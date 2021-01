Il 2019 si era chiuso con la pubblicazione del loro live album, disco che aveva riacceso la speranza di vedere ipubblicare materiale inedito. A metà 2020 la cosa si è concretizzata con l’uscita di, che si è rivelato sin dal giorno della sua uscita come uno dei migliori in campo epic (anche se musicalmente c’è molto heavy e doom) di tutta l’annata e tra i migliori della storia della band, rivelandosi un instant classic.Un nome più “fresco” in campo epic sono gli, che con la pubblicazione del loro secondo full lenght,, rientrano di diritto tra i migliori dischi del 2020, proponendo un concentrato di tradizione e personalità a dir poco esplosivo, dove ogni cosa è al suo posto e funziona alla grande, con una sua dignità, proponendo musica vecchia scuola, senza cadere nell’imitazione (o nel ridicolo).Con, affascinante concept album (già dalla copertina) che narra della distruzione di Pompei ed Ercolano nel 79 d.C. ivanno di nuovo a segno: nella loro lunga carriera la band toscana non ha pubblicato troppo materiale, ma tutti i loro dischi sono delle perle. Sulla vena prog del gruppo prevale il lato heavy-doom (in una forma ben pensata, ci sono momenti dove i suoni si fanno cupi, ma la loro musica non è mai un heavy-doom grezzo e “ignorante”) ed epic, alternando momenti durissimi ad altri di pura dolcezza, sempre mettendoci infinita classe. Dopo l’ottimosi riconfermano come sempre come uno dei gruppi più interessanti del panorama musicale.Ennesima prova straordinaria da parte dicon, album capace di condensare il più puro virtuosismo a un grande songwriting, dimostrando che lo shred non è un genere per i soli addetti ai lavori. Il un 2020 non troppo carico di dischi all’insegna del chitarrismo virtuoso le straordinarie melodie disi fanno ancora una volta apprezzare.Quinto disco per i britannici, che senza alcuna presunzione uniscono il meglio della NWOBHM al classico power, facendo emergere una propria personalità nelle composizioni, che suonano piacevolmente, creando atmosfere avvolgenti, senza tempo. Tra le band “minori” più sorprendenti di questo 2020 ici sono di sicuro.Tornano a farsi sentire gli, band heavy-power “moderna”, capitanata da, che con questofa un grande passo in avanti, virando ancor più sul power (dando ampio spazio alle tastiere), sviluppando un concept album fresco, ammiccante, non immediato ma estremamente convincente.Un disco dalle melodie vincenti è sicuramente Pride dei, band tedesca, che strizza l’occhio a band quali(difatti nella line-up figura). Il loro heavy-power scorre con grande potenza, sorreggendo l’ottima voce di. La formula è “semplice” ma le canzoni entrano nella testa in modo assurdo.è sempre una garanzia e anche conil chitarrista e poli strumentista svedese lo dimostra. Il disco è un heavy a tinte power/sinfoniche di grande qualità: la musica è tecnica e ben suonata ed accompagna al meglio voci di un certo peso, quali quella dio diNel 2020 glitornano con il loro solito power, potente ed energico. La formula è sempre la stessa della band originaria di Amburgo: le innovazioni si limitano a qualche brano più lento e per il resto il suono è quanto di più classico ci sia nel power. Un disco positivo, nel mood e come concetto, in contrapposizione all’annata: non è di certo un capolavoro ma ci sono tutti gli elementi al posto giusto per far contenti gli ascoltatori del genereIl 2020 è anche l’anno dello scioglimento dei, band svedese, che decide di salutare nel migliore dei modi i fans pubblicando un ottimo disco,. Si tratta di un lavoro estremamente curato e variegato, che spazia dal power più potete a momenti in pieno stile medievale, raccontando storie come fossero dei menestrelli, accompagnati dai giusti strumenti, che siano a corda, tastiere o cornamuse.deiprobabilmente non è un disco per tutti si tratta di un power americano dal suono duro e grezzo, le cui canzoni si sviluppano attorno a ritmiche solidissime. Nella lunga carriera il quintetto newyorchese non ha raccolto quanto meritato (considerando la dedizione e l’impegno che ci mettono): è giusto quindi promuovere, disco che senza aggiungere tiene vivo il filone dell’ U.S. power.Altra band italiana che si è cimentata in un concept album sono i, che basandosi sul manga (e anime) di Masami Kurumada dei Cavalieri dello Zodiaco hanno creato una canzone al mese (il progetto è iniziato nel 2019), una per ognuno di essi, caratterizzandola, mettendoci dentro i giusti riferimenti e il giusto stile. Non un’impresa da tutti, ma con il loro power bello pompato (anche nella produzione), incalzante e mai piatto, il gruppo modenese ne esce alla grandissima. L’ascolto è