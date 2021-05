LITFIBA - L'autobiografia di Ghigo Renzulli

01/05/2021 (577 letture) Quando un musicista molto noto si confronta con l’ambiente circostante, viene di solito considerato in primo luogo per quanto fatto dal punto di vista musicale. Se appartenente a una band di successo, spesso e volentieri pure in rapporto alle personalità degli altri componenti del gruppo, lasciando in sottofondo le sue caratteristiche umane e le tante storie che appartengono all’esistenza pregressa del soggetto. Se però la sua vita è stata intensa e vissuta fin dall’inizio in maniera molto rock, c’è davvero tanto altro da scoprire. Proprio come può succedere per quella di Ghigo Renzulli.



ROCK ALLA VANIGLIA

E rock è coerentemente anche la forma di scrittura adottata da Ghigo e non snaturata da Adriano Gasparetti, il giornalista che ha partecipato con lui alla messa a punto dell’operazione 40 anni da Litfiba. Questa è premessa indispensabile per avvicinarsi alla lettura del libro. Il linguaggio adottato è infatti colloquiale, diretto, a volte crudo quando la descrizione si attaglia a passaggi molto forti dato che, come detto in premessa, l’autore non fa sconti nemmeno rispetto a temi riguardanti la droga e le conseguenze del suo uso. Insomma: Ghigo resta un musicista rock pure quando lascia la tastiera del suo strumento per approcciare quella del computer e usare un programma di video scrittura. Tutto questo, del resto, si sposa perfettamente con il personaggio e le situazioni contenute nel libro. Non si pensi, tuttavia, di trovarsi di fronte a una di quelle pubblicazioni in stile gonzo che molte volte risultano divertenti, ma difficilmente fanno venire voglia di tornare a immergersi nel testo, risultando quindi volumi “yogurt”. A scadenza immediata una volta terminata la lettura. Ben diversa l’organizzazione di 40 anni da Litfiba. Se è vero che lo scritto scorre come prima indicato e con una certa vena humor che non guasta affatto a connotarlo in vari punti, questo non perde mai di struttura. Le descrizioni sono infatti puntuali e ricche di particolari senza sconfinare mai nell’arruffato o nel banale, al netto di un paio di descrizioni ridondanti e della presenza di una data scorretta riguardante un passaggio televisivo dei Vanilla Fudge. Diventando relativamente specialistico quando serve. Ad esempio quando Renzulli descrive amorevolmente le chitarre usate o ancora possedute. Passaggi che faranno felici coloro i quali sono più interessati ad aspetti tecnici che, tuttavia, non appesantiscono minimamente la lettura.



ANDIAMO A PRENDERE UN CAFFÈ A CARACAS?

Spazio allora a un’infanzia che seguendo l’occupazione paterna lo porta dalla natia Irpinia in più località, fino all’arrivo in quella Firenze che sarà determinante per il suo essere uomo e musicista. Tramite lo scritto si evince l’importanza dell’educazione ricevuta, del “profumo di famiglia” col quale è cresciuto, della passione per la pesca. Andando avanti, si arriva poi al contatto con la necessità iniziale di conciliare il lavoro di tutti i giorni con la vita da rocker e il duro lavoro che c’è dietro. Oppure si vivono storie di libertà sessuale persa dalla nostra società nel corso di anni che hanno reso l’Italia sempre più refrattaria all’accettazione di certe scelte personali. Ci si trova con Ghigo nella Londra degli anni ’70 paragonata all’Italia di quel momento, si vivono concerti storici da spettatore come per la presentazione di System of Romance degli Ultravox e si legge dei Cafè Caracas, dei Clash e di mille altre storie. Fino a giungere all’epopea dei Litfiba. Paradigmatico per comprendere l’humus sociale in cui un musicista deve muoversi, registrare i problemi economici vissuti fino a quando la band non è diventata davvero di successo e come i rapporti con le case discografiche possano essere travagliati, per concludere con gli ultimissimi sviluppi della sua carriera col progetto NO.VOX, il cui album Cinematic è di imminente uscita. Una vita spericolata vissuta nel rispetto di certe regole e degli altri, trascritta in modo da essere letta da chiunque. Tanti i compagni di viaggio ancora nel giro del rock o del mainstream come Raf, così come quelli che oggi si occupano di tutt’altro. Non manca il ricordo di chi è passato da tempo a miglior vita (Ringo De Palma) e tanti i posti e i locali citati, in una girandola in movimento da lustri e lustri, che non accenna a smettere di cercare il suo vento. Anche senza una voce a raccontarla, affidandosi solo agli strumenti. NO.VOX, appunto.

Il libro è disponibile in una versione con Cd audio del nuovo progetto strumentale di Renzulli.



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

Ghigo Renzulli con Adriano Gasparetti: 40 anni da Litfiba

Curatore: Alberto Pirelli

Editore: Arcana

Collana: Musica

Codice EAN: 9788892770102

Anno pubblicazione: 2020

Pagine: 335 p., ill.

Prezzo: Euro 19,50





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 4 eh ogni anno, in questo periodo, inizia la fase "Desaparecido", un capolavoro 3 I Litfiba sono stati tra i miei primi amori musicali. Di Spirito comprai lo spartito da Ricordi e fu tra i primi dischi su cui mi cimentai con la chitarra. Hanno fatto la storia della musica italiana, se avrò tempo cercherò di leggere qualcosa. 2 tra le prime cose sentite e le ultime c'è stato un bel percorso , lui è un vero musicista e anche un leader nella sua band , ha fatto ottime cose insieme ai litfiba e piero , un grande cantate davvero , hanno cercato di trovare un senso nel periodo di intermezzo degli anni 90 , il balzo dagli anni 80 è stato discreto , insomma da desaparecido a terremoto ne è passata di acqua sotto i ponti e loro sono riusciti a cercare un evoluzione nel mercato folle di questi decenni passati , certo la loro identita la hanno trovata e secondo me hanno avuto sia fortuna e anche coraggio nel cambiare ......sebbene accadano cambiamenti che sottraggono molto all identita di un artista e lo trascinino in situazioni senza senso a mip avviso......ora i litfiba devono solo raccogliere quello che hanno fatto ......se vogliono ancora stupirci noi siamo qua , li ho sempre seguiti e rispettati , da arezzo con amore 1 Secondo me grandissimo artista, non sarà il miglior chitarrista al mondo ma il suo tocco si riconosce subito, poche note messe al punto giusto ed al servizio del brano. Non capisco invece la scelta No.vox, che, se non ho capito male, dovrebbe rivisitare colonne sonore di film, secondo me totalmente slegata dal resto della sua carriera, ma magari è una cosa voluta per non rimanere ancorati solo ad alcune produzioni