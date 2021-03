LA POLEMICA - # 13 La musica nell’epoca del corona-virus

Ecco che tra i mille problemi che stanno travolgendo l’Italia salta fuori quello che è l’oggetto dell’articolo di oggi, quello legato alla musica (e non solo, il discorso è estendibile a teatri, cinema e mille altre attività legate all’arte e alla cultura). Ovviamente si tratta dell’ultimo dei problemi di cui preoccuparsi (cosa non vera, come vedremo c’è gente che vive di musica ed ogni cosa che tratteremo fa parte di questa catena) visto che tutto il resto sta andando male, ma è comunque giusto fare una piccola analisi della situazione, attraverso questo articolo della serie “La Polemica”, serie di articoli che si chiama così per un motivo, ergo, le argomentazioni che verranno potrebbero essere (e saranno) impopolari, critiche, populiste, estreme e magari non rappresentare sempre il mio personalissimo punto di vista (pertanto andateci piano nei commenti). Buona lettura!



Iniziative a difesa della musica e dei locali

Nel ripercorrere le vicende possiamo partire da una delle più recenti iniziative,



NESSUN CONCERTO.

Ecco, lo avete capito anche voi.



Qui è dove siamo adesso: la realtà che viviamo oggi,

che rischia di essere anche il nostro domani.

Ma vogliamo cambiare il futuro



L’Ultimo Concerto?

L’avete già vissuto, nel 2020.



Il Prossimo?

Noi vogliamo che ci sia!



Dateci voce, ci mettiamo la passione e i palchi!



Il tutto è molto chiaro (così come è chiaro il manifesto e lo scopo dell’iniziativa), ossia il rappresentare il silenzio delle sale dei locali, sale da cui sono partiti molti di questi artisti (e che quindi vanno ad evidenziare l’importanza culturale e sociale di questi eventi), che si trovano in un momento di estrema difficoltà e con pessime prospettive per il futuro, che per l’appunto potrebbe vederle in silenzio sul serio visto che se le cose vanno avanti così potrebbero chiudere definitivamente.

Scrivendo l’articolo e scambiando un paio di battute con Francesco Raven Gallina, che ha ribadito l’importanza di questa manifestazione, dell’impatto mediatico e dell’eco che ha avuto (al punto di riuscire ad arrivare ad essere discusse dalla politica e quindi nell’eventualità sistemare qualcosa), personalmente ho notato un problema legato all’evento, non per il suo lato provocatorio verso lo spettatore, che credeva di assistere a un concerto in streaming e si è ritrovato a mani vuote, ma nella modalità con cui è passato il messaggio.

È quasi scontato che ad assistere all’evento in streaming vi fossero per la maggior parte persone interessate alla musica o fans degli artisti partecipanti, gente grazie al cui supporto gli artisti sono sopra ai palchi in cui sono, gente che si aspettava di vedere un live (in modalità streaming, una magra consolazione) e si è ritrovata con un messaggio, con una morale che già sapeva. Quale sarebbe il senso di insegnare agli spettatori il significato dei palchi vuoti, se gli spettatori stessi da un anno non possono andare ad un concerto, o magari pochi mesi fa si sono ritrovati a dover farsi rimborsare (spesso in maniera difficoltosa) biglietti che avevano preso in prevendita per eventi giustamente sospesi?

