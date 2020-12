Intervista

Monica Atzei

Francesco: Ciao Monica e benvenuta su Metallized. Intanto vuoi presentarti ai nostri lettori? Chi è Monica Atzei?

: Ciao Francesco. Grazie a te e alla redazione diper questa opportunità. Chi sono… Una insegnante di lettere che ha una grande passione per la musica, specialmente quella metal e che si “diletta” a supportarla.

Francesco: La tua attività ti porta ad occuparti di promozione, di PR ed a scrivere per delle webzine. Cominciamo dalla prima delle tue passioni: intanto cosa significa fare ufficio stampa per dei gruppi metal?

: Era il mio sogno! Devo essere sincera: quando ero ragazza immaginavo, mentre ascoltavo la musica, di poter essere dietro le quinte, stare in disparte, ma non a guardare. Bensì organizzare, far conoscere, esserci nei momenti di up e down, collaborare. Insomma, occuparmi di una band e della sua promozione. Questo è ciò che sto cercando di fare con band metal italiane e straniere da qualche anno. Un supporto costante affinché possano essere conosciute, intervistate, recensite con i loro album.

Francesco: Sappiamo che lavori anche per la Punishment 18. Cosa puoi dirmi della situazione attuale vista dal lato delle case discografiche underground? Abbiamo detto che hai qualche contatto professionale all’estero. Che differenze stai riscontrando nel modo di gestire l’emergenza?

: Laè un traguardo non indifferente per me, una etichetta italiana di tutto rispetto cheha fondato e porta avanti con serietà e passione verso il metal nostrano e non solo. Noi anche quest’anno, che non è stato facile a causa del Covid-19, abbiamo pubblicato in fisico e digitale degli album. Le ultime quattro produzioni sono uscite il 27 novembre. Un anno difficile specialmente per i live e le fiere del disco; ci siamo comunque mossi per la promozione e abbiamo sempre mantenuto i contatti in Italia e all’Estero. Promuovendo band estere ed occupandomi praticamente io di loro, i contatti ci sono. Abbiamo cercato di avere un feedback maggiore e di dare un supporto più forte. Conosco altre realtà più o meno underground come lae anche all’estero hanno continuato con la promozione e alcune di queste che sono anche nel settore booking hanno organizzato dei live in streaming. Diciamo che tutto sommato siamo tutte sulla stessa lunghezza d’onda, speriamo tutto questo passi presto.

Francesco: L’underground in Italia, per così dire, è sempre stato più underground che altrove, se parliamo di metal. Oggi come oggi è anche il Covid-19 a deprimere questo e tutti gli altri settori. Sarà appunto Internet a salvare la scena o siamo davanti alla mazzata finale sulla voglia di partecipare agli eventi dal vivo? Te lo chiedo perché so che lavori o hai lavorato anche con dei locali e quindi conosci i loro problemi dall’interno.

: Concordo con te, qui l’underground è più che altrove underground. Seguo da anni la scena (ormai trent’anni; sigh, cresciamo!) e il metal qui a volte trova difficoltà a decollare. Io spero che il Covid non dia la mazzata finale. Noi abbiamo bisogno di concerti, i concerti e la musica hanno il potere di far del bene, di sollevare l’umore, di svoltarti la vita. Gli eventi devono continuare; si, collaboro come ufficio stampa con alcuni locali, invio i loro comunicati per i live e anche se alcuni da maggio a ottobre hanno portato avanti una loro programmazione osservando tutte le norme (tavolini, distanziamento, ecc.) l’ultimo Dpcm sugli orari ha riportato tutti allo scenario di marzo e alcuni hanno dovuto chiudere. Questo è fonte di dispiacere perché chi organizza live, serate, clinic, ci mette tanta passione e vitalità e dovrebbe avere una maggiore tutela.

Francesco: Sempre a proposito di promozione e diffusione del metal. In Italia già in condizioni normali agiamo in una specie di bolla culturale che ci isola dal resto del mercato. Ti è capitato di cercare di proporre un tuo gruppo presso mezzi di informazione “normali” e vederti chiudere le porte in faccia? Anche qui: hai notato differenze con l’estero?

