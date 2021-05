EVILE - Un inferno scatenato ai massimi livelli

11/05/2021 (26 letture) Lo scorso 30 aprile gli Evile hanno dato alle stampe la loro quinta fatica, Hell Unleashed, segnando ad otto anni da Skull il più lungo lasso di tempo tra un’uscita e l’altra del gruppo. Dunque, come è ovvio che fosse, in questa intervista abbiamo affrontato tale tematica, oltre ad alcuni excursus colti dal buon Massimiliano “Maxmad” Madio. E lo abbiamo fatto in compagnia del frontman Oliver Michael Drake.



Maxmad: Sono passati 8 anni da Skull. Cosa vi è successo? Perché tutto questo silenzio? Ol Drake: Ho lasciato la band nel 2013 e mio fratello mi ha sostituito per andare avanti. Sfortunatamente non hanno pubblicato nulla di nuovo nei 5 anni in cui ero lontano. Quando sono tornato nel 2018 era ora di scrivere il quinto album. Abbiamo avuto solo dei problemi lungo la strada con Matt che non aveva più abbastanza tempo.



Maxmad: È corretto dire che Hell Unleashed sia una rivincita dopo anni di silenzio? Ol Drake: Assolutamente sì. Volevamo tornare proprio con una bella rivincita e registrare l'album più aggressivo della nostra produzione. Avevamo la voglia di far saltare dalla sedia i nostri ascoltatori e fargli prendere atto che siamo tornati!



Maxmad: Adam Smith dei Riptide è il nuovo chitarrista. Cosa ha aggiunto al vostro suono? Ol Drake: L'album era praticamente completato quando Adam si è unito alla band. Sicuramente ci darà qualche input per il prossimo disco. Adam però ci ha regalato un'atmosfera positiva e ottimista che ci mancava prima da un po'.



Maxmad: Continuo a pensare che siate i difensori del "thrash puro", quello della vecchia scuola. Sei d'accordo con questo mio pensiero? Ol Drake: Sì, sono d'accordo. Amiamo il thrash della vecchia scuola e non c'è un briciolo di elitarismo in me. Non importa quale sia lo stile o l'epoca, la musica è musica. Non mi interessa se è thrash degli anni '80 o thrash degli anni 2000; per me è la stessa cosa. È stupido pensare diversamente. La musica classica esiste da centinaia di anni e le persone ancora la scrivono e la apprezzano.



Maxmad: Confrontando Hell Unleashed con Skull ho sentito una maggiore durezza nei pezzi. Ol Drake: Volevamo ritornare alla mentalità di prima di Enter the Grave, quando eravamo affamati nello scrivere musica e divertirci con il thrash. È successo che le nostre influenze e il nostro stile siano cambiati nel corso degli anni, quindi ne è uscito un lavoro molto più aggressivo.



Maxmad: Di solito il cambiamento del cantante porta anche a cambiamenti nelle sonorità. La tua voce è molto più diretta e profonda di quella di tuo fratello. Ol Drake: Ho scritto il materiale di questo album per Matt, ma avevamo tutti la chiara intenzione di rendere la voce di questo album molto più arrabbiata / aggressiva e molto meno melodica. Chris ed io abbiamo provato alcuni approcci vocali melodici sulle nuove canzoni, ma onestamente sembrava stupido. Le canzoni non lo richiedevano affatto. Non appena abbiamo provato quello che senti nell'album, abbiamo capito che doveva essere quello stile.



Maxmad: Come è iniziata la collaborazione con Brian Posehn? Ol Drake: Nel 2010 qualcuno mi ha mandato uno screenshot di Brian che indossava una maglietta degli Evile in TV negli Stati Uniti (era ospite del Sarah Silverman Show), quindi abbiamo iniziato a parlare. Ha cantato di sottofondo nella nostra canzone del 2011 Cult, quindi questa volta l'ho chiamato di nuovo per vedere se gli sarebbe piaciuto fare di nuovo lo stesso in Gore. Amava la canzone e ha detto di sì. Molte persone si chiedono dove sia nella canzone o nel video, ma ha solo fatto i cori. Non doveva essere una cosa da far apparire nel titolo del brano. Pensa che non siamo riusciti neanche a trovarlo per girare il video.



Maxmad: Ognuno di noi ha una canzone preferita. Del vostro nuovo lavoro, amo Disorder. Sembra interessante per me perché è una canzone così diversa dalle altre. Ol Drake: Penso che ti sia piaciuta perché Disorder è un pezzo molto più personale. Il resto delle canzoni è abbastanza semplice ma Disorder ha assunto una vita propria e la sua struttura, il suono e le sensazioni che regala sono influenzati dall'argomento della canzone. È una canzone intenzionalmente molto diversa dalle altre.



Maxmad: "The Thing", il film di John Carpenter ha entusiasmato molti di noi. Mentre sentivo il vostro pezzo che porta quel titolo l'ho immaginato come colonna sonora del momento iniziale del film, quando l'elicottero norvegese si mette all'inseguimento dell'husky. Grazie per averci ricordato la magnificenza di quel film. Ol Drake: The Thing (1982) è il mio film preferito di tutti i tempi. Agli Evile è sempre piaciuto fare canzoni tratte da film, ma era da un po' che non lo facevamo. Ho pensato "Perché non ho mai inciso una canzone basata sul mio film preferito?" e quindi era ora di realizzare questo desiderio.



Maxmad: Un'altra canzone interessante è la cover dei Mortician. Perché questa scelta? Ol Drake: Sono un fan del death metal da molto tempo, e gli Evile sono una band a cui non piace fare ciò che ci si aspetta. Non volevamo fare una cover tipica come Metallica o Testament, quindi avviamo pensato che qualcosa di più oscuro avrebbe funzionato. Inoltre, il riff di Zombie Apocalypse è uno dei migliori riff metal in circolazione.



Maxmad: Ci vuoi dire qualcosa del testo di Control from Above? Ol Drake: Sì certo, il testo del pezzo si concentra principalmente su Prometeo, il titano della mitologia greca. Sono affascinato dalla mitologia greca, mi sembrava che si adattasse molto bene alla canzone in relazione alla sua storia.



Maxmad: Nel gennaio 2012 hai suonato a Milano. Cosa ricordi di quel concerto? Ol Drake: È stato fantastico! Amo suonare in Italia, vorrei solo che potessimo farlo di più. Ricordo che era all'inizio del tour europeo di quell'anno, quindi non ci eravamo ancora esauriti. Fu molto divertente!



Maxmad: Congratulazioni per questo Hell Unleashed. Forse ci vedremo in Italia per qualche data di supporto quando la pandemia sarà finita. Ol Drake: Grazie! Decisamente. Se la situazione del Covid migliora ed i problemi generati da quello che noi chiamiamo il "killer inglese" -cioè la fottuta Brexit- verranno risolti, ci potremo vedere in Italia per suonare! Sarà un vero piacere!





