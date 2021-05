Ghigo Renzulli

Francesco: Ciao Ghigo, eccoci qua. Intanto come va?

: Ciao Francesco. Vedo che chiami dalla Sicilia, dove ho tanti amici che mi fanno mangiare sempre ottimi arancini. Addirittura c’è un mio amico siciliano che ogni volta che viene su me li porta e ci facciamo certe mangiate…

Francesco: E vedo con piacere che li chiami al maschile (segue spiegazione delle differenze territoriali in materia, che vi risparmio. Sappiate però che anche Ghigo, da persona seria, conosceva l’esistenza dei soli arancinI). Cominciamo però a parlare del tuo libro. Un’opera niente affatto corta, peraltro.

: Si, ma nella stesura originale c’era molta più roba, molti altri racconti rock’n’roll veramente trucidi. Per farti un esempio, quando racconto del periodo nudista all’isola di Capraia e dico che mi sono scottato il pene col sole, raccontavo anche del sistema che avevo trovato per farmi le seghe con due dita al punto giusto, eh eh eh…

Francesco: Roba da scriverci un manuale a parte che, forse, venderebbe addirittura di più.

: Ah, ah ah… ce n’erano anche altre. Come la storia di quando ero in Svizzera e una ragazza è collassata. Avevo spiegato più nel dettaglio cosa fosse successo, coi suoi mugolii, la bava che le usciva dalla bocca, il sangue dalla mano. Il fatto è che la società adesso è più bigotta rispetto a quando ero ragazzo io. Ti posso fare un esempio semplicissimo: all’epoca uscì, con, che contiene la famosa scena del burro. Quando il film uscì io lavoravo in una ditta di spedizioni internazionali e tutti quanti i dipendenti, a qualsiasi livello, avevano visto il film e tranquillamente ne parlavamo tra noi. Una pellicola così oggi non la fanno più, perché nella società attuale una scena del genere non passerebbe.

Francesco: Se non erro proprio ieri è stata abrogata la legge riguardante la censura nel cinema (l’intervista risale a qualche settimana fa – NdA), ma il concetto resta purtroppo valido.

: Bè, ci hanno messo cinquant’anni. Ce la prendiamo sempre molto comoda in Italia, anche musicalmente. Ci sono stati dei periodi in cui io ed altri come me eravamo anche un po’ avanti da questo punto di vista e siamo stati criticati per alcuni dischi che invece erano solo contemporanei rispetto all’Europa, ma avanti per l’Italia, appunto.

Francesco: Un classico. Tantissimi album criticati al momento dell’uscita sono stati capiti solo in seguito, così come i gruppi che li hanno incisi. In Italia a volte basta essere contemporanei in rapporto al resto del mondo per essere avanti di vent’anni.

: Esatto. A me è successa una cosa del genere con. Un disco che ha preso spunto dalle sonorità di un gruppo con la voce femminile che in quel momento andava per la maggiore in Europa e che ci piaceva, i, autori di un disco bellissimo in quel periodo. Mentre in Europa si ascoltavano loro, da noi eravamo ancora legati a suoni del passato. In tema di rock a me piace più il metal ultimamente. In particolare il Gothic. Ho conosciuto personalmente ie mi piacciono molti altri gruppi. Poi ho comprato dischi degliche sono tutt’altra cosa, ma molto bravi anche loro. Apprezzo anche l’ethno-metal.

Francesco: Ma il metal, contrariamente a ciò che si pensa di solito, è il genere più aperto alle contaminazioni. Ogni genere è stato “metallizzato”. Hai provato ad ascoltare i Jinjer?

: Guarda, li ho in coda nella mia cartella di band da ascoltare. Aspetta… vedo che sono suche in Italia è distribuita dalla, la quale distribuirà il disco del mio progetto. Quando sono andato da loro c’era un intero corridoio di prodotti. Il loro “capoccia”, per inciso, è quello che organizzò il primo concerto dei, pensa un po’. Corsi e ricorsi storici.

