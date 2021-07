LA GRANDE STORIA DEL ROCK E DEL METAL A FUMETTI - di Enzo Rizzi. Storie di musica, zombie e gentaglia varia

12/07/2021 (236 letture) Il binomio tra rock e immagini è qualcosa di talmente connaturato allo stato naturale delle cose, da essere forse scontato. Specialmente per quanto attiene a quello metal/fumetti, che ci ha già regalato varie perle dall’Italia e dall’estero. Così Enzo Rizzi, in precedenza autore di vari volumi "di genere" e padre del killer di rock star che ci conduce sinistramente all’interno di questa epopea in bianco e nero, ci propone adesso il suo nuovo lavoro. Anche stavolta all’insegna della qualità.



L’ALFA E L’OMEGA. L’ALFABETO DEL ROCK

La grande storia del rock e del metal a fumetti si presenta in prima battuta come gradevolissimo oggetto da collezione per merito della NPE che lo stampa, potendo contare su un formato importante (21 x 30) e una efficace copertina rigida cartonata. Elementi che ne fanno un volume in grado di fare bella mostra di se già come oggetto. Per quanto riguarda i contenuti, segnalata la prefazione di Steve Sylvester e l’apprezzabile collaborazione ai testi di Gianni Della Cioppa e Francesco Ceccamea, abbiamo a che fare con il solito tratto deciso (direi "heavy") tipico del lavoro di Rizzi e un uso adeguato del chiaroscuro. Peculiarità che si legano correttamente ai temi trattati e ai singoli passaggi. Anche usando in apertura la tecnica dell’inserimento di vignette più piccole all’interno di quelle principali, a definire più efficacemente dettagli e situazioni. La grande storia del rock e del metal a fumetti comprende in quanto omnibus edition, tutto quanto pubblicato nelle opere precedenti di Enzo (Heavy Bone: La Storia del Metal, La Storia del Rock a Fumetti), utilizzando una diversa impaginazione e una nuova e più fresca veste grafica, inserendo per soprammercato la bellezza di sedici nuovi soggetti musicali. Tra questi, Accept, King Crimson, Lacuna Coil, Ozzy, Saxon, Sepultura, Strana Officina, Testament, Vanadium e Tool. Portando le biografie comprese nell’opera a 122 e ridisegnandone quattro ex novo, ossia quelle di Alice Cooper, Death SS, Kiss e Iron Maiden, Rizzi presenta in tal modo il frutto del lavoro di un’intera carriera. Il tutto - ci mancherebbe - venendo sempre guidati nel percorso di lettura da Heavy Bone, il personaggio simbolo dell’artista tarantino.



ROCK, È LOGICO

Innumerevoli le storie, gli aneddoti e i retroscena che vengono descritti nell’arco delle pagine 312 pagine a disposizione, che muovono dalla Allman Brothers Band e chiudono con i Venom, seguendo un ordine rigorosamente alfabetico. Possibile quindi passare "logicamente" dagli Area al Banco del Mutuo Soccorso oppure meno logicamente dai Joy Division ai Kansas nella sezione rock e dai Kyuss ai Manowar o dai Pantera ai Rammstein in quella metal. Ciò che conta al di là della scelta adottata per costruire il percorso, però, sono il tratto peculiare di Rizzi nel disegnare i nostri eroi musicali e il suo character/alter ego Heavy Bone. In questo senso è assolutamente d’uopo evitare di focalizzarsi solo sul testo, in modo da gustare l’opera per quello che è, ossia un affresco contemporaneo sul mondo del rock con il fumetto come media da gustare almeno al pari dello scritto, ma in realtà fulcro del prodotto. Un binomio che ha portato questo autore al successo odierno dopo anni trascorsi a disegnare le sue tavole senza mai perdere la convinzione che ci fosse un mercato italiano pronto ad accoglierle. Anche quando nessuno ci credeva. In ogni caso, come già accennato, anche i testi funzionano, pur dovendo fare i conti (come del resto le tavole) con lo spazio a disposizione per ogni band e con la disposizione scelta, che potrebbe forse creare qualche problema di fluidità nella fruizione. Almeno per il pubblico meno esperto. Si notano inoltre alcuni refusi, ma dato che la prima tiratura è già esaurita, si presume che nelle edizioni successive il problema possa essere eliminato. Da notare, per concludere, due scritti dello stesso Rizzi in cui l’autore fa un po’ di storia e descrive come sia arrivato alla sintesi tra HM/HR e china e inchiostri e del suo incontro col suo idolo: Alice Cooper. L’incarnazione dell’artista rock che sembra un fumetto vivente.

