Intervista

Azog: Ciao ragazzi, come state? Benvenuti su Metallized.it! Prima di tutto fatemi dire che ho avuto il privilegio di recensire il vostro nuovo album Earthrise ed è stato un vero piacere. Al riguardo vorrei sapere se il nuovo album era già in programma per la pubblicazione nel 2021 o se il diffondersi della pandemia ha accelerato il processo di scrittura e composizione.

: Stiamo bene e finalmente stiamo godendoci i primi giorni dell’estate!era stato scritto e registrato quasi per intero prima che la pandemia ci colpisse. Inizialmente era stato deciso di pubblicarlo a giugno 2020 ma decidemmo di posticiparlo per vedere come si sarebbe sviluppata la situazione riguardo ai tour, etc.

Azog: Nella fase di creazione del vostro ultimo lavoro, in che modo la pandemia Covid ha modificato le vostre routine? La Svezia è stato l’unico stato europeo che non ha imposto lockdown e severe misure di prevenzione, preferendo un approccio più morbido, basato sulla responsabilità individuale. Avete avuto occasione di incontrarvi di persona, oppure le interazioni tra di voi sono state più a distanza/online?

: Le sessioni di registrazione hanno avuto inizio nel dicembre del 2019 e nel momento in cui il Covid ci ha colpiti, la maggior parte dei brani a livello embrionale era stata registrata. Le backing vocals, le sovraincisioni e la fase di mixaggio invece sono divenute un processo più lungo dovuto principalmente alle restrizioni, inoltre non avevamo idea di quando sarebbe stato possibile pubblicare l’album. Il nostro progetto iniziale non era più realizzabile, ma comunque abbiamo deciso di far uscire l’album. Sapendo che probabilmente non avremmo potuto promuoverlo dal vivo, ci siamo impegnati strenuamente nel girare video e nel promuovere l’album al meglio attraverso i social media, Youtube etc.

Azog: Finora com’è stato accolto Earthrise dalla critica e dai fan?

: Un’accoglienza veramente fantastica, crediamo di aver realizzato un ottimo album e i fan e la critica sembrano concordare. Molti sostengono che sia il nostro miglior album in assoluto. E’ affascinante e sconcertante saper che abbiamo ancora dentro questa energia, 26 anni dopo il nostro album d’esordio.

Azog: Siete rimasti soddisfatti del risultato finale o avreste volute cambiare qualcosa in termini di musica e produzione?

: Credo che sia veramente l’album di cui sia rimasto più soddisfatto in assoluto. Dalla copertina, alla produzione, all’esecuzione e alle canzoni – c’è solamente una piccolissima cosa che m’infastidisce

Azog: Voci di corridoio affermano che avete scritto numerose canzoni in più per Earthrise e che solo una rigida selezione è finita nella tracklist definitiva. Avremo occasione di sentire le canzoni scartate, prima o poi?

: L’idea sarebbe di pubblicare alcune di queste canzoni, magari come B-sides per futuri singoli o quant’altro. Abbiamo pure inciso alcuni brani nei quali canto in svedese, magari vedranno la luce in un prossimo futuro. Solitamente non conserviamo canzoni per l’album successivo, ma non si sa mai.

Azog: Quanto può essere frustrante quando si pubblica finalmente un album e non poter andare in tour?

: Così è la vita. Ovviamente ci sarebbe piaciuto poter andare in tour ma non c’è nulla che possiamo fare al riguardo se non attendere. Tuttavia, siamo fortunati visto che non dipendiamo dagli incassi dei tour per vivere, avendo tutti noi un lavoro fisso. Mi dispiace tantissimo per tutte quelle band e quei tecnici i in tutto il mondo i cui introiti sono cessati dall’oggi al domani.

Azog: Al riguardo quando si terrà la vostra prossima esibizione dal vivo? State programmando un tour europeo? Vi esibirete in Italia?

: Sì, annunceremo presto delle date per gennaio 2022. I nostri promoter ci stanno lavorando mentre parliamo. Credo che faremo due o tre date in Italia.

Azog: Earthrise, alla stessa stregua di Born From Fire ha un’attitudine più heavy rock. I The Quill hanno gradualmente abbandonato le sfumature psichedeliche in favore dell’impatto. Non che mi stia lamentando, ma riaffioreranno mai quelle vibrazioni ed influenze degli anni settanta prima o poi?

: Ogni nuovo album rappresenta uno sviluppo e una reazione all’album precedente. Non vorresti mai fare la copia di un altro album, cerchi sempre una certa progressione, una sfida. Per quel che mi riguarda introviamo cinque canzoni rock basate sui riff, tre canzoni più articolate, con dinamiche e cambi di registro e una canzone più lenta con evidenti elementi psichedelici. Queste sono le nove canzoni sulle quali abbiamo trovato l’intesa e che abbiamo creduto essere il gusto mix come album. Esiste un gruppo di canzoni che abbiamo scartato che hanno tutte connotazioni simili o differenti. Sarebbe potuto essere un album con una maggioranza di canzoni veloci e dirette oppure un album molto più disteso e psichedelico, se avessimo fatto scelte diverse. Il prossimo album potrebbe avere uno sviluppo diverso, non si sa mai.

