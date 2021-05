BONES - #11 - Hideous Divinity, θoʊθ, Gastric Phantasm, Kampfeswut, Astral Tomb, Metaphobic

27/04/2021 (94 letture) Hideous Divinity - LV-426 (Century Media Records, 2021)



Tracklist:

1. Acheron, Stream of Woe

2. Chestburst

3. Delirium Trigger (Coheed and Cambria cover)



Formazione:

Enrico “H.” Di Lorenzo (Voce)

Riccardo Benedini (Chitarra)

Enrico Schettino (Chitarra)

Stefano Franceschini (Basso)

Giulio Galati (Batteria)



Noti ormai a chiunque in ambito estremo, i nostrani Hideous Divnity non hanno certo bisogno di presentazioni, specialmente ora che sono un gruppo di punta della Century Media Records. Il titolo dell’EP di cui parleremo oggi avrà sicuramente attirato le attenzioni di chi sa benissimo a cosa si riferisce la sigla LV-426, ovvero al meraviglioso mondo di Alien, la saga di Ridley Scott. Ed è questo, se vogliamo, il “concept” della piccolo uscita, che dà il via all’assalto con delle atmosfere sci-fi che ben presto sfociano in una sequenza di riff su cui i nostri possono ormai registrare il marchio. Sono esattamente come li avevamo lasciati, furiosi, abili nell’unire grande tecnica strumentale, violenza e un gusto per le composizioni che è poi la grande arma vincente. La prima traccia è infatti costruita da diversi momenti tra cui alcuni più ariosi e melodici che oltre a dare un po’ di respire tra un assalto e l’altro, rendono i sei minuti di durata scorrevoli e dinamici. Meno elaborate e più diretta è invece Chestburst, che punta più sul “fare male” facendo un largo sfoggio di blast beat e soluzioni estreme. Ancora una volta è impossibile non apprezzare l’ottimo bilanciamento tra tecnica e ferocia, senza che nessuna delle due vada a discapito dell’altro. Sorprende poi la curiosa cover di Delirium Trigger dei Coheed and Cambria, totalmente stravolta e rimodulata in chiave Hideous Divinity; un bell’esperimento che a quanto pare è stato apprezzato anche dal gruppo di Claudio Zanchez e Travis Stever. Un assaggio di quello che sentiremo nel prossimo disco? Se così fosse, ci sono tutte le premesse per l’ennesimo ottimo lavoro, con dei musicisti che si riconfermano essere abilissimi nello scrivere brani e un cantante che ancora una volta è autore di una prestazione di altissimo livello.



θoʊθ - Ruins of Gubla (Kellerassel Records, 2021)



Tracklist:



1. Disentombed Sarcophagus Ѭ Rise of the Canaanite

2. Put them to Sleep Ѭ Where Rivers Flow into the Sea

3. Trumpets of None Ѭ Kingdom of All

4. The Resin of the Conifers Ѭ The Tears of Osiris



Formazione:

Sconosciuta



“Ruins of Gubla” is telling the story of a team of archaeologist who discover and fataly unearth dozents of ancient tombs in Byblos, Lebanon in the year 2020 AD.



Con premesse simili, con un nome di quel tipo (dovrebbe tradursi in “Thoth”) e con titoli che includono Jus in forma iotizzata, è difficile non farsi attrarre dal demo di debutto dei misteriosi libanesi/tedeschi: non si ha infatti certezza sulla provenienza, tanto per cambiare. Diciamo da subito che la grande curiosità viene ripagata senza ombra di dubbio e viene così evitata la spiacevole sensazione di avere qualcosa di puramente estetico e di contorno. A livello musicale si è infatti davanti ad un death metal cavernoso, primitive e che non manca di sfociare in territori doom; per dare due coordinate più precise e magari invogliare a scoprire, prendete come punto di riferimento i belgi Nile più cupi specialmente su Trumpets of None Ѭ Kingdom of All e The Resin of the Conifers Ѭ The Tears of Osiris e che non si limita solo ad affascinare con nome, titoli e Jus.



Gastric Phantasm - Gastric Phantasm (Blood Harvest, 2021)



Tracklist:

1. Distribution of Limbs

2. Malevolent Death Rite

3. Grave Desecration

4. Parasitic Legion



Formazione:

Christian Brannon (Voce)

Joe Schur (Chitarra)

Jared Moran (Batteria)



Nel loro demo d’esordio, i Gastric Phantasm riversano tutto il loro amore per un death metal tra il marcio ed il tecnico, andando a mettersi in una posizione molto interessante che li fa muovere tra Carcass e Demilich. Non c’è molta pulizia a livello di suoni, curati il giusto e con qualche fischio/dissonanza volutamente lasciata a cui si sovrappone un growl cavernoso e in alcuni punti molto gutturale, e bisogna dire che si ha la piacevole sensazione che il tutto sia stato registrato in presa diretta. I tre sembrano saperci fare e infatti, pur nelle loro brevi composizioni da circa due minuti, inseriscono una buona dose di riff che spaziano dai più quadrati e diretti a quelli più tecnici e in cui è possibile sentire l’influenza del gruppo finlandese citato. Si tratta comunque di quattro pezzi giocati su ritmi sostenuti, veloci e in cui gli spazi per rallentare sono pochi, ma viene sempre risposta con una buona dose di attenzione al riff vero e proprio, e se vogliamo, Malevolent Death Rite e Parasitic Legion possono essere le tracce più indicative delle quattro. Meglio ascoltarlo tutto d’un fiato, anche perché si tratta di un’uscita di soli sette/otto minuti ma che si spera possa essere un punto di partenza per qualcosa di molto interessante.



