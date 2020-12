METALLIZED CHARTS 2020 - Alternative/Crossover/Nu

31/12/2020 (279 letture) Il 2020 non riusciremo a dimenticarlo tanto facilmente: la pandemia, il lockdown, i bollettini quotidiani sui contagi e le mascherine hanno irrimediabilmente segnato quest’annata maledetta cambiando in maniera radicale la nostra vita e le nostre abitudini. Il compito di noi redattori su queste pagine è però quello di concentrarsi sulla musica e dunque è il momento di fare un bilancio dei migliori dischi che ci hanno accompagnato in mesi così difficili.

Si parte con la chart dedicata alle uscite “alternative” divise tra clamorosi ritorni, gradite conferme e alcune sorprese firmate da debuttanti o da nomi insospettabili.

Godetevi la lista (ricordo che non è una classifica) e se avete voglia sentitevi liberi di comunicarci le vostre preferenze e gli album che più vi hanno colpito.



A cura di Jacopo Bizzotto “Indigo”



MR. BUNGLE – THE RAGING WRATH OF THE EASTER BUNNY DEMO

Mike Patton, Scott Ian e Dave Lombardo insieme, serve aggiungere altro? Teoricamente no, in ogni caso l’inaspettato come-back dei Mr. Bungle ci porta indietro nel tempo direttamente agli anni ‘80 grazie alla ri-registrazione del primo demo tape. Un monolite di buon vecchio crossover thrash corredato da una dose di ironia corrosiva che non può non rimandare ai mitici S.O.D. Spacca alla grande, ovviamente sotto i diabolici auspici del sergente D.



BODY COUNT – CARNIVORE

Ice-T, quando non è impegnato a risolvere crimini in Law & Order, si cala nelle vesti di cantore della violenza urbana che infesta le metropoli americane. Muovendosi tra gang, armi da fuoco, droga, soprusi della polizia e razzismo, i Body Count dispensano un ottimo album di crossover thrash brutale, sincero e tristemente attuale.



DEFTONES – OHMS

Un attesissimo ritorno che ha provocato più di una spaccatura tra i fan della band di Sacramento. Ohms infatti accantona quasi del tutto le sperimentazioni post- e propone un alternative metal corposo e diretto che guarda più a Diamond Eyes che alla coppia Koi No Yokan-Gore. Le tracce, se prese singolarmente, sono tutte di buona fattura ma l’impressione è che manchi il famoso quid capace di portare il disco a livelli più alti. Passo indietro? Un lavoro di buona fattura ma troppo lineare e senza particolari acuti? Ai lettori l’ardua sentenza ma senza dubbio merita un posto tra le migliori uscite alternative dell’anno.



SEVENDUST – BLOOD & STONE

Una certezza. I Sevendust sono dei veri stakanovisti della scena alternative metal e con Lajon, alle prese con una delle migliori prestazioni della carriera tanto che il disco si pone appena dietro l’inarrivabile quadrilogia di fine anni ’90 e inizio millennio.



TALLAH – MATRIPHAGY

Per un fan del nu metal come il sottoscritto la rivelazione dell’anno. I Tallah, trascinati dal vocalist Justin Bonitz e dal batterista Max Portnoy (figlio dell’ex Dream Theater Mike), hanno confezionato un album imperdibile per gli appassionati del genere in grado di unire gli stilemi classici del nu (riff in downtuning, switch vocali, scratch e campionamenti) con la furia cieca propria del metallic hardcore contemporaneo. In Matriphagy la violenza sonora va di pari passo con la crudezza dei testi, delineanti un orrorifico concept incentrato su un figlio segregato e abusato da una madre psicotica che alla fine viene uccisa, squartata e mangiata. Un debutto estremamente scioccante ma vincente.