L’impressione che ho avuto è quella che si sia in qualche modo scaricata parte della responsabilità sullo spettatore (a cui ultimamente si fa una certa pressione, perché grazie a lui gira l’economia, ma troppo spesso gli si chiede troppo, se tanti italiani ad oggi hanno perso il lavoro o chiuso attività è inutile spronarli a spendere per far guadagnare altra gente e in tal modo salvare altre attività, ormai è saltato l’ingranaggio alla base), spettatore che in qualche modo è vittima degli eventi e che probabilmente in alcuni casi viste le situazioni economiche, pur capendo le difficoltà dei locali e degli artisti, anche in caso di un ritorno alla normalità in tanti casi dovrà rivedere le sue priorità e che gli piaccia o no fare delle rinunce, tra le quali probabilmente vi rientreranno molti concerti (tante volte i prezzi non sono proprio alla portata di tutti). Al di là di questo, il silenzio dei palchi dell’ “Ultimo Concerto” non credo sia arrivato al giusto destinatario, non credo che molti parlamentari o ministri fossero sintonizzati il sabato sera per assistere a un live in streaming (poi magari a Palazzo Montecitorio sono tutti insospettabili ascoltatori dei Pinguini Tattici Nucleari e non ne sono al corrente). Al massimo alla politica, come detto da Raven, sarà arrivato l’eco mediatico, cosa per me non basta e che non porta al centro dell’attenzione l’importanza dell’aspetto artistico e culturale dei club, del ruolo della musica e dell’arte nella vita delle persone, ma semplicemente il più che legittimo disagio dei gestori, a cui magari verrà in qualche messa una pezza da parte della politica giusto per salvaguardare la propria immagine. Ovviamente il discorso appena fatto trova il tempo che trova e se l’evento appena “criticato”, in qualche modo è servito anche minimamente a migliorare la situazione (cosa che mi auguro con tutto il cuore), tanto di cappello, non si può che esserne felici.

Un effetto diverso mi ha fatto la manifestazione

Altro evento sicuramente degno di nota e di rispetto è stato il concerto in streaming Rise From the Silence in cui i

Al di là di tutto non si può che ribadire l’importanza di queste manifestazioni e sostenerle, nella speranza che avvenga qualche cambiamento positivo a riguardo.



La crisi della musica e dei concerti

Il motivo delle manifestazioni citate in precedenza, nonché una delle tematiche più a cuore della redazione e degli utenti di Metallized, è la situazione concerti. All’inizio di tutto gli organizzatori si sono trovati a slittare gli eventi nella speranza di recuperarli il prima possibile, per poi dover sospenderli e recuperarli l’anno successivo, per poi annullarli e doverli rimborsare, per poi dover sospendere anche le edizioni del 2021. Vedere una via di uscita è praticamente impossibile: il tempo risolverà sicuramente le cose e con la fine dell’epidemia corrisponderà anche una auspicabile ripresa economica, ma non sono cose che succedono dall’oggi al domani: con tutti i posti di lavoro persi (in ogni ambito) e la crisi che aleggia, dubito che i concerti e vari sfizi possano tornare a breve tra le priorità della gente.

Nel mentre molte band hanno dovuto affrontare il momento, trovando soluzioni valide per recuperare gli introiti persi dalla mancata attività live: alcuni inizialmente si sono trovati con dischi pronti e da promuovere con numerosi eventi a posticiparne (inutilmente) l’uscita nella speranza di riuscire a proseguire i piani originali, altri hanno approfittato del momento per dedicarsi all’attività in studio (e difatti quest’anno è stato molto buono per quanto riguarda le nuove uscite, numerosissime e di qualità), altri hanno provato a buttarsi nei concerti in streaming. Il problema non è da poco perché comunque in qualche modo oltre che per la questione economica già accennata cambia un po’ la percezione della musica da parte degli ascoltatori e degli appassionati: in tanti non apprezzano e non usufruiscono della possibilità di vedere una band in streaming (cosa legittima, alla fine si tratta di un’esperienza più simile a un DVD di un concerto che a un vero concerto), altri esprimono le proprie perplessità anche di fronte a una possibile apertura per concerti, svolti però con norme le opportune norme di sicurezza (o di distanziamento, per molti considerato l’antitesi del rock/metal), altri si dimostrano scettici verso patentini di vaccinazione (o altre trovate più o meno fantasiose), altri ancora semplicemente cercheranno di essere più prudenti prima di comprare costosi biglietti (o abbonamenti) in prevendita nel momento in cui si potrà tornare a comprare biglietti per concerti. La voglia di andare ai live di sicuro tornerà, ma per tutti i motivi citati (economici, di spostamenti tra regioni e stati, sanitari ecc.), il tutto probabilmente subirà un grande ridimensionamento.

