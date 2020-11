Intervista

Lacrimosa: Ciao Andrew, benvenuto su Metallized. Prima di tutto, come ti senti, come stai in questo periodo così particolare e difficile?

: Buonasera Sara, credo che tutta questa situazione abbia danneggiato le nostre vite, ma penso che la sto affrontando piuttosto bene.

Lacrimosa: La band ha pubblicato l’album The Ghost of Orion, appena prima che il periodo più critico avesse inizio. In che modo il Coronavirus è andato ad incidere sui piani dei My Dying Bride per quest’anno?

: Ha fondamentalmente fermato tutti i concerti e gli eventi dal vivo previsti per quest’anno, e questo non solo nel caso specifico deima per tutte le band. Ma per quanto riguarda i piani per i, per una coincidenza molto strana, ci ha dato l’opportunità di concentrarci ancora di più su di essi. Non abbiamo più dovuto fare concerti, chiaramente speriamo che siano solo rimandati all’anno prossimo. Con il nuovo EP che sarebbe stato pubblicato presto abbiamo lavorato su alcuni video musicali che normalmente non faremmo perché siamo molto timidi, così da un certo punto di vista è stato utile, ma speriamo che tutta questa situazione non si protragga troppo a lungo, perché nel mondo della musica è davvero dannosa, ha fermato quasi tutto.

Lacrimosa: Come siete giunti alla decisione di pubblicare prima l’album e poi anche l’EP Macabre Cabaret?

: Quando stavamo scrivendo e registrando l’album, ci stavamo particolarmente divertendo. Normalmente iscrivono album piuttosto lunghi e anche brani particolarmente lunghi in molti aspetti, perciò a quel tempo quando stavamo scrivendo(naturalmente non sapevamo ancora che sarebbe stato questo, ma hai capito cosa intendo dire), si stava profilando un album davvero lungo, perciò abbiamo parlato con i ragazzi dellache ci hanno suggerito di prendere questa situazione a nostro vantaggio e tenere alcuni pezzi per la pubblicazione di un EP più avanti. E devo dire che abbiamo particolarmente gradito questo suggerimento, perché ci eravamo accorti che l’album stava diventando davvero lungo, ma è stata una decisione difficile capire quali brani lasciare fuori dall’album per l’EP e anche apportare miglioramenti agli altri. Per rispondere precisamente alla tua domanda, la decisione definitiva è stata presa quando quelli delladopo aver ascoltato tutti i pezzi ci dissero che n’erano troppi per un solo album. Così ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo aspettato che la casa discografica riscrivesse i calendari di uscita e abbiamo discusso insieme di far slittare l’uscita di un EP per novembre per darci anche il tempo per lavorare a dei video musicali.

Lacrimosa: La prima traccia di Macabre Cabaret è davvero splendida, sembra quasi avere un andamento progressive, quali sono state le influenze per questo brano particolarissimo?

: Abbiamo fatto più o meno quello che fanno iper comporre un brano, e allo stesso tempo provare a fare qualche sperimentazione. Spesso sugli EP proviamo a fare qualcosa di diverso e interessante, storicamente è una cosa che si ritrova negli EP degli anni 90, perciò è qualcosa che in fondo non è una novità per i. Lo so che siamo classificati come una band metal, non è un problema per me, ma abbiamo anche elementi molto eterei, eclettici, che sono adatti anche essere orchestrati, perciò le persone sono libere di decidere in che categoria mettere ie questo pezzo.

Lacrimosa: A Purse of Gold and Stars mi ricorda l’atmosfera del vostro capolavoro For My Fallen Angel, sei d’accordo?

: Sì, ovviamente non potremo mai ricrearla, ci piace moltissimo l’impatto di quella canzone, e abbiamo cercato di riviverla, ma certamente non possiamo tornare indietro nel tempo e a quegli anni sfortunatamente. Ha una sorta di aura che non possiamo in nessun modo riportare in vita, musicalmente potremmo copiarla, ma non sarebbe mai la stessa cosa. Consapevamo verso quale direzione stessimo andando, ma non potevamo ricreare qualcosa che apparteneva ed appartiene ad un’era.

Lacrimosa: Qual è il significato della bellissima copertina dell’EP?

: È il lavoro di un artista italiano, il suo nome è; laha visto i suoi lavori e sono stupefacenti. Lui ha ascoltato la nostra musica ed ha apportato tre tipi di approccio, ha creato un nuovo logo per la band, e anche quasi un simbolo e nell’artwork della copertina sono nascosti significati esoterici e mistici per ognuna della tre canzoni.