Francesco: Ecco, apriamo una parentesi su questo progetto. Di cosa si tratta?

: Te lo dice il nome stesso:. Un progetto strumentale che per adesso è uscito solo come anteprima. In realtà questo è un periodo di promozione ancora per il libro e il discoè uscito solo come allegato a un’edizione speciale del libro stesso, ma in confezione meno lussuosa rispetto all’album vero e proprio, che uscirà all’inizio di maggio in vinile, in Cd e in digitale (esce ufficialmente il 21 – NdA). Vuoi perché voglio fare cose senza compromessi, vuoi perché mi sono rotto i coglioni dei cantanti o per tutto l’insieme.

Francesco: Strano, perché coi cantanti non hai mai avuto problemi, no?

: Esatto, eh eh eh… a cominciare da. Ma i cantanti italiani sono tutti uguali. Dopo un po’ vogliono farsi una carriera solista, magari andando sul pop, ma anche altrove fanno così, anche se non necessariamente si danno a generi pop. Guarda gli, ie tanti altri.

Francesco: Sempre a proposito di cinema, nel libro dici di essere rimasto folgorato dalla visione del documentario riguardante Woodstock, indicando parecchi gruppi importanti per lo sviluppo del tuo gusto musicale. Anch’io ho avuto un film che mi ha colpito molto per le sue musiche quando ero piccolo: Quadrophenia. Ecco, noi siamo entrati in contatto con la musica pure tramite il grande schermo, mentre oggi questo non succede praticamente più, dato che la sua funzione in questo campo è stata bypassata dalla Rete. Il cambio riguarda la formazione personale e la fruizione della musica. Forse per i musicisti è paradossalmente più difficile arrivare a un certo tipo di pubblico, data la frammentazione delle informazioni.

: Bello, ma di quel periodo mi colpì di più. Per il resto io stesso uso molto le prime visioni Amazon, quindi... Circa la musica oggi è diventato veramente difficile arrivare a tutti e non soltanto per questa ragione. Ora chiunque fa musica, ma la maggior parte di quello che c’è in giro lascia il tempo che trova. Tantissimi gruppi mi mandano le loro cose, i loro video su Youtube, i loro Cd, ma rimango spesso perplesso. C’è n’è qualcuno ganzo, però… un gruppo che mi piace molto e sono ragazzi italiani (Vicenza – NdA) sono i. Specialmente un pezzo intitolato, ma pure le altre canzoni sono molto carine. Sono bravi e hanno un cantante americano. Abbastanza scuri come timbro musicale, c’è anche un po’ di metal dentro. Sono bravi.

Francesco: Li ascolterò. Intanto ti dico che leggendo 40 anni da Litfiba e pur essendo io della generazione seguente alla tua, ci ho trovato dentro tantissime citazioni di band per te fondamentali che lo sono state anche per me. A partire dai Police. Inoltre menzioni parlandone molto bene Adam and the Ants e gli Ultravox, che racconti di aver visto con John Foxx al microfono. Poi B’52s, Devo, Television e il ruolo della TV nel far arrivare certi gruppi ai giovanissimi. All’epoca, comunque, io seguivo anche una band italiana che forse ti ricorderà qualcosa, i Cafè Caracas.

: Glili ho visti appunto cone nel libro racconto di cosa successe a un loro concerto di presentazione dell’album, mentre connon mi sono mai piaciuti più di tanto. Sono diventati più commerciali. Ime li ricordo bene, eh eh eh… quando ci suonavo eravamo considerati iitaliani. Pure per via del fatto che eravamo un power-trio. Che esperienza, ragazzi. Suonammo prima deiche però ci trattarono a pesci in faccia. Dal vivo erano sempre un po’ scordati. C’era sempre quel sottofondo di scordatura che da musicista mi ha sempre dato fastidio. Come gruppi di quel periodo i miei preferiti erano. Vai a cercare un pezzo intitolatoe a scoprire quel disco, che è spettacolarmente bello. Quello era il punk, non certo roba alla. Un’energia della madonna e roba suonata bene, da bravi musicisti. Peccato perché poi il cantanteè morto.

