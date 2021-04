ONE STEP CLOSER - From Xero to #1: Becoming Linkin Park

20/04/2021 (214 letture) Linkin Park, è stato un anno denso di avvenimenti e ricorrenze importanti, dal progetto Dropped Frames di Mike alla pubblicazione a giugno di Grey Daze, il primo gruppo di Chester.

La data cardine, quella da segnare bene in rosso sul calendario, è però stata quella del 9 ottobre, il giorno in cui è ufficialmente uscita la riedizione di

A dicembre è infine stato il turno di One Step Closer. From Xero to #1: Becoming Linkin Park, oggetto del presente articolo: scritto da Jeff Blue (colui che ha scoperto e portato il gruppo alla firma con la Warner), il libro racconta nei dettagli la fase meno nota del complesso californiano, quella cosiddetta “delle origini” che abbraccia grosso modo la seconda metà degli anni ’90, dalla nascita sotto il moniker Xero all’arrivo di Chester fino alle tormentate sessioni di registrazione di Hybrid Theory e il conseguente successo internazionale.



DA UN TIROCINIO AI PRIMI DEMO: L’EPOCA DEGLI XERO (1997-1998)



Los Angeles, fine 1997. In una mattinata come altre Jeff Blue, al tempo Publisher per la Zomba Music, entra nel suo ufficio e senza preavviso si trova davanti un ragazzo di nome Brad Delson, presente la sera prima alla sua lezione alla UCLA e determinato ad avere un posto come stagista. Blue, colpito dall’esuberanza del giovane, lo prende sotto la sua ala e i due iniziano così a lavorare con l’obiettivo di far accasare ad una major Macy Gray, la nuova scommessa della casa discografica.

Acquisito un certo grado di familiarità, Brad rivela al suo tutor di essere un chitarrista e di avere una band chiamata Xero, composta da un cantante, un rapper, una classica sezione ritmica e un DJ. Jeff rimane favorevolmente impressionato dalle loro prime demo (coniuganti energia rock, ritmi sincopati hip-hop e il flow del rap) e così, dopo aver assistito al loro concerto di debutto come spalla ai System of a Down al Whisky a Go Go, decide di scritturarli tramite un Publishing Deal, firmato solo alcuni mesi più tardi per via di alcune tensioni interne, in particolare tra Mike Shinoda e il vocalist Mark Wakefield.

Con l’ufficialità dell’accordo in tasca è giunto il momento, dopo numerose autoproduzioni amatoriali, di registrare un demo in maniera professionale. Il 25 agosto del ’98 la band si reca al Paramount Recording Studio con il produttore Darryl Swan ma l’euforia svanisce in breve tempo: la performance di Mark si rivela infatti disastrosa, troppo timida e infarcita di stecche che rovinano i brani.

Da lì in poi le cose non fanno altro che peggiorare, tra il disinteresse delle label per i vari sampler inviati, magre esibizioni live e numerosi flop negli showcase.

La svolta sembra arrivare quando il nome di Jeff arriva ai piani alti dell’industria discografica (grazie a lui Macy Gray ha firmato con la Epic) e gli viene proposto un lavoro come A&R alla Geffen, con annesso il beneplacito a portarsi dietro gli Xero e far ottenere loro il contratto desiderato. La band, incredibilmente, tentenna e annuncia al suo “procuratore” di aver fissato un altro live il 10 dicembre al Whisky, con l’intenzione di scatenare un’asta tra major e valutare l’opzione migliore.

La grande serata, manco a dirlo, si rivela un incubo: il ritardo nel salire sul palco, il soundcheck fuori orario e l’ennesima pessima figura di Mark alienano in maniera irreversibile l’interesse dei talent scout, molti dei quali se ne vanno prima della conclusione lasciando la sala mezza vuota.

Dopo una batosta del genere, la Geffen ritira l’offerta aprendo ufficialmente la crisi in casa Xero. Jeff, in accordo con il suo legale Danny Hayes, convoca l’intera band per un pranzo di lavoro a Westwood e si prende la responsabilità di licenziare Mark che accetta di suo malgrado la decisione. Tempo qualche giorno e anche il bassista Dave Farrell lascia per tornare nel suo vecchio gruppo (gli ska punk Snax), sancendo in tal modo la fine della prima fase dei futuri Linkin Park.



