tornando a premiare l'eterno cliché di Sanremo o, in alternativa, un pop colto e ibridato dalla new wave o da altre correnti straniere. Il resto furono solo avanguardie, come i mai troppo lodati Volare e di tutti quei cantanti melodici che suonavano per i connazionali emigrati in tutto il Mondo.

Eppure, anche in Italia esistevano ed esistono delle eccellenze che semplicemente non si possono ignorare e quelle eccellenze sono -come sempre- solo la punta dell’iceberg di un movimento enorme, spesso ignorato e sicuramente poco conosciuto. Ecco quindi che negli ultimi anni, finalmente, diversi giornalisti ed esperti del settore, hanno cominciato a navigare in quell’underground sfortunato ed eroico che è stato il movimento metal in Italia, raccontandoci storie che i più non hanno mai sentito; anche quando si affrontano i nomi che sono riusciti faticosamente a emergere, la verità è che in tanti non sono riusciti o non hanno voluto approfondire davvero la loro discografia, limitandosi ad un "rispetto" di facciata, che poco poi ha a che vedere con l’amore e il supporto.



ITALIAN THRASH METAL MILITIA

Dopo uscite importanti come quelle legate al nome di Gianni Della Cioppa (Italian Metal Legion) o di Eduardo Vitolo (Giorgio Monaco. Psicologo e già autore di Guida al thrash metal (2018) e di Arcana, Monaco è stato redattore di Metallized e raccogliendo molto materiale online e facendosi forza anche di diverse pubblicazioni cartacee, ha quindi realizzato un lungo e interessante viaggio alla scoperta della Italian Thrash Metal Militia. Un viaggio che inizia giustamente col primo singolo degli storici Bulldozer, Fallen Angel, del 1984 e termina con Sect of Faceless dei Reverber del 2020. Nel mezzo troviamo quasi centoventi album e demo esaminati di quasi altrettante band, con qualche grosso nome che ritorna lungo la strada, in perfetto ordine cronologico. Interessante quindi la scelta di dare una visione estremamente ampia di quella che è stata la scena italiana, praticamente in quasi ogni regione, andando a spulciare anche demo e formazioni locali che hanno dato un contributo più o meno importante, ma sempre estremamente sentito. Naturalmente, grande attenzione viene dedicata alla sacra triade costituita da Necrodeath e Monaco di legare i vari scritti con continui rimandi ad altre schede, con anticipazioni di quanto seguirà e riprese di quanto invece già detto, grazie al criterio cronologico che appunto mette in fila le uscite e rende l’idea di un percorso che, per i più, si concludeva dopo un demo e nient’altro e, per pochi, significava arrivare al sospirato debutto, per poi perdersi nuovamente o subire quei continui cambi di formazione che minano inevitabilmente un gruppo in cerca di continuità. E’ così che alla prima eroica fase ottantiana, costituita quasi esclusivamente da gruppi emergenti dalla breve durata e dalla scarsa fortuna discografica, che spesso portano con sé un DNA tipicamente hardcore, genere da sempre radicato nel suolo italiano come ben esemplificato dai leggendari In.Si.Dia, Braindamage, Alligator, Kaos Lord, Jester Beast, Headcrasher, Tossic, S.N.P., Flash Terrorist e le superstar Contempo e Dracma Records, hanno segnato un passaggio fondamentale in Italia, un momento in cui davvero sembrava che finalmente per il metal fosse arrivato il momento di mettere radici profonde, definitive e professionistiche.

E poi? E poi sono arrivati gli anni Novanta e il movimento metal mondiale è andato in declino, così come il thrash metal, che ha continuato a crescere quasi esclusivamente nella nuova formula del groove, mentre i generi estremi a cui aveva dato vita hanno raggiunto la maturità rubandogli la scena e relegandolo nel cantuccio. Ecco che anche in Italia qualcosa si inceppa e non è un caso se, anche nel libro, il decennio che va dal 1995 al 2005 vede pochissime schede, per poi riprendere quota in maniera prepotente dal 2006 in poi, in corrispondenza dell’arrivo dell’ondata revival, anche grazie al lavoro di etichette importanti per l’Italia come la Schizo e Bulldozer (inevitabile ricordare anche qui il recentemente scomparso A.C. Wild), così come degli Extrema e dei sempre potentissimi Necrodeath.