Lacrimosa: Nella line up dell’EP sei segnato come unico chitarrista, sei attualmente il solo rimasto?

: Abbiamo un nuovo chitarrista,, suona in una band metal non molto lontano da qui, i, Quando stavamo scrivendo e registrando l’album purtroppo l’altro chitarrista Calvin ha deciso di rivedere le priorità nella sua vita e di andare altrove. È stato un momento difficile, e fondamentalmente ho scritto e registrato tutte le parti di chitarra nell’ultimo album nell’EP, ma adesso per i concerti in futuro abbiamo Neil alla seconda chitarra ed esteticamente sembra che sia un po’ come il mio doppio.

Lacrimosa: È cambiato qualcosa nella musica della band con il passaggio alla Nuclear Blast?

: No, stranamente no. Abbiamo ricevuto anche altre offerte da parte di altre case discografiche e quella dellasembrava la migliore. Quando io e Aaron siamo volati in Germania per firmare il contratto ci hanno dettoe qualcuno può pensare che con un’etichetta così grande le cose debbano per forza cambiare in una certa maniera, ma per ile cose sono andate in maniera differente ed è stato perfetto per noi. Perché semplicemente volevamo continuare a fare quello che normalmente come band abbiamo sempre fatto e non diventare commerciali o cose simili.

Lacrimosa: Parlando dell’album The Ghost of Orion, puoi dirci come sono andate le cose durante il processo di registrazione dell’album, le difficoltà che avete incontrato, anche in relazione alla malattia della figlia di Aaron?

: Il processo è stato molto duro. Aaron non c’era perché era sempre impegnato con la figlia, così abbiamo registrato tutto l’album senza le parti vocali e senza la minima idea di dove avrebbero dovuto essere le linee vocali e se ci sarebbero dovute essere. È stato un lavoro lungo, a tratti triste, alcune parti di chitarra le ho finite addirittura a casa e lì mi sono detto “Ma io faccio parte di una band, dov’è tutto il divertimento di suonare e fare casino insieme?” Oltretutto ero l’unico chitarrista rimasto in quel momento. Poi per fortuna Aaron ha ricevuto buone notizie sulla salute della figlia e quando siamo potuti tornare in studio con lui per registrare le parti cantate, non è stato affatto facile, abbiamo dovuto provare e riprovare, registrare e registrare di nuovo moltissime volte, affinché il risultato fosse soddisfacente.

Lacrimosa: Com'è nata collaborazione con la cantante dei Wardruna Lindy Fay Hella?

: Grazie a mia moglie che è italiana è veramente una grande fan dei. Cercavamo qualcosa di diverso e particolare, delle linee vocali che potessero accordarsi e dare risalto a certe parti di chitarra che avevo scritto, in quell'atmosfera così desolante, qualcosa che potesse rendere l’idea dello spazio aperto attraverso le chitarre. Io e mia moglie eravamo a Edimburgo a un concerto dei, che è veramente un'esperienza mistica che davvero vi consiglio, e così ascoltandola cantare è nata questa idea che lei fosse adatta a rendere tutto questo. Siamo entrati in contatto con lei, le abbiamo inviato la musica e lei ci inviato un solo pezzo che conteneva una sola versione, quando normalmente se ne fanno almeno due o tre variazioni. Lei ci ha detto, l’abbiamo ascoltata e abbiamo pensato. Quando Aaron l’ha ascoltata ha detto

Lacrimosa: Che cosa ne pensi della situazione attuale dei concerti e del futuro della musica dal vivo?

: Sento che non appena il nostro cancelliere ci darà il permesso di ritornare in scena e si potrà organizzare di nuovo concerti, tutto prospererà di nuovo immediatamente.

Lacrimosa: Un'ultima domanda, com’è la tua relazione con l’Italia e i fan italiani? Vuoi dire loro qualcosa?

: È molto buona perché mia moglie è italiana, ma la mia conoscenza dell’italiano è davvero scarsa, forse potrei al massimo ordinarmi una birra e prendere qualcosa da mangiare. Amiamo suonare in Italia e anche i fan italiani, abbiamo sempre fatto dei gran bei concerti in Italia e non vediamo l’ora di tornare a suonare di nuovo da voi, vi chiediamo per favore di avere un po’ di pazienza.

Lacrimosa: Grazie davvero per il tuo tempo e per la tua disponibilità, l’intervista è stata davvero emozionante!

: Grazie a te, è stata davvero un’intervista piacevole.