O viceversa, chi lo sa?





INDICE DELLE BAND

Allman Brothers

Area

Banco del Mutuo Soccorso

Ben Harper

Bill Haley

Bob Dylan & The Band

Bruce Springsteen

Buddy Holly

Canned Heat

Chuck Berry

Cream

Creedence Clearwater Revival

Crosby Stills & Nash

David Bowie

Deep Purple

Depeche Mode

Dire Straits

Eagles

ELP

Elton John

Elvis Presley

Fleetwood Mac

Foo Fighters

Frank Zappa

Free

Goblin

Grand Funk Railroad

Grateful Dead

Greenday

Guns n’ Roses

Hank Williams

Iggy Pop

Le Orme

Jack White & The White Stripes

Janis Joplin

Jefferson Airplane

Jerry Lee Lewis

Jethro Tull

Jimi Hendrix

Johnny Cash

Joe Cocker

Joy Division

Kansas

King Crimson

Kiss

Led Zeppelin

Lenny Kravitz

Little Richard

Lou Reed

Lynyrd Skynyrd

MC5

Mott The Hoople/Ian Hunter

Muse

New York Dolls

Nirvana

Oasis

P.F.M.

Pearl Jam

Pink Floyd

Queen

R.E.M.

Radiohead

Ramones

Red Hot Chili Peppers

Robert Johnson

Rod Stewart & The Faces

Rush

Santana

Sex Pistols

Siouxsie and the Banshees

Sly And The Family Stone

Stevie Ray Vaughan

T. Rex

Ten Years After

The Animals

The Beatles

The Byrds

The Clash

The Cure

The Doors

The Heavy Bone’s

The Kinks

The Police

The Rocky Horror Show

The Rolling Stones

The Smiths

The Who

Todd Rundgren

Toto

Traffic

U2

Uriah Heep

Yardbirds

Yes

ZZ Top

Concerti

Strumenti Musicali

AC/DC

Accept

Aerosmith

Alice Cooper

Anthrax

Black Sabbath

Cannibal Corpse

Death SS

Ronnie James Dio

Dream Theater

Iron Maiden

Lacuna Coil

Judas Priest

Korn

Kyuss

Manowar

Marilyn Manson

Megadeth

Metallica

Mötley Cru¨e

Motörhead

Ozzy Osbourne

Pantera

Rammstein

Rob Zombie

Savatage

Scorpions

Slayer

Slipknot

Saxon

Sepultura

Strana Officina

Testament

Tool

Van Halen

Vanadium

Venom



::: ::: ::: RIFERIMENTI ::: ::: :::

Titolo: La grande storia del rock e del metal a fumetti – omnibus edition

Collana: Music & Comics

Numero in Collana: 12

ISBN: 9788836270194

Autore: Enzo Rizzi

Formato: 1 volume 21x30 cm, cartonato serigrafato b/n, pg.312

Prezzo: 25,00 euro

Editore: Edizioni NPE





Discutine con noi sul FORUM Francesco Gallina "Raven" 3 Da lettore di fumetti e appassionato di metal sono rimasto deluso da questa lettura, i fumetti sono didascalici e i contenuti superficiali, peccato. 2 Si, però le pagine introduttive sono prettamente fumettistiche. 1 Non possiedo il volume, ma basandomi sulle tavole riportate sul sito dell'editore, l'impressione è che non si tratti di fumetti nel senso consueto della parola, cioè storie con una trama in cui i personaggi agiscono e parlano con le nuvolette (appunto i "fumetti"), quanto piuttosto di biografie delle band illustrate con dei disegni. E' così?