: Bella domanda! Ho provato a proporre sulle radio nazionali (non web) alcune band, ma mi hanno proprio fatto capire che se dietro non c’è una label di un certo spessore e soldini da investire non c’è trippa per gatti. Parlo, specialmente, di band che curo con InfinityHeavy dove vi sono anche band di symphonic metal e hard rock, quindi diciamo “più adatte” a certi canali, ma niente da fare. Alcuni non hanno nemmeno risposto. Io credo che tutti nella vita debbano avere una opportunità quindi queste cose le capisco veramente poco, credimi. Si, ci sono alcune differenze con l’estero. Per esempio le riviste sono molto più reattive, più celeri e anche se non di stampo prettamente metal ti danno una chance per presentare nel modo più valido il tuo prodotto. In Italia comunque abbiamo da parte delle webzine/magazine di settore, anche se maggiormente online, un ottimo supporto. Siete sempre in prima linea, voi come tante altre webzine, per dar voce all’underground e ringrazio tutti coloro che supportano con vera passione la realtà italiana.

Francesco: Quanto è professionale il giro heavy nazionale? Da persona che lavora per la loro comunicazione, credi che ci sia un gap da colmare con il resto d’Europa?

: Ci sono ancora tante band che a livello di comunicazione provano a far da sole, com’era un tempo. Ma adesso sono tante ed è sempre più difficile per loro farsi largo. Vuoi perché le redazioni a volte prende in considerazione solo chi ha un presskit inviato da ufficio stampa o label, vuoi perché chi fa ora le recensioni non è più solo il semplice appassionato/conoscitore della musica metal, ma in tanti si improvvisano e quando vedono dei promo girati dalle stesse band tendono a mollare. Credo che in Italia sia un gap da colmare perché in Europa hanno capito da un pezzo che la comunicazione è l’arma vincente. Le parole sono efficaci, i fatti molto di più è vero, ma le parole fanno tanto, specialmente di questi tempi in cui abbiamo la fortuna di avere Internet.

Francesco: Passando al discorso webzine, ma restando sul tema della comunicazione, quanto impattano ancora le recensioni che scriviamo sulle scelte degli appassionati? Che senso ha al giorno d’oggi scrivere di musica usando la Rete?

: Sai benissimo che scrivo come te, anche se io preferisco fare interviste (poi quando intervistano me non so cosa dire e mi mancano le parole); io ho iniziato con le recensioni tanti anni fa e la passione non mi ha abbandonata anche se faccio fatica ultimamente perché il tempo è tiranno. Io credo che in primis siano le band a essere ultra felici per le recensioni. Per loro è un grande traguardo; noi che scriviamo siamo un “tramite”. Certo non è più come un tempo, quando si aspettava di andare in edicola per leggere sulla rivista qual era la novità (che poi da me in Sardegna arrivava sempre tutto più tardi) e cosa ci suggerivano le recensioni. Ora arrivano anche le anteprime sul Web e tutti possono ascoltare i brani sulla Rete. Per me hanno ancora il loro peso anche se la nostalgia ogni tanto mi assale per quel tempo in cui aspettavi con trepidazione la recensione o l’uscita della cassetta da comprare.

Francesco: Come abbiamo accennato, nel privato sei un’insegnate, ma anche una medievalista e nel metal certi temi sono ricorrenti. Che ruolo ha avuto l’amore per certi argomenti nel farti appassionare a questa musica e come credi siano trattati nei testi dei vari gruppi?