Francesco: Ma il vero punk è quello, niente a che vedere con la musica di gruppi come Green Day e compagnia. L’originale era un’altra faccenda. Anche se ero molto piccolo sono stato a Londra e dintorni nel ’79 e band come i Ruts erano ancora in giro, si respirava una certa aria, ma tu lo saprai cento volte meglio di me, visto che ci sei stato in quegli anni e in maniera ben più “presente”.

: Si, ma io nel ’79 ero già andato via dall’Inghilterra. Lì mi sono ammalato, ho fatto esperienze di droga… Come ho scritto nel libro abitavo in uno squat nella zona di Soho e puoi immaginare quante ne abbia viste. Per esempio ho scritto di una festa andata a finire con l’intervento della Polizia e di cosa accadde al loro ritorno due giorni dopo.

Francesco: Leggendo il libro mi ha colpito in particolare come essere parte fondamentale di una band come i Litfiba non abbia dato un’indipendenza economica che molto tempo dopo aver raggiunto una certa visibilità. E poi la tua descrizione di come un gruppo arrivato a un alto livello si possa trovare a non poter controllare le scelte promozionali dell’etichetta. Spesso sbagliate, come il farvi partecipare a eventi mainstream in playback che davvero non c’entravano nulla con voi e con la vostra storia. Come tu scrivi, il pubblico se ne accorge e ti punisce.

: L’indipendenza economica è arrivata solo quando abbiamo fatto il primo disco d’oro, quando siamo passati a una multinazionale e a fare davvero tanta gente ai concerti. I primi anni avevamo 200/300 persone e si divideva tutto in parti uguali, poi col successo sono d’accordo che certe scelte promozionali siano state sbagliate. Il pubblico se ne accorge quando sei fuori contesto in certe situazioni, ma spesso i discografici non lo capiscono. Hanno i loro stili sanremesi cui stare dietro e li seguono. Siamo in Italia, il problema vero è quello. Probabilmente in America o in Inghilterra non sarebbe successo, ma qui i discografici sono così, sono abituati a quel tipo di promozione, a spiattellarti sempre le solite cose. Una veramente giusta la facemmo per, ma già dal disco dopo cambiò tutto. L’impossibilità di incidere in certe scelte dipende però dai contratti che hai firmato. Se poi accade che un artista affermato si fa la propria etichetta e ne diventa responsabile facendosi distribuire da altri, allora sì che può decidere. Decidi e paghi tu per la promozione che vuoi, ma quando firmi per una casa discografica decide lei e basta. In questo senso oggi i rapper sono molto più furbi dei rockettari. Di quelli più noti, da J-Ax a Fedez hanno tutti la loro casa discografica e poi si fanno appunto distribuire di qui e di là. I dischi se li fanno da soli e si pagano da soli, con tutto ciò che ne consegue.

Francesco: Per quel settore e in quei casi forse è l’approccio di base a essere più industriale e meno artistico. La stessa cosa avviene da sempre negli USA dove il fenomeno è nato. Nel mondo del rock puro forse c’è più un atteggiamento più artistico. Anche se una maggiore malizia in questo campo non ci farebbe male. La cosa deprimente è vedere come poi questi discografici trattino allo stesso modo i Litfiba e il gruppo più mainstream senza rendersi conto delle differenze di destinazione di quella musica.