Kampfeswut - Kampfeswut (Old Mill Productions / Total Citadel, 2021)



Tracklist:

1. Lokis Geschenke

2. Odin, Mimir Befragend

3. Donner

4. Der Erste Krieg

5. Lokis Geschenke II



Formazione:

Jonathan Surek (Voce, Tutti gli strumenti)



Jonathan Surek è un po’ il simbolo di un’epoca, di una certa fase della vita se vogliamo: diciassette anni (classe 2003), passione per la mitologia nordica e fissa per black metal. Chissà quante persone sono passate da un “fase” simile magari per poi cambiare, abbandonare tutto o chissà, per fare di queste passioni un lavoro e rimanere affezionate al duo mitologia nordica/black metal. Non sorprende quindi che il giovane tedesco con alle spalle altri gruppi abbia messo su i Kampfeswut, progetto tutto suo in cui mischia black metal, ambient e folk. L’EP omonimo con cinque pezzi molto corti di circa un minuto e mezzo ma in cui è possibile capire su che coordinate intenderà muoversi in futuro; il black metal è sicuramente vicino a quelli degli Ungfell e si compone, oltre che a delle melodie accentuate a dovere, di alcuni momenti vicini al metal più classico. L’aspetto più folk viene fuori in alcune ritmiche e in alcune melodie di chitarra come è possibile sentire su Odin, Mimir Befragend, in arpeggi di chitarra acustica sostenuti da cori e in tutte quelle classiche trovate che caratterizzano il genere. Si tratta di un breve EP di circa nove minuti, ma è innegabile che Surek ci sappia fare e punti moltissimo sul progetto, basti pensare alla produzione, cristallina e in totale contrasto con le classiche demo, e al fatto che nel suo piccolo ha trovato il supporto di due etichette.



Astral Tomb - Degradation of Human Consciousness (Blood Harvest, 2021)



Tracklist:

1. Devouring Sorrow

2. Transcendental Visions

3. Orbiting Fractals



Formazione:

Michael Schrock (Voce, Chitarra)

Adrian McClair (Batteria, Voce)

Zach Johnson (Batteria)



Dopo averli Cryptic Shift, Inoculation e Replicant, gli Astral tomb proseguono la loro serie di pubblicazioni minori con Degradation of Human Consciousness, EP che si compone di tre brani. Stilisticamente parlando si è sempre a contatto con un death metal oscuro, accostabile alla vecchia scuola e che si tinge di atmosfere tra il cosmico e il catacombale; la produzione è ancora una volta poco curata e in linea con le classiche demo d’annata, quindi aspettatevi qualcosa dai toni molto underground. Le canzoni sono caratterizzate da durate che si aggirano sui sei/sette minuti, in cui oltre alla violenza trovano grande spazio soluzioni più lente, a tratti ipnotiche e in grado di dare un leggero tocco cosmico, anche grazie agli assoli delle chitarre. I continui cambi di tempo danno la possibilità ai tre non solo di creare strutture varie e articolate, ma danno modo alla batteria di cimentarsi in più pattern e dare quasi la sensazione che i musicisti stiano improvvisando. Certamente la produzione di questo tipo fa un po’ perdere il lavoro in fase di arrangiamento pensato per rendere trascendentali le canzoni, ed è un peccato perché per quanto apprezzabile con dei piccoli accorgimenti i tre avrebbero reso le atmosfere ancora più coinvolgenti, e la seconda traccia ne è un esempio. Uno stile che sicuramente non piacerà a chi vuole un minimo di pulizia, ma se la curiosità di sentire il gruppo al lavoro su un album non vi manca, sappiate che i tre sono al lavoro su Soulgazer, debutto che dovrebbe vedere la luce il prossimo anno.



Metaphobic – Demo 2021 (Everlasting Spew Records, 2021)



Tracklist:

1. Abhorrent Extirpation

2. Veiled Horizons

3. Confluence of Evil



Formazione:

Danni Dasher (Voce)

Peter Lai (Chitarra)

Shawn Staszko (Chitarra)

Dan Ratanasit (Basso)

Nate McKinney (Batteria)



Con i Metaphobic torniamo su un EP d’esordio pubblicato dalla nostrana Everlasting Spew Records. Un gruppo che nasce dalle ceneri dei Cesspool e che rimane su coordinate death metal ben precise. A volte basta poco per farsi un’idea, e in questo caso è il growl di Danny Dasher a dare una direzione; l’influenza di Demilich e primi Gorguts è presente, non solo nella voce ma anche nel riffing più tecnico ed elaborato che si unisce a soluzioni più immediate che pescano dal death metal anni Novanta. I dieci minuti composti da Veiled Horizons e Confluence of Evil mostrano il potenziale del gruppo dando spazio ad assoli, una moderata curata per la melodia, qualche dissonanza (nulla di eccessivo) e anche a delle iniziative di basso che fanno sempre bella figura. Oscuro, ricco di riff e vario quanto basta, questo EP d’esordio degli statunitensi convince appieno e lascia ben sperare per un full che si spera arrivi presto. 