BRING ME THE HORIZON – POST HUMAN: SURVIVAL HORROR

La diarchia Oli-Fish fa di nuovo centro. A un anno di distanza dall’oltraggioso electro-pop di Amo, i BMTH tirano fuori dal cilindro un EP dai mille colori che si pone come una sorta di compendio di quanto finora suonato in carriera. Le recuperate radici metalcore si fondono con la programmazione digitale e l’elettronica radio-friendly degli ultimi due dischi per un risultato assolutamente esplosivo. Oli rispolvera le harsh vocals che hanno fatto la fortuna dei primi lavori e insieme ai vari ospiti (Amy Lee, Yungblud e persino le Babymetal) regala nove tracce energiche, rabbiose, fragili e melodiche capaci di raccontare in modo vivido la drammatica contemporaneità dominata dalle ansie e dalle paranoie dovute alla crisi pandemica.



POPPY – I DISAGREE

Qui mi gioco il jolly con una scelta che probabilmente risulterà incomprensibile ai più ma ho intenzione di andare fino in fondo. I Disagree si pone come la controparte femminile dei Bring Me The Horizon di Amo…al contrario. Se il gruppo di Sheffield è partito metal ed è diventato pop, la giovane Poppy, youtuber/influencer/modella/performer autrice di due dischi bubblegum pop, nel suo terzo lavoro passa al lato oscuro della forza e sforna un disco metal che non lascia di certo indifferenti. Assolutamente inclassificabili, i dieci brani frullano al loro interno alternative, djent, nu metal, industrial alla SKYND e parentesi techno alla Prodigy con zuccherosissime melodie e cantilene mainstream/dream pop. L’ascolto è tanto spiazzante quanto intrigante e si configura come una possibile anticipazione del “sound degli anni ‘20” in ambito alternative. Solo per chi non si pone barriere di genere nella musica.



LOATHE – I LET IT IN AND IT TOOK EVERYTHING

La ridefinizione del concetto di metalcore e l’ampliamento dei suoi ormai stretti confini. Il sophomore album dei Loathe stupisce per l’assoluta libertà con cui viene trattata la materia -core, modellata tramite l’inserzione di elementi djent, post-rock, nu/alternative metal, elettronica e addirittura shoegaze. In ogni traccia alberga un microcosmo di suoni e contrastanti sensazioni in cui lo scream/growl va a braccetto con melodie eteree e le distorsioni digitali convivono con riff taglienti e breakdown a cui possono sostituirsi repentinamente code acustiche o cerebrali segmenti post-. Siamo distanti anni luce dai cliché emo-core di quindici/dieci anni fa e grazie a lavori come questo (c’è chi ha parlato di Meshuggah che incontrano i Deftones) il metalcore potrebbe aver trovato la direzione giusta da intraprendere nel decennio appena iniziato.



BRING OUT YOUR DEAD – BRING OUT YOUR DEAD

Qualche mese fa la recensione di questo disco mi aveva fatto sudare le proverbiali sette camicie. Sul debutto omonimo degli spagnoli Bring Out Your Dead non è infatti semplice appiccicare un’etichetta: l’impalcatura prog thrash di base viene infatti di continuo riplasmata tramite l’aggiunta di elementi alloctoni quali sfumature digitali, campionamenti, passaggi heavy, frammenti estemporanei death e tappeti sonori electro-ambient. Potenza rock, aggressività metal, tecnica prog da un lato, melodie grintose, acuti di scuola classica, vocals gutturali dall’altro. Al di là delle classificazioni (alternative prog thrash?) un disco fresco, stuzzicante e appetibile per più palati.



SEETHER – SI VIS PACEM, PARA BELLUM

L’ultimo slot disponibile se lo aggiudica l’ottava fatica discografica dei Seether, gli indiscussi alfieri del post-grunge. Si Vis Pacem, Para Bellum risulta essere uno dei migliori lavori del combo sudafricano in virtù del suo equilibrato bilanciamento di arrangiamenti alternative metal, tormentate melodie e struggenti ballad impregnate dell’aria che si respirava lungo le strade di Seattle negli anni ’90. I testi scaturiti dalla penna di Shaun Morgan mai come in questo caso sono stati tanto sinceri, emotivamente fragili e catartici e l’insieme così delineato rende il disco un must per i fan e un ottimo ingresso per chi avesse voglia di approcciarsi a queste sonorità per la prima volta.



Menzioni Speciali

Pur non entrando in lista dalla porta principale, alcune uscite meritano almeno una citazione. Iniziamo dai Bush: Rossdale e soci proponendo un lotto di canzoni rock ispirate ed energiche che tirano dritto per la loro strada e si lasciano (forse) definitivamente alle spalle il fantasma emaciato del grunge.