UNA EPOPEA SILENZIOSA

La lettura di Italian Thrash Metal Militia è quindi un piacevole viaggio in oltre trentacinque anni di storia metallica italiana che centra il proprio sguardo sulle uscite discografiche lasciando al lettore il compito di ancorare storicamente le varie schede al momento discografico italiano e mondiale. Forse in tal senso, l’introduzione dell’autore, nel presentare l’opera, coglie già quello che è il principale limite dell’uscita, lasciando però non risolto il nodo. Di positivo, c'è invece che si può evitare di centrare l’attenzione su chi è rimasto fuori o piuttosto su chi è dentro "invece di": l’intenzione non è quella della rappresentazione enciclopedica e il lettore potrà portare all’elenco quello che ritiene mancare, dato che il nostro underground rimane, quasi incredibilmente, uno dei più ricchi. Senza regalare nulla, la profondità della ricerca è tale che la lettura della storia di gruppi anche davvero mai sentiti o comunque mai forse usciti davvero dalla dimensione locale, costituisce di per sé un grande motivo di interesse.

La scrittura asciutta, mai retorica e ridondante e invece veloce di Monaco riesce insomma, assieme alla bella e appassionata prefazione del nostro Francesco Gallina, a donare un’aura emotiva che non puzza di "vecchia cartolina ingiallita" di parenti mai conosciuti, ma di epopea paradossalmente quasi silenziosa, mai davvero sbocciata e ancor meno celebrata e per questo ancora "viva" e ingenua, eroica e sincera, fatta di manifestini ciclostilati, di concerti in venue improbabili, con attrezzature improvvisate, pubblici incerti e ridotti all’osso, registrazioni al limite dell’udibile, con tecnica strumentale magari rivedibile, di cassette e mangianastri, autoradio a volumi impossibili e quella voglia di sognare in grande con mezzi praticamente assenti, che ha costituito e costituisce spesso ancora oggi la realtà di fin troppe band nazionali. Magari i mezzi tecnologici non saranno più gli stessi e certo oggi il pregiudizio nei confronti delle band italiane per molti versi è stato superato, ma questo non ha significato il superamento del deficit culturale italiano verso il rock duro e, tanto meno, ha colmato l’assenza di una vera scena e di una professionalità che, anche in tempi di Covid-19, ci dice quanto il fare il musicista non sia ancora oggi visto come un mestiere in Italia. Figuriamoci per un musicista rock.



Ben vengano insomma pubblicazioni del genere, che supplendo con un encomiabile lavoro di raccolta alla scarsità di informazioni relativamente a tante realtà, ci aiutano a capire quanto fosse penetrato ovunque l’amore per questa "musica strana" che ancora oggi unisce migliaia di appassionati, magari slegati tra loro e ancora oggi "pecore nere" rispetto al mainstream imperante, ma non per questo passivi e sconfitti da una situazione generale tanto più grande di loro. Senza Storia non c’è futuro e chissà che riscoprire questi pionieri nazionali non costituisca scintilla per alzare ancora una volta la fiamma e il testimone e imparare a valorizzare oggi il grande patrimonio musicale che, nonostante tutto, ha raggiunto in questi giorni forse il suo livello massimo in assoluto in termini di valore e qualità complessivi.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::



AUTORE: Giorgio Monaco

TITOLO: Italian Thrash Metal Militia

EDITORE: Arcana Edizioni

PREFAZIONE: Francesco Galina

COPERTINA: Flessibile

PAGINE: 219

ISBN: 978-8862318396