UN DRINK E UNA TELEFONATA A PHOENIX: L’ARRIVO DI CHESTER (MARZO ’99)



Mentre la band è alla ricerca di un nuovo vocalist, Jeff il 18 marzo ’99 si reca ad Austin (Texas) al festival South by Southwest. Nel pomeriggio si incontra al bar del Four Seasons con David Christensen e Scott Harrington, un avvocato collega di Danny Hayes allo studio legale Manatt, Phelps & Phillips di L.A. Costui, sorseggiando un drink di soda e Grey Goose, si ricorda di conoscere un cantante di Phoenix che si è appena separato dalla sua band, i Grey Daze. Senza perdere tempo, saliti nella camera d’albergo di Christensen, Jeff convince Harrington a chiamare “Mr. Grey Daze” che risponde dopo qualche squillo e si mostra disponibile a parlare. La conversazione, resa difficoltosa per la musica a tutto volume in sottofondo (è in corso un party pre-compleanno), verte su una richiesta precisa: a Chester verrà inviato un demo con dei brani degli Xero da un lato e le corrispettive strumentali dall’altro; lui dovrà registrare i propri take vocali e, se questi saranno convincenti, avrà la possibilità di venire in California ed entrare a far parte del gruppo.

Sabato 20 marzo, giorno del suo ventitreesimo compleanno, Chester completa il demo e il giorno seguente chiama Jeff facendogli sentire alcuni estratti direttamente al telefono. L’audio è quello che è ma si capisce subito che la ricerca per il nuovo cantante può dirsi conclusa.

Martedì 23 la cassetta arriva all’ufficio di Los Angeles e Jeff, dopo averla ascoltata in macchina, dalla gioia si lascia andare ad un ballo sfrenato in giardino e poi chiama Brad per dargli la lieta notizia. Il tassello mancante del puzzle è stato trovato: gli Xero sono di nuovo in sella, pronti a ripartire e determinati a non fermarsi mai più.



UNA TEORIA IBRIDA E LA FIRMA CON LA WARNER (MAGGIO-DICEMBRE ’99)



Il primo incontro tra Chester e il resto del gruppo non è esattamente quello che si suole definire un colpo di fulmine: il cantante -magro, con gli occhiali e i capelli a punta- è anni luce lontano dalla rockstar prefigurata da Harrington che tutti si immaginavano, Jeff compreso. Passano così altre quattro settimane in cui gli altri membri continuano a tenere audizioni e Chester, da solo (sua moglie Samantha è tornata in Arizona) e costretto a dormire in macchina, teme di aver fatto la scelta sbagliata trasferendosi alla cieca in quel di Los Angeles.

Per fortuna, il feeling con i compagni cresce ogni giorno di più e alla fine arriva la tanto sospirata ufficialità: ora che è parte integrante della band urge come prima cosa dare un taglio netto con il passato poiché il nome Xero, dopo il disastro al Whisky, è sinonimo di fallimento negli ambienti del music business. La scelta ricade sul moniker Hybrid Theory, il manifesto del loro sound fatto di rock, metal, hip-hop ed elettronica.

Spingendo sull’acceleratore, i sei (al basso ora c’è Kyle Christener) si dedicano assiduamente alla scrittura di nuovo materiale sfornando inediti su inediti da mandare alle label in avanscoperta o da migliorare tramite l’attività live. Nonostante il miglioramento nella qualità delle composizioni, le major però continuano a scartarli (sono 43 gli showcase andati male), adducendo come principale motivazione il loro essere “Just Another Rap-Rock Band”.

Ad agosto la situazione inizia finalmente a sbloccarsi: l’Executive Brad Kaplan, con l’approvazione del suo capo Joe McEwen, offre a Jeff il tanto desiderato lavoro come VP dell’area A&R alla Warner dove potrà far firmare i suoi Hybrid Theory, di cui sarà anche produttore esecutivo. Trovato un compromesso con la Zomba (resterà lì fino a marzo) e limati i dettagli tecnici del nuovo accordo, lui e Danny Hayes si mettono alla ricerca di un producer trovando, dopo una lunga serie di rifiuti, Don Gilmore che infine accetta. Nel frattempo, la band cambia ancora una volta il bassista (ora c’è Scott Koziol) e il 10 dicembre appone l’agognata sigla in calce al contratto con la Warner, il passaggio necessario per entrare in studio e registrare il disco d’esordio.