consigliato a tutti (ovviamente per chi ha amato il cartone è una chicca imperdibile).Grezzo, ignorante e veloce. Così dovrebbe essere un disco speed e infatti così èdei, formazione belga, che in realtà si lascia influenzare da tutto ciò che sia rumoroso e travolgente nel metal, creando un suono personale, che racchiude un po’ di black metal, un po’ di epic e un po’ dal vecchio heavy e speed. Il disco suona positivamente “vecchio” ed bello che nel 2020 ci siano gruppi ancora lì a proporre un metal esplosivo come alle sue origini, con impegno e competenza.Altro gruppo che a suon di heavy/speed ci rispedisce negli anni ‘80 sono i, band che si è costruita una certa credibilità nel genere e che consi riconferma: come al debutto il quintetto canadese ci mette grinta e passione. Il vocalistsi mette in mostra e le chitarre si intrecciano sempre rapide, in brani a tema sci-fi facili e godibili all’ascolto.Nel bene o nel male glisono una delle band più caratterizzate nel panorama heavy, sopratutto guardando i testi e il lato extra musicale, dove si può vedere il legame della band con la religione Cristiana. Gliin ogni caso hanno avuto una carriera interessante (e di successo) e tornano alla carica con, suonando il loro heavy con la solita immensa capacità sul piano tecnico e con undalla voce sempre strepitosa.Tornano alla grande anche gli, con il loro heavy made in USA potente, positivo e diretto.è un disco dai suoni moderni e accattivanti, prodotto magnificamente e che sotto ogni aspetto emana la carica che qualsiasi disco heavy dovrebbe trasmettere. Gli, che in carriera si son sempre fatti valere, fanno centro nuovamente con un dei dischi più interessanti dell’annata.non ha bisogno di presentazioni. Da lui, storica voce dei, non ci si può aspettare nient’altro che ottima musica e sul suo ultimo album,di certo non manca. La sua voce è sempre ad ottimi livelli, la band che lo accompagna è di livello (basti pensare ao agli ospiti, tra i quali figura anche) e le canzoni scorrono che è una meraviglia, vibranti e cariche di passione.In questa lista c’è spazio anche per l’heavy/speed più duro e cupo: un ottimo esempio sono i, gruppo tedesco che canta nella sua lingua madre, mettendoci grande cattiveria, nei testi e nel mood abbastanza scuro, che a tratti lascia emergere una certa vena thrash. Chiaramente non è un disco per tutti ma nel suo essere genuinamente rude e rabbioso si rivela un ascolto estremamente interessante.Ancor più aggressivi sono gli americanicon le loro canzoni brevi e dirette, dalle ritmiche super serrate e cariche di cattiveria heavy (con un po’ di black e di punk). Canzoni da headbanging, che a suon di cavalcate e assoli rievocano il metal dei tempi d’oro suonato da gruppi comenon sarà forse destinato a diventare un classico del genere, ma è il solito disco che fa sempre piacere sentire: l’heavy metal degli, band capitanata da, è travolgente e richiama band come. Il disco a suon di riff, assoli e colpi martellanti di batteria, è estremamente compatto (e forse poco differenziato), solidissimo e coinvolgente. Perfetto per gli appassionati del genere.Condeipossiamo mettere un disco del 1994 nella classifica di fine 2020. Si tratta infatti di un vecchio disco riportato in vita in una bella operazione di ri-registrazione a autoproduzione guidata da, unico musicista del disco ad accompagnare un ottimo. La loro prova è eccezionale e la loro musica, con grande stile e personalità, rievoca band più fortunate (dal punto di vista commerciale), qualiè stato sicuramente una delle sorprese di quest’anno.è un disco assolutamente consigliato agli amanti dei. Si tratta di una “raccolta” contentente inediti, brani mai pubblicati in precedenza (sempre del periodo), riedizioni di vecchi brani e cover. Il disco è variegato e l’operazione è ben riuscita: non siamo ai fasti dima per i fans si tratta in ogni caso di un ascolto interessante.è un disco conosciuto da tutti ed è bello ricordarlo a quarant’anni dalla sua pubblicazione con un’edizione ricchissima, con due live interessantissimi e versioni alternative delle storiche registrazioni. Ovviamente il tutto ha un suo costo e per chi già possiede l’originale può risultare superfluo, ma è in ogni caso bello celebrare gli immensinella loro formazione storica con un’edizione speciale completissima, ben registrata e ben fatta del loro capolavoro.Tra le numerose uscite del 2020 è opportuno citare alcune band che pur non avendo ricevuto un trafiletto meritano di essere citate. Tra queste troviamo gruppi emergenti come glio gli, interessanti realtà italiane come ie gruppi storici che senza strafare riescono comunque a soddisfare i propri fans (come i) o nel bene e nel male a far parlare ancora di sé (come).