Azog: Essendo io stesso un collezionista di dischi, di recente ho iniziato e seguire il vostro canale Youtube "Record collecting with The Quill" scoprendo al contempo parecchi classici perduti. Il vostro rispetto per gli artisti del passato è ciò che mantiene la vostra musica fresca, fuori dal tempo e libera dai trend e dalle mode dell’ultima ora. Quali sono gli artisti che vi hanno influenzato maggiormente?

: L’idea del canale sulla collezione di dischi è nata a causa della noia da Covid, un aspetto positivo originatosi da questa situazione è che ho avuto parecchio tempo per godermi la mia collezione di dischi e riscoprire ottimi album di cui mi ero dimenticato. In quell’istante è nata l’idea del canale. Sto riscoprendo parecchi artisti che non ascoltavo più da tempo. Nomi ovvi come, ma anche parecchi album meno conosciuti comeetc.

Azog: Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di nuove band che stanno riscoprendo e gradualmente portando nuova linfa ai generi e ai trend musicali degli anni sessanta e settanta, Hallas, Greenleaf, Greta Van Fleet, The Vintage Caravan, Hexvessel, Blues Pills, Rival Sons, solo per nominarne qualcuna. Mi piacerebbe davvero sapere la vostra opinione su questo fenomeno, è dovuto alla mancanza di creatività e di sforzo, o è una cosciente reinterpretazione di quei giorni gloriosi?

: Credo che la risposta sia un insieme di più motivi. In parte è una reazione alla musica prodotta al computer con autotune e inquadrata in artificiale perfezione. E non mi sto riferendo solamente al pop o all’ Hip-hop. Buona parte del metal “moderno” è prodotto alla stessa stregua, tutto con lo stesso sound, produzioni copia e incolla perfettamente intonate e inquadrate dove mancano totalmente le emozioni umane e musicali. Fatico davvero ad apprezzare questa musica e come me tanti altri. Si spera che questo trend che riprende le sensazioni degli anni sessanta e settanta possa avere un enorme successo. Con un pubblico che apprezza musica suonata e cantata da veri esseri umani con autentica personalità nel modo di suonare. Musicisti che creano un sound unico e personale grazie a come suonano i propri strumenti e utilizzano i propri equipaggiamenti. Tutto ciò è molto più interessante di un perfetto suono di chitarra o voce in autotune.

Azog: Rimanendo in tema, com’è possibile che in un mondo che diviene sempre più veloce e connesso, la nuova generazione di musicisti rock stia gradualmente riscoprendo decadi che erano all’opposto dell’ambiente sociale in cui viviamo? E’ una grido d’aiuto?

: Non credo che sia un grido d’aiuto quanto una reazione alla musica mainstream prodotta in massa che sentiamo oggi. Nelle fabbriche degli hit di oggi si possono trovare fino a sei-sette persone a scrivere il brano di successo. Uno è l’esperto di bridge, uno è esperto dei ritornelli e così via. Ma le canzoni che scrivono sono in grado di commuoverti? Contengono vere emozioni? Penso che le resurrezioni di canzoni autentiche e autentiche band sia la reazione alle produzioni di massa, alle ricerche di mercato, che sentiamo alla radio e nelle principali piattaforme di streaming. Nulla può battere una band rock n’roll che si sbatte sul palco, è innegabile.

Azog: Andando su un tema decisamente più leggero, la Svezia è diventata la patria di ottima musica heavy rock. Metà dei dischi che acquisto sono di nuovi artisti emergenti svedesi. Qual è il vostro segreto?

: (Ride) Hahaha, davvero non lo so. Forse tutto si riconduce al momento in cui glidivennero una band di successo mondiale negli anni ottanta. Ci fu un’intera nuova generazione di ragazzi che amavano l’heavy rock con l’intenzione di formare una band. Quando glidivennero dei big, l’evento ispirò parecchi di noi e ci diede la consapevolezza che potevamo davvero diventare grandi rock star e fare tour mondiali, anche se eravamo band provenienti dalla Svezia. Credo inoltre che l’industria musicale iniziò a considerare la Svezia come una terra di band talentuose e diede a molte di esse una possibilità mettendole sotto contratti internazionali, da cosa nacque cosa.

Azog: Un consiglio ai futuri musicisti? Cosa direste alle summenzionate nuove band che stanno intraprendendo questa carriera?

: E’ necessario incominciare per i giusti motivi e fare quello in cui credi. La verità dei fatti è che molte band non ottengono il successo sperato e quindi è meglio fare ciò che ami piuttosto che inseguire trend e cercare di essere la “next big thing”.

Azog: Spero vi sia piaciuto rispondere alle mie domande com’è piaciuto a me porle e apprezzerei non poco un vostro suggerimento al riguardo: mentre promuovete un album, qual è la domanda che odiate vi sia posta?

: (Ride) "Qual è la differenza tra il nuovo album e quello precedente?"

Azog: Un’ultima cosa, mentre vi saluto e vi ringrazio del tempo dedicatoci, volete lasciare un messaggio ai vostri follower italiani?

: Date un ascolto al nostro nuovo album e incrociamo le dita per poterci vedere in tour in Italia ad inizio dell’anno prossimo! E’ passato troppo tempo dall’ultima volta che siamo venuti nel vostro meraviglioso angolo di mondo.