LE REGISTRAZIONI DI HYBRID THEORY E LINCOLN PARK (MARZO-LUGLIO ’00)



Quando la strada sembra essere in discesa, ecco un’altra doccia fredda: Joe McEwen, colui che aveva caldeggiato l’arrivo di Jeff alla Warner, non è più a capo della sezione A&R. Ora al suo posto c’è il temuto David Kahne che in precedenza, per ben tre volte, aveva scartato gli Xero/Hybrid Theory.

In ogni caso il 7 marzo, agli NRG Studios di North Hollywood, iniziano le registrazioni dell’album e subito scoppiano diverse grane: prima i contrasti sull’inclusione o meno di profanità nei testi per far inserire il famigerato logo delle Explicit Lyrics, poi il duro scontro tra la band e Jeff, accusato di dare maggior importanza a Chester e di privilegiare in modo eccessivo la componente rock a discapito di quella hip-hop.

Come se non bastasse, David Kahne si intromette sempre più di frequente e arriva a convocare Jeff dicendogli che il rapper (Mike Shinoda), se fosse per lui, andrebbe cacciato o perlomeno il suo ruolo sarebbe da ridimensionare relegandolo alla chitarra, alle tastiere o al massimo alle backing vocals. Tocca a Jeff dare la brutta notizia alla band che, ovviamente, non la prende bene e anzi si scaglia contro l’ormai ex-mentore. Il rapporto di amicizia cimentato negli anni purtroppo si incrina in maniera irreversibile, specialmente quello con Mike, spaventato dal possibile allontanamento (Kahne vorrebbe al suo posto Mad Lion) e frustrato per i continui solleciti a riscrivere le sue strofe rap, soprattutto quelle del brano Untitled, la futura In The End.

Tra aprile e maggio le sessioni continuano e la tracklist comincia ad assumere una forma ben delineata ma, puntualmente, nasce un nuovo intoppo: il moniker Hybrid Theory va cambiato poiché la Warner ha già un’altra band in Inghilterra chiamata Hybrid, lo stesso nome pure di un’etichetta discografica. Le idee proposte dai musicisti sono tremende (Platinum Lotus Foundation o Plear), quindi serve una riunione per risolvere definitivamente la questione: è Chester ad uscirsene con Lincoln Park, ispirandosi a quello di Santa Monica, mentre un altro partecipante suggerisce lo spelling l-i-n-k-i-n per poter acquisire senza ulteriori intoppi il dominio internet. L’idea piace a Jeff e al manager del gruppo Rob McDermot, il quale sottolinea che con tale nome il cd negli store sarà venduto vicino a quello dei Limp Bizkit, occasione da sfruttare poiché il pubblico di riferimento sarà bene o male lo stesso.

A maggio il disco è pronto e si può dunque passare al missaggio. Jeff pensa al guru Andy Wallace, ma il solito ficcanaso David Kahne vuole fare di testa sua e metterci mano in prima persona: non solo il risultato conseguito è tutt’altro che perfetto, ma addirittura interviene in maniera drastica sui brani cambiandone l’arrangiamento come nel caso di Plaster (prossima a diventare One Step Closer), in cui il famoso bridge “Shut up when I’m talking to you” viene duplicato e posto anche in apertura.

Come ovvio, la band rigetta l’intromissione e spinge per una soluzione differente. Jeff riesce a non far infuriare il suo boss e il 19 giugno, con Mike e Brad, vola a New York per raggiungere lo studio di Andy Wallace che, al terzo tentativo, centra in pieno l’obiettivo mettendo tutti d’accordo.

Il mastering, curato da Brian Gardner, viene completato a luglio e la Warner elabora una data approssimativa per l’uscita del disco, fissata per il momento a febbraio 2001.



ONE STEP CLOSER: DIVENTANDO I LINKIN PARK (AGOSTO ’00-MAGGIO 2002)



In piena estate, le tracce inviate come test alle radio riscuotono grandi apprezzamenti tanto che Phil Q, il presidente della Warner, decide di anticipare la pubblicazione dell’album entro l’anno per sfruttare l’hype che si stava incrementando ogni giorno di più. Consensi favorevoli arrivano anche dal tour di spalla ai The Union Underground e dunque è il momento ideale per lanciare il primo singolo One Step Closer, corredato da un videoclip girato in una stazione metro abbandonata sulla Hill Street di L.A. Il brano esce il 28 settembre e ad ottobre, nella settimana precedente l’uscita del disco, vengono distribuite gratuitamente delle cassette promo allegate a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water dei Limp Bizkit per far circolare ancora di più il nome del gruppo.