Bisogna poi considerare le realtà minori: in Italia non ci sono solo grandi artisti e grandi club, ma anche piccoli locali, musicisti emergenti, amatori, insegnanti di musica, negozianti di strumenti (per tornare al discorso percezione della musica, nel periodo di lockdown c’è stato un aumento di persone che si sono approcciate allo studio di uno strumento, ma in tutto ciò presumo che la meglio l’abbiano avuta ancora gli store online), sale prove (in tanti hanno provato a distanza) e mille realtà piccole e ugualmente (se non di più) in difficoltà. Anche qui la situazione è complessa e trovare una soluzione non è facile. In ogni caso emerge la distanza (assolutamente da colmare) delle istituzioni da queste realtà e persone (musicisti, fonici e operatori vari), troppo poco prese in considerazione, tutelate e valorizzate, al di là dell’emergenza sanitaria. E questo non vale solo per il lato economico (di cui è doveroso citare



La Polemica

Fatto questo resoconto passiamo alle polemiche legate a questo articolo. La prima, è quella che di chi sta sopra al palco: tra tutte le categorie colpite dal virus le uniche ad aver dovuto chiudere per un anno intero, ricevendo pochissimo, sono i cinema, i teatri e i concerti. Luoghi sicuramente a rischio, ma perché chiuderli se poi i centri commerciali sono aperti? Perché non aprire cinema (caso al limite, poiché dipende dall’uscita dei film), teatri e concerti, anche considerando l’impegno di chi gestisce e organizza queste attività nel rispettare le norme igieniche e di distanziamento, se poi le strade e le piazze delle grandi città diventano più affollate e meno controllate dei cinema, dei teatri e dei concerti stessi?

Anche nel caso la chiusura di tutto sia l’unica scelta attuabile per contrastare la diffusione del virus, perché si è sempre optato per il silenzio, sul non dare spiegazioni, se non in maniera contraddittoria e incompleta, optando quindi per una chiusura in maniera diretta e apparentemente ingiustificata, di queste attività, essendo così in maniera altrettanto ingiustificata permissivi con altre attività egualmente rischiose?

La seconda polemica riguarda gli spettatori: non è un po’ vittimistico l’atteggiamento di tanti grandi artisti in questa situazione, rispetto al pubblico, che spesso si trova in situazioni decisamente più spiacevoli, o degli altri artisti minori, quelli che suonano nei piccoli locali, che non hanno nessuna delle possibilità dei “big” su cui ripiegare per monetizzare nel momento di chiusura? Le difficoltà ci sono per tutti, ovviamente anche per i grandi nomi, ma il fatto di cercare di lucrare su ogni cosa, vedi le mascherine brandizzate e le mille trovate di marketing attuate la primavera scorsa da parte di numerose band rock/metal perlopiù internazionali, per poi lamentarsi è abbastanza discutibile, specie a fronte del salario medio della gente comune. In un momento in cui non si può far niente, in cui l’economia non sta girando per niente, non è un po’ troppo pretendere che lo spettatore sostenga ancor più gli artisti (talvolta facendogli anche morale), incitandolo ad acquistare biglietti (per gli streaming e in futuro per i live), dischi e gadget, dopo anni in cui ci si ha guadagnato sopra comunque bene? Non è un po’ irrispettoso verso i fans, ormai visti come dei bancomat antropomorfi?