: La prima band metal che ho ascoltato, non avevo ancora 13 anni, sono stati gli Iron Maiden, quindi diciamo che qualche brano incentrato sulla storia lo hanno fatto… A scuola introduco Alessandro Magno facendo ascoltare il loro brano. La storia l’ho amata sin da bambina. Sono curiosa, mi piacciono le biografie dei grandi imperatori (adoro Nerone!), ho letto e continuo a leggere tantissimo e studiare tutto il periodo del nazifascismo e della seconda guerra mondiale e poi la mia grande passione storica è per la vita nel Medioevo e i monasteri. Infatti faccio ricerche specialmente sui monasteri, i monaci e la loro vita e gli scriptorium. Molte band hanno parlato di temi storici, certe band ne fanno proprio il loro “vessillo” come gli Amon Amarth che nei loro testi parlano della mitologia norrena, gli Slayer che conci conducono nei meandri della mente del Dr. Mengele e sui prigionieri del campo di concentramento di Auschwitz. Addirittura i Sepultura hanno dedicato un intero album alla Divina Commedia. Poi i Manowar e la loro epicità e ci sarebbero tanti altri esempi che mi hanno formata. Di certo di pari passo con i miei studi c’è sempre stata la musica a supportarmi.

Francesco: E non è tutto. So che scrivi anche dei libri di argomento storico, no?

: Si è vero. Scrivo anche dei libri e in questo caso (o almeno fino ad ora) non metal, anche se qualcosa di metal nel cassetto c'è. Solitamente mi occupo di ricerche in archivio del periodo medioevale, di paleografia e diplomatica. Da poco è stato ristampato un libro di una mia ricerca su San Fulgenzio di Ruspe. Monaco e poi vescovo africano che ha vissuto nel 500 d.C. Ho affrontato la Regola del suo vivere che è nota come "Pedagogia dell'esempio". In effetti ho cercato di coniugare qui le due materie in cui sono laureata: la Storia Medioevale e la Pedagogia. Scrivo anche per la rivista storicae attualmente conduco anche ulteriori ricerche che poi spero diventeranno altri saggi di studio.

Francesco: Chiudiamo con un argomento che non c’entra nulla con la musica, ma che ritengo comunque importante, considerando anche la sensibilità dei nostri lettori. So che sei impegnata con l’A.Ma.P.I. - Associazione Malattie Polmonari Interstiziali “Giulia ed Ester Molia ONLUS”. Di cosa si tratta?

: Grazie per questa domanda Francesco. A.Ma.P.I. com’è hai detto tu, è una associazione. È stata fondata per volere mio e di mio padre nel 2014 in ricordo di mia madre Giulia e di mia zia Ester, due sorelle scomparse a causa della fibrosi polmonare interstiziale. Mamma aveva 32 anni e zia 33. Tra l’altro è stata una “batosta” doppiamente dolorosa in quanto mio padre aveva risposato in seconde nozze proprio mia zia Ester che mi accudiva come una mamma. Diciamo che è una cosa che ci ha segnato davvero tanto. Io avevo 7 anni la prima volta e la seconda 15 e ti assicuro che la musica è stata importante e di grandissimo supporto. Con l’associazione cerchiamo di far conoscere questa malattia che è rara e genetica e le altre malattie dell’interstizio polmonare (proprio quello che colpisce il Covid), organizziamo attività di beneficenza e aiutiamo pazienti col nostro supporto. Il mondo metal italiano ci è molto vicino. Lo scorso anno ad esempio la Jam Session benefica organizzata da Luca Guiotto (Loud’n’Proud Radio) e dal Circus ha elargito il ricavato della serata a noi e ad un’altra associazione, ci sono molti iscritti che appartengono al metal e al rock di casa nostra e a breve ci sarà una sorpresa sempre con l’Amica Musica. Intanto ringrazio chi vorrà iscriversi: il tesseramento scadrà il 31 dicembre e costa 10 euro. Se qualcuno vorrà partecipare come socio ne saremo ben felici, è davvero tra le cose che mi stanno più a cuore.

Francesco: È tutto. Ciao e grazie per la chiacchierata. A presto.

: Grazie Francesco, grazie per questa bella chiacchierata, saluto i lettori e la redazione di Metallized, sempre pronta ed attenta alla musica e a ciò che ci gira intorno.