Il 24 ottobre Hybrid Theory è sugli scaffali degli store che vengono letteralmente presi d’assalto da migliaia di ragazzi, pronti ad accaparrarsi a tutti i costi l’album destinato a divenire una pietra miliare del nu metal.

L’anno trionfale si chiude con il gradito ritorno del bassista Phoenix, One Step Closer in heavy rotation e soprattutto il raggiungimento del disco d’oro e di platino per aver venduto più di un milione di copie.

Il 2001 prolunga l’onda del successo e vede l’uscita di due ulteriori singoli -Crawling e l’immortale In The End (la band avrebbe invece preferito Points of Authority)- che proiettano i Linkin Park in cima alle classifiche di mezzo mondo.

Niente sembra poter fermare la loro ascesa, neppure i già numerosi detrattori e la pubblicità negativa (circola la definizione di Backstreet Boys del nu metal), e così la band trascorre la maggior parte del tempo in tour completamente sold-out, tra i quali spicca quello a marzo in Europa a supporto dei Deftones.

L’anno seguente, durante la lavorazione dei remix per Reanimation, il manager McDermot avvisa Jeff che il gruppo ha deciso di recidere ogni legame con lui e di non volerci più avere niente a che fare; potrà continuare ad occuparsi degli aspetti amministrativi, ma non avrà voce in capitolo in nessun altro ambito.

L’amaro in bocca scaturito da questa comunicazione, totalmente inaspettata e lasciata senza motivazioni apparenti, pervade le ultime pagine del libro e nulla cambia il Grammy vinto da Crawling nella categoria Best Hard Rock Performance nel febbraio 2002, l’ultimo evento registrato.



CONCLUSIONI



La suddivisione in macro-fasi è stata fatta per comodità del lettore, con l’intento di estrapolare gli episodi più salienti e fornire un quadro generale della narrazione.

Il libro infatti, oltre a quanto annotato, dispensa numerosi altri aneddoti sullo sviluppo dei brani e permette di conoscere da vicino la personalità dei vari membri della band (e dello stesso autore) grazie alle note biografiche sparse un po’ in tutte le pagine.

È chiaramente un privilegio essere guidati dalla voce di un addetto ai lavori quale Jeff Blue, l’uomo che più di tutti ha aiutato quei sei ragazzi credendo in loro quanto nessun’altro: grazie a lui veniamo a sapere con maggior precisione i primi passi degli Xero, la modalità dell’addio di Mark Wakefield, come è stato reclutato Chester e come si sono svolte le recording sessions di Hybrid Theory, informazioni fino ad ora disponibili solo parzialmente o del tutto ignote.

Farà la gioia dei completisti (compreso il sottoscritto) apprendere che esistono altri inediti sia degli Xero (Dreamer, Weight) che degli Hybrid Theory (Turn To Grey, Ashes, Flower) e dunque, dopo Pictureboard, ci toccherà di nuovo stressare Mike chiedendogli di pubblicare anche queste chicche.

Il testo, scritto in un inglese fluido e colloquiale, si lascia leggere con piacere e complice una lunghezza giusta -283 pagine- invoglia ad arrivare alla fine nel più breve tempo possibile; in più, circa a metà, c’è spazio per una piccola galleria fotografica in grado di emozionare ogni vero fan della band.

L’unico difetto, se così vogliamo chiamarlo, è che l’aver a disposizione un solo punto di vista (quello di Jeff) comporta inevitabilmente un racconto soggettivo e unilaterale dove alcuni punti appaiono in qualche misura “ritoccati”: mi riferisco in particolare ai dialoghi con Chester, dai quali sembra già scaturire (col senno di poi) quella maledetta depressione che lo porterà al suicido nel 2017.

A parte questo, il libro non può che configurarsi come un acquisto obbligato per chi ama i Linkin Park da sempre: da zero a numeri uno, dai demo autoprodotti all’album di debutto più venduto del ventunesimo secolo, dai concerti in sale mezze vuote ai sold-out in ogni angolo del pianeta; questa, in sintesi, la scalata di uno dei gruppi più famosi degli ultimi vent’anni in ambito alternative.