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti il vostro punto di vista, se i provvedimenti presi riguardo la gestione dei locali sono stati l’unica soluzione possibile o se si poteva fare qualcosa in più (e in tal caso cosa, visto che l’emergenza sanitaria c’è), se avete supportato le band anche in questi momenti e se siete pronti a ripartire e nell’eventualità tornare da subito ai live o come avete cambiato il vostro modo di ascoltare (o fare) musica visto il momento di difficoltà. È passato un anno abbondante dalle prime volte che si è sentito parlare di Coronavirus. Agli inizi del 2020 nessuno si sarebbe immaginato di vedere il mondo completamente bloccato da un’epidemia, lockdown, zone colorate a bloccare gli spostamenti, mascherine e programmi TV monopolizzati ogni giorno da nuove trovate e polemiche riguardo la questione. Discutine con noi sul FORUM Nicola Bovi "Nic" 12 piu che polemica direi che si tratta di diritto di esprimersi suonando e la possibilita di sentire musica liberamente , ma visto che viene considerata come intrattenimento e non arte , la lasciamo indietro come una banale manifestazione sportiva ( che va apprezzata in tutti gli aspetti , ma rimane uno sport , non è una cosa cosi completa come un linguaggio universale come la musica ) , bisogna ricongiungersi con quel che siamo , non degli animali da salotto o da stanzetta , ma persone , individui , basta stare ad ossevare , io personalmente mi sono rotto di stare dietro ad uno schermo 11 I miei pensieri sono andati da subito ai Roadies, quelli di qualsiasi band. Dai piccoli, che si portavano dietro una manciata di roadies, ai grandi nomi attorno al cui carrozzone ruotano migliaia di lavoratori + o meno stipendiati. La cartina tornasole sarà il calcio (dove anche lì esistono realtà grandi e piccole), e questo non è un bene xchè i ricavati degli spettatori paganti sono infinitesimali rispetto al resto del giro di soldi (diritti TV, scommesse, compravendite, riciclaggio e malaffare...), x cui l'interesse dei "potenti" a riaprire è relativo e la faccenda si fa ancor + complicata. Ma finché non riapriranno gli stadi di concerti mi sa nisba. Alla lunga il calcio senza pubblico potrebbe stufare, questo è un aspetto con cui dovranno fare i conti. Ai giovanissimi pare già interessi molto meno, se non zero. La torre di Babele scricchiola. /// Alla fine ai concerti mi davano già fastidio i posti a sedere numerati, figuriamoci il distanziamento. Noooo. /// Non entro nel merito del virus. ////// (WE ARE THE ROAD CREW!!!) 10 @Freccia cerco semplicemente di essere il più realista possibile, in parte basandomi su alcune confidenze che mi vengono fatte dai miei colleghi che hanno notizie di prima mano, e in parte basandomi sulle mie percezioni, ma mi sembra evidente che la situazione nell’ambito degli eventi live è quella che è, e di sicuro non ne usciremo tanto presto. 9 Luigi, spero proprio che la tua profezia dei concerti non si avveri... anche se vista la situazione temo che sarà proprio così... 8 Volevo fare un ringraziamento speciale a Nicola Bovi (in questo caso mi piace usare nome e cognome e non dei nick) per l'ottimo articolo: io sono un amante del metal, punk e hardcore dal 1986, l'anno in cui comprai Who Made Who degli AC/DC e Powerslave degli Iron, e questa mia passione per la musica mi ha portato ad essere un lavoratore delle spettacolo professionista, ho iniziato nel lontano 1998 e mi sono fermato causa di forza maggiore a fine febbraio dell'anno scorso. Ho lavorato nel mondo dei concerti (e non solo) per più di vent'anni, nei club, palazzetti e stadi d'Italia ed è tuttora il lavoro che amo di più, e che mi manca di più in assoluto. A ottobre ero presente a Bauli In Piazza, e sì, da allora qualcosa si è mosso, ma ovviamente, stante la condizione generale, molto poco. La situazione attuale è piuttosto preoccupante, stiamo per tornare di nuovo in zona rossa, e tutti i concerti già posticipati dal 2020 al 2021, stanno subendo nuovi rinvii a partire da ottobre 2021 in avanti. La quasi totalità dei grossi festival europei hanno già annunciato l'annullamento e l'arrivederci all'estate 2022. Al momento non esiste altra soluzione, e non è possibile fare previsioni a lungo termine, bisogna "navigare a vista" e vedere come si evolverà il virus. Prevedo tempi lunghissimi comunque, e quando il tutto ricomincerà temo che non sarà più come prima, il mondo è cambiato, e dovremo imparare a conviverci. 