Non delude l’esordio solista di Corey Taylor

Finti, commerciali ed estremamente furbi nel gestire le loro mosse in ambito mainstream: i Five Finger Death Punch impacchettano l’ennesimo disco paraculo di alternative metal tutto muscoli e cori da stadio che…alla fine svolge il suo compitino e funziona.

Discutine con noi sul FORUM Jacopo Bizzotto "Indigo" 6 @kajfak, ho inserito i loathe perché, pur partendo da una base metalcore, la trascendono e si sbilanciano verso l'alternative, inoltre gli switch vocali tra unclean vocals e parti in pulito con reminiscenze shoegaze ricordano da vicino i Deftones. Tu parli di A Quiet Place To Die, un album eccellente ma a mio avviso quello è metalcore e andrebbe dunque collocato nella classifica di quel sottogenere. Senza nulla togliere alla sua qualità, anche a me è piaciuto molto, ma non è questa la sua chart, stessa cosa per Underneath dei Code Orange. 5 Sì ma una menzione agli Alpha Wolf potevi pure farla. Sono in giro da un po' ma per me sono la vera rivelazione dell'anno A-ku-da-ma! 4 @Shock, rispetto il tuo parere e non posso negare che il mondo dell'alternative è in difficoltà rispetto al passato ma l'annata a me non pare così tragica. Il crossover inteso come negli anni '80 e '90 non esiste più così come il nu metal storico. Ora le band stanno provando a riorganizzarsi e per farlo cercano nuove strade, nuove unioni sonore, nuovi stimoli. Sul disco di Poppy accetto ogni possibile critica, ci mancherebbe (come ho scritto nel commento precedente lo recensirò nel più breve tempo possibile così da aver lo spazio adeguato per parlarne) ma l'ho messo come esempio di nuova contaminazione "crossoverizzata" in ambito alternative. Stessa cosa per il secondo disco dei Loathe, davvero stupendo (non so se l'hai sentito) che parte dal metalcore, lambisce l'alternative e diventa al limite dell'inclassificabile. Tanti critici di siti stranieri lo hanno apprezzato proprio per la voglia di andare oltre i confini ormai stagnanti e secondo la mia opinione è un ottimo tentativo di ammodernamento. Prova se hai voglia quello dei Bring Out Your Dead, in ogni caso questi dischi io li ho divorati (su tutti i BMTH) ma non farti problemi a segnalare quali altri lavori avrebbero meritato l'inclusione nella chart 3 Maremma maiala come siamo messi male per il genere crossover/alternative, ormai da anni. Di quest'anno salvo il grande disco dei Body Count, il buon Corey ed il più che discreto FFDP, dietro il nulla... 2 Peccato che ho scoperto i Loathe e soprattutto la stravagante Poppy un po' tardi: sono due dischi pazzeschi e appena possibile sarà mia premura recuperare entrambe le recensioni e metterle a disposizione per il database. @Altered, carissimo, grazie mille! I Seether sono tra i miei preferiti di sempre e quindi non potevo non metterli. Invece i mushroomhead ammetto che non mi avevano mai scaldato ma questo A wonderful life mi ha convinto e anche per me the heresy è la migliorePeccato che ho scoperto i Loathe e soprattutto la stravagante Poppy un po' tardi: sono due dischi pazzeschi e appena possibile sarà mia premura recuperare entrambe le recensioni e metterle a disposizione per il database. 1 Bell'articolo di Indigo! Di queste uscite ho avuto modo di apprezzare Corey nella sua prova solista, disco molto leggero ma allo stesso tempo intimista, i Seether (straordinari, disco confezionato magistralmente da Shaun, in forma smagliante), i Deftones, una delle mie band d'infanzia che continuo a seguire con estremo interesse e piacere e infine i Mushroomhead, altra band che seguo da una vita (The Heresy, col suo ritornello disturbato ''We feed the war machine the sacrifice has just begun'' ha allietato i momenti più dark del mio mood XD). Anno super per quasi tutti i generi, alternative compreso! \m/