: Perché sono ignoranti. C’è un’ignoranza drammatica in Italia. Un discografico tratta la promozione deiallo stesso livello di quella dianche se i primi fanno rock e la seconda un’altra cosa. Ma è il nostro mercato che è così, è piccolo rispetto ai Paesi più importanti. Negli U.S.A. un genere musicale di nicchia può farti vendere 500.000 copie, qui non le vende nessuno nemmeno nella fascia principale.ne venderà 100/150.000 se va bene. Anche in Germania e Francia sono messi meglio, con emittenti radiofoniche che mandano molta musica rock locale. In Francia per legge più del 50% per cento di musica straniera non puoi mandare e l’ho scritto nel libro. In Italia abbiamo per esempioche invece non trasmette musica italiana, è vietato. Prima lo facevano, poi è cambiata la dirigenza e non lo fanno più, ed è tutto dire. E i tedeschi? Sono più bravi. Guarda quanti gruppi hanno fatto venir fuori anche con un certo tipo di rock come i. E anni e anni fa i(lei l’ho anche vista dal vivo) e tantissimi altri. E poi il Nord Europa, sopra tutto nel metal. Come si chiama quel bassista che è uscito daimi pare, no? Ho visto che ha abbandonato il gruppo anche per problemi con l’industria musicale e la ripartizione dei profitti. La stessa cosa è accaduta a noi con la. Con dischi comeche vendettero un botto a noi dettero il 5,5%, ma calcolandolo sul prezzo al rivenditore. Se un Cd costava 20.000 lire al pubblico, al rivenditore lo vendevano a 10.000 e a noi davano il 5,5% su quello. E poi dovevamo dividerlo col nostro management. Ma oggi è così che funziona il mercato.

Francesco: A proposito di geografia, per così dire, quanto hanno inciso le tue radici del Sud e poi gli spostamenti al Nord nel tuo percorso musicale?

: Io penso che le radici e l’educazione che ricevi siano cose che ti porti appresso per tutta la vita e per me rimarranno sempre importantissime. Sono terrone e sono orgoglioso di esserlo. I miei genitori sono della Campania. Alla fine sono arrivati a Firenze per lavoro, ma mi hanno dato un’educazione abbastanza del Sud. Mio padre era un uomo di grandi principi e valori, quindi io vi sono molto ancorato e credo siano davvero importanti. Questo mica vuol dire che tu non possa fare una vita spericolata, come dice Vasco Rossi, per fatti tuoi. La puoi fare ugualmente, ma nel rispetto dei valori e degli altri. Questo per me è molto importante e spesso e volentieri quando trovo persone che non si comportano in questo modo, mi urta pesantemente.

Francesco: Un’ultima considerazione. Nel libro parli molto di chitarre e si capisce quanto tu le ami. Una cosa che mi piace del tuo stile è che è molto riconoscibile. Si capisce che sei tu a suonare anche senza conoscere la musica. Una merce rara al giorno d’oggi.

: Il bello è che tutti mi chiamano chitarrista, ma io non sono un chitarrista, sono un compositore. Ho composto quasi tutte le musiche deidagli anni ‘90 e ci sono quasi 150 brani depositati in SIAE a mio nome. Normalmente compongo per chitarra acustica e voce come un cantautore. Fondamentalmente sarei proprio quello, perché provo i giri di chitarra sull’acustica e poi ci canto sopra facendo sempre in modo che il riff o la melodia siano cantabili. Poi metto a punto ogni cosa e trasporto tutto sull’elettrica, ma i miei riff possono cantarli tutti, è il mio stile. Il mio managerdice che io ho le radici nel ‘600 napoletano, ed ha ragione. Al di là del fatto che quel tipo di musica mi piace da matti e ho tanti dischi di musica partenopea con orchestre e tenori. Me l’ha inculcata mio nonno da ragazzino, ma mi piace la melodia italiana e cerco di rifarla a modo mio. Sono influenzato anche da quelle arabe e dall’Est Europa.Così come per la lettura di, anche la chiacchierata conè stata rilassata, tranquilla e senza filtri. Dalle sue parole possono essere tratte molte considerazioni sul mondo della musica, sull’essere un musicista rock e sul modo in cui l’industria, spesso e volentieri, non distingua tra un album musicale e una partita di rotelle pivotanti quando c’è da rivolgersi al mercato. Uno sguardo a questo mondo utilizzando l’esperienza di un insider qualificato come, può servire per capire meglio certi meccanismi senza che le nostre rotelle artistiche vadano fuori posto.