7 Ciao IMBO. sì in effetti i dischi costano sempre tanto (in media i dischi nuovi li pago 25/27 euro) ma cerco di evitare le versioni “speciali” che costano ancora di più. Io sono un grande collezionista/ascoltatore e compro dischi dai primi anni 80 ma la stragrande maggioranza li ho presi usati. Il tubo è pieno di full album certo e ascolto tanto anche lì, scarico a mille Mp3 e ne vado fiero. 6 Sto Coronavirus e' stata la mazzata finale sulla capoccia di un settore gia' di per se' morente. Nel frattempo la gente, soprattutto i piu' giovani si disabitueranno nell'andare in luoghi gremiti di peghsone ai concerti. La vedo male invece, molto ma molto male. Si, al momento l'unico sostegno e' quello di comprare dischi, anche se, attenzione, rimanendo chiusi in casa, eeee' una grande tentazione usufruire di Youtube, il quale e' strapieno di Full Albums, gratuitamente, e ancora, ma quanto costano oggi i dischi ? Sono aumentati di prezzo anche loro non lo so. Eeeeeeee' da parecchio che non vado in un negozio di musica. Caghi saluti 5 Ciao a tutti! Il problema c'è ed è indiscutibile. Per quanto riguarda da vicino la nostra musica il problema dei concerti (che dall'avvento della musica digitale era aumentato tantissimo per nostra gratitudine) sarà molto, moltissimo lungo nei tempi. L'economia mondiale è a pezzi, ma per chi si è salvato continuando a lavorare e ricevere stipendi, c’è solo una cosa da fare: comprare dischi, magari in vinile, che è sempre stato e continuerà ad esserlo, la salvezza della musica. RESISTIAMO! 4 Condivido, aggiungo ai grandi artisti che si lamentano i proprietari di grandi locali che di soldi e tanti ne hanno fatti. Il mondo dello spettacolo però andrebbe distinto! Chi soffe nella musica (non chi paga perchè pagano tutti) sono i proprietari di piccoli locali, i laovoratori dietro al palco, i piccoli musicisti che campavano con qualche concerto. Nei teatri soffrono più o meno tutti, perchè usufruire del teatro in streaming è una cosa ancora dura da digerire per i fruitori. Per i cinema pagano, secondo me, solo i proprietari degli stessi e i loro dipendenti e le entità underground perchè i produttori di film i bei soldini li presi eccome dallo streaming (già prima della pandemia "vendevano" i film prima a queste piattaforme che ai cinema). La situazione è dura, economicamente sarà un massacro che ci trascineremo per anni e ahimè c'è chi non ne uscirà. 3 Discorso difficile da affrontare: perché è vero che l'ambiente musicale non è fatto solo da band che guadagnano un sacco di soldi ma per la maggior parte da un sacco di personale che lavora per artisti, locali, organizzatori di concerti, etc., e sono questi che pagano il prezzo maggiore di questa fase di stasi totale. Però è vero anche che la musica (live, ma non solo) per coloro che ne fruiscono come ascoltatori-spettatori è un piacere voluttuario, a cui tornare a pensare quando questo pandemia sarà finita, e perciò nella percezione comune dev'essere momentaneamente accantonata perché ci sono altre priorità. Onestamente non so cosa avrebbe potuto fare il governo precedente rispetto a quanto ha fatto, perché come tutti è stato colto di sorpresa dall'avanzata in modalità-blitzkrieg del virus (credo che il grosso problema siano state le modalità di comunicazione degli aggiornamenti, ma ci sarebbe da fare un lungo discorso in merito a questo); ora sicuramente c'è più consapevolezza, ma ci sono attività produttive (definite "essenziali") che meritano più attenzione di altre, e tutto quanto gira attorno a musica, cinema e spettacoli non è tra queste. Sarà impopolare, ma io la penso così. 2 Anch'io mi trovo d'accordo con Nic... purtroppo i più penalizzati sono gli artisti e le band "minori", per i quali gli eventi dal vivo rappresentano la fonte di entrata principale (anche per vendere il merchandise). Sicuramente Metallica, Kiss e altre band famose sono toccate dal lato economico molto meno dagli effetti della pandemia rispetto ai gruppi underground. Purtroppo per noi penso che i concerti dal vivo saranno gli ultimi eventi a tornare alla normalità... d'altra parte non ci vedo proprio tutti seduti bravi e composti a 3 metri l'uno dall'altro ad assistere ad un live dei Cannibal Corpse... 1 Non era semplice affrontare la polemica in questo campo minato che è rappresentato proprio dall'argomento preso in esame. Per quanto mi riguarda mai parola fu più vera, sottoscrivo in pieno ogni singola riga. D'accordo al 100%, bello anche il discorso sui bancomat antropomorfi, fatto proprio da quegli artisti che non sarebbero in crisi nemmeno se vivessero dieci vite con i soldi guadagnati fino ad oggi. Ma per tutti gli altri? Il rischio di default è altissimo e la situazione è stata gestita nel modo peggiore possibile, l'arte è stata accantonata come l'